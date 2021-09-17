Оглавление

Вступление

В продолжении рассказа о главных проектах сентября мы посмотрим, что нового в перерожденной Diablo 2, изучим разговорную RPG в киберпанковых декорациях и узнаем, какие изменения нас ждут в спин-оффе серии Yakuza. Про самые интересные игры первой половины месяца мы рассказывали тут.

реклама

О каких еще играх стоит помнить в ближайшие недели, поведает наша традиционная статья.

Gamedec

Жанр RPG Разработчик Anshar Studios Издатель Anshar Studios Платформы PC Дата выхода 16 сентября 2021 года

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Anshar Studios начинала карьеру с сетевых мультиплеерных экшенов для VR-очков, но со временем подключилась к разработке RPG – например, она ассистирует Larian Studios в создании Baldur’s Gate 3. Видимо, ролевой жанр полюбился польской студии настолько, что она решила взяться за свой проект. В 2020 году Gamedec вышла на Kickstarter и легко собрала заявленную сумму, а теперь готова проявить себя в деле.

В отличие от соседей из CD Project RED, киберпанк здесь классический: с вечной дождливой ночью, толпами экстравагантно выглядящих людей и обилием неоновых вывесок. Варшава XXII века взята из книжек фантаста Марцина Пшибылека, который и сам принимает участие в написании сценария. В ней реальный и виртуальный миры переплелись настолько, что игры для многих заменили «обычную» жизнь, а некоторые происшествия в них требуют вмешательства специалистов. Геймдеки, или игровые детективы, – именно такие эксперты, и роль одного из них мы и получаем.

Главная особенность прохождения – его «мирный» характер. Тут нет боевой системы как таковой, все целиком строится на диалогах, в которых, конечно, можно и пистолетом помахать, но это не будет экшен-сценой. Что-то подобное мы видели в Disco Elysium. Отношение к нашим неудачам в Gamedec, к слову, похожее: вместо тупика нас ждет альтернативная сюжетная линия, где потенциальный союзник станет недоброжелателем и скроет ценную информацию для другого дела, например.

Прокачка построена на изучении мира. Чем больше улик и сведений мы находим, тем шире возможности по совершенствованию героя. Ветки развития представляют собой набор специальностей (инженер, медик, киберспортсмен и так далее), и никто не мешает лепить как узконаправленного эксперта, так и мастера на все руки. При этом освоить все профессии в полной мере не выйдет – только две-три. Учитывая нелинейность расследований, это явно задел для повторных прохождений. Захочется ли заниматься подобным после заявленных 10-20 часов первого «круга» – пока вопрос.

реклама

Aragami 2

Жанр Стелс/экшен Разработчик Lince Works Издатель Lince Works Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 17 сентября 2021 года

Aragami страдала от одного из самых вредных геймдизайнерских решений – любой ценой растягивать прохождение. Приключения воина-призрака Арагами, призванного принцессой Ямико на выручку, уже на середине упирались в творческий потолок и отсутствие какого-либо развития концепции. Однообразие, помноженное на сонм мелких неприятностей вроде запрета свободно сохраняться, портило впечатления от неплохого, в общем-то, стелса, и сиквел попробует исправить ситуацию.

История второй части переносит нас на 100 лет вперед. Мы по-прежнему в феодальной Японии, но управляем уже не духом, а прокаженным убийцей, разум и тело которого постепенно захватывает некая чума. Взамен герой получает возможность управлять тенями – полезный навык для борьбы с кланом, намеревающимся уничтожить его деревню. Война за существование идет в том порядке, в каком хочется нам: миссии теперь выбираются на специальной доске объявлений в поселении, а локаций для наших вылазок становится все больше.

Ключевое новшество Aragami 2 – битвы. Раньше призрак не умел оказывать сопротивление врагам, теперь же убийца и парирует удары, и наносит свои, и ловко уворачивается, подлавливая противника, пока хватает выносливости. Впрочем, скрытное поведение по-прежнему остается во главе угла. Некоторые навыки знакомы по первой части – например, телепортация, пускай немного измененная, но не обойдется и без свежих способностей. Помимо значительного расширения списка умений Lince Works не забыла и о различных украшениях. Маски, элементы брони, оружие – выбор «дизайнерских» вещей стал куда богаче.

Кое-какие изменения связаны и с расширением кооперативной игры – до трех человек. Проходя Aragami 2 в одиночку, можно открыть лишь половину дерева прокачки, остальное отдано под сетевые приключения. Также в связи с появлением дополнительного воина разработчики увеличили размеры карт. И можно предположить, что именно от успеха мультиплеера будет зависеть общая востребованность проекта.

Kena: Bridge of Spirits

Жанр Экшен Разработчик Ember Lab Издатель Ember Lab Платформы PC, PlayStation 4/5 Дата выхода 21 сентября 2021 года

Привлечь внимание своим первым же проектом нелегко, но когда пресса начинает его называть смесью God of War, Horizon: Zero Dawn и Pikmin, можно не сомневаться – с пиаром все в порядке. При этом, говоря о картинке, кто-то еще и анимационные мультфильмы Pixar упоминает! В общем, ожидания высоки – и оправдать их будет не так-то легко.

Главная героиня, юная Кена, умеющая общаться с природой, отправляется в затерянную в джунглях деревню. Ее задача – найти тайный алтарь, с помощью которого можно избавиться от терзающего окрестности проклятья. Без команды духов, именуемых Rot, не обойтись: они по команде девушки умеют, например, сковывать движения лесных чудищ и бить их, собираясь в эдакий молот. Особенно остра нужда в черных симпатягах при стычках с боссами – очень сложными и требующими мыслить тактически.

Вообще, Kena: Bridge of Spirits жестче, чем кажется по милой графике. Фехтование напоминает о серии Dark Souls: в ближнем бою героиня умеет наносить быстрые слабые удары и медленные тяжелые, а также парировать атаки, если правильно поймать момент. Соперники бьют больно и активно окружают странницу, так что зевать нельзя. Но, конечно, на безжалостную пытку, как у From Software, игра не претендует. В крайнем случае хватайте лук – благо его выдадут довольно рано. Он же пригодится в исследовании мира, учитывая количество разномастных загадок и труднодоступных зон.

реклама





Самая приятная характеристика, которую пока доводилось услышать о проекте Ember Lab – вариативность геймплея. Он сочетает разные стили, постоянно подкидывает что-то новое, не опуская планку качества и здорово соблюдая баланс. Впрочем, выводы сделаны по полуторачасовому отрезку, показанному журналистам, так что всерьез рассуждать о качестве Kena: Bridge of Spirits рано. Но знаки обнадеживающие.

Diablo 2: Resurrected

Жанр Экшен/RPG Разработчик Blizzard Entertainment, Vicarious Visions Издатель Blizzard Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch Дата выхода 23 сентября 2021 года

Легенда и лицо поджанра hack and slash, рекордсменка своих лет по скорости продаж, обладательница целой россыпи наград, убийца мышек и свободного времени – описывать Diablo 2 с разных сторон можно долго. Ни Diablo 3, ни другие проекты для многих так и не стали ее заменой, и такой публике в преддверии релиза четвертой части Blizzard Entertainment решила вернуть молодость, выпустив Diablo 2: Resurrected.

реклама

Переиздание вмещает оригинал плюс дополнение Lord of Destruction, вводящее пятый акт. Главные изменения затронули графику: перерисовано все, от локаций до моделей, детализация значительно подтянута, доступное разрешение увеличено до 4K, появилась объемность, а анимация стала гораздо более плавной. Интересно, что желающим с головой окунуться в начало 2000-х достаточно будет щелкнуть на одну кнопку, чтобы отобразить классическую картинку (правда, ролики это не затронет, видимо).

А вот в геймплее кардинальных изменений ждать не стоит. Blizzard Entertainment постаралась сохранить вообще все, что можно, включая известные баги, но таки позволила себе ряд улучшений по просьбам трудящихся. Автоматический подбор золота, более вместительный сундук и возможность складывать вещи в общий для всех персонажей тайник, подправленный интерфейс – ветеранам даже побурчать толком не из-за чего. На баланс может повлиять разве что добавление в «сингл» рунных слов, рецептов хорадрического куба и уникальных предметов, ранее доступных лишь в так называемом ладдере – соревновательном сетевом режиме (его на старте, кстати, не ждите).

По итогам бета-тестирования, кажется, довольных осталось больше, чем огорченных. Но мимо некоторых претензий пройти нельзя. Глючащая карта, атакующие сквозь стену противники, вылеты, обрывающиеся разговоры с NPC – хотелось бы верить, что 23 сентября большей части технических недоработок и след простынет. А в остальном поводов для беспокойства не видно, ждем с энтузиазмом.

реклама

Lost Judgment

Жанр Экшен Разработчик Ryu ga Gotoku Studio Издатель Sega Платформы PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 24 сентября 2021 года

Judgment оказалась выдающимся спин-оффом Yakuza – c замечательно проработанным детективным сценарием, бодрой постановкой да увлекательными боями (хотя их чересчур много). Но с ней, как и с ее продолжением, куча юридических заморочек. Например, агентство актера, играющего главного героя, запретило Sega выпускать обе части на PC из-за подключения компьютеров к интернету – видите ли, не получивших одобрения изображений мужчины в сети должно быть как можно меньше. В результате есть шанс, что на сиквеле серия оборвется, толком не начавшись, поскольку издателю лишняя головная боль ни к чему.

Такой эмоциональный фон приковывает к Lost Judgment особое внимание – а она в свою очередь собирается удивить максимально серьезной историей. Такаюки Ягами, частный сыщик и мастер рукопашного боя, возьмется за расследование дела о человеке, обвиняемом одновременно в приставании к девушке и в убийстве, совершенном в тот же момент в совершенно другом месте. Причем подозреваемый о втором преступлении сообщает сам во время суда. Что, зачем и как – сплошные вопросы.

реклама

Ягами будет искать правду привычными для себя способами: рассматривая сцены с уликами, тыча собеседникам обнаруженными предметами прямо в лицо и кулаками доводя свои мысли до самых непонятливых. Специально для силовой манеры переговоров разработчики к стилям тигра (дуэльный) и журавля (против толп) добавили стиль змеи, построенный вокруг контратак. А в более традиционной следственной работе детективу будет ассистировать песик, способный унюхать подозрительные объекты.

Попытки Lost Judgment сделать более строгое лицо, впрочем, идут вразрез с традиционным океаном мини-игр разной степени гротескности и безумности: от аркадных автоматов с хитами Sega до участия в боях роботов и танцевальных ритм-секциях. Но если эта дань азиатскому рынку вас не тревожит (она и не должна), готовьтесь впитывать очередную интересную историю Ryu ga Gotoku Studio.

На сдачу

RAM Pressure – с виду довольно беззастенчивый клон XCOM с упором на мультиплеер (15 сентября 2021 года; PC).

Eastward – двумерная китайская RPG просит провести таинственную девушку через руины городов, полные монстров (16 сентября 2021 года; PC, Switch, Mac).

реклама

Skatebird – грустная одинокая птичка гоняет на скейтборде по квартире хозяина и другим местам (16 сентября 2021 года; PC, Xbox One, Switch).

Severed Steel – быстрый и стильный шутер про однорукую девушку-убийцу, умеющую выполнять акробатические трюки не сильно хуже героини Mirror’s Edge (17 сентября 2021 года; PC).

Tales of Iron – жестко потроша лягушек-зомби да исполинских червей, наследник Крысиного престола спасает захваченное королевство в любопытной экшен-RPG (17 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

World War Z: Aftermath – продолжение быстро надоедавшего кооперативного зомби-шутера заносит нас в Ватикан и на Камчатку (21 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Embr – юмористическая сетевая аркада про тушение пожаров (23 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

реклама

Medieval Dynasty – смесь RPG, survival и стратегии про юношу, основавшего свою деревню и заведующего ее хозяйством, будь то возделывание земли, охота или возведение инфраструктуры (23 сентября 2021 года; PC).

Sable – аркада про исследователя пустыни, гоняющего на ховербайке и ковыряющегося в обломках космических кораблей (23 сентября 2021 года; PC, Xbox One/Series, Mac).

The Addams Family: Mansion Mayhem – кооперативный платформер по мотивам «Семейки Аддамс» займет нас спасением фамильного поместья (24 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One/Series, Switch).

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases – Эркюлю Пуаро, только начинающему сыщику, предстоит выяснить, кто убил одного из гостей на приеме у его знакомых (28 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Away: The Survival Series – шанс познакомиться с бытом сахарной сумчатой летяги, спасающей свою семью под комментарии заморского Николая Дроздова (28 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

In Sound Mind – жуткое путешествие по сознанию жертв экспериментальной терапии – с загадками, битвами с боссами и возможностью гладить кошку (28 сентября 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

Lemnis Gate – пошаговый сетевой шутер во временной петле, где за 25 секунд надо придумать, по кому стрелять и куда бежать, пока не завершился ход (28 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

A Juggler’s Tale – мрачная сказочная аркада про марионетку, ищущую способ избавиться от нитей (29 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

eFootball 2022 – Pro Evolution Soccer пережила ребрендинг, сменила формат на F2P и готовится к новой жизни (30 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

The Eternal Cylinder – в компании причудливых мутирующих существ мы будем исследовать незнакомую планету, по которой, снося все на своем пути, носится конструкция под названием «Цилиндр» (30 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Hot Wheels Unleashed – аркада про игрушечные машинки, гоняющие по лихо закрученным трассам (30 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Rogue Lords – рогалик, в котором мы в роли дьявола руководим отрядом знаменитых злодеев (30 сентября 2021 года; PC).

Александр Кошта aka Top