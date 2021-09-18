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Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120

Мы изучим комплект из трех вентиляторов с MagLev Bearing, которые подходят абсолютно для любых задач благодаря большому диапазону оборотов.
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Оглавление

Вступление

Ныне на рынке великое множество корпусных вентиляторов, представленных для абсолютно любого сегмента рынка. Упор сейчас идет на модели с RGB-подсветкой. Доходит до того, что неважно как работает вентилятор, как он справляется со своими обязанностями, главное – есть светодиоды и желательно RGB с полным спектром. Однако не все разделяют эти восторги пользователей и есть множество разных моделей, которые специально выполнены в классическом стиле, но обладают продвинутыми характеристиками и предназначены для тех людей, которые действительно думают об охлаждении (и не задаются вопросом о том, как надо будет синхронизировать подсветку).

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На самом деле реальных брендов, которые делают настоящие премиальные устройства для кулеров, корпусов или СЖО не так уж много. Мне на ум приходит только Noctua, которой я уже давно пользуюсь, но у них нечасто появляются какие-то новинки. Последнее время они ударились в разные цвета и перекраску радиаторов в черный цвет, как более классический, а раньше у них были вентиляторы с коричневым пропеллером и рамкой цвета «кофе с молоком». Такое в системном блоке до сих пор смотрится немного дерзко, и они решили просто следовать трендам.

Таких премиальных устройств становится все меньше потому, что народ начал гоняться за модой на подсветку, и такие параметры как шум и воздушное давление перестали всех волновать. Просто собрал систему, а как она работает – это уже не столь важно. И в такой ситуации просто рискованно выпускать премиальный вентилятор, чтобы рассчитывать на массовую аудиторию, которая повернулась в сторону моддинга, а не здравого смысла. По сути компаний, которые себе могут позволить такое, не так много, и последнее время заметно, как развивается направление аксессуаров у компании ASUS. Это не просто бутафория, а премиальные продукты для энтузиастов и прочих пользователей, которым нужны высококачественные решения для охлаждения.

Не так давно компания ASUS представила корпусные вентиляторы ASUS ROG Strix XF 120, которые должны конкурировать с премиальными решениями других брендов.

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Сегодня я проверю их на улучшении вентиляции в двух корпусах. Посмотрим, насколько они получились тихими и эффективными.

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Упаковка и комплектация

Уже по коробке и оформлению заметно, что это премиальная модель, и скорее всего она будет недешевой. Коробка крупная с хорошей полиграфией, выполнена в стиле серии ASUS ROG. Основная поверхность матовая, есть глянцевые вставки с элементами.

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Спереди мы видим черный фон и светящийся логотип ROG. Основное пространство занимает изображение вентилятора. С первого взгляда необычно смотрится только шасси, а пропеллер кажется классическим. В правом нижнем углу находится логотип производителя, а слева вверху эмблема и надпись Republic Of Gamers. По центру мы видим крупные переливающиеся надписи ROG Strix XF 120. Число означает, что это вентилятор типоразмера 120 х 120 мм. Далее прямо указано, что вентилятор очень тихий и оборудован ШИМ-управлением.

Передняя панель по совместительству является крышкой, которая фиксируется на липучке. Думал, что под ней будет прозрачное пластиковое окошко, где будет виден сам вентилятор, но вместо этого там представлена информация.

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В левой части показаны два графика. Первый демонстрирует зависимость давления в мм водяного столба от скорости воздушного потока в кубических футах в минуту (CFM). Заметно, что расчеты произведены для установки в корпус и на радиатор отдельно.

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Второй график показывает зависимость нагрузки в процентном соотношении и соответствие этому скорости вращения.

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Показан широкий диапазон скоростей вращения крыльчатки: от 250 об/мин до 1800 об/мин.

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В правой части приведено строение двигателя, устройство рамы и пропеллера. Здесь кроется одна из ключевых особенностей – MagLev Bearing. MagLev – это Magnetic-Levitation Technology, а по-русски это левитация на магнитной подушке. Никакого больше трения, только воздух и магнитное поле.

Подшипник вентилятора в ROG Strix XF 120 изготовлен по технологии 360° MagLev для предотвращения перекоса и трения. Эта технология обеспечивает исключительную эффективность охлаждения, низкий уровень шума и длительный срок службы до 400 000 часов.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху перечислены три ключевые особенности новинки. Про MagLev мы уже поговорили, а дальше следует описание технологий Grooved FAN Blades и Direct-Flow Frame. Каждый раз, когда кто-то выпускает новый вентилятор, обязательно есть какая-то изюминка в лопастях. Этот случай не исключение, и производитель представляет новую технологию Grooved FAN Blades.

