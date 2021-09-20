Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021

Тест 4 моделей Intel и 3 процессоров AMD в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты


700x600 62 KB

В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 15 000 до 25 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i5-11600КF;
  • Core i5-11400F;

  • Core i5-10600КFц;

  • Core i5-9600KF;

  • Ryzen 7 3700 PRO;
  • Ryzen 5 3600ХТц;
  • Ryzen 5 3600.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

реклама



  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

Days Gone

реклама

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080

1% low и average FPS

F1 2020

реклама

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

1% low и average FPS

Far Cry 5

реклама

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

реклама

  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

реклама

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что первое место заняла модель Core i5-11600KF. На второй строке расположился его предшественник Core i5-10600KF. Третью позицию разделили сразу четыре CPU: Core i5-11400F, Core i5-9600KF, Ryzen 7 3700 PRO и Ryzen 5 3600XT.

Лидеры показали высокие результаты во всех проектах без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-11600КF - 23 200 рублей;
  • Core i5-11400F - 14 750 рублей;

  • Core i5-10600КF - 18 150 рублей;

  • Core i5-9600KF - 15 350 рублей;

  • Ryzen 7 3700 PRO - 23 450 рублей;
  • Ryzen 5 3600ХТ - 18 700 рублей;
  • Ryzen 5 3600 - 16 150 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров

1920х1080

1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Core i5-11400F.

Данное тестирование показало, что для экономного покупателя лучшими вариантами являются процессоры Core i5-11400F и Core i5-9600KF. Они обеспечили комфортную производительность во всех играх, плюс уверенно держались в тройке лидеров.

Желающим выложить большую сумму наличности за более мощное изделие стоит присмотреться к процессору Core i5-11600KF. Если необходим компромисс между ценой и производительностью, то хорошим вариантом будет процессор Core i5-10600KF.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
1
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
12
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 120
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

39 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2021 года
24
Доходы майнеров Эфира снижаются – возврат вложений в ферму из GeForce RTX 3080 затянется на 2 года
60
Энтузиаст превратил Linux Ubuntu в Windows 11, а новая ОС набирает популярность среди пользователей
80
AMD просит обновить драйверы для CPU Ryzen всех поколений из-за обнаруженной критической уязвимости
198
Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
56
AMD откажется от выпуска бюджетных видеокарт до $300 и перейдёт на флагманы и APU – Wccftech
121
Криптомонета GALA за шесть дней торгов на Binance показала рост более чем в 5 раз
27
Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа
43
The Elder Scrolls Online станет первой игрой, которая получит поддержку технологии сглаживания NVIDIA DLAA
14
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
43
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
31
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
18 минут геймплея Wuchang: Fallen Feathers — экшена, очень сильно похожего на Dark Souls
2
DICE советует не переживать из-за переноса выхода Battlefield 2042 почти на месяц
7
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
+
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
24
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
8
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
46
AMD представила новый Linux P-state драйвер для процессоров Ryzen на конференции XDC 2021
10
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
5

Сейчас обсуждают

leonidy-85
10:26
Так даже сейчас пока выгоднее копать эфир, ворона пока на третьем месте по доходности. Какой смысл ее сейчас копать?
Доходы майнеров Эфира снижаются – возврат вложений в ферму из GeForce RTX 3080 затянется на 2 года
Dmitry Mitry
10:23
Говорят, неплохо она на контроллере играется: https://youtu.be/VcVFHWTvsbM (на английском) только менеджемент вещей медленный получается. Я на РС тоже на геймпаде буду играть, а то у меня в подобных...
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
Dmitry Mitry
10:20
Лучшая игра в жанре, новая графика и беспроблемная работа на 16х9 без модов, все ладдерные плюшки теперь в сингле... Да это можно сказать игра года
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
-Sinigr-
10:19
Там скорее проблема идей - когда то было всего три нации, СССР и Германия, США, и возникла проблема геймдизайна, как заставить игроков качать новые нации ? Ответ у них был прост - новый топ должен бол...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Зеновий Радеонович
10:16
На стадии ожидания игроку вместо +/-25, выдают +15/-25. Делов-то.
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Сергей Анцуков
10:14
Так потому что менталитет такой, все и сразу хотят не приложив никаких усилий, про голду вообще даже смысла разговаривать не хочу с теми кому она "якобымешает", кто хочет стреляет, кто нет, так его пр...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
L_D_A
10:14
В свое время именно из-за системы охлаждения купил на CU (у нас на тот момент в России их еще не завезли) Inno3d 1060 6Gb iChill X3. После разгона по ядру и памяти и андервольтинга карта стала выдават...
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
MriS
10:14
8 ядер обычный маркетинг от АМД, они всегда берут количеством, а не качеством ) Эти 8 ядер не тащат даже 2060, мощность ядер слабая слишком. Да и так несколько программ загустить и ноуты дико тормозят...
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
Serezhka
10:13
Согласен. Тоже на 970-й сидел до упора, после долгоиграющей 570-й. Вообще когда-то раньше я покупал только топы сразу на выходе, даже не знаю зачем, наверное посмотреть попугайчиков в марках, поскольк...
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
Зеновий Радеонович
10:13
"колесная техника вполне себе истЕричная" 🙂
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем