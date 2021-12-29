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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10325 & GeForce RTX 2060, Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 XT.

Модель Intel Core i3-10325 поддерживает 4/8 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3900-4800 Мгц. В свою очередь ее соперник Ryzen 3 3300Х также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4300 Мгц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона зеленая модель работала на частоте 4500 Мгц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce RTX 2060 6Gb и Radeon RX 5600 XT 6Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920х1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

750x270 62 KB

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla с небольшим отрывом от преследователей лидировала система Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT. Примечательно, что после разгона все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

Biomutant

750x210 62 KB

1% low и average FPS

В фэнтезийном рубилове Biomutant уверернно лидировали системы Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3300X & GeForce RTX 2060. В зависимости от разрешения и режима работы они опережали связки с картой Radeon RX 5600 XT на 6%-9%.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 на первой строчке расположилась конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060. При этом она оказалась единственной связкой, обеспечившей производительность, близкую к комфортной. Правда, только после разгона.

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Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone первую позицию разделили системы Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3300X & GeForce RTX 2060. В зависимости от разрешения и режима работы они опережали связки с картой Radeon RX 5600 XT на 3%-7%.

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F1 2020

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1% low и average FPS

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В автогонке F1 2020 на первом месте расположилась связка Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT.

Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

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1% low и average FPS

В знаменитом Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали равные результаты.

Mafia Remastered

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750x290 62 KB

1% low и average FPS

В игре Mafia Remastered лидировала конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила конфигурацию Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT на 6%-9%.

Watch Dogs Legion

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750x410 62 KB

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion уверенно лидировала система Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT. Примечательно, что после разгона она оказалась единственной связкой, показавшей высокие результаты.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что после разгона все конфигурации продемонстрировали приблизительно одинаковую производительность.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 опережала связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 в играх Cyberpunk 2077, F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 была в паритете со связкой Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone и Horizon Zero Dawn.
  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 была медленнее связки Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 в игре Watch Dogs Legion.

Система Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 опередила связку Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 в трех играх, оказала равные результаты в четырех проектах и отстала в одной игре.

Разогнанные лидеры обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

500x780 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность пальму первенства разделили конфигурации Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 и Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT.

Итак, в противостоянии связок Core i3-10325 & GeForce RTX 2060, Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 3 3300Х & GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 XT победили конфигурации с процессорами компании Intel. После разгона они ничем не выделялись на фоне других участников тестирования. Однако по соотношению цена/производительность были весьма привлекательными для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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