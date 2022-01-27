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Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)

Мы изучим сбалансированную модель ASUS VivoBook начального уровня, одной из фишек которой стал современный OLED экран.
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Оглавление

Вступление

Ноутбуками сейчас пользуется большая аудитория пользователей и последняя волна интереса к ним была вызвана пандемией короновируса, когда многие стали переходить на удаленную работу и обучение, а одного компьютера в семье стало недостаточно. Разумеется, не все сразу кинулись покупать игровых монстров по 500 000 рублей, а относительно недорогие модели с большим функционалом и небольшим весом. По опыту могу сказать, что удобнее работать с крупным экраном, даже когда пишешь просто текст, при работе с графикой или чертежами тем более.

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Сам я постоянно увеличивал свои рабочие мониторы и остановился на 34”, но после этих событий я пересел на 15”, а для тестов купил доступный монитор 28” на TN матрице, но с 4K разрешением и я его откалибровал и после этого стало лучше. Осталась проблема маленьких углов, но это просто для тестирования разных приложений в UHD разрешении, поэтому меня картинка не сильно беспокоит. Работать стал на ноутбуке с диагональю 15”. Если бы я часто перемещался с ним, то предпочел бы 14”, а для дома 15” – это минимум. Лучше 17”, но эти модели тяжелее, дороже и выбор меньше.

Я думаю, такими же соображениями руководствуются многие при выборе устройства. Мне всегда казалось, что самое главное в ноутбуке – это начинка, а теперь я все больше склоняюсь к тому, что она сейчас почти везде хорошая и любая современная платформа легко вытягивает любые офисные приложения. Я не беру в расчет какие-то бюджетные модели на всяких недопроцессорах, а на нормальных современных Core i5 или Ryzen 5, работать можно комфортно и долго. Последний показатель зависит больше от аккумулятора, а он иногда от размера устройства. Оптимальные показатели часто у моделей 14” потому, что аккумуляторы такие же как в 15” моделях.

Совсем недавно компания ASUS представила новое поколение ноутбуков VivoBook с OLED экранами, которые обеспечивают совсем другое качество картинки. Я попробовал уже несколько разных моделей и могу сказать, что это революция, сродни использования SSD накопителей взамен жестких дисков. После этой сочной картинки, настоящего черного цвета, уже не хочется смотреть ни на какой монитор IPS. Но это из разряда того, что лучше один раз увидеть. Поэтому сначала рассмотрим остальные особенности устройства, а сам экран я советую посмотреть вживую, чтобы оценить все его преимущества самостоятельно, ведь на словах этого не передать.

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Сегодня на тестировании универсальная модель ASUS VivoBook 15 OLED в простой конфигурации, без каких-то изысков, но на современной платформе Intel 11-Gen. Скорее всего обновление самой платформы тоже не за горами, но ждать или нет решать уже вам. Приступим.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-1135G7
Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 16 ГБ DDR4-3200)
Накопители SSD 512 ГБ Gen3 x4 SSD M.2
Экран 15.6 дюйма OLED FHD (1920 x 1080), глянцевая поверхность с 100% DCI-P3, 400 нит
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 42 Вт*ч
Размеры 359 x 235 x 17.9 мм
Масса 1.8 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики привычные, за исключением экрана. Сразу бросается в глаза, что это OLED панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находятся полоски, которые стилизованы под букву V, рядом находится надпись ASUS VivoBook.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка.

Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где находятся различные инструкции и конверт с наклейками на корпус. Они соответствуют молодежной стилистике.

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Также есть блок питания 19 В, 3.42 А, который обеспечивает 65 Вт. Это привычное зарядное устройство для такого ноутбука. Аккумулятор не очень емкий, видеокарты мощной тоже нет, поэтому полная зарядка занимает всего 2.5 часа.

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Комплект нельзя назвать шикарным, но есть все самое необходимое. На мой взгляд, было бы разумнее использовать блок питания с разъемом USB Type-C, но здесь похоже просто какая-то унификация платформы, поэтому такой блок я уже встречаю не первый раз.

Внешний вид и корпус

Дизайн абсолютно строгий, особенно в черной расцветке. Можно легко спутать с какой-нибудь бизнес моделью, а внутри ярко выделена только одна кнопка. У меня на тестировании была модель черного цвета, а еще есть серебристый и золотистый. Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы.

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С одной стороны, производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя крышка изготовлена из алюминиевого сплава, а все остальное пластиковое. При этом поверхность матовая и какая-то бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю 15”, всего 1.8 кг. Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь все же 15.6” с соотношением 16:9. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило.

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Сверху находится HD камера с микрофонами, но без шторки. Однако, мы помним, что в комплекте есть наклейки.

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Крышка открывается на 140° и это достаточно много. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится серебристая надпись ASUS VivoBook.

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На левой грани можно увидеть два разъема USB 2.0 и индикатор заряда.

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На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, разъемы гарнитуры и питания.

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Нижний поддон изготовлен из прочного пластика. На нем есть четыре резиновые ножки, а еще в нем есть отверстия для циркуляции воздуха и динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестовым шлицом. Еще нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор и материнская плата. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает почти весь восьмичасовой рабочий день.

