В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-11600КF и AMD Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-11600КF поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4400-4600 МГц. Ее конкурент Ryzen 7 3800ХТ поддерживает полные 8/16 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3900-4700 МГц. У обоих процессоров наблюдается минимальный частотный потенциал. После разгона «синий» CPU функционировал с частотой 5000 МГц, «зеленый» – 4500 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В играх Assassin's Creed Valhalla и Biomutant процессоры Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ показали равные результаты.

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Biomutant

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала модель Core i5-11600КF. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала Ryzen 7 3800ХТ на 4% – 7%.

Days Gone

1% low и average FPS

В проекте Days Gone протагонисты продемонстрировали одинаковую производительность.

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F1 2020

1% low и average FPS

В королевской автогонке F1 2020 процессор Core i5-11600КF ушел в отрыв от соперника. В зависимости от разрешения и режима работы он обогнал Ryzen 7 3800ХТ на 17% – 21%.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В оставшихся трех проектах – Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – обе модели показали равные результаты.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что с небольшим преимуществом над оппонентом лидировала модель Core i5-11600КF.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Процессор Core i5-11600КF был быстрее модели Ryzen 7 3800ХТ в играх Cyberpunk 2077 и F1 2020.

Процессор Core i5-11600КF был в паритете с моделью Ryzen 7 3800ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant Days Gone, Mafia Remastered, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i5-11600КF опередил соперника Ryzen 7 3800ХТ в двух играх из восьми протестированных и показал с ним равные результаты в шести проектах.

Модели Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ показали высокие результаты во всех протестированных играх.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i5-11600КF - 20 600 рублей;



Ryzen 7 3800XТ - 32 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность в очередной раз лидировал процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-11600КF и Ryzen 7 3800ХТ победила модель из «синего» лагеря. Оба процессора показали равные результаты в чистой производительности. Однако представитель компании Intel был значительно выгоднее для покупки, чем его «зеленый» конкурент, благодаря чему вышел победителем в данном тестировании.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

