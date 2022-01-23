В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Посмотрим, как покажет себя новая видеокарта поколения Ampere.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ближайшего преследователя Radeon RX 5700 XT на 4% – 6%.

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Biomutant

1% low и average FPS

В фэнтезийном слэшере Biomutant первую позицию заняла видеокарта GeForce RTX 2080 Super. На втором месте расположилась новинка NVIDIA, которая буквально наступала лидеру на пятки.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В футуристическом шутере Cyberpunk 2077 безоговорочно лидировали модели GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 Super. В зависимости от разрешения и режима работы они опережали ближайшего преследователя Radeon RX 5700 XT на впечатляющие 25% – 30%.

Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone ситуация была похожа на расклад сил в проекте Biomutant.

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Far Cry 5

1% low и average FPS

В игре Far Cry 5 первую строчку разделили ускорители GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 Super. Вторую позицию оккупировали видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT.

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Hitman 3

1% low и average FPS

В оставшихся трех играх – Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion – за первое место с переменным успехом боролись видеоускорители GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 Super.

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The Witcher 3: Wild Hunt

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Лидеры показали высокие результаты в семи играх из восьми протестированных. Единственным исключением стало разрешение 3440 х 1440 в проекте Hitman 3.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что лидировали графические ускорители GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 Super. Второе место осталось за ветераном GeForce GTX 1080 Ti, а замкнула трио «красная» модель Radeon RX 5700 XT.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti была быстрее ускорителя Radeon RX 5700 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Модель NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti опередила Radeon RX 5700 ХТ во всех протестированных проектах без исключения.

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Опираясь на результаты тестов можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила в средний ценовой сегмент видеокарт мощный продукт, ни в чем не уступающий старшему сородичу прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super. Причем оба «зеленых» графических ускорителя снабжены технологиями NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день поддерживают десятки игр.

Стоит отметить достойное выступление ветерана GeForce GTX 1080 Ti. Несмотря на преклонный возраст по меркам игровой индустрии, он уверенно опередил более молодого «красного» конкурента Radeon RX 5700 ХТ. Вдобавок «боевой пенсионер» обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

