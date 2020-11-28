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Вступление

Компания AeroCool производит не только корпуса и вентиляторы, которые мы регулярно тестируем, но и системы охлаждения. У меня давно было желание проверить хотя бы одну, чтобы понять, насколько она удобна в использовании, насколько эффективна и удобно ли монтируется в корпус AeroCool. Речь, конечно же, пойдет о необслуживаемой СЖО.

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Таких систем сейчас становится все больше, и они обретают огромную популярность, поэтому многие компании пробуют силы в этом деле. На самом деле иногда устройства производят одни компании, а потом они всплывают под совершенно другими брендами. Такое уже наблюдалось на примере Asetek, которая выпускает продукцию для разных компаний, например, ASUS или Fractal Design. Не думаю, что компания AeroCool разрабатывает подобные устройства самостоятельно, скорее всего обращается к услугам какого-то OEM производителя, который выпускает подобные устройства пачками.

Наиболее оптимальным по размеру, цене и производительности являются модели с радиатором на 240 мм. Это означает, что он оборудуется двумя вентиляторами на 120 мм. Что касается принципа работы, то он классический и здесь нет ничего нового или необычного. В необслуживаемых системах есть только радиатор с вентиляторами, помпа с водоблоком в одном корпусе и два шланга. Система проста как апельсин. Помпа качает воду, и она циркулирует между радиатором и водоблоком.

Понятно, что в контуре используется не вода, а диэлектрическая жидкость, чтобы в случае поломки ущерб был минимален. Производители думают о безопасности. Это в кастомных системах в контуре может быть что угодно, а здесь используется какой-то безопасный теплоноситель, хотя система в любом случае замкнутая и не предусматривает никаких манипуляций весь срок службы. Кстати, какой он? Здесь мнения расходятся, но есть несколько аспектов.

Начнем с того, что есть ресурс у теплоносителя. Даже у антифриза в двигателях автомобилей есть регламент по замене. Это может быть год, может три, а может и десять лет. Здесь все зависит от рекомендаций самого производителя антифриза или концентрата. Есть ресурс у помпы. Почему-то часто фигурирует такой же срок наработки, как у обычного вентилятора, но скорее всего это ошибка или путаница. В любом случае ресурс есть, и он вполне реальный. Однако следует понимать, что система охлаждения без помпы становится неработоспособной и это ее уязвимое место.

Сегодня мы рассмотрим простую и недорогую систему жидкостного охлаждения, а заодно попробуем установить ее в бюджетный корпус той же фирмы.

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Модель называется AeroCool Mirage L240. Посмотрим, как она справляется с охлаждением, а заодно продолжим оснащать корпус AeroCool Hive новым оборудованием. Удастся ли на этот раз разогнать AMD Ryzen 7 3800X до 4.3 ГГц?

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная для обычной системы охлаждения. Однако я уже не первый раз рассматриваю подобные устройства и понимаю, что по-другому просто невозможно. Это объясняется тем, что уже почти все собрано в необслуживаемой СЖО.

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По стилю оформления модель напоминает другие компоненты, например, комплект вентиляторов для корпуса. Просто коробка непривычно крупная. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Спереди мы видим изображение устройства. В правом верхнем углу находится логотип производителя. Слева крупными символами указано наименование модели. Ниже указано, что перед нами 240mm ARGB Liquid Cooler. Я не в полной мере согласен с такой формулировкой, но производителю виднее. Ниже находится значок RGB Addressable, а в самом низу ссылка на сайт компании. С противоположной стороны расположено несколько вставок с описанием ключевых компонент устройства. В самом низу мы видим таблицу с характеристиками устройства. Отдельно для помпы и вентиляторов, но я постараюсь все это объединить в одну, чтобы было понятнее.

Основная информация находится спереди и сзади. По бокам указано наименование модели. На основной стороне мы видим изображение устройства. Все очень обычно. Радиатор с вентиляторами, два шланга и водоблок. На самом деле устройство не такое простое, как выглядит. Тут компонентов гораздо больше потому, что еще есть помпа, которая совмещается с водоблоком. В левом верхнем углу находится логотип производителя и знакомый слоган: в поисках невероятного. Внизу указано полное наименование модели и сообщается, что это система жидкостного охлаждения. В правом нижнем углу находятся три значка. Первый представляет компанию Asetek, которая специализируется на создании СЖО и возможно помогала ASUS с этой системой. Далее находится знакомый значок ASUS AUR Sync и логотип TUF GAMING.

Посмотрим на противоположную сторону. Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже еще одно изображение устройства, но на этот раз со сносками и подписями к некоторым компонентам. Еще ниже находится спецификация, которая поделена на четыре столба.

Модель AeroCool Mirage L240 Габариты радиатора, мм 272 х 121 х 27 Материал радиатора Алюминий Материал теплосъемника Медь Скорость вращения помпы, об/мин. 2 300 Номинальное напряжение помпы, В 12 Потребляемая мощность помпы, Вт 2.64 Шум помпы, дБ 20.2 Тип подшипника Нержавеющая сталь Конфигурация вентиляторов 2 х 120 мм Скорость вращения, об/мин 600-2000 ±10% об/мин, ШИМ-управление Тип подшипника Гидравлический Стартовое напряжение, В 7 Номинальное напряжение, В 12 Номинальная сила тока, А 0.28 Воздушный поток, CFM 72.2 Воздушное давление, мм водяного столба 1.62 Уровень шума, дБ 26.8 Совместимые сокеты Intel: LGA 2066, LGA 2011, LGA 115X, LGA 1200, LGA 775;

AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2, FM2

Срок гарантии 2 года. На самом деле этого вполне достаточно для выявления брака на ранней стадии. Про тепловую мощность сказано, что устройство способно отвести TDP 400 Вт. Это приличное значение и скорее всего оно теоретическое, а на практике подобные системы очень часто работают на уровне супер-кулеров.

Посмотрим теперь, что внутри.

Здесь все аккуратно упаковано. Сверху лежит инструкция и лист из вспененного полиэтилена. Убрав их можно посмотреть, как упаковано само устройство.

По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится водоблок с помпой, а внизу радиатор. Соединяются они двумя шлангами. Все упаковано в прозрачные целлофановые пакеты. Посередине находится остальной комплект поставки, включая два вентилятора. А еще есть пакет с аксессуарами. Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Четыре винта для крепления в бэкплейт;

Четыре винта для крепления в штатные втулки LGA2011/2066;

Четыре винта для крепления двух монтажных пластин;

Две монтажные пластины для платформ Intel;

Две монтажные пластины для платформ AMD;

Ушки под штатные выступы для монтажных пластин платформ AMD;

Два барашка для фиксации ушек на пластине;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Разветвитель питания вентиляторов 4-Pin;

Термопаста;

Лопатка для нанесения термоинтерфейса.

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Еще есть инструкция по монтажу устройства на разных платформах.

Устройство и особенности СЖО

Внешне система похожа на другие аналогичные устройства. Конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

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Однако не следует забывать, что спереди на вентиляторах специальный декоративный элемент в виде иллюзии бесконечного тоннеля. Сами модели достаточно производительные и тихие.

Каждый оборудован RGB подсветкой и поэтому у них по три разъема: 4-pin ARGB (папа), 4-pin ARGB (мама) и 4-pin PWM FAN.

По углам есть небольшие мягкие подушечки из резины. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки в районе двигателя. Я уже рассматривал комплект вентиляторов AeroCool Mirage 12 Pro и надо отметить, вентиляторы не похожи совсем. Однако в рабочем состоянии все различие уходит на ноль. А так разница очевидна.

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Для подключения к материнской плате двигателя используется Y-образный разветвитель из комплекта. Помпа подключается отдельно через 3-pin коннектор. Ее скоростью тоже можно управлять в режиме DC, но смысла в этом нет потому, что падает эффективность, а разница в плане шума не сильно заметна. Вентиляторы управляются через ШИМ. В качестве ориентира температуры логично выбрать процессор. Чем он горячее, тем выше скорость вентиляторов.

Разъемы ARGB подключаются от вентилятора к вентилятору, а затем от вентилятора к водоблоку с помпой. Там есть свой контроллер, а еще есть коннектор для подключения к материнской плате для синхронизации эффектов. Я подключал к хабу комплекта вентиляторов AeroCool Mirage 12 Pro.

В итоге у помпы с водоблоком получается слишком сложная разводка потому, что от нее отходят сразу четыре кабеля. Зачем нужно дополнительное питание в виде кабеля с SATA разъемом? Я так и не понял. Точнее понятно, что это для встроенного ARGB контроллера, но можно было как-то по-другому решить этот вопрос.

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Со стороны основания винты есть и водоблок разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейса нет, он поставляется отдельно, а поверхность основания заклеена защитной пленкой. Перед установкой ее нужно обязательно снять. Поверхность ровная, но не отполирована до блеска.

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Еще мне предстоит процедура установки монтажных пластин. Она проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

Тестирование СЖО AeroCool Mirage L240 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

AeroCool Mirage L240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS – 1.52;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

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Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка с ушками. Выступы продеваются в отверстия и закручивается сверху барашками. Прижим очень хороший.

С установкой радиатора с вентиляторами пришлось схитрить. Изначально в корпусе вентиляторы крепятся за передней панелью, но радиатор с вентиляторами под панель не влезают по толщине. Можно все в сборе поставить внутрь, но некрасиво и самое главное опять не влезает. На этот раз из-за видеокарты. Пришлось радиатор установить внутри, а вентиляторы снаружи. Получилось здорово.

Кстати, здесь используется еще набор AeroCool Mirage 12 Pro. Два вентилятора из него стоят сверху, а один я оставил снизу для сравнения.

Да, он отличается внешне, но это только до того момента, пока не включена подсветка, а потом все становится похоже. Это будет продемонстрировано на видео ниже.

Оценим работу системы в штатном режиме при помощи утилит.

Крепление надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается и есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он почти исчезает.

Разъем RGB подключен к хабу комплекта вентиляторов AeroCool Mirage 12 Pro и сигнал передается на каждое устройство отдельно. Шум в автоматическом режиме при интенсивной нагрузке очень умеренный. А теперь посмотрим на работу в разных режимах.

AMD Ryzen 7 3800X (default):

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В:

Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

AMD Ryzen 7 3800X (default);

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В.

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Взглянув через тепловизор на устройство, я не нашел ничего интересного. Снова холодный водоблок, чуть теплый радиатор и одна трубка горячее другой всего на 2 градуса.

Заключение

На мой взгляд, получилось очень хорошо. Есть небольшие недостатки, но в целом даже лучше, чем ожидалось. Больше всего мне понравилось, что модель монтируется в бюджетный корпус, хоть и с небольшой хитростью, но все отлично функционирует.

AeroCool Mirage L240 выполняет свою задачу на все 100%. Никто не обещает, что система будет справляться с сильно разогнанными процессорами, но в штатном режиме все будет отлично. Мало того, мне удалось синхронизировать подсветку устройства с комплектом AeroCool Mirage 12 Pro, несмотря на то, что там используются другие вентиляторы. Есть небольшие отличия, но в работе они не бросаются в глаза, и все смотрится как абсолютно одинаковое.

Эффективность СВО AeroCool неплохая и находится на уровне конкурентов, разве что с шумом все не так однозначно. Больше всего понравилось, что вентиляторы подключаются к материнской плате отдельно и не связаны с помпой. Следовательно, их оборотами можно управлять. Иначе дела обстоят с помпой. Она шумная и выделяется на фоне системы, а при снижении скорости эффективность падает.

Возможно, мне просто не повезло с тестовым экземпляром и на самом деле помпа работает тихо. Само устройство, скорее всего, производит какая-то компания по заказу AeroCool, поскольку мне встречались похожие модели (например, Vinga Typhoon). Схоже не только основание водоблока, но и радиатор. Зато вентиляторы тут отличные и способны работать на скоростях до 2000 об/мин.

В итоге AeroCool Mirage L240 отличная бюджетная модель для тех, кто мечтал о СЖО, но сомневался. На самом деле все очень просто, легко и эффективно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: