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Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super

Тест AMD Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров AMD Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель AMD Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4100 МГц. Ее оппонент Ryzen 3 3300X поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4300 МГц. У обоих процессоров наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3500 функционировал с частотой 4200 МГц, а Ryzen 3 3300X – 4500 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения GeForce RTX 2070 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Crysis Remastered

1% low и average FPS

В игре Crysis уверенно лидировал процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 4% – 7%.

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Far Cry Primal

1% low и average FPS

В доисторическом экшене Far Cry Primal между соперниками был зафиксирован паритет.

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn модель Ryzen 3 3300X была немного быстрее Ryzen 5 3500.

Iron Harvest

1% low и average FPS

В стратегии Iron Harvest сложился расклад сил, похожий на прошлую игру.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В проекте Mafia Remastered уже в который раз лидировал четырехъядерный CPU.

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Project Cars 3

1% low и average FPS

В автогонке Project Cars 3 на первой строчке расположился процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 8% – 11%.

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

1% low и average FPS

В шутере Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint шести- и четырехъядерные процессоры показали равные результаты.

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Total War Saga: Troy

1% low и average FPS

В античной стратегии Total War Saga: Troy между протагонистами был зафиксирован паритет.

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что независимо от разрешения и режима работы модели Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали равную производительность.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Ryzen 5 3500 был быстрее Ryzen 3 3300X в играх Crysis Remastered и Project Cars 3.
  • Ryzen 5 3500 был в паритете с Ryzen 3 3300X в играх Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.
  • Ryzen 5 3500 был медленнее Ryzen 3 3300X в игре Horizon Zero Dawn, Iron Harvest и Mafia Remastered.

Процессор Ryzen 5 3500 опередил соперника Ryzen 3 3300X в двух играх, показал равные результаты с ним в четырех проектах и отстал в двух играх. Оба участника обеспечили высокие результаты во всех протестированных играх.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Ryzen 5 3500 - 18 300 рублей;
  • Ryzen 3 3300Х - 15 800 рублей.

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Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Ryzen 3 3300X.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X победила четырехъядерная модель. В общем зачете между конкурентами был зафиксирован паритет. Однако по соотношению цена/производительность выгодней для покупки был процессор Ryzen 3 3300X.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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