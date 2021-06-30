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Вступление

Что я еще совсем недавно знал про «Mirage»? Группа была такая в СССР конца восьмидесятых. Говорят, она существует до сих пор, хотя уже без былой популярности. И вот эта история сама приводит к сути данного слова. Вроде что-то было, но оказалось, что показалось. Часто миражи бывают в пустыне, но это происходит из-за жары. Голова перегревается и мерещится какая-то приятная картинка. Еще я помню фильм «Мираж», выпущенный во времена СССР и основанный на произведении «Весь мир в кармане» Чейза. Сюжет классический, поучительный и даже актуальный на все времена.

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Однако буквально с прошлого года я стал знакомиться с продуктами серии AeroCool Mirage. Их ассортимент уже весьма приличен и позволяет сделать сборку, где несколько элементов будут в этом стиле. Это уже совсем другой Mirage наяву, который дарит радость, праздник, красоту, тишину, прохладу и хорошее настроение. Радость испытываешь от покупки, праздник получается на сэкономленные деньги, ведь продукция не очень дорогая, выглядит красиво, работает тихо, компонентам прохладно, и в итоге получаешь соответствующее настроение. Вот такой «Мираж» мне нравится.

Эффект бесконечного зеркала существует давно, но второе дыхание он получил с широким распространением RGB-лент. Их стали устанавливать уже повсюду и кому-то эта идея показалась интересной. Кто-то, глядя в эту бесконечность, медитирует, кто-то – успокаивается, а кто-то – думает, что это черная дыра в другое измерение. На самом же деле это такая оптическая иллюзия, которая достигается при установке двух зеркал параллельно друг другу, а по периметру стоит яркая подсветка. Внутри может находиться настоящее зеркало, а сверху должна быть зеркальная пленка с ограниченным пропусканием. Получается эффект многократного отражения, причем можно экспериментировать с расстоянием между зеркальными поверхностями и кривизной одного из зеркал.

Думаю, может получиться не хуже, чем у компании AeroCool, которая представила несколько интересных решений в одном дизайне. Это не первый такой случай, но наиболее яркий и запоминающийся. И мы подготовили данный обзор, чтобы можно было еще раз пробежаться по всем продуктам и освежить их в своей памяти.

Корпус AeroCool Mirage ARGB

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Если б такого корпуса не было у компании, его следовало бы придумать. Точнее, идея с бесконечным зеркалом на передней панели мелькает давно, просто производитель представил и обыграл ее по-своему. Подробнее – в нашем тесте новинки.

Мне понравилась реализация корпуса Mirage ARGB и ряд его важных достоинств. Внешний вид привлекательный, но это все дело вкуса. Левая боковая панель стеклянная, но этим уже никого не удивишь. Сейчас ей оснащается каждый первый корпус. Другое дело, что здесь предусмотрены стальные распашные петли.

При этом стеклянная дверца легко снимается, а фиксация происходит благодаря мощным магнитам. Отличная идея и достойная похвалы реализация. Корпус не очень большой, но просторный внутри. С ним удобно работать. Это касается не только сборки, но и обслуживания.

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Еще одним важным компонентом этого устройства является хаб AeroCool H66C. Он оборудован шестью портами для фирменных шестиконтактных вентиляторов. Еще есть два разъема для подключения ARGB-лент.

Помимо собственного контроллера управления подсветкой предусмотрена возможность ее синхронизации с материнскими платами.

Необслуживаемая СЖО AeroCool Mirage L120/240/360

Я рассматривал среднюю модель с двумя вентиляторами по 120 мм и радиатором на 240 мм. Версии отличаются количеством вентиляторов и размером радиатора. В остальном все схоже.

Средняя модель наиболее оптимальна по габаритам и эффективности и предлагает классическую конструкцию. В ее основе находится водоблок, над которым затаилась помпа. Крышка корпуса оборудована декоративным элементом с подсветкой и эффектом бесконечного зеркала.

Сам водоблок оборудован медным теплосъемником с большим числом микроканалов. Внутри системы находится специальный теплоноситель на основе пропиленгликоля.

Шланги закрыты плетеной оболочкой, а радиатор алюминиевый с большим количеством пластин.

Вентиляторы не совсем стандартные. Можно сказать, что это волк в овечьей шкуре. Если обычно у вентиляторов компании скорость вращения около 1000-1300 об/мин, то здесь все 1800 об/мин. Это необходимо для создания плотного воздушного потока, чтобы легко прокачивать большой поток воздуха через радиатор.

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Устройство мультиплатформенное и подходит для большинства сборок. Причем это не обязательно могут быть только новые продукты, поддерживаются и популярные Socket FM2 и AM3.

Комплект вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB PRO

В моем обзоре уже упоминалось, что подобные комплекты позволяют преобразить существующую систему и не только обеспечить ее притоком воздуха, но и улучшить внешний вид, благодаря подсветке и крыльчатке с круглым бесконечным зеркалом в центре.

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Комплект вентиляторов оборудован специальным хабом AeroCool H66F, который содержит шесть портов для вентиляторов и два ARGB-разъема для лент. Выше уже отмечалось, что он обеспечивает также синхронизацию с материнскими платами.

Еще в комплекте есть пульт для управления режимами работы. Их здесь очень много, можно регулировать скорость вращения и яркость подсветки. Разумеется, можно быстро переключать цвета и выбирать предустановки.

Очень удобная система, а самое главное – она просто монтируется и ничего больше не нужно. В комплекте всего три вентилятора, но максимально их может быть до шести.

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Единственное, чего бы хотелось – чуть больше максимальную скорость работы устройств, чтобы диапазон регулировок был шире.

Процессорный кулер AeroCool Mirage 5

Это устройство также прошло через мои руки, и оно запомнилось своим интересным дизайном и турбинным вентилятором. Тогда он мне напомнил не только Golden Orb, но и Gigabyte PCU21-VG, который стоял у меня на AMD Socket 754. Да, это было очень давно.

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Вот такое чудо-юдо было у меня в 2004 году. Уже тогда были лампы, светящиеся вентиляторы, полностью акриловые корпуса и много всего интересного. Стоило тогда это все освежающе дорого, ведь только с 2005 года компания AeroCool начала свою деятельность в России, а ее девиз, как мы знаем, Save Money. Build Better. В этой же концепции выполнен AeroCool Mirage 5.

Многие почему-то считают, что это суперкулер, а это просто красивая и эффективная система охлаждения, но без каких-либо чудес. Поэтому производитель честно заявляет о поддержке процессоров с тепловой мощностью до 150 Вт.

Если какой-нибудь Intel Core i5-11600K выдает в разгоне 300 Вт, то его не вытянет даже самый крутой супер-пупер-мега-кулер. Другое дело, поставил новинку на AMD Ryzen 5 5600X, смотришь на нее, слушаешь тишину и получаешь удовольствие.

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Каждое устройство сделано для своей цели, хотя люди умудряются возить картошку и стройматериалы даже на суперкарах. У богатых свои причуды, а AeroCool заботится о нашем не очень пухлом кармане.

Заключение

На мой взгляд, это хорошая идея – сделать несколько компонентов системы в одном стиле. Вся сборка сразу выглядит законченной и будто сделанной на заказ в крупной компании. Все смотрится гармонично и естественно. Можно собрать то «железо», которое понравилось, общий стиль создаст оболочка снаружи, а дополнят – элементы внутри. Возможно, скоро мы увидим целые комплекты: корпус + СЖО + вентиляторы + аксессуары. Хорошо бы побольше различных вариантов, чтобы был широкий выбор, разная функциональность, возможности и цена. Это позволило бы сделать больше стильных и красивых сборок, ведь внешний вид для многих играет важную роль.

Компания AeroCool постоянно расширяет ассортимент продукции и не боится экспериментировать. Она часто использует в своих корпусах подсветку, а более продвинутые модели оснащает хабами для подключения массивов вентиляторов и лент подсветки. Такие устройства позволяют управлять режимами подсветки и осуществлять синхронизацию ARGB с материнской платой.

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Увеличивается ассортимент вентиляторов. Они обретают собственный дизайн, в линейке предусмотрены даже специальные наборы с хабом и пультом управления. Подобные комплекты становятся все популярнее, поскольку предлагают хорошую функциональность по стоимости одних только вентиляторов. Да и необслуживаемые СЖО получаются неплохие для своей ценовой группы.

Особняком стоит процессорный кулер AeroCool Mirage 5. Это самый яркий и запоминающийся кулер за последнее время. Понятно, что это не двухбашенный суперкулер огромных размеров, а просто эффективное и симпатичное решение, которое хорошо вписывается в эстетику всей системы; особенно, когда речь идет про общий стиль.

Остается пожелать производителю AeroCool успехов в создании новых интересных устройств, которые будут отлично смотреться, обладать высокой эффективностью и низкой ценой, и радовать своих поклонников.

Андрей Понкратов aka wildchaser