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Процессоры здесь используются далеко не самые производительные и горячие, но может распаиваться дискретная видеокарта со своей памятью. В данной модификации ее нет, и система охлаждения выглядит достаточно просто. Всего одна крупная тепловая трубка, радиатор и вентилятор турбинного типа.

Вентилятор последнего поколения выполнен по технологии Ice Blade c 87-лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

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Беспроводной модуль Intel AX201NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъем.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но каким-то особенным его не назовешь. Это стандартное решение для этой модели.

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Аккумулятор здесь всего на 42 Вт*ч. Обычно всю нижнюю часть занимает устройство на 90 Вт*ч, а здесь часть срезана под жесткий диск 2,5”. Поэтому нет ничего удивительного в такой небольшой емкости. С другой стороны потребителей тут тоже не много и поэтому даже этого должно хватать на рабочий день.

Возможности апгрейда есть. Можно установить память и заменить SSD m.2 накопитель. В каких-то модификациях будет диск, но в этой для него нет кабеля. Также ничего не мешает заменить радиомодуль или батарейку.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не маленький и поэтому здесь используется хорошая клавиатура с цифровым блоком. Внизу находится крупный тачпад. Каких-то особенных технологий тут не реализовано, но есть модификации, у которых в него встроен сканер отпечатка пальца.

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Топкейс выполнен из пластика и немного углублен в области клавиш. Почти все они черные. Только выделяется кнопка Enter по периметру ярко-зеленым цветом.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,4 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 15,6 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек. Здесь используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0,2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и имеют сертификаты VESA DisplayHDR 500.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица ATNA56YX03-0.

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Площадь поверхности экрана здесь составляет 85%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В темном помещении экран вообще не светится, если на нем черный цвет и это выглядит очень круто.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про черный цвет я все уже сказал, он действительно черный, а не серый.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 398 0.33
50 192 0.082
0 20.4 0.012

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть все не очень хорошо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x312 37 KB. Big one: 769x533 96 KB

AIDA64 GPGPU:

450x275 35 KB. Big one: 927x566 126 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 42 KB. Big one: 536x513 65 KB

Cinebench R20:

450x320 34 KB. Big one: 1107x788 168 KB

Cinebench R23:

450x333 32 KB. Big one: 1070x791 148 KB

PCMark:

450x314 27 KB. Big one: 1340x936 159 KB
450x314 26 KB. Big one: 1340x936 189 KB

3DMark CPU Profile:

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3DMark Night Raid:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 42 Вт*ч. Это средние показатели для современного устройства. Полная зарядка занимает 2 час и 23 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 7 часов и 30 минут.

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Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в 6 часов и 51 минуту.

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Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений – Prime95 и Furmark – температура клавиатуры не поднимается выше 38°C, но можно заметить, что нагрев неравномерен. Основная часть горячего воздуха выходит сзади.

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При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и там устройство самое прохладное потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 33.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

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Заключение

ASUS VivoBook 15 OLED (K513E) – это модель с новым типом экрана, который действительно впечатляет. Можно сколько угодно описывать это словами, но когда выключаешь свет и экран полностью черный и не светится, как будто не включен, понимаешь всю его магию сразу. Ощущения не передать – это надо просто увидеть. Я увидел и понял, что за такими экранами будущее, и мне было тяжело потом пересаживаться за свою IPS матрицу. А если этот OLED откалибровать, то картинка будет сказочная. Яркость приличная, но не рекордная – 400 нит. Плюс к этому глянцевое покрытие, хоть и антибликовое. На солнце проверить не довелось, но в помещении при ярком свете комфортно. Я даже снижал яркость где-то до 80%.

В остальном это все тот же VivoBook, который рассчитан на молодежную аудиторию, где в комплекте есть смешные наклейки и традиционно выделена клавиша на клавиатуре. Ноутбук построен на платформе Intel 11-Gen, которая уже неплохо себя зарекомендовала в мобильном сегменте, ведь про Tiger Lake знают уже все, ведь это массовая обкатка 10 нм техпроцесса. Производительности везде хватает, единственное – не всех устроит штатный объем памяти (в моем случае задействован один канал и установлено 8 Гбайт). Увеличивать нужно обязательно потому, что это влияет на все, в том числе скорость графики, ведь она использует оперативную память.

Аккумулятор не очень емкий, всего 42 Вт*ч, но зато он компактно размещен и оставляет пространство для установки устройства 2.5”. Это может быть накопитель или диск толщиной 7 мм. В тестовом образце его не было и не было специального кабеля для него, но по размерам место именно для него и, возможно, будут модификации с ним. Еще здесь используется только интегрированная графика, хотя на плате заметно место для распайки дискретного графического процессора. Должен устанавливаться NVIDIA GeForce MX350 со своей собственной памятью. Масса ноутбука заметно менее 2 кг, поэтому его удобно перемещать по квартире.

В итоге перед нами хорошая сбалансированная модель начального уровня, где есть возможность модернизации, а самое главное – замечательный OLED экран.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED (K513E).

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Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Daniel Dan
10:25
А где АНАЛитики, которые говорили, что биткоин вырастет до 100к баксов?
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
Андрей Кошкош
10:23
кукареку. царствуй лёжа на боку
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
OsirisD2
10:23
Посмотри как в Венесуэле дела обстоят))
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
OsirisD2
10:22
уже дружим, точнее путлер продаёт нас потихоньку Китаю)
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
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