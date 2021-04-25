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Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q

Мы изучим представителя обновленного поколения ROG Strix Scar 17, который оснащен процессором AMD и видеокартой GeForce RTX 3080.
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Оглавление

Вступление

Сегодня игровые ноутбуки актуальны как никогда, ведь обычную видеокарту за приемлемые деньги в магазине уже не купишь. А за ее деньги можно присмотреть современный ноутбук и с таким же успехом играть на нем. Основное ограничение для комфортной игры – это экран. Однако кто-то привык к этому, кто-то выбирает модель с дисплеем побольше, а кто-то просто подключает ноутбук к большому монитору. Я бы пошел вторым путем, но при желании переходил бы иногда на третий вариант, если устройство постоянно находится дома.

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Сейчас компания ASUS проводит глобальную модернизацию своих линеек, заменяя прошлые версии моделями с самыми современными компонентами, чтобы можно было играть с комфортом во все игры. Одна из последних ресурсоемких игр – Cyberpunk 2077, но там не во всех миссиях решает «железо», иногда надо подождать, когда позвонят, и это даже мощный настольный компьютер с двумя GeForce RTX 3090 не может обеспечить…

Ко мне на тестирование попал бескомпромиссный игровой ноутбук ASUS, который входит в линейку ROG Strix Scar 17. Это модель G733Q.

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Переход на новую платформу позволяет выполнять самые разные задачи, но сам производитель намекает на игровое применение и поэтому герой обзора оборудован специальной подсветкой и программным обеспечением. Изучение начнем с характеристик.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Scar 17 (G733Q)
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX;
AMD Ryzen 7 5800H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6;
NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;
NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 32 ГБ + 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц
Накопители 2 твердотельных накопителя, подключенных по интерфейсу M.2 (NVMe PCIe), PCIe 3.0 1 ТБ (hyper) / 1 ТБ, поддержка массива RAID0
Дисплей 17.3 дюйма

Разрешение Full-HD (1920 x 1080 пикселей), матрица IPS, частота обновления – до 360 Гц, время отклика – 3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB, поддержка адаптивной синхронизации *(доступность модели зависит от региона);

Разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), матрица IPS, частота обновления – до 165 Гц, время отклика – 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3, поддержка адаптивной синхронизации
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 395 x 282.1 x 23.4 ~ 27.5 мм
Масса 2.7 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.
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Солидная по современным меркам начинка, особенно учитывая 64 Гбайт памяти DDR4-3200 на борту. Помимо нее ноутбук укомплектован одними из самых мощных видеоускорителей на рынке с огромным объемом видеопамяти. При желании можно даже заняться майнингом.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке черного цвета. С одной стороны можно видеть красный крупный логотип серии ASUS ROG.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

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Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки встречается похожая наклейка. Сверху упаковки предусмотрена черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки сделаны из картона. Слева располагается отсек для адаптера питания. Точнее их тут два.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней скрываются инструкции, а под ней еще есть две пластиковых панели.

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В комплекте поставки два блока питания. Один с разъемом USB Type-C на 100 Вт, а другой существенно мощнее и обеспечивает 20 В и 12 А.

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А в набор аксессуаров входит специальный брелок, куда вставляется NFC метка Keystone II, и две сменные панели.

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Внешний вид и корпус

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Нельзя сказать, что дизайн ноутбука сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением, но без новых решений не обошлось. Производитель старается с каждым поколением снижать размеры устройства, с весом все немного сложнее, но это все же не ультрабук, а скорее полноценная замена игровой домашней системы.

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Толщина конструкции варьируется и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные, ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая массу новинки. Со временем механизм может разработаться, и в основном эта модель предполагает настольную установку.

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Крышка открывается не до упора. Ограничителем выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек.

На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. Именно сзади находится основная часть разъемов. Здесь есть HDMI, RJ-45, USB Type-A, USB Type-C и разъем питания.

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На задней крышке размещен логотип ASUS ROG, который подсвечивается во время работы любым цветом, а также синхронизируется с общей подсветкой. Еще для кастомизации с одного угла предусмотрены небольшие сменные пластиковые панели. Одна установлена штатно, еще две есть в комплекте.

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На левой грани можно увидеть два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.

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На правой грани находим только слот для установки метки Keystone II. Она фиксируется при помощи магнита.

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Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней крышки проходят две светодиодные ARGB ленты, поэтому снимать ее нужно аккуратно, чтобы не повредить кабели и разъемы, которые их обеспечивают.

Сама крышка снимается просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой, приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или такой же гибкий аналог, чтобы открыть защелки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. Удивляться этому не приходится, поскольку мощная начинка требует соответствующего охлаждения.

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Процессор и видеочип тут далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в чипы сенсорах.

Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Они используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность.

Лопасти Arc Flow изготовлены из жидкокристаллического полимера, их толщина у основания всего 0.2 мм. Это способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии Strix реализована система самоочистки. В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с оригинальным вариантом.

Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках Strix Scar, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем предыдущая версия. Одно из главных нововведений этого года – применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами AMD. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, нежели обычная термопаста.

Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами AMD Ryzen с учетом конструктивных особенностей процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

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Аккумулятор всего на 90 Вт*ч. Емкость солидная для компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память уже установлена в слоты по максимуму.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук большой и поэтому поставляется с хорошей полноразмерной клавиатурой. Здесь находится ровная гладкая панель, топкейс, которая по диагонали поделена полупрозрачным пластиком. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

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Он находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панель по нижним углам.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Эта технология имеет ряд ограничений. Например, задержка ввода между срабатываниями для корректной обработки сигнала должна составлять 5 мс.

В профессиональном киберспорте даже доля секунды может решить исход сражения, поэтому в ноутбуках Strix Scar 2021 года установлена клавиатура с оптико-механическими переключателями. В каждом оптико-механическом переключателе формируется инфракрасный луч. При нажатии клавиши луч прерывается, и регистрируется срабатывание.

Оптико-механические переключатели позволяют регистрировать нажатие быстрее, чем мембранные, – всего за 0.2 мс. Кроме того, такие переключатели долговечнее, чем обычные, их ресурс составляет до 100 миллионов нажатий.

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Ход клавиш составляет внушительные 1.9 мм. Поверхность кнопок слегка изогнута для точного управления и комфортного набора текста. Расположение клавиш во многом повторяет раскладку настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши.

Технология ROG CoolZone подразумевает продуманное расположение вентиляционных отверстий в корпусе, чтобы область клавиатуры в районе клавиш WASD всегда оставалась прохладной – разница в температуре поверхности по сравнению с другими ноутбуками доходит до 14 градусов.

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Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB-подсветкой. Можно настраивать цвет каждой кнопки индивидуально, есть множество различных эффектов, а наиболее интересный проявляется при подключении метки Keystone II.

Экран

Дисплей с диагональю 17.3 дюймов обладает разрешением 2560 х 1440 точек – наиболее оптимальный вариант для игр. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Применена матрица BOE NE173QHM-NY1.

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17-дюймовые ноутбуки Strix Scar доступны в вариантах с дисплеем WQHD с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Экраны с разрешением WQHD (2560 x 1440 пикселей) поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 и могут похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки».

Независимо от типа дисплея, во всех новых моделях ноутбуков Strix реализована поддержка технологии Adaptive-Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает высокое качество изображения и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Боковые рамки тонкие. Сделать ноутбуки Strix Scar на 7% компактнее по сравнению с моделями предшествующего поколения удалось благодаря экранной рамке минимальной ширины – всего 4.5 мм сверху и по бокам экрана. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась с 80 до 87%.

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Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

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Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании такое никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 341 0.231 1422
50 128 0.086 1418
0 18 0.013 1415

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей обеспечивает приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана не все хорошо с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate ее можно улучшить.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

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Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema. Функция Keystone уже второго поколения.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

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В ноутбуках серии Strix Scar реализована фирменная технология Keystone II. NFC-брелок вставляется в специальный разъем на боковой панели корпуса, активируя новые звуковые эффекты и анимацию подсветки клавиатуры.

Этот эффектный аксессуар может выполнять различные практические функции – от запуска определенных игр и активации предустановленных режимов до восстановления настроек профиля ROG ID. Кроме того, Keystone II может предоставлять доступ к скрытому разделу файловой системы Shadow Drive.

Теперь посмотрим на результаты тестов ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q. CPU-Z:

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GPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R15:

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Cinebench R20:

450x315 32 KB. Big one: 1000x700 135 KB

Cinebench R23:

450x315 29 KB. Big one: 1000x700 121 KB

3DMark Port Royal:

450x345 31 KB. Big one: 1203x921 137 KB

3DMark Time Spy:

450x345 31 KB. Big one: 1203x921 150 KB

3DMark Sky Diver:

450x345 28 KB. Big one: 1203x921 134 KB

PCMark:

450x281 22 KB. Big one: 1000x625 78 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

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Metro Exodus Ultra:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 Ватт*час. Это не такие большие показатели для производительного игрового устройства.

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Полная зарядка занимает 2 часа 17 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в течение 9 часов 15 минут.

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Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объеме.

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 37°C, но можно заметить, что нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

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При этом спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и там устройство самое прохладное даже сзади за счет притока воздуха.

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Что касается шума, то его пик достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы под нагрузкой начинают вращаться на скорости 3900 об/мин. Шум при этом составляет 41.2 дБ на расстоянии одного метра от устройства.

Заключение

Обновленное поколение ROG Strix Scar 17 получилось производительным и быстрым. По итогам теста отметим хороший экран и возможность корректировки его цветов с помощью программного обеспечения. Оно, кстати, мне давно знакомо – это ASUS Armoury Crate, которым очень удобно пользоваться – с его помощью можно настраивать множество функций и даже разгонять устройство. Я не так много тестировал ноутбуков, но пока не припомню еще какую-то современную модель, где бы можно было настраивать похожие параметры. Правда, тут это касается только процессора и видеочипа. Оперативную память разогнать не выйдет, зато она и так работает в режиме DDR4-3200.

