



В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 2070 Super, в связке с процессором Core i5-10600КF, в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i5-10600КF (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4100-4800 @ 5000 МГц;

Intel Core i5-10600КF (Comet Lake, L3 12 Мбайт), 4100-4800 @ 5000 МГц; Материнская плата : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 128 Гбайт, SSD ADATA SX900;

128 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);



GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1800/10000 @ 2080/11500 МГц (Palit). анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.68 WHQL.

NVIDIA GeForce 471.68 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Crysis Remastered.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Mafia Remastered.

Project CARS 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Total War Saga: Troy.

Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемногоо освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

1% low и average FPS

реклама





Horizon Zero Dawn

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

1% low и average FPS

реклама

Iron Harvest

Версия 1.0.0.1632.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество сглаживания - высокое.



Качество эффектов - высокое.



Качество рельефа - высокое.



Качество физики - высокое.



Плотность объектов - высокая.



Качество размытия в движении - высокое.



Физика разрушений - высокая.



Плотность эффектов - высокая.



Плотность снарядов - высокая.



Сглаживание - ТАА.

1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1% low и average FPS

реклама

Project CARS 3

Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

реклама

Total War Saga: Troy

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super был заметно быстрее своего предшественника GeForce GTX 1080. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв лидера от аутсайдера составлял 16% - 25%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super опередила ускоритель GeForce GTX 1080 во всех протестированных играх.

Протагонисты обеспечили комфортную производительность в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440 в большинстве протестированных игр. Разрешение 3440х1440 покорилось видеокарте GeForce RTX 2070 Super в проектах Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

