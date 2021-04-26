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Вступление

После официального анонса видеокарты Radeon RX 6700 XT – эталонной версии AMD – стали появляться первые альтернативные дизайны. Компания MSI представила два графических ускорителя – топовую модель Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G с новейшей системой охлаждения Twin Frozr восьмого поколения и младшую версию Radeon RX 6700 XT Mech 2X 12G с классическим строгим стилем и компактными габаритами.

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В лучших традициях жанра мы начинаем знакомство с графического ускорителя старшего звена для демонстрации возможностей новинки и оценки характеристик, поэтому, встречаем: MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G – «Гейминг» в новом формате.

Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G; код производителя: MSI RADEON RX 6700 XT GAMING X 12G.

Модель Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 XT Производитель MSI AMD AMD Графический процессор Navi 22 Navi 22 Navi 21 Частота ядра, МГц 2514 2424 2015 Частота ядра (Turbo), МГц 2622 2581 2250 Заводской разгон ядра, МГц 41-90 – – Частота памяти, МГц 16 000 16 000 16 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 12 12 16 Шина памяти, бит 192 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, HDMI, Type-C Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 + 6 8 + 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 87 2 х 87 3 х 87 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 9 + 3 9 + 2 12 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 230 / 250 230 / 230 300 / 350 Формат СО, слоты 2.8 2 2.5 Размеры видеокарты, мм 279 х 131 267 х 120 267 х 120

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Упаковка и комплектация

Как уже не раз упоминалось, серия Gaming X – наиболее популярная и узнаваемая линейка графических ускорителей компании MSI. Коробка четко соответствует бренду, с иллюстрацией видеокарты и перечнем достоинств, в числе которых – оптимальная производительность QHD, 12 Гбайт видеопамяти и поддержка интерфейса PCI Express 4.0.

Новинка переведена на новую систему охлаждения Twin Frozr 8 с вентиляторами Torx Fan 4.0, задействует тепловые трубки, обжатые до квадратной формы, получила обновление программного обеспечения Dragon Center. Системные требования к блоку питания – от 650 Вт.

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В комплекте с MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G ничего полезного не отыскать, честно говоря. Помимо видеокарты, в коробке лежат руководства пользователя в обычном варианте и стилизованном под комикс с драконом Лаки, да пара брошюр.

Внешний вид и дизайн

А вот теперь переходим к самому интересному! Среди партнеров компании AMD только производитель MSI отважился на двухвентиляторное исполнение, но в каком ключе!

Эталонный вариант графических ускорителей MSI Gaming X Trio оказался достойным уважения и получил множественные благодарные отклики, но признаемся честно мы соскучились по базовой версии небольших размеров и с парой вертушек. Именно такой и получилась MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G.

MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G выглядит потрясающе. Дизайн стал острее и геометрически сложнее, без центрального вентилятора боковые вертушки образуют перекрестие, мне угадываются нотки видеокарт из прошлого производства XFX. Светло-серебряный цвет подчеркивает грани, посередине проглядываются полоски подсветки.

Видеокарта Gaming X в некотором роде стала компактнее: сбросив третий вентилятор длина графического ускорителя с 325 мм уменьшилась до 279 мм. Но терять эффективность охлаждения ни один инженер в здравом уме не станет, поэтому MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G сделали капельку толще, и в корпусе устройство займет почти три слота расширения.

Оборотная сторона оснащена металлическим бэкплейтом. Он предназначен не только для жесткости конструкции, но и участвует в охлаждении, контактируя с областями графического процессора и микросхем памяти.

Для питания видеокарта требует подключения двух 8-пиновых кабелей PCI-E. Логотип дракона MSI получил подсветку.

MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G в руках ощущается очень увесистой и монолитной, разработчики продумали многие инженерные изыскания, не забывая включить фирменные.

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Например, с торца отлично видны прорези и выемки, которые направлены на повышение площади соприкосновения радиатора с воздушным потоком.

На I/O-панели устройства есть стандартный набор из трех выходов DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

Система охлаждения

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Система охлаждения героя обзора очень сложна и многогранна, особенно в сравнении с графическими ускорителями среднего звена. И первая визуальная оценка подводит нас к желанию производителя оснастить видеокарту максимально эффективной СО.

Охладитель представлен двухсекционным радиатором, набранный 65 и 59 алюминиевыми ребрами. Кулер накрывает ключевые элементы на видеокарте, в центре располагается медная пластина с никелированным покрытием.

За радиатором прячется декоративный кожух системы охлаждения с двумя вентиляторами, функционирующие в диапазоне 0 – 3150 об/мин. Подсветка организована тремя зонами – центральные полоски и логотип MSI Dragon.

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Что касается охлаждения силовых частей, то на MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G прибегнули к наилучшему варианту. Основная линия питания GPU накрыта дополнительной пластиной с удлиненными ребрами основного радиатора.

Вторая линия питания охлаждается идентичным образом, накрывая мосфеты и дроссели.

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Основной радиатор СО нашего устройства задействует пять тепловых трубок.

Пластины системы охлаждения Twin Frozr 8 получили волнообразный профиль. Достигается эффект с уменьшением давления для прохождения потоком воздуха сквозь ребра, что в свою очередь требует более низких оборотов кулера.

Без основного СО на MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G остается ребро жесткости и металлический бэкплейт.

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Последний наконец-то задействован в охлаждении, перенимая на себя часть нагрева областей чипов памяти и графического процессора.

Печатная плата

Видеокарта MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G построена на собственной печатной плате черного цвета с усиленной подсистемой питания и расширенным текстолитом для возможности задействования большего количества линий.