Корпус новинки достаточно прочный, хотя детали преимущественно пластиковые, а шасси комбинированное. Предусмотрено интересное решение по кастомизации внешнего вида и смене нескольких разных панелей. Автономность хорошая, но играть долго не получится. Здесь аккумулятор больше нужен как ИБП, хотя время автономной работы в офисных задачах очень даже хорошее. Да и производительность для мобильного устройства высокая.

Все дело в обновленных процессорах AMD, которые поднимают планку производительности на новый уровень. Это же касается графического процессора. Понятно, что это не обычная GeForce RTX 3080, но это не значит, что нельзя комфортно играть в родном разрешении матрицы. Местами можно поиграть на внешнем мониторе даже в 4K. Клавиатура удобная, подсветка настраивается… В целом претензий к представителю ROG Strix нет.

У кого-то могут возникнуть замечания: дескать, система охлаждения постоянно балансирует между охлаждением процессора и видеоядра и тишиной. На самом деле все оптимизировано и можно выбрать один из трех режимов. Турбо – это самый бескомпромиссный вариант, но и самый шумный. Я бы предпочел использовать производительный, а при работе – тихий. Нагрев ноутбука при интенсивной нагрузке умеренный, что подтверждают показания тепловизора.

В итоге ASUS ROG Strix Scar 17 – отличное игровое устройство, которое легко справится и с профессиональными задачами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ROG Strix Scar 17 (G733Q).

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Теги

обзор тест asus windows 10 wildchaser ноутбук rog strix asus rog strix scar asus rog strix scar 17 g733q

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Лента материалов раздела

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
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Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
118
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
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Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
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Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
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Civilization VI получила гигантский патч с новыми юнитами, картами и изменениями баланса цивилизаций
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Илон Маск планирует отправить на Марс 1 миллион человек по 3 космолёта в сутки, но не называет сроки
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После обновления разведчики в Civilization VI научились гладить собак, но не кошек
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Активация бесплатного буста SAM на видеокартах AMD и NVIDIA не влияет на производительность – SH
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Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
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Выход NVIDIA RTX 3060 с усиленной защитой от майнинга отложен до конца мая
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Renegade1979
09:54
Ну так это ж Obsidian, они уже давно известны, еще даже CDPR в природе не было... хотя, они были. Переводы локализации делали для Baldur's Gate )) а Обсидиан эти балдурсы делали
Cyberpunk 2077 оказалась самой дорогой игрой в истории, обогнав GTA V и COD: Modern Warfare 2
Тилька Шмидт
09:54
А консолей то по сути нет в магазах, только у перекупов за оверпрайс. В начале старта продаж PS и Xbox, у нас городе можно было заказать и в ДНС, М Видео, Эльдорадо. А сейчас ни чего нет, и даже пред ...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Анатолий
09:50
1.Ты слишком большую роль отводишь геймерам. За исключением небольшого процента энтузиастов, эти ребята сидят на одной видеокарте долго-долго. 2.Тру майнеры так же долго используют видеокарты и скидыв...
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
Lenny Nero
09:48
Супер дёшево выглядит, схематичная графика, как на временных анимированных сторибоардс, что делают для визуализации сложных сцен до съёмок фильма.
Состоялся выход Silicon Dreams — вдохновлённой Blade Runner детективной игры про беспощадные допросы андроидов
Roditch
09:46
Ты бы ещё машины после такси посоветовал.
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Evgeniy Som
09:45
Рассуждения нуба. Если существует спрос на безконтрольные переводы и есть возможность заработать в этом направлении а именно копать битки для тех самых переводов и рассчитывать операции по переводам т...
Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
Николай Николай
09:44
Мавлет, прочитай внимательно комент Михаила и вникни в его суть. Грамотный Майнер продаёт крипту по выгодному курсу, поэтому он всегда будет зарабатывать. А продавать крипту когда курс упал - глупо, э...
На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной
Дмитрий Гончаров
09:44
outer worlds намного круче. не говорю что она очень уж прям очень хороша, просто круче. Сеттинг поинтереснее, местами работа художников радует и играется по большей части приятнее.
Cyberpunk 2077 оказалась самой дорогой игрой в истории, обогнав GTA V и COD: Modern Warfare 2
Иоанн Грозный
09:44
и? они даже ревизию 2 и 3 выпускали и меняли на халяву ибо их поделки шумели, трещали, гремели, булькали и в конце концов ломались. поняв что и 2 ревизия не решила проблем, свернули выпуск и все поте...
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
Дмитрий Гончаров
09:43
98% из этой суммы расходы на маркетинг
Cyberpunk 2077 оказалась самой дорогой игрой в истории, обогнав GTA V и COD: Modern Warfare 2
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