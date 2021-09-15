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Вступление

Уже не знаю, есть ли не игровые корпуса, а обычные, ведь в последнее время любой корпус, который я рассматриваю, обязательно игровой. Скоро придем к тому, что все компьютеры будут игровые, и если на нем не играют, а работают, то используют его не по назначению.

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Смысл, которым руководствуются производители, понятен. Игровые модели рассчитаны на молодежную аудиторию и любителей ярких лампочек и стремительного дизайна, напоминающего гоночный болид или космический корабль. А геймеры — это многочисленная и обеспеченная аудитория, которая является движущей силой для развития индустрии. Поэтому производители очень любят их и всячески балуют. Что касается профессионалов, то они либо работают с тем, что есть, либо с тем, что должно быть. А устройств с приставкой Gaming все равно окажется больше, чем остальных.

Раньше эта приставка означала что-то особенное, но сейчас она утратила свой смысл. С видеокартами все понятно, хотя даже тут майнеры постарались. Наиболее заметно, на мой взгляд, это видно на примере материнских плат. Как только стали появляться такие устройства, то производители уделяли внимание функциональности именно для геймеров. Для этого устанавливались специальные сетевые контроллеры, проводилась работа по доработке и модернизации звука, были сменные операционные усилители, было представлено множество разнообразного софта, а сейчас достаточно лишь повесить пару светодиодов и можно уже называть Gaming. Кроме того, игровым стало все: стол, кресло, мышь, клавиатура, гарнитура, роутер, смартфон, ноутбук, монитор и все компоненты компьютера. И когда мне говорят игровой корпус, то я сразу представляю себе нечто светящееся и трудно описуемое.

Сегодня мы рассмотрим одну такую новинку и посмотрим, так ли это на самом деле. Тем более что модель представлена одним из основоположников серии Gaming – компанией MSI. Ее новая модель системного блока называется MSI MPG Velox 100P Airflow и является частью набора MSI MPG Gaming Maverik.

Этот корпус рассчитан на сборку мощных высокопроизводительных систем с возможностью установки СЖО. Посмотрим более подробно на него.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная и тяжелая. Она изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 580 х 320 х 570 мм, масса – 8.8 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно. Коробка крупная и не очень легкая, поэтому лучше попросить помощи друга, хотя это конечно не Sekira.

Оформление привычное потому, что отсутствует цветная полиграфия. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации. Поэтому будем изучать боковые стенки, которые тоже одинаковые, и на них находятся только схематичное изображение устройства с двух ракурсов.

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В левом верхнем углу находится логотип MSI Gaming, а ниже можно заметить полное наименование модели MSI MPG Velox 100P Airflow. MPG – это MSI Performance Gaming. В ней представлены устройства среднего уровня и выше среднего. Как ни странно, но даже Sekira относится к MPG. Эта модель поменьше, несмотря на поддержку плат E-ATX.

Вся основная информация по модели находится с двух торцов. На одном из них представлена спецификация.

На другом торце на нескольких языках, включая русский, указаны ключевые особенности устройства.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из черного вспененного полиэтилена.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из инструкции, руководства по монтажу и двух буклетов.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Адаптер для закручивания втулок.

Разветвитель для вентиляторов.

Адаптер для вертикальной установки видеокарты.

В комплекте также есть лоток для корзины, вентиляторы, и хаб для ARGB подсветки, но все это уже смонтировано в устройстве.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 474 х 231 х 490 мм, а вес – 7,7 кг.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной решетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,6 мм. Здесь металл не кажется фольгой, ничего не гнется, мнется и не люфтит.

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Качество изготовления и материалов очень хорошее. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель пластиковая, большую часть спереди занимает металлическая решетка черного цвета. Не стоит сильно волноваться раньше времени, ведь внутри прячется тонкая сетка, для улавливания пыли. Спереди уже установлено три вентилятора без подсветки, однако, корпус подразумевает установку AIO спереди и поэтому их возможно придется заменить. Еще одну AIO можно поставить сверху и там тоже есть крышка с отверстиями и сетка. Боковая стеклянная панель здесь сделана в форме дверцы на петлях. Такая конструкция очень удобная потому, что позволяет быстро организовать доступ.

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся петли, а на другой выступы с магнитами. Фиксация довольно надежная и требуется усилие для открытия. Стекло обклеено пленкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная. Еще по периметру есть черная рамка шириной около 20 мм.

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Надежно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь или барашки сзади.

Правая стальная стенка также крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента.

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Они, кстати, остаются в отверстиях панели и не вываливаются. Еще на панели есть вырезы, а чтобы пыль не проникала предусмотрена специальная сетка на магнитной полоске.

Панель спереди вставляется двумя выступами винтов в пазы на раме. Сзади фиксируется барашками. Посмотрим на корпус со всех сторон.

Внизу находится тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Снаружи его проходит во всю длину полоса RGB-подсветки. Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планкахб увеличивающие жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить. Ее каркас изготовлен из пластика, и она задвигается по направляющим и фиксируется. Сама сетка изготовлена из нейлона с очень мелкими ячейками.

Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Ее можно откручивать и передвигать, для этого предусмотрена система направляющих и пазов, а фиксация производится винтами. Если у вас нет 3,5” накопителей, то лучше будет ее просто снять. Корпус стоит на двух крупных стальных скобах-опорах, на которых есть четыре площадки из мягкого пористого материала для устойчивости. Самое неприятное оказалось, что они стираются и оставляют следы на поверхности.

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Каждая из опор крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. С собранной в нем системой он стоит как прикрученный.

Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная решетка с магнитным креплением, а внутри прячется тонкая сетка. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за решетку, она может сдвинуться. Поэтому изначально она заклеена липкой лентой.

Также при перемещении корпуса ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте. Верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы и AIO систему. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они расположены совсем необычно – вдоль правого края. Поэтому они точно находятся не на передней панели, а на крыше и выполнены отдельным модулем внутри.

Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-C. Кроме этого, есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря металлической решетке воздухозаборника. Сверху и снизу решетки находятся два RGB модуля. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

За передней панели в корпусе еще есть три вентилятора, но они без подсветки. На самом деле их нетрудно заменить на комплектные от AIO, а ее уже взять с подсветкой. Тогда будет действительно смотреться очень круто. Еще полоса подсветки проходит вдоль по нижнему тоннелю и сзади смонтирован еще один 120 х 120 мм вентилятор с подсветкой. Для управления режимами в комплекте есть специальный хаб с обычными ARGB разъемами.

Характеристики двигателей 12В, 0,2А.

Каждый из трех передних вентиляторов оборудован 3-pin FAN разъемом. Поэтому управлять скоростью можно через DC режим материнской платы.

В комплекте есть разветвитель, чтобы все три вентилятора вывести на один канал. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус среднего уровня, поэтому они снимаются, а не выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”. Один устанавливается внутрь в пластиковый лоток, а второй просто прикручивается сверху, но для этого сначала надо снять корзину. Еще два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены специальные монтажные корпуса. Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5

Материнская плата: MSI MAG B560 Tomahawk WIFI, версия BIOS 2.21;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: AeroCool Bronze 750 Вт.

Сборка системы

Сборка системы не доставляет хлопот, все проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при уже смонтированной материнской плате комфортно заниматься подключением разъемов.

Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. Ну а контроллер вентиляторов уже смонтирован на задней стенке.

Места для кабелей очень много. Корпус предназначен для установки крупных плат формата E-ATX, а я устанавливал классическую ATX, поэтому места достаточно. Тоннель очень большой и углубление за правой стенкой большое, поэтому кабели укладываются без проблем.

Свободного места для проводов хватает. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков, и туда можно уложить основную часть кабелей. Боковая крышка после разводки проводов закрывается легко и без усилий. Внутри остается достаточно свободного места. Боковая панель со стеклом закрывается без усилий.

После сборки системы можно запустить ее и посмотреть, как она работает.

Режимов работы подсветки много, среди них есть очень интересные. Подсветку можно отключить совсем, если подержать кнопку 3 секунды.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MPG Velox 100P Airflow и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (Open Stand);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

MSI MPG Velox 100P Airflow – это корпус, который является базой для создания игровой системы MSI MPG Gaming Maverik. Это значит, что производитель не просто выпустил что-то на рынок, предложив пользователю самостоятельно размышлять о сборке, а продемонстрировал возможности его использования, предусмотрев многие компоненты.

К слову, я тестировал не весь набор, а корпус и могу сказать, что производитель подошел со знанием дела. Модель получилась не очень громоздкая и тяжелая, но крупная, просторная и хорошо вентилируемая. Крупные решетки для воздуха есть не только спереди, но и сверху, и поэтому можно установить сразу две AIO-системы. А хорошее оснащение и функциональность подразумеваются по умолчанию.

Тут важно сделать небольшое лирическое отступление и понять, что MPG это средний уровень. Поэтому надо относиться к корпусу соответственно и не требовать от него невероятного. Все основные моменты хорошо продуманы, их реализация на достойном уровне. И это уже не впервые отмечается при обзоре моделей крупных производителей компьютерного «железа». Это выражается в разных мелочах, но прежде всего это хорошее качество изготовления и материалов.

Везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а боковая дверца сделана на петлях для удобства обслуживания. Да, в премиальных моделях местами используют алюминий, но это на возможности никак не влияет – только на внешний вид. Еще здесь предусмотрен отдельный хаб со своим контроллером для управление эффектами подсветки, который синхронизируется с материнской платой. Не хватает такого же хаба для вентиляторов, и еще хотелось бы переключатель на два-три режима работы скорости вращения. В остальном никаких нареканий нет.

Корпус MSI оптимально подходит для установки материнских плат среднего уровня с топовыми процессорами и системами охлаждения AIO. И я бы рекомендовал использовать одну видеокарту, но абсолютно любую по мощности. Блок питания влезает без проблем даже длинный, но лучше использовать модульный, чтобы не приходилось возиться с лишними кабелями.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: