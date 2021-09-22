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Вступление

Наступила настоящая эпоха игровых ноутбуков, и спрос на них продолжает увеличиваться потому, что сейчас за нормальные и вменяемые деньги игровой компьютер уже не собрать. За стоимость видеокарты в 150 000 рублей разумнее купить ноутбук за те же деньги потому, что это уже полноценный компьютер, а под видеокарту его еще надо собрать. Летом было затишье в плане новых игр, а вот осенью уже обещают крупные игровые проекты, где без игрового компьютера будет сложно поиграть.

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Сейчас у компании AMD вышли очень интересные модели настольных процессоров Ryzen 5000G, где хорошо сбалансирована графическая часть с вычислительной, но все равно это не подходит для полноценных AAA-проектов, где важный упор сделан на качество графики. Ныне уже во всех современных играх задействованы технологии трассировки лучей, и поэтому, чтобы насладиться картинкой, которая изначально планировалась нужно использовать графический процессор, который поддерживает эту технологию. Разумеется, такие решения есть даже в ноутбуках, а одним из наиболее производительных чипов является NVIDIA RTX 3080 for Laptop. Это не то же самое, что настольный NVIDIA RTX 3080, хотя бы потому, что основывается на разных чипах. Именно поэтому для исключения ошибки рядом есть надпись for Laptop.

Сегодня мы рассмотрим один из флагманских игровых ноутбуков компании ASUS, в котором установлен этот дискретный графический процессор. Модель называется ASUS ROG Zephyrus G15, и он позиционируется как бескомпромиссное игровое решение, которое сочетает легкость и мощную конфигурацию.

Пока в это трудно поверить, но мы уже рассматривали ASUS ROG Zephyrus M16. У этих моделей один корпус, а крышки с экранами разные. Остается лишь посмотреть, как здесь все реализовано и работает.

Технические характеристики

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Модель ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HS Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (встроено);

+ до 32ГБ DDR4-3200 МГц Встроенная память до 1 Тб SSD M.2 PCI-e x4 Gen3 Экран 15" QHD (2560 x 1440) 16:9;

DCI-P3:100%;

Частота обновления:165 Гц;

Время отклика:3 мс;

IPS-level;

Adaptive-Sync, Pantone Validated Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 90 Вт*ч Размеры 345 x 243 x 19,9 мм Масса 1,9 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Из характеристик видно, что это платформа от AMD, основанная на процессоре 5000-серии AMD Ryzen 9 5900HS, TDP которого составляет 35 Вт. Это решение по-настоящему геймерское потому, что процессоры показывают хорошую производительность не только в профессиональных приложениях, но и играх. Если раньше игроманы выбирали исключительно Intel, то с приходом 5000-серии это стало бессмысленно потому, что производительность находится на схожем уровне. И в целом, что касается ноутбуков, то ее как-то реально оценить сложно из-за множества факторов, которые на нее влияют. Тут в лоб сравнивать разные платформы некорректно. Иногда даже есть разница в двух одинаковых ноутбуках и этому есть разумные объяснения без всякой мистификации.

В целом модель очень похожа с вышедшей недавно ASUS ROG Zephyrus M16 и по началу даже можно подумать, что дело только в экране. Однако, очевидно, что тут различий гораздо больше потому, что разные платформы. И при прочих равных у M16 нет модели с видеокартой NVIDIA RTX 3080 for Laptop, хотя точно такой же корпус и охлаждение.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке черно-белого цвета. Это особенность всех моделей ASUS ROG Zephyrus. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить устройство. С одной стороны находится переливающийся логотип ASUS ROG.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева находится отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции.

В комплекте находится достаточно мощный блок питания, который обеспечивает 20 В и 12 А.

Внешний вид и корпус

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Внешне ноутбук ничем не отличается от своего брата ASUS ROG Zephyrus M16. Экран меньше, но в целом он немного лучше, хотя максимальная яркость ниже и находится на уровне 350 нит, а еще нет камеры, но есть микрофоны.

Снаружи отличия только по цвету, а по весу и габаритам это близнецы. Вообще линейка ASUS ROG Zephyrus славится именно этим, что в компактном корпусе умещается очень мощное «железо».

Разумеется, чудес не бывает, и охлаждать все это как-то нужно, а значит упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри. Поэтому для хорошего охлаждения в небольшом корпусе можно оперировать лишь воздушным потоком, в итоге получается не совсем тихо. Зато получается очень хорошая мобильность.

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Толщина устройства почти постоянная и форма напоминает параллелепипед, но грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее переливающийся узор из точек. Смотрится очень стильно и красиво.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает частые переноски, ведь для замены настольного компьютера есть другие более крупные и тяжелые модели.

В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 180 градусов, что иногда очень удобно. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель ErgoLift. Получается, что ноутбук стоит на торце верхней крышки. Также известно, что сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Поэтому в крышке есть небольшая выемка по торцу, чтобы часть воздуха проходило снизу, а часть сверху перед экраном.

Сзади разъемов нет. Они находятся по бокам устройства. Слева находится разъем питания, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Type-A, два USB 3.2 Type-C и 3,5 мм джек для гарнитуры. Thunderbolt 4 нет, но есть Power Delivery и Display Port over USB.

Еще здесь находится крупная решетка для выхлопа горячего воздуха. Точно такая же есть справа.

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Еще справа можно обнаружить один USB 3.1 Type-A и слот для карт памяти micro SD. Также с краю находится отверстие для замка кенсингтона.

На задней крышке находится небольшая табличка с логотипом и надписью ASUS ROG. Также тут есть узор из переливающихся разными цветами точек. Корпус достаточно прочный несмотря на то, что изготовлен из пластика.

Нижняя крышка тоже изготовлена из пластика. На ней находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

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Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы.

Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность.

Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания их толщина всего 0,2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS ROG Zephyrus реализована система самоочистки.

В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с базовым вариантом. Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках ASUS ROG Zephyrus, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем прошлое поколение.

Одно из главных нововведений – применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами AMD. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, чем обычная термопаста. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами AMD с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя.

Оперативная память частично распаяна на самой плате, но кроме этого есть один слот SODIMM DDR4, куда можно установить модуль на 32 Гб и тогда их станет 48. Здесь дополнительно установлен модуль на 16 Гб и всего их 32 Гб DDR4-3200.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, но клавиатура здесь без цифрового блока и его нет даже в крупном тачпаде. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен.

Еще по бокам от клавиатуры есть вентиляционные отверстия. Возможно, именно поэтому производитель не стал делать больше кнопок и сделал такую версию, где нет даже привычного PrintScreen.

Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Ход клавиш составляет всего 1,7 мм.

Как и во всех современных ноутбуках компании, здесь применяется ряд фирменных технологий. Например, здесь есть Overstroke для ускоренной регистрации срабатываний нажатий.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB подсветкой. Здесь можно настраивать цвет каждой кнопки индивидуально. Также есть множество различных эффектов, которые настраиваются через приложение Armoury Crate.

Экран

Дисплей с диагональю 15.0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1440 точек – это наиболее оптимальный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица Innolux N156KME-GNA с частотой обновления 165 Гц.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Независимо от типа экрана, во всех новых моделях ноутбуков ASUS ROG Zephyrus реализована поддержка технологии Adaptive-Sync.

Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Боковые рамки очень тонкие. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась потому, что уменьшились габариты, а еще вес.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 312.41 0.362 912 50 201.25 0.117 908 0 14.89 0.02 908

Можно заметить, что экран не очень яркий. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице. Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

PCMark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства.

Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 5 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях демонстрирует уверенную работу в 8 часов и 31 минуту.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объеме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37С, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам, сзади и перед экраном внизу.

При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 45,3дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ROG Zephyrus G15 – это настоящий универсальный игровой ноутбук, который предлагает компактные размеры, небольшую массу и большое количество разных конфигураций. В том числе есть высокопроизводительные модели, которые оснащаются мощной видеокартой и процессором. Если ASUS ROG Zephyrus M16 был построен на платформе Intel, то тут мы видим AMD. Хорошо, когда есть выбор и пользователь может сам выбрать необходимую платформу. Лично мне в этом поколении больше симпатична AMD.

Это объясняется не только тем, что в среднем производительность оказывается выше, но и отличными температурными показателями. В данном случае мощность ограничена отметкой 35 Вт и это не самое горячее устройство в системе потому, что еще есть графический процессор NVIDIA RTX 3080 For Laptop. Это мощный и горячий чип, поэтому здесь используется очень развитая система охлаждения. Однако следует вспомнить, что корпус достаточно компактный и при таких вводных остается оперировать лишь скоростью вращения вентилятора и этот показатель в нагрузке здесь достаточно высокий. Соответственно есть шум и это глупо отрицать. В целом система охлаждения здесь справляется, что можно заметить по температурам.

Клавиатура здесь не полноразмерная и я сначала долго думал, как заменить Print Screen, а на самом деле здесь оказалась удобная кнопка, по которой сразу можно выделить нужную область, а можно даже весь экран сразу. В целом все оказалось удобно и функционально, а если нужна полноразмерная клавиатура, то можно подключить внешнюю. В этом устройстве производитель отказался от встроенной веб-камеры в пользу внешней. Подобное уже встречалось в других моделях производителя, но лично мне это решение кажется странным, особенно глядя на модель Zephyrus M16, где она есть, при том, что там еще и экран больше. Однако камера представляется в качестве опции.

В остальном очень много похожих моментов с той же Zephyrus M16. Это касается корпуса, клавиатуры и эргономики, но здесь реально очень хороший экран и он уже изначально отлично откалиброван, но у него не очень высокая яркость. По совокупности характеристик видно, что устройство получилось отличным, а самое главное есть множество модификаций на любой вкус, а в топе это просто бомба.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: