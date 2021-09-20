Оглавление

Вступление

Без хорошего беспроводного роутера сейчас уже сложно представить себе современную квартиру или загородный дом. Без интернета дом не может быть умным. Точнее систему «умный дом» можно настроить внутри без интернета, но вот управлять ей снаружи не получится. Придется настраивать таймеры или действие по датчикам. Вариантов всяких много, но все же пользователи предпочитают использовать для управления, в том числе интернет. В небольших офисах тоже обычно используют один роутер для доступа в интернет и иногда делают даже два канала, используя мобильный на подстраховку.

реклама

Сегодня уже хочется какую-то современную модель с поддержкой беспроводных сетей последнего поколения, и возможностью одновременной работы с большим количеством устройств. Кроме этого, в многоквартирных домах появились тарифные планы по 300 Мбит/с и больше, поэтому тут уже 1 гигабит не за горами, а точнее уже есть похожие предложения и я действительно звонил узнавал, что это все обеспечивается по витой паре. Лично мне пока сложно представить зачем мне интернет со скоростью 1 Гбит/с, но радует, что предложение уже есть. Осталось дело за малым – поискать какой-то подходящий роутер, чтобы точно качать на максималках по толстому кабелю.

Странно, но сейчас уже на недорогих материнских платах все чаще стали попадаться сетевые адаптеры стандарта 2,5 Гбит/с, а сетевого оборудования все никак не видно. Обычные гигабитные свитчи на 5 портов уже раздают на сдачу, а 100 Мбит-ные уже вмещаются в спичечный коробок и стоят чуть дороже спичек. К сожалению, с 10Гбит, 5Гбит и 2,5Гбит ситуация не столь оптимистичная и такое оборудование встречается не часто, а еще и стоит как компьютер.

Тем не менее, роутеры уже начинают появляться, но пока еще не совсем бюджетные. Хотя бы какое-то начало уже есть в этом направлении и радует, что производители постепенно вводят подобный функционал в модели среднего уровня, хоть это уже по всем параметрам близко к топовому сегменту. Одно из таких устройств я хотел как раз сегодня рассмотреть – это ASUS RT-AX86U.

По своему виду – это брат близнец модели 4G-AC86U, но только внешне, а по сути, это продвинутая версия RT-AX68U, но только в общих чертах. Что же это на самом деле? Будем разбираться.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Упаковка и комплектация

Нас снова встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка потому, что фон в основном темный спереди и сзади. При этом она выглядит роскошно благодаря всяким золотым вставкам и эмблемам. По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, однако, несмотря на это, оно относится все же к уровню выше среднего, о чем свидетельствует надпись AX5700. Тем не менее, упаковка очень напоминает рассмотренную уже ранее у устройства 4G-AC86U потому, что там также была внешняя картонная оболочка, а внутри скрывалась белая картонная коробка.

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер привлекательно, особенно если сравнивать с прошлым поколением. Роутер оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двух-диапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны. В левом верхнем углу находится логотип производителя.

Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX5700. Эти цифры опять никто не выдумал, а они представляют собой теоретическую пропускную способность работы по беспроводной сети. Это число подразумевает сумму предела пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 4804 Мбит/с по 5 ГГц и еще 861 по 2,4 ГГц. Далее указана модель устройства – RT-AX86U, тут не перепутать бы с RT-AX68U потому, что у того тоже три антенны. Сразу отмечу, что есть модель, которая похожа на этот роутер как две капли воды – это 4G-AC86U. Однако это совсем другое устройство, и они отличаются как небо и земля.

реклама

Под наименованием модели спереди на упаковке уже перечисляются достоинства этой модели. AiMesh.

Mobile Game Mode.

2.5G Ethernet Port.

Далее нам сообщают о наличии процессора с частотой 1,8 ГГц, но как бы забывают упомянуть, что он четырехъядерный. Также еще раз повторяют о поддержке технологии AiProtection. В правом верхнем углу находится золотистый значок WIFI 6, а в нижнем углу можно заметить информацию о 3-летней гарантии. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор и какие его основные технические особенности. С одного торца есть спецификация.

Наименование модели ASUS RT-AX86U Интерфейсы 1х 2,5Гбит/с WAN/LAN;

1х 1Гбит/с WAN;

4x 1Гбит/с LAN Антенны 3 съемных;

1 внутренняя Память Flash 256 Мб Память RAM 1 Гб DDR3 Рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;

802.11b: до 11 Мбит/с;

802.11n: до 500 Мбит/с;

802.11ac: до 4333 Мбит/с;

802.11ax (2,4): до 861 Мбит/с;

802.11ax (5): до 4804 Мбит/с Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;

WPA/WPA3-Personal;

WPS Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log Особенности Ai Mesh;

AiProtection PRO;

ASUS Router App;

MU-MIMO;

Guest Network Питание 19В, 2,37А Габариты 242 х 100 х 325 мм Масса 814 г

Габариты полностью совпадают с 4G-AC86U и в этом нет ничего удивительного потому, что корпуса одинаковые. А вот начинка совсем другая. Упаковка легко снимается, в ней находится белая картонная коробка. Она легко открывается и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки здесь не очень большой. Есть крупный адаптер питания 19В, 2,37А и силовой кабель для него, три съемные антенны и патчкорд.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WIFI. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

реклама





Разобраться здесь может абсолютно любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть гарантийная карта и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

реклама

Роутер достаточно крупный по размерам и по весу не совсем легкий. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется крупная печатная плата с массивными радиаторами с двух сторон. Вентиляционных отверстий много как спереди, так и сзади, а по бокам их нет. Сам роутер устанавливается вертикально, что в данном случае очень удобно, а для охлаждения лучше не придумать. Устройство оборудовано тремя антеннами, которые сделаны съемными. Все они одинаковые.

Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу в сочетании с золотой эмблемой спереди и красной пластиковой вставки снизу. С обратной стороны есть крупная решетка для охлаждения, а спереди сверху находится такой же треугольник с золотой надписью ASUS. Для того, чтобы разобрать устройство, нужно открутить снизу шесть винтов, сзади снять наклейку, открутить еще два винта и открыть пластиковые защелки внутри.

На наклейке с обратной стороны находится разная информация об устройстве. Через вентиляционные отверстия видно, что сама печатная плата крупная, а радиаторы находятся с двух сторон. Они достаточно массивные и с хорошим оребрением. Здесь на задней панели внизу мы видим пять гигабитных портов RJ-45, один 2,5G порт RJ-45, два USB 3.0, клавиша выключателя, кнопка RESET и гнездо питания. Я напомню, что рабочее напряжение 19В. Я уже сталкивался с этим и мне не понятно почему производитель не может использовать какой-то один тип блоков питания для всех устройств.

реклама

Разбирать устройство не было никакого смысла потому, что уже все известно о начинке так. В качестве сердца выступает процессор Broadcom BCM4908 с четырьмя ядрами ARM v.8 Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц и поддержкой Ethernet 2.5G. Однако здесь за реализацию порта Ethernet 2.5G PHY отвечает отдельный чип – Broadcom BCM54991e. Что касается беспроводной сети частотного диапазона 5 ГГц, то здесь эта функция реализована при помощи микросхемы Broadcom BCM43684. Именно благодаря ей поддерживается беспроводной стандарт 802.11ax, с поддержкой MIMO 4T4R с шириной канала до 160 МГц включительно. Это обеспечивает максимальную пропускную способность до 4804 Мбит/с. Также микросхема обеспечивает все преимущества Wi-Fi 6, такие как поддержка модуляции QAM1024, множественного доступа MU-MIMO c применением OFDMA и формирование виртуального луча Beamforming. А за работу устройства в диапазоне 2,4 ГГц отвечает чип Broadcom BCM6710, который обеспечивает теоретическую пропускную способность в 861 Мбит/с.

Снизу устройства находится не только саморезы, а еще есть две резиновые пластинки для лучшей устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

По бокам практически ничего нет. Есть кнопка WPS и кнопка отключения светодиодов. У модели 4G-AC86U на этом месте находится слот для SIM-карты. Светодиоды действительно светят достаточно ярко и в отключении смысл есть, но мне кажется, что просто нужно было снизить в несколько раз яркость, а так кажется, что роутер просто не работает.

реклама

Сверху находятся три вывода для антенн. Как я уже говорил, все они универсальные. Все индикаторы на устройстве находятся прямо спереди. Они светятся белым цветом достаточно ярко. Наконец, это, пожалуй, первая модель, где есть индикация линка каждого отдельного порта.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

реклама

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно. Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

реклама

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет иначе чудес не бывает.

Все. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер от ASUS и поэтому меню хорошо знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Многие пункты мне показались знакомы, хотя все немного изменилось по сравнению с ASUS RT-N18U, который был убит грозой. Это как BIOS материнской платы от ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Да, получается настройки иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Здесь же можно проверить скорость соединения.

Далее находится пункт «Анализатор трафика». Здесь показано, какие приложения наиболее часто используют соединение. Также показаны скорости приема/передачи.

Затем идет пункт Game, где настраиваются игровые технологии устройства.

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

ASUS Router app

Я уже подробно рассматривал мобильное приложение ASUS Router app при обзоре ASUS RT-AX86U. Здесь все очень похоже и нет смысла все повторять еще раз. Функционал очень похож, но отличия есть, ведь эта модель с увеличенным функционалом, направленным на геймеров и сейчас, мы попробуем в этом убедиться.

Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Также сразу мы видим меню, которое состоит из нескольких зон. Пока все полностью аналогично, за исключением правого значка под круглым окошком мониторинга трафика.

Это функция мобильного игрового режима, которая при нажатии запускает оптимизацию.

В остальном функционал совпадает. Мне все понравилось и идея управлять устройством и посматривать за ним со смартфона хорошая, но мне кажется, что еще есть над чем поработать, чтобы какие-то элементы не дублировались, а настройки основные были проще, хотя управлять уже можно удаленно через свою учетную запись.

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Даже несмотря на наличие порта 2,5G, он всего один и наладить маршрутизацию в этом режиме не получилось потому, что все остальные порты способны работать только с классическим 1 Гбит.

ASUS RT-AX86U, WIFI 2,4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX86U, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX86U, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)



Осталось лишь посмотреть на устройство через тепловизор, чтобы понять уровень его нагрева в работе.

Заключение

ASUS RT-AX86U – это, на мой взгляд, самое сбалансированное решение по производительности и функциональности. Здесь уже можно смело сказать, что все современные интерфейсы присутствуют, кроме SFP. Однако, для дома SFP нужен крайне редко, и никто не будет вас подключать к PON через трансивер. Оператору надо продавать свое оборудование и чужие пожелания его волнуют мало. Именно эта модель получилась мощная, быстрая, функциональная и универсальная. Здесь мы видим сочетание самых передовых наработок и отсутствие какой-то экономии. Нужен USB? Вот два USB 3.0. Хочешь – используй под модем, хочешь – под накопитель. Нужен быстрый современный порт – вот Ethernet 2.5G. Все остальные порты гигабитные, а беспроводная сеть с двумя диапазонами и теоретической пропускной способностью AX5700. В чем секрет успеха? Нет тут никакого секрета, просто используется мощное железо.

Например, за основу взят процессор Broadcom BCM4908 с четырьмя ядрами ARM v.8 Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц и поддержкой Ethernet 2.5G. Однако здесь за реализацию порта Ethernet 2.5G PHY отвечает отдельный чип – Broadcom BCM54991e. Что касается беспроводной сети частотного диапазона 5 ГГц, то здесь эта функция реализована при помощи микросхемы Broadcom BCM43684. Именно благодаря ей поддерживается беспроводной стандарт 802.11ax, с поддержкой MIMO 4T4R с шириной канала до 160 МГц включительно. Это обеспечивает максимальную пропускную способность до 4804 Мбит/с. Также микросхема обеспечивает все преимущества Wi-Fi 6, такие как поддержка модуляции QAM1024, множественного доступа MU-MIMO c применением OFDMA и формирование виртуального луча Beamforming. А за работу устройства в диапазоне 2,4 ГГц отвечает чип Broadcom BCM6710, который обеспечивает теоретическую пропускную способность в 861 Мбит/с.

Модель ASUS RT-AX86U получилась очень производительной стабильной и при этом нагрев устройства достаточно умеренный. Единственное, что немного смущает – это цена. Зато теперь может прояснится картина с моделью ASUS 4G-AС86U. Если к стоимости этого устройства еще добавить +10000 рублей за LTE Cat.12 модем, то сразу станет понятно, почему производитель не пошел на такое, а ограничился там только AC сетью.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: