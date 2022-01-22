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Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)

Героем обзора стала универсальная модель, которая ориентирована в первую очередь на работу, где может помочь функция ASUS Dial, и позволяет расслабиться в свободное время.
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Оглавление

Вступление

Часто компьютер у нас ассоциируется с работой, но на самом деле это универсальный инструмент для различных занятий. Какие-то вещи можно делать на смартфоне, но это не всегда удобно. Простейшие операции для работы с текстом требуют клавиатуру и нормальный экран, чтобы было видно форматирование текста. У профессиональных дизайнеров есть пунктик на использовании продукции Apple. Сейчас эта фирма пошла по собственному пути развития и не так давно начала использовать платформу собственной разработки…

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Многие были удивлены, но старожилы помнят, что раньше «Маки» всегда использовали собственное «железо», до кризиса, забвения и дружбы с Intel. Потом этот убыточный бизнес удалось поднять с колен на деньги с продажи смартфонов. Сегодня альтернатив использования продукции Apple предостаточно. В России, кстати, компьютерное оборудование и ноутбуки этой компании никогда не были массовыми хотя бы потому, что это дорого. К тому же мы не привыкли, что в ноутбуке нельзя поменять память или накопитель (хотя я этому давно выучился на ультракомпактных устройствах Sony).

У бренда есть свои поклонники, но в целом рынок насыщен разными моделями на любой вкус, цвет и размер кошелька. Многим до сих пор проще и понятнее Windows, хотя Microsoft всячески пытается это исправить. В компании ASUS всегда идут по другому пути и, наоборот, пытаются улучшить отдельные стороны продукции, чтобы пользователю было максимально комфортно работать. Для этого максимально снижается масса устройства, устанавливается более яркий и красочный экран. Сейчас наступает эра ярких и красочных OLED экранов, которые должны еще больше привлечь покупателя своими характеристиками и цветопередачей.

Кроме этого, компания запустила новую линейку продукции VivoBook Pro, которая ориентирована на творческую молодежь и предлагает ряд интересных решений. Сегодня мы познакомимся с моделью ASUS VivoBook Pro 16X OLED. Однако таким экраном оснащаются только флагманские модели, а на тест прибыла версия начального уровня с матрицей, аналогичной той, что установлена в игровом флагмане ASUS ROG Zephyrus M16.

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Для каких целей подходит данная модель? Как она покажет себя в эксплуатации? Мы постараемся разобраться и заодно посмотрим, что нового и интересного есть в современных моделях, предназначенных для повседневной эксплуатации.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 5 5600H
Видеопроцессор Интегрированный: AMD Radeon Graphics;
Дискретный: NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 32 ГБ DDR4-3200)
Накопители SSD 256 ГБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 16.0 дюйма; LED-подсветка QHD (2560 x 1600) 165 Гц, матовая поверхность с 100% DCI-P3, с широким 178° углом обзора, по технологии IPS
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 6 ячеек, Li-ion, 96 Вт*ч
Размеры 360 x 259 x 18.9 мм
Масса 1.95 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Это не совсем серийный образец, поэтому здесь экран обычный, но яркий (550 нит) и с нормальным разрешением, с которым удобно работать и играть благодаря дискретной графике.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находится крупная надпись Wow The World и небольшая черная вставка ASUS VivoBook

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находятся часть комплекта поставки, а под ней еще находятся различные инструкции и диск.

Также есть блок питания на 20 В, 6 А, что обеспечивает 120 Вт. Это нехарактерно для подобных устройств. Обычно в таких моделях используется стандартная зарядка на 65 Вт, а здесь почти в два раза больше.

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Это объясняется тем, что устройство оборудовано дискретным видеоадаптером и одним портом USB Type-C с Power Delivery на 65 Вт.

Внешний вид и корпус

Дизайн уже привычен для новых моделей ASUS. Сверху на крышке есть небольшая вставка с надписью ASUS VivoBook uncage your possibilities. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук похож на кирпич.

Упор сделан на надежность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка, топкейс и поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет черный матовый, но под разными углами и при разном освещении он меняется. У этого цвета есть свое название 0° Black. Поверхность верхней крышки матовая и маркая.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю более 15”. Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь все же 16” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо, на уровне аналогов.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться. Сверху находится HD камера с микрофонами и специальной сдвижной шторкой.

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Крышка открывается на 140° и это достаточно много. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится вставка с надписью ASUS VivoBook uncage your possibilities.

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На левой грани можно увидеть два разъема USB 3.2 Gen1 и два индикатора: включения и заряда.

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На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт USB 3.2 Gen2 Type-C с Power Delivery, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-A, разъемы гарнитуры и питания.

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Тыльная сторона изготовлена из алюминиевого сплава, но на ней наклеены пластиковые элементы для крепления и жесткости. Еще на ней есть две резиновые ножки и одна длинная полоска. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Еще нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше рабочего дня, поэтому для работы точно хватит и еще останется.

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Процессоры здесь устанавливаются разные и поэтому система охлаждения хорошо развита. Здесь предусмотрено использование графического процессора NVIDIA RTX 3050 или NVIDIA RTX 3050 Ti. Система охлаждения здесь не особо мощная, а соответственно процессору и уровню его тепловыделения, поэтому только две тепловые трубки и два радиатора с вентиляторами турбинного типа.

Ветродуи здесь самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

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Беспроводной модуль MediaTek MT7921LEN не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъем. Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук есть, он стандартен для недорогой модели.

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Здесь используется крупный аккумулятор на 96 Вт*ч. Возможности апгрейда есть. Можно заменить SSD m.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить радиомодуль.

Клавиатура и тачпад

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Ноутбук немаленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Технологии NumberPAD тоже нет, но есть другая, которая называется ASUS Dial. Почему-то считается, что профессионалы всегда хотят покрутить какую-то ручку, даже виртуальную.

Это новая функция, которая доступна в последней линейке VivoBook Pro, а в ProArt StudioBook вообще настоящий крутящийся диск. Здесь используется упрощенный вариант, встроенный в тачпад.

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DialPad – это виртуальный контроллер, который можно отобразить на тачпаде для ускоренного выполнения различных команд в совместимых приложениях Adobe. Он представляет собой аналог аппаратного контроллера ASUS Dial, не имеющего аналогов физического контроллера на ноутбуках ProArt Studiobook, и упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. DialPad можно вызвать или скрыть одним жестом на тачпаде.

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Топкейс выполнен из алюминиевого сплава и немного углублен в области клавиш. Часть клавиш черная, а другая серая. Еще выделяются две кнопки. ESC выполнен красным, а Enter полосатый. В этом заключается вся молодежная стилистика.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,5 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура хорошая, с цифровым блоком и подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном клавиатура ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 16.0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Однако в других версиях должен быть установлена OLED матрица с разрешением UHD 3840 х 2400. Зерно на таком экране не будет заметно, а штатная видеокарта вытянет нетребовательные игрушки. Здесь же используется матрица, как на ASUS Zephyrus M16 – B160QAN02.L.

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Площадь поверхности экрана составляет 86%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват почти как у OLED панелей. Выдает только свечение черного. На OLED панелях он вообще не светится.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 510 0.36 1403
50 220 0.093 1407
0 22.7 0.017 1410

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть все не очень хорошо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали. Еще есть специальный софт ProArt Creator Hub. Это аналог Armory Crate, но для профессионалов.

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Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Здесь есть даже приложение для калибровки экрана. Только для этого, разумеется, нужен специальный инструмент.

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Еще есть режимы работы вентилятора и отдельный пункт для настройки устройства ASUS Dial для использования в разных приложениях.

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Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много, поскольку ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x214 28 KB. Big one: 1000x475 115 KB

AIDA64 GPGPU:

450x297 35 KB. Big one: 1000x659 136 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x432 38 KB. Big one: 822x789 107 KB

Cinebench R20:

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Cinebench R23:

450x379 31 KB. Big one: 1000x843 110 KB

PCMark:

450x295 25 KB. Big one: 1000x656 89 KB

3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

450x287 28 KB. Big one: 1000x637 98 KB

Metro Exodus, FHD, High:

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Metro Exodus, FHD, RTX, DLSS:

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Superposition, FHD, Medium:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 96 Вт*ч. Это хорошие показатели для любого устройства. Поиграть можно чуть более двух часов.

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Полная зарядка занимает 2 часа и 23 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит.

Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 12 часов. Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office демонстрирует уверенную работу в 11 часов и 28 минут.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37°C, но можно заметить, что нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

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При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 16X OLED – это универсальная модель, которая в первую очередь ориентирована на работу и позволяет расслабиться в свободное время. Среди ее аудитории молодежь: программисты, дизайнеры и люди творческих профессий, для которых предусмотрен специальный инструментарий с функцией ASUS Dial. Она удобна, но, как всегда, к ней нужно привыкнуть, чтобы она стала помощником, а не костылем. Можно отрегулировать даже громкость и яркость, но для этого в любом ноутбуке есть «горячие клавиши».

Мне на тестирование попала версия VivoBook Pro 16X OLED начального уровня и это заметно не только по экрану, который оставил хорошее впечатление. Мало оперативной памяти, установлен скромный накопитель и младшая дискретная карта в линейке. Играть можно, но в не самые требовательные игры. Зато шума меньше, чем от игровых ноутбуков.

Экран реально яркий, это показывают все замеры. Его с избытком хватит для работы на улице в солнечный день. Изначально он не очень хорошо настроен, но после калибровки устроит даже профессионалов. Аккумулятора хватает на весь рабочий день, если заниматься офисными приложениями и не отвлекаться на игры. Ну а поиграть можно около двух часов. Это хорошие результаты.

Несмотря на то, что ноутбук ориентирован на молодежь, выглядит он традиционно и классически, а одна красная кнопка не считается. Габариты устройства соответствуют обычным 15” моделям, но секрет здесь в соотношении сторон. Аналогичное решение мне уже встречалось в ASUS ROG Zephyrus M16. Достаточно изменить соотношение сторон на 16:10, и любая работа становится удобнее. И 16 дюймов это золотая середина, когда это не огромный «коробас» 17”, а тот же корпус, что у рядовой 15” модели, но экран тут занимает большую площадь, а масса та же.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q) получает награду:

200x109 15 KB

Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q).

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Лучше x series s за 27к с computer universe. Ps5 мало новинок и нет геймпаса. X series x хрен купишь. Больше 50к у перекупов.
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
Trembo Ju
09:36
Есть ещё и другое: Ток мощностью 220 Вольт.
Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 млн кВт/час энергии в год
Иван Петров
09:36
зачем Шеншебека пугаешь? у него и так стресс он обосрался вчера.
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
ахахах
09:36
год и месяц выпуска карты(который определяется по её серийному номеру на корпусе)-вот и вся доступная утилита
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
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