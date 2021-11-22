Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров AMD Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель AMD Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4100 МГц. Ее оппонент Ryzen 3 3300X поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4300 МГц. У обоих процессоров наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3500 функционировал с частотой 4200 МГц, а Ryzen 3 3300X – 4500 МГц.
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В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения GeForce RTX 2070 Super.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Crysis Remastered
В игре Crysis уверенно лидировал процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 4% – 7%.
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Far Cry Primal
В доисторическом экшене Far Cry Primal между соперниками был зафиксирован паритет.
Horizon Zero Dawn
В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn модель Ryzen 3 3300X была немного быстрее Ryzen 5 3500.
Iron Harvest
В стратегии Iron Harvest сложился расклад сил, похожий на прошлую игру.
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Mafia Remastered
В проекте Mafia Remastered уже в который раз лидировал четырехъядерный CPU.
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Project Cars 3
В автогонке Project Cars 3 на первой строчке расположился процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 8% – 11%.
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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
В шутере Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint шести- и четырехъядерные процессоры показали равные результаты.
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Total War Saga: Troy
В античной стратегии Total War Saga: Troy между протагонистами был зафиксирован паритет.
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что независимо от разрешения и режима работы модели Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали равную производительность.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Ryzen 5 3500 был быстрее Ryzen 3 3300X в играх Crysis Remastered и Project Cars 3.
- Ryzen 5 3500 был в паритете с Ryzen 3 3300X в играх Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.
- Ryzen 5 3500 был медленнее Ryzen 3 3300X в игре Horizon Zero Dawn, Iron Harvest и Mafia Remastered.
Процессор Ryzen 5 3500 опередил соперника Ryzen 3 3300X в двух играх, показал равные результаты с ним в четырех проектах и отстал в двух играх. Оба участника обеспечили высокие результаты во всех протестированных играх.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Ryzen 5 3500 - 18 300 рублей;
- Ryzen 3 3300Х - 15 800 рублей.
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По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Ryzen 3 3300X.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X победила четырехъядерная модель. В общем зачете между конкурентами был зафиксирован паритет. Однако по соотношению цена/производительность выгодней для покупки был процессор Ryzen 3 3300X.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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