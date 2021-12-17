Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-11600КF и AMD Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i5-11600КF поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4400-4600 МГц. Ее конкурент Ryzen 7 3800ХТ поддерживает полные 8/16 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3900-4700 МГц. У обоих процессоров наблюдается минимальный частотный потенциал. После разгона «синий» CPU функционировал с частотой 5000 МГц, «зеленый» – 4500 МГц.
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В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В играх Assassin's Creed Valhalla и Biomutant процессоры Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ показали равные результаты.
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Biomutant
Cyberpunk 2077
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала модель Core i5-11600КF. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала Ryzen 7 3800ХТ на 4% – 7%.
Days Gone
В проекте Days Gone протагонисты продемонстрировали одинаковую производительность.
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F1 2020
В королевской автогонке F1 2020 процессор Core i5-11600КF ушел в отрыв от соперника. В зависимости от разрешения и режима работы он обогнал Ryzen 7 3800ХТ на 17% – 21%.
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Horizon Zero Dawn
В оставшихся трех проектах – Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – обе модели показали равные результаты.
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что с небольшим преимуществом над оппонентом лидировала модель Core i5-11600КF.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Core i5-11600КF был быстрее модели Ryzen 7 3800ХТ в играх Cyberpunk 2077 и F1 2020.
- Процессор Core i5-11600КF был в паритете с моделью Ryzen 7 3800ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant Days Gone, Mafia Remastered, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.
Процессор Core i5-11600КF опередил соперника Ryzen 7 3800ХТ в двух играх из восьми протестированных и показал с ним равные результаты в шести проектах.
Модели Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ показали высокие результаты во всех протестированных играх.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i5-11600КF - 20 600 рублей;
- Ryzen 7 3800XТ - 32 000 рублей.
По соотношению цена/производительность в очередной раз лидировал процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ победила модель из «синего» лагеря. Оба процессора показали равные результаты в чистой производительности. Однако представитель компании Intel был значительно выгоднее для покупки, чем его «зеленый» конкурент, благодаря чему вышел победителем в данном тестировании.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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