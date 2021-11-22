В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров AMD Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель AMD Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4100 МГц. Ее оппонент Ryzen 3 3300X поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4300 МГц. У обоих процессоров наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3500 функционировал с частотой 4200 МГц, а Ryzen 3 3300X – 4500 МГц.

реклама

В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения GeForce RTX 2070 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Crysis Remastered

1% low и average FPS

В игре Crysis уверенно лидировал процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 4% – 7%.

реклама

Far Cry Primal

1% low и average FPS

В доисторическом экшене Far Cry Primal между соперниками был зафиксирован паритет.

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn модель Ryzen 3 3300X была немного быстрее Ryzen 5 3500.

Iron Harvest

1% low и average FPS

В стратегии Iron Harvest сложился расклад сил, похожий на прошлую игру.

реклама





Mafia Remastered

1% low и average FPS

В проекте Mafia Remastered уже в который раз лидировал четырехъядерный CPU.

реклама

Project Cars 3

1% low и average FPS

В автогонке Project Cars 3 на первой строчке расположился процессор Ryzen 5 3500. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 3 3300X на 8% – 11%.

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

1% low и average FPS

В шутере Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint шести- и четырехъядерные процессоры показали равные результаты.

реклама

Total War Saga: Troy

1% low и average FPS

В античной стратегии Total War Saga: Troy между протагонистами был зафиксирован паритет.

реклама

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что независимо от разрешения и режима работы модели Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали равную производительность.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Ryzen 5 3500 был быстрее Ryzen 3 3300X в играх Crysis Remastered и Project Cars 3.

Ryzen 5 3500 был в паритете с Ryzen 3 3300X в играх Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Ryzen 5 3500 был медленнее Ryzen 3 3300X в игре Horizon Zero Dawn, Iron Harvest и Mafia Remastered.

Процессор Ryzen 5 3500 опередил соперника Ryzen 3 3300X в двух играх, показал равные результаты с ним в четырех проектах и отстал в двух играх. Оба участника обеспечили высокие результаты во всех протестированных играх.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Ryzen 5 3500 - 18 300 рублей;

Ryzen 3 3300Х - 15 800 рублей.

реклама

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Ryzen 3 3300X.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3300X победила четырехъядерная модель. В общем зачете между конкурентами был зафиксирован паритет. Однако по соотношению цена/производительность выгодней для покупки был процессор Ryzen 3 3300X.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

