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Вступление

Сейчас выходит столько горячих процессоров, что только успеваешь наращивать мощь системы охлаждения. Потеплело, и теперь не всякий воздушный кулер справляется с охлаждением в малогабаритном корпусе. Предотвратить ситуацию может система жидкостного охлаждения.

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Сейчас их очень много и сложно выбрать ту, что будет оптимальна по всем параметрам. Если вы думали, что такая система абсолютно бесшумна, то это не так. Сам я люблю очень тихие системы и иногда готов пожертвовать производительностью ради акустического комфорта, но профессионалы обычно выбирают обратное. Шум бывает разный, но все равно мы стремимся к тишине и покою, чтобы ничего не отвлекало от дел. Мои компьютеры все время тихие, но иногда мне приходится использовать другие, и я даже удивляюсь тому, как можно за ними работать. Я обращаюсь с этим вопросом к собственнику и получаю ответ наподобие: шумит, значит работает. Были времена, когда самым производительным был кулер Thermaltake Volcano 6 Cu + с его 7000 об/мин вентилятором. Вот это был шум, а сейчас это просто музыка.

Потом производители придумали увеличивать площадь отвода тепла и использовать тепловые трубки. Башня, две башни… В итоге этого оказалось мало, и пришла идея сделать готовую систему жидкостного охлаждения, чтобы убить одним выстрелом кучу зайцев. Для начала это позволило банально увеличить поверхность теплоотвода. Радиатор на 360 мм с мелкими ребрами больше по площади, чем рядовые башенные модели. Еще это позволило разгрузить околосокетное пространство, чтобы было больше свободного пространства для обдува радиаторов транзисторов. Такие системы позволяют улучшить охлаждение внутри корпуса потому, что вентиляторы работают на приток или вытяжку, создавая потоки воздуха внутри корпуса. Затем многие производители подхватили эту идею и стали разрабатывать, а затем уже постоянно модернизировать свои системы, делая их еще более крутыми, тихими и производительными.

Этим путем идет компания be quiet!. Она постоянно что-то улучшает в своих системах, хотя порой кажется, что они близки к идеалу. Мне понравились все их системы, которые я рассматривал, а на днях мне прислали очередную новинку – be quiet! Silent Loop 2 360mm.

Пока не знаю даже как, но ей придется сразиться с процессором Intel в виде Core i5-11600K, и кто-то должен явно победить. Почему-то уверен, что все получится. Пока мне хочется в это верить.

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Упаковка и комплектация

Внешний вид упаковки напоминает все устройства компании, которые я рассматривал ранее. Все соответствует стилю фирмы.

Упаковка крупная потому, что чуда не случилось. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а еще требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в стилистике компании. Минимум веселья – максимум информации. Поэтому тут мы не увидим, графиков, яркой RGB подсветки. Все исключительно по существу. Фон в основном черный.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а для кого-то они могут показаться боковыми, несут на себе только название фирмы-производителя и модели. Спереди мы видим крупное изображение устройства, но тоже какое-то туманное. Явно тут ничего не понятно. Да, есть крышка водоблока с надписью be quiet!, есть радиатор с вентиляторами, а остальное четко не прослеживается.

С противоположной стороны коробки мы снова видим четыре крупные вставки с описание м основных компонентов системы. Описание приводится на английском и немецком языках. Не очень подробно, но доходчиво сказано про помпу, есть информация о дозаправке, о крышке с надписью и есть еще несколько слов про фирменные вентиляторы Silent Wings 3.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, сказано, что всю подробную информацию об устройстве можно посмотреть, отсканировав QR-код выше. Вот оно ленивое будущее, даже подробно на упаковке нельзя ничего толком рассказать, только на сайте. Хотя нет, есть таблица с характеристиками на противоположной боковине. Пожалуй, я повторю эксперимент производителя и тоже позволю себе полениться.

Характеристики впечатляют, но это все же просто цифры. Пока понятно, что радиатор на три вентилятора, максимальная скорость радиаторов 2200 об/мин, а подсветка 5В, что намекает на ARGB. Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Здесь все располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет. Только радиатор и «мелочевка» находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре винта для бэкплейта платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре резиновые шайбы для фиксации винтов бэкплейта платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для бэкплейта платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре гайки для втулок-адаптеров для бэкплейта платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;

Четыре пластиковые втулки для платформ AMD;

Четыре винта для платформ AMD;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Шприц с термопастой;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Три нейлоновые стяжки;

Разветвитель 4-pin для трех вентиляторов;

Переходник питания пульта подсветки;

Пульт подсветки;

100 мл хладагента на основе воды и пропилен гликоля.

Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и информация о безопасности и гарантии. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

Она очень подробная и там описано все до мельчайших деталей. В основном раскрывается процесс монтажа, а также перечислен комплект поставки.

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Устройство и особенности СВО

Все системы СЖО часто похожи друг на друга потому, что принцип работы у них одинаков. Отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы.

В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

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Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал бутерброд, когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определенной спецификой: повышены обороты относительно базовых.

ARGB подсветки у вентиляторов нет, поэтому у каждого устройства всего один разъем 4-pin PWM FAN. Это касается 140 и 120 мм модификаций be quiet! Silent Wings 3.

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По углам нет мягких подушек, но нет и вибрации как таковой. Это объясняется тем, что вентиляторы премиальные и они хорошо отбалансированы. Лопасти рельефной формы и их всего семь штук.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у модели 280 и 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Можно использовать разветвитель из комплекта поставки. Это также позволяет управлять вентиляторами независимо от помпы.

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От помпы-водоблока идет два кабеля. Один для питания помпы 3-pin FAN, а другой 3-pin ARGB 5B.

Теоретически узел водоблока с помпой разборный. Стандартные обороты – 2800 об/мин.

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шум от ее работы еле уловим. Его нет даже при первом пуске. Конструкция и принцип работы ее не такие уж необычные. Разбирать не стал потому, что есть изображение на сайте.

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На самом водоблоке термоинтерфейса нет. Вместо него есть защитная наклейка, которую нужно обязательно снять перед установкой. Поверхность очень ровная и почти зеркальная.

После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

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Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики изучаемой системы жидкостного охлаждения, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

Тестирование СЖО be quiet! Silent Loop 2 360mm проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B560-I Gaming WIFI, версия BIOS 0503;

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: be quiet! Silent Loop 2 360mm;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно собрать всю конструкцию. Инструкция простая и понятная. Для платформы LGA 1200 есть свой крепеж и все устанавливается очень просто.

Вопросы могут возникнуть с совместимостью, но это лишь потому, что я использовал компактную материнскую плату и выводы перекрывают один слот. В остальном никаких заморочек.

Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Сначала я подумал, что нужно будет заправлять систему, раз в комплекте есть специальная жидкость. Однако, открутив винт дозаправки, понял, что система заполнена и не нуждается в добавке. Тут следует отметить, что отверстие очень маленькое и при заправке оно должно находиться в верхнем положении.

Взглянем на систему в штатном режиме при помощи утилит.

Крепление надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но здесь он отсутствует.

Можно видеть работу подсветки на корпусе водоблока-помпы – подсвечивается эмблема производителя и тонкая полоска по периметру. Поэтому «подсветка» в данном случае звучит слишком громко, а be quiet! делает все чуть тише.

Уже после тестирования я использовав обычный резистор от кулера немного доработал систему, чтобы Silent в названии зазвучала по-другому.

Очевидно, что система стала значительно тише, а температура практически не изменилась. Если точнее, она стала больше всего на пару градусов, что вполне терпимо.

Intel Core i5-11600K 1.35 B Default:

Intel Core i5-11600K 1.35 B Silent:

Для снижения уровня шума нужно использовать просто менее оборотистые вентиляторы или снизить скорость этих. Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин сильной разницы не отмечалось.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU были следующие:

Intel Core i5-11600K 1.35 B Default;

Intel Core i5-11600K 1.35 B Silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше



Скоростью вращения можно управлять. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent в моем случае не было.

Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин



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Меньше – лучше



Обороты помпы , об/мин



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Меньше – лучше



Судя по показаниям тепловизора, сам радиатор сильно не разогревается и один шланг горячее другого.

Заключение

Я еще раз убедился в том, что у be quiet! получаются хорошие устройства. be quiet! Silent Loop 2 (360mm) – это один из тех примеров эволюции, когда все получилось хорошо. Даже не знаю, что еще здесь можно улучшить.

Наверное, надо в следующей ревизии просто положить в комплект резистор, чтобы вертушки работали на 7 В. Тогда все будет просто супер, что демонстрируют результаты тестов. Я бы не сказал, что в штатном режиме очень шумно без модификаций, но резистор может пригодиться фанатам тишины, типа меня. У меня их набралось прилично за долгие годы, но так не у всех и производителю ничего не мешает решить этот вопрос.

Традиционно для компании нас ждет высокое качество изготовления и материалов, а монтаж один из самых понятных и удобных. Единственная проблема, которая возникла – это совместимость (в стенде использовалась материнская плата форм-фактора mini-ITX). Выводы от водоблока-помпы действительно мешали слоту оперативной памяти, и пришлось тестировать с одним модулем, но это из-за компактной системной платы.

Как бы глупо это не звучало, но be quiet! Pure Loop нельзя в полной мере назвать необслуживаемой СЖО. Производитель сам укомплектовывает ее бутылочкой с хладагентом и возможностью дозаправки. Возможно, скоро мы придем к тому, что необслуживаемые СЖО станут обслуживаемыми, но модули можно будет заменить относительно просто без специальных навыков и сложных инструментов. Подсоединил, отсоединил, залил, дунул, и она продолжает работать. Однако пока нет тенденции делать вечные устройства.

Андрей Понкратов aka wildchaser