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Ее суть заключается в следующем. Канавки на лопастях вентилятора направляют и фокусируют воздушный поток, чтобы он плавно протекал вдоль лопастей, уменьшая разделение потока. Это увеличивает производительность вентилятора и снижает шум от завихрений, улучшая общую акустику. Сложно сказать так это или нет, но забегая вперед скажу, что вентилятор действительно получился очень тихий.

Еще одна технология направлена на фокусировку воздушного потока – это специальная рама Direct-Flow Frame.

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Угол и форма стоек рамы тщательно продуманы, чтобы направлять и фокусировать воздушный поток в одном направлении. Такая конструкция сводит к минимуму турбулентность, а сфокусированный воздушный поток увеличивает статическое давление. Эта особенность важна именно для продувки плотных радиаторов, чтобы создавалось хорошее давление и радиатор продувался, иначе воздух будет просто в него упираться и рассеиваться по краям.

Ниже на упаковке представлена спецификация вентилятора. Для сравнения приведем данные о сопоставимой модели Noctua.

Модель ROG Strix XF 120A1 Noctua NF-A12x25
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 1800 ±10% 2000 ±10%
Тип коннектора, pin 4 4
Пусковое напряжение вентилятора, В 10.2 5
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.09 0.09
Потребляемая мощность, Вт 1.08 1.08
Воздушное давление, мм водяного столба 3.07 2.34
Воздушный поток, CFM 62.5 60.1
Уровень шума, дБ 22 22.6
Тип подшипника Magnetic-levitation SSO2
Время наработки MTBF, ч 400 000 150 000
Масса, г 145 н/д

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Все характеристики приведены самими производителями. Компания Noctua заявляет о шестилетней гарантии, а ASUS предлагает пять лет. В обоих случаях это очень большой срок. Однако, время наработки на отказ у ASUS заметно больше. Возможно, это особенность именно магнитной левитации и отсутствия какого-либо трения в принципе.

Коробка открывается сверху и внутри находится пластиковый лоток, который закрыт прозрачной пластиковой крышкой.

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Еще в комплекте идут две книжечки. Это инструкция по использованию и гарантийная карта на 22 языках.

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Сам вентилятор скрыт в пластиковом лотке, а кабель аккуратно смотан и убран под картонную вставку, также под ней уложен остальной комплект поставки.

Он состоит из разветвителя, пяти винтов для монтажа и пяти резинок (также для установки в штатные отверстия корпуса).

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Просто отверстия бывают вытянутые и удобнее пользоваться лишь винтами. Я именно так и поступал, но резинки дополнительно гасят вибрацию.

Устройство и особенности вентилятора

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Внешне вентилятор чем-то особенным не выделяется. Первое, на что обращаешь внимание – необычная по форме рама. Она выполнена из пластика и по форме отличается от обычных устройств. Спереди по центру находится логотип ROG.

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С двух боковин есть серебристые надписи ROG Strix, и они заклеены специальными защитными наклейками, чтобы не поцарапать или повредить.

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После того, как наклейка снята, становится видно, что сами буквы также пластиковые, просто покрыты сверху серебристым составом.

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Еще с одной боковины есть две стрелки, которые демонстрируют направление вращения лопастей и потока воздуха.

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Питающий кабель обернут в прорезиненную трубку, которая достаточно упругая и эластичная.

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Похожая как раз есть на устройствах компании Noctua. Провод очень длинный и это хорошо, особенно в крупных корпусах, где все нужно как-то скоммутировать.

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По углам рамы в местах креплений предусмотрены мягкие резиновые вставки для защиты от вибрации.

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На самом деле это уже лишнее, ведь вентиляторы и так очень хорошо отбалансированы.

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У меня их было сразу три штуки, и все они работали абсолютно одинаково в плане шума и вибрации.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта из трех вентиляторов ASUS ROG Strix XF 120 проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3205;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Кулер: AeroCool Verkho 5 Dark;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500 Гб;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Вт;
  • Корпус AeroCool Gladiator.
  • Корпус AeroCool Zauron.

Сборка системы

Я уже писал в обзоре системы EKWB AIO, что у меня возникли проблемы со штатным вентилятором кулера AeroCool Verkho 5 Dark. Суть заключалась в том, что штатный вентилятор очень сильно шумит. Он оказался бракованный и там гремят подшипники, но от этого не легче.

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Кроме этого, даже в штатном режиме он демонстрирует очень высокий уровень шума. В прошлый раз я заменил его на Noctua P12, и это дало свои результаты.

Однако это была версия без ШИМ-управления, и поэтому я решил заменить его на новенький ASUS ROG Strix XF 120, чтобы улучшить результаты.

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В итоге удалось сделать так, чтобы обороты постоянно находились в зоне акустического комфорта и не поднимались выше 1300 об/мин, чего вполне хватало для охлаждения процессора на 1.3 В.

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С кулером все получилось отлично. Потом я попробовал то же самое провернуть с EKWB EK AIO Basic 360. Там тоже удалось снизить уровень шума потому, что скорость вентиляторов банально ниже на максимальных оборотах, а давление они создают даже больше.

Дальше я уже устанавливал эти вентиляторы в корпуса. Самым очевидным было желание улучшить вентиляцию корпусов, в которых просто не было вентиляторов спереди. Первым из таких был AeroCool Gladiator Duo, который я рассматривал не так давно.

Там передняя панель подразумевает как раз установку вентиляторов без подсветки, но с хорошей производительностью. Это как раз очень подходящий вариант.

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В корпусе уже установлены три вентилятора: два сверху и один сзади. Все они работают на выхлоп, поэтому приток в данном случае был даже необходим.

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Сетка устанавливается перед вентиляторами, если они смонтированы внутри шасси, или за вентиляторами, если они смонтированы спереди. Дело в том, что она на магнитной ленте и просто монтируется и снимается.

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После сборки системы я запустил и посмотрел, как все работает. Получилось, будто так и было изначально.

Также я улучшил охлаждение в корпусе AeroCool Zauron. Там был установлен всего один вентилятор спереди.

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Вместо него я поставил два вентилятора спереди на приток и один сзади на выхлоп, и это в корне поменяло все охлаждение внутри корпуса.

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В обоих корпусах вентиляторы монтируются перед рамой и сверху закрываются панелью. Такая конструкция специально предусмотрена производителем корпуса.

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Результаты тестов

Для тестов вентиляторов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования вентиляторов ASUS ROG Strix XF 120 и проведено их сравнение с открытым стендом.

  • AeroCool Gladiator штатно (Gladiator);
  • AeroCool Gladiator модификация с ASUS ROG Strix XF 120 (Gladiator+XF120);
  • AeroCool Zauron штатно (Zauron);
  • AeroCool Zauron модификация с ASUS ROG Strix XF 120 (Zauron+XF120).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Результаты говорят сами за себя. Очевидно, что в целом уровень шума от системы под нагрузкой снизился, поскольку появился хороший приток воздуха и на фоне остальных компонентов вентиляторы ASUS ROG Strix XF 120 просто не слышно. При использовании одной такой модели на кулере результаты оказались даже лучше, чем у Noctua, но это из-за ШИМ-управления, а в целом на одинаковых оборотах именно по шуму особой разницы замечено не было.

Заключение

ASUS ROG Strix XF 120 – это отличные премиальные вентиляторы, которые подходят абсолютно для любых задач благодаря большому диапазону оборотов. В минимальном режиме это может быть 850 об/мин, а в максимальном – все 1800 об/мин.

Причем в самом скоростном режиме шум составляет всего 34.2 дБ на расстоянии одного метра. По этому показателю вентилятор успешно конкурирует с лучшими решениями компании Noctua. А в одинаковых условиях на максимальной скорости новинка компании ASUS даже тише. MagLev Bearing работает так же бесшумно, как Fluid Dynamic Bearing. Пока могу сказать, что вентиляторы ASUS ROG Strix XF 120 отлично справляются с охлаждением компонентов внутри корпуса и при этом показывают уровень шума не выше того, что выдает сама система, и на общем фоне шума системного блока их практически неслышно.

Интересно, что при установке вентиляторов на радиатор EKWB EK AIO Basic 360 удалось заставить систему работать существенно тише при той же эффективности. На самом деле я уже давно обратил внимание на то, что компания ASUS стала часто использовать системы AIO на видеокартах, и меня всегда привлекали их вентиляторы, но было неизвестно, продаются ли они отдельно и как их можно приобрести. Теперь точно известно, что вентиляторы эти есть и их могут приобрести все желающие.

Благодаря высокой скорости и мощному воздушному потоку ASUS ROG Strix XF 120 могут продуть даже очень плотные радиаторы. В основном они предназначаются для радиаторов систем жидкостного охлаждения, но можно их использовать на свое усмотрение в любой системе и получить заведомо хороший результат.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование комплект вентиляторов ASUS ROG Strix XF 120.

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