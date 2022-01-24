В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-11700КF и AMD Ryzen 7 5800X в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i7-11700КF поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4600 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 7 5800Х также поддерживает 8/16 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4600 МГц. У обоих процессоров наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона «синий» CPU функционировал с частотой 5000 МГц, «красный» – 4600 МГц.

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В связке с протагонистами работала видеокарта из среднего ценового сегмента – GeForce RTX 3060 Ti.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

Забегая вперед можно сказать, что в большинстве протестированных игр процессоры Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800X показали равные результаты.

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Biomutant

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

Days Gone

1% low и average FPS

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F1 2020

1% low и average FPS

Исключением стала автогонка F1 2020, в которой лидировал процессор Core i7-11700КF. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал «красного» соперника на 1% – 5%.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Модели Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что вне зависимости от разрешения и режима работы Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X продемонстрировали равную производительность.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Core i7-11700КF был быстрее Ryzen 7 5800X в игре F1 2020.

Core i7-11700КF был в паритете с Ryzen 7 5800X в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i7-11700КF опередил соперника Ryzen 7 5800X в одной игре и показал с ним равные результаты в семи проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i7-11700КF – 29 500 рублей;



Ryzen 7 5800Х – 32 150 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800X победила модель из «синего» лагеря. В общем зачете между конкурентами был зафиксирован паритет. Однако по соотношению цена/производительность выгоднее для покупки был процессор Core i7-11700КF.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

