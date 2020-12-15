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Вступление

Иногда складывается ощущение, что вся компьютерная индустрия будто ходит по кругу. Одна и та же вещь сначала создается, потом продается, используется, а затем забывается и уходит в небытие. Далее эта идея снова развивается, происходит переосмысление на современный лад, снова успех и затем забвение. Новые идеи тоже появляются, но не всегда они выглядят идеальными, ложась иногда в «долгий ящик», чтобы потом взлететь на эту самую круговую орбиту. В основе любой успешной идеи лежит какой-то новый интересный подход, хорошая реализация и относительно невысокая стоимость. Самое главное – это мечта. В эту мечту должны поверить несколько человек, а какая-то компания должна ее реализовать и получить коммерческий успех. Именно эту схему постоянно пытаются провернуть крупные компании.

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Одним из лидеров по воплощении мечты в реальность является компания AeroCool. Может это звучит громко, но инженеры фирмы действительно пытаются реализовать самые дерзкие и необычные проекты, чтобы их взгляд на какие-то вещи совпал с как можно большей аудиторией. Для этого приходится не просто делать что-то с нуля, а перерабатывать, дополнять и улучшать. При этом наибольшее внимание уделяется именно массовому сегменту и недорогим компонентам. Иногда может показаться, что основная поставленная задача у руководства компании к своим сотрудникам – удивить и поразить внешним видом, но не в ущерб функционалу. Именно по такой схеме получается много различных моделей корпусов и системы охлаждения.

Очень давно, когда компьютеры были большие, популярность получил процессорный кулер Thermaltake Golden Orb. Причем модификации для сокета 462 и 370 разрабатывали два разных существа и в последнем случае это был злой гений. Все дело в том, что конструкция крепления была поворотной, а кристалл процессора голый. Парочку процессоров я точно отправил на тот свет с этим модным на тот момент устройством.

Если отбросить эту лирику и мой печальный опыт, то конструкция устройства была интересная и новаторская. Форма была похожа на небольшой цилиндр. Сквозь большое количество ребер дул вентилятор, который находился по центру. Крыльчатка была достаточно высокая, чтобы воздуха проходило больше. Обороты были тоже не маленькие, но не такие дикие, как потом у Volcano 6Cu+ (7000 об/мин).

Трудно поверить, но с кулерами тогда была какая-то беда, выбрать особо было нечего. Сейчас картина полностью изменилась и на рынке полно красивых и эффективных устройств, а для любителей ностальгии компания AeroCool выпустила очень интересное устройство Mirage 5.

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Это не самое компактное и бескомпромиссное устройство, но доступное, красивое и эффективное. Новый взгляд на тему того, каким должен быть кулер с вентилятором внутри. Помимо всего прочего кулер оборудован ARGB подсветкой, которая совместима со всеми основными системами синхронизации: MSI Mystic Light, ASUS AURA Sync и ASRock Polychrome. Приступим к изучению новинки.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Используется прочный толстый картон. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, но упаковка не кажется пестрой. Все получается лаконично, просто и понятно, по существу.

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Габариты упаковки составляют 172 х 164 х 145 мм, а вес 720 г, поэтому может показаться, что внутри находится какой-то большой башенный кулер, но на самом деле это не совсем верно. Он действительно башенный, но по размерам не очень крупный. Поскольку упаковка цветная, то производителю наконец-то удалось продемонстрировать товар лицом так, чтобы было все понятно.

Вместо подробного описания давайте лучше посмотрим на упаковку со всех сторон.

На одной из боковых сторон находится таблица с характеристиками устройства.

Модель AeroCool Mirage 5 Базовый материал Алюминиевый блок с технологией HCTT

(Heat Core Touch Technology) Материал оребрения Алюминий Материал тепловых трубок Медь Количество и диаметр трубок, мм 5 х 6 Габариты устройства, мм 100 х 145 TDP, Вт 150 Совместимые сокеты Intel: LGA 775, LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066;

AMD: FM1, FM2, AM2, AM2+,AM3, AM3+, AM4 Габариты вентилятора, мм 60 х 40 Скорость вращения, об/мин 1500 – 3000 Тип коннектора PWM 4-Pin + ARGB 5V 3-Pin Пусковое напряжение вентилятора, В 5 Номинальное напряжение вентилятора, В 12 Номинальная сила тока вентилятора, А 0.8 Потребляемая мощность, Вт 9.6 Воздушное давление, мм водяного столба 0.91 – 2.13 Воздушный поток, CFM 39.7 – 74.3 Уровень шума, дБ 18 – 30 Тип подшипника Гидравлический Время наработки MTBF, ч 60 000

Размеры могут показаться странными, но здесь мы видим форму цилиндра, а значит просто умножаем диаметр на высоту.

Теперь можно открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находится инструкция и силикагель.

Защита изготовлена из вспененного полиэтилена и хорошо удерживает устройство внутри. Кулер здесь находится почти в собранном состоянии, поэтому упаковка такая большая.

Еще сбоку разместилась небольшая коробочка, где скрывается оставшийся комплект поставки.

Его нельзя назвать очень богатым, скорее здесь есть все самое необходимое.

Два монтажных приспособления для платформы Intel LGA775/115X/1200;

Два монтажных приспособления для платформы Intel LGA2011/2066;

Два монтажных приспособления для платформы AMD;

Универсальная задняя пластиковая монтажная пластина;

Четыре пластиковых фиксатора направляющих втулок AMD (Черные);

Четыре пластиковых фиксатора направляющих втулок Intel (Желтые);

Четыре винта для крепления монтажных устройств к основанию;

Четыре монтажные втулки для установки в заднюю пластину;

Пакетик с фирменной термопастой;

Соединительный кабель ARGB.

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В инструкции к устройству есть две части, где показан его монтаж на разные платформы.

Устройство и особенности кулера

Как уже отмечалось, кулер поставляется практически в сборе. Достаточно лишь выбрать комплект монтажных приспособлений для крепления на нужной платформе и установить их. Вентилятор здесь интегрирован в корпус и поэтому на монтаж никак не влияет.

Конструкция кулера проста и даже не понятно, почему никто раньше не попробовал реализовать такую интересную идею.

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Из небольшого алюминиевого основания, которое представляет еще и небольшой радиатор, выходят пять медных тепловых трубок и загибаются буквой U.

Здесь используется технология прямого контакта тепловых трубок, которая называется Heat Core Touch Technology (HCTT). Пять медных трубок диаметром 6 мм выровнены в одну плоскость с основанием и образуют теплосъемную поверхность. Сверху она заклеена специальной пленкой, на которой есть указание: снять перед использованием.

Поверхность ровная и практически без канавок, но она далека до зеркальной полировки. Отчетливо виден след от фрезы.

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Тепловые трубки загибаются и идут вверх, пронизывая массив из 45 круглых алюминиевых пластин диаметром 100 мм, толщиной 0.3 мм и вырезом 60 мм внутри. Следов пайки нет. Пластины и трубки снаружи окрашены в черный цвет. Внутрь этой башни сверху устанавливается специальный вентилятор.

Кроме того, сверху находится модуль с ARGB подсветкой, который еще совместно с зеркальными элементами создает иллюзию бесконечного колодца. Поэтому в пластинах дополнительно предусмотрено технологическое отверстие для прокладки кабельных трасс.

Радиатор получается простой и легкий, но за счет того, что пластин много и они замкнуты в кольцо, конструкция получается жесткой.

Разборка устройства проходит легко. Сначала откручивается верхняя пластиковая зеркальная крышка, затем вынимается зеркало с символикой AeroCool внутри и вместе с ними уплотнительное кольцо, которое также выполнено из пластика.

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После этого можно увидеть пластиковое основание вентилятора с ARGB светодиодами внутри. Свечение их направленно вверх. Они рассредоточены по периметру окружности и еще два есть посередине для подсветки фирменного логотипа AeroCool в центре.

Крыша этой башни крепится четырьмя винтами к радиатору. Крепление надежное, но частой разборкой лучше не злоупотреблять потому, что стальные саморезы вкручиваются в мягкие отверстия в алюминии.

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Снизу находится крыльчатка вентилятора, которая больше похожа на гребной винт, крыльчатку помпы или шнек. Всего пять лопастей, но закручены они солидно. Высота составляет 45 мм, а диаметр крыльчатки 60 мм. Скорость вращения регулируется ШИМ-контроллером в диапазоне от 1500 до 3000 об/мин.

Из корпуса выходят два кабеля: один с двумя жилами и специальным разъемом, а другой с четырьмя и обычным коннектором 4-pin PWM. Первый соединяется со специальным адаптером, входящим в комплект, где с одной стороны 3-pin ARGB, а с другой ответная часть специального разъема.

Может показаться, что все эти кабели идут от двигателя, но это не так. Линия 12 В приходит сначала на двигатель, а потом от него к ленте RGB. Это отлично заметно при подключении кулера через резистор. Подсветка сразу начинает работать нестабильно и появляется звонкий писк.

Думаю, что с конструкцией устройства все ясно. Теперь можно переходить к тестированию.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера AeroCool Mirage 5 проводилось со следующими компонентами:

Процессоры:

AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

AMD Ryzen 5 3400G (3700 / 4200 МГц база/турбо);

Кулер: AeroCool Mirage 5;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF GAMING A520M-PLUS, версия BIOS 1202;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Сборка системы

Сборку лучше осуществлять, когда материнская плата демонтирована или еще не вставлена в корпус. Поскольку я использую популярную платформу AMD, то сначала нужно демонтировать штатную систему креплений и освободить отверстия. Это очень простая операция и для этого достаточно открутить четыре винта.

Затем нужно закрепить вспомогательные монтажные приспособления непосредственно к основанию кулера. Для этого нужно закрутить четыре винта.

Далее нужно взять альтернативную заднюю пластину из комплекта, установить в нее направляющие втулки, согласно отверстиям на ней и на плате, затем необходимо зафиксировать втулки специальными пластиковыми фиксаторами из комплекта.

Задняя пластина с втулками готова к сборке.

Что касается совместимости, то тут нет никаких проблем, поскольку башня круглая и не сильно выходит за границы сокета. На самом деле можно было делать ее даже шире. Даже если б она закрыла ближайший слот – это было бы не страшно.

Далее устанавливается задняя пластина с втулками, они проходят через отверстия в плате. Наносится термоинтерфейс и сверху устанавливается кулер. Винты на пружинках закручиваются во втулки.

Рекомендуется это делать по диагонали и не закручивать с одной стороны сразу до конца, а постепенно, чтобы прижим был равномерный и термоинтерфейс распределился ровно по поверхности крышки. Если надпись AeroCool у вас сбилась или как-то не так перевернута, то крышку всегда можно снять, не демонтируя само устройство, и поправить как надо.

После демонтажа кулера можно посмотреть на отпечаток на его основании.

Поверхность ровная, прижим хороший.

Тестирование

Запускаем систему и смотрим, как работает подсветка вентилятора. В штатном режиме работает просто радуга, но в операционной системе и с установленным софтом включается синхронизация и устройство функционирует совместно с памятью и RGB-подсветкой самой платы.

Когда все уже собрано и работает, можно оценить конфигурацию при помощи утилит.

Я решил использовать для разогрева процессора Prime95. Эта программа неплохо справляется со своей задачей, но в данной системе использовалась бюджетная плата, которая не позволяла зафиксировать частоту процессора. Пришлось устанавливать напряжение вручную и использовать другой процессор, чтобы понять эффективность устройства.

В итоге получилось несколько режимов работы:

AMD Ryzen 7 3800X (Default):

AMD Ryzen 7 3800X (1.3 В):

AMD Ryzen 7 3800X (1.1 В):

AMD Ryzen 5 3400G (Default):

Вышло несколько режимов работы кулера: в нагрузке и без нее. Как ни странно, но в режиме даунвольтинга частота процессора под нагрузкой в итоге получается даже выше.

3800X Def;

3800X 1.3 В;

3800X 1.1 В;

3400G Def.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения

Скорость вращения крыльчаток, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Снимки с тепловизора не показывают каких-то областей, которые греются больше. Здесь все более-менее равномерно. Как ни странно, даже на максимальных оборотах шум умеренный.

Это объясняется тем, что пластины тонкие, а расстояние между ними достаточное и у воздуха нет сильного сопротивления. К этому стоит прибавить то, что вентилятор дует не направленно, а в стороны на 360°.

Заключение

Очень интересное получилось устройство. Это, конечно, не чемпион по эффективности, но по эффектности точно. Такой кулер будет отлично смотреться в любой системе. Однако все хорошо не только с внешним видом, но и с возможностями устройства. С процессором AMD Ryzen 7 3800X он справился легко. Да, было немного шумновато, но тут уже сложно что-либо сделать из-за особенности конструкции и вентилятора, который в сложной ситуации должен крутиться быстро, чтобы справляться с нагрузкой.

В целом идея получилась хорошая и главное, что она отлично работает. Круглая башня с алюминиевыми пластинами и пятью медными тепловыми трубками может справиться с системой, работающей в сильной нагрузке, хоть и в штатном режиме. С разгоном все будет не так гладко, но ведь производитель не предлагает AeroCool Mirage 5 для экстремального охлаждения, а просто как устройство, которое отлично смотрится и справляется со старшими моделями процессоров.

Внешний вид тут играет важную роль и вокруг него построена вся концепция. Верхняя зеркальная панель с подсветкой и эффектом бесконечного колодца отлично вписалась. Качество изготовления и материалов хорошее. Крепление очень неплохое и простое в использовании. Единственное, предлагается использовать альтернативную пластину для платформ AM3 и AM4 собственной разработки и произведенной из пластика. На мой взгляд, было бы разумнее использовать штатную. Так было бы даже проще. Что касается остального, то прижим хороший. Канавки между тепловыми трубками и основанием отсутствуют. Все выровнено под одну поверхность, и она очень ровная, что заметно по отпечатку.

Еще одним достоинством устройства является то, что оно может обеспечивать подсветку даже без подключения к разъему ARGB материнской платы. Через него она только синхронизируется, и это жирный плюс потому, что такие разъемы есть не у многих, и я это показал на примере бюджетной платы. В своем прямом назначении к устройству тоже нет вопросов. Кулер тихий (почти бесшумный) при отсутствии нагрузки и только в очень тяжелых приложениях, когда скорость вращения крыльчатки доходит до 100%, он начинает шуметь, но умеренно. Если же сделать даунвольтинг, то из системы его можно вообще не услышать даже в нагрузке, и это говорит о его хорошей эффективности.

По всей совокупности характеристик у меня остались лишь хорошие впечатления об устройстве. AeroCool Mirage 5 – это отличная альтернатива штатному кулеру AMD Wraith Prism – как по внешнему виду, так и по эффективности.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: