Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 70 000 до 80 000 рублей.
Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции. Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.1.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Biomutant
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
1920х10801% low и average FPS
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Cyberpunk 2077
- Версия 1.12.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальнгих теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
1920х10801% low и average FPS
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Days Gone
- Версия 1.0.6.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 70.
- Масштаб визуализации - 100.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Качество освещения - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Дистанция показа листвы - максимальная.
- Качество теней - высокое.
- Качество облаков и тумана - высокое.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество трансляции текстур - высокое.
1920х10801% low и average FPS
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F1 2020
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х10801% low и average FPS
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Far Cry 5
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
1920х10801% low и average FPS
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Watch Dogs Legion
- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
1920х10801% low и average FPS
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Wolfenstein Youngblood
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х10801% low и average FPS
Тройка лидеров показала высокие результаты во всех протестированных играх, без исключения.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что лидировала система Ryzen3 3300Х + GeForce RTX 2070. В зависимости от режима работы она опережала ближайших преследователей Ryzen 5 3500 + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-11400F + GeForce RTX 2060 на 4% - 12%.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции вновь была связка Ryzen3 3300Х + GeForce RTX 2070.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшим вариантом для покупки является конфигурация Ryzen3 3300Х + GeForce RTX 2070. Она уверенно удерживала "пальму первенства", как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Вдобавок процессор Ryzen 3 3300Х поддерживает 4/8 потоков, что является неплохим заделом на ближайшее будущее.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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