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У рассматриваемой новинки оказалась интересная особенность, о которой поговорим позже.

Обратная сторона печатной платы MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 22. Он произведен по 7 нм техпроцессу на 48-й неделе 2020 года и включает 2560 шейдера, 64 блока растеризации и 160 текстурных блока.

А теперь поговорим о подсистеме питания MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G. В сравнении с референсом подсистема питания усилена и насчитывает 12 фаз. На данном этапе меня смутил «золотой» дроссель одной фазы, который используется инженерами MSI в лимитированных продуктах и в редких случаях – для выделения отдельного сегмента питания. Но почему одна?

Издание Techpowerup определило подсистемы питания по формуле «10+2», однако имеются неточности. Плата оснащена восьмифазным контроллером GPU - Rectifier IR35217 и контроллером памяти NCP81022N (4+1). Удвоителей не отмечено, если только пара фаз не объединены одной линией. Разводка PCB и соответствующие мосфеты сообщают о формуле «9+3», которые я выделил на фотографии.

Для питания графического процессора используются силовые каскады OnSemi NCP302155 с номинальным током 55 А, для памяти – NCP302150 (50А). Возможно порталу Techpowerup достался другой экземпляр, но такой вариант крайне маловероятен. Все же, ШИМ-контроллеры могут работат по схеме «8 + Х», где Х – количество фаз на память. Я запросил официальную информацию у компании MSI, и они подтвердили мою теорию, что основная цепь питания MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G работает в режиме «8+2» фаз, но какие из мосфетов дополнительные/усилительные/дублирующие – непонятно. Будет интересно изучить RX 6700 XT других брендов.

Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота 16000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G

Версия MSI производительнее модели эталонного дизайна благодаря заводскому разгону базовой и «игровой» частот на 41 и 90 МГц соответственно.

Фирменная технология остановки вентиляторов работает великолепно. Получаем следующие показатели:

38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

41°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы раскручиваются на отметке 52°C, отключаются – при охлаждении видеоядра до 46°C.

Приведем подробные характеристики модели MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G. Эталонный показатель TDP составляет 230 Вт с возможностью увеличения до 250 Вт.

Видеокарта MSI сразу срывается с места, демонстрируя тактовую частоту 2525-2570 МГц по ядру на протяжении любых тестов и игр. Производитель не пошел на уступки в организации системы охлаждения: скорость вращения крыльчатки доходит до 1580 об/мин, уровень шума низкий и составляет всего лишь 36.3 дБА.

Графический процессор прогревается до 68°C, хотя Hot Spot высоковат и равен 88-90°C, показатель Memory Junction держится на уровне 70°C, силовая часть греется до 65°C.

Что касается эффективности системы охлаждения MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G, то на полных оборотах вентиляторов температуры понижаются значительно. Нагрев GPU составляет 56°C, Hot Spot – 81°C, Memory Junction – 58°C, VRM – 55°C.

В таком режиме прибор фиксирует 55.1 дБА. Прямо скажу, это громко, но слышно не завывание самих вентиляторов, а именно воздушный поток! Поэтому с использованием Torx Fan 4.0 производитель не прогадал.

Оптимизировать работу MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G можно двумя легкими движениями руки. Новинка потрясающе реагирует на даунвольтинг, который у тестового экземпляра составляет 1200 мВ >> 1087 мВ: потребление уменьшается на 40-50 Вт.

Проблема видеокарт AMD последнего поколения – неадекватное поведение кривой вентиляторов в таком случае, что на графике отчетливо видно. Поэтому в конечном итоге я зафиксировал их при 2000 об/мин, шум средний, комфортный, а температуры… Нагрев GPU – 59°C, Hot Spot – 76°C, Memory Junction – 62°C, VRM – 55°C. Превосходно!

Разгон MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G

Для изучаемого экземпляра MSI разгон заканчивается на отметке 2780 МГц по ядру и 2100 МГц по памяти. Частота ядра видеокарты способна поразить: как же быстро компании AMD удалось перешагнуть от 2 ГГц к 2.6 ГГц. Температуры практически не изменились, Hot Spot вырос до 95°C.

Ручной разгон приподнимает производительность на 6-7% по сравнению с моделью MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G, работающей на штатных частотах.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности Radeon RX 6700 XT, то она уже рассматривалась на примере версии оригинального дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки AMD. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G оставляет приятное впечатление, да и новый двухвентиляторный дизайн мне нравится сильнее, чем использованный в серии Gaming X Trio для монстров, которые поражают не только воображение. В сравнении с данными мастодонтами герой обзора аккуратнее, компактнее и интереснее.

После зарубежных обзоров у меня были опасения, что новинка по-настоящему горячая и шумная, но благодаря проведенным тестам их удалось опровергнуть, хотя бы для себя. MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G – отличная видеокарта. Единственное подтверждение: дельта температур между GPU и Hot Spot действительно достигает 20-22°C. Небольшая путаница касается и подсистемы питания, о которой в обзорах известное издание пишет одно, по разводке – другое, по документации – третье, близкое к истине. Но назвать это недостатком я не могу: писка дросселей нет, нагрузку держит стабильно, температуры области VRM в порядке.

Модель MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G выделяется среди сверстников двухвентиляторной системой охлаждения Twin Frozr последнего поколения, высокой производительностью и сбалансированным алгоритмом работы вентиляторов в нагрузке. На мой взгляд, производитель услышал наши замечания и внедрил нужные исправления, которые образно говоря воплотились в металле новой видеокарты.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: