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Вступление

В рамках выставки CES 2021 разные производители знакомят нас с новинками, и компания ASUS не стала исключением. В частности было представлено несколько новых моделей игрового бренда Republic Of Gamers.

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И пусть особое внимание было уделено лишь конкретным версиям, обновляться будет вся модельная линейка за счет использования более новых поколений комплектующих. В первую очередь стоит отметить смену курса компании в сторону процессоров AMD, отлично показавших себя за последний год. Этот шаг – результат реакции производителя на активность самих пользователей, делающих выбор в пользу CPU Ryzen. Это объяснимо выгодным соотношением высокого уровня производительности и конкурентной стоимости.

Другой интересной новостью стало повсеместное применение жидкого металла в качестве термоинтерфейса в ноутбуках ROG. Это позволило разработчикам увеличить стабильность работы, улучшить теплоотвод и обеспечить дополнительное повышение производительности под нагрузкой.

ROG Strix Scar 15/17

Модель ROG Strix Scar представлена в модификациях с диагональю дисплея 15.6 или 17 дюймов. В остальном версии и конструктивные особенности совпадают.

Продолжая стремление к ускорению частоты дисплеев, новинка получила в свой арсенал матрицу WQHD с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Цветовой диапазон составит 100% DCI-P3. Если же пользователь захочет максимальную скорость – предусмотрен Full HD вариант с частотой обновления до 360 Гц. Время отклика и цветовой диапазон аналогичны.

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Существенно обновилась и аппаратная платформа. Так, предусмотрен ассортимент процессоров вплоть до AMD Ryzen 9 и дискретных видеокарт до NVIDIA GeForce RTX 3080. Объем оперативной памяти сможет достигать 64 Гбайт с частотой 3200 МГц. Для хранения файлов используется SSD накопители в массиве RAID0 с объемом до 1 Тбайт.

Обновился ноутбук и по части внешнего вида. Дизайн крышки получил рельефную перфорацию, напоминающую дизайн Zephyrus G14, но без светодиодной матрицы. Зато накладка с надписью ROG в районе левой петли выполнена съемной и в комплекте будет предлагаться несколько накладок разных цветов.

А при желании пользователь сможет скачать 3D модель этой накладки, модифицировать ее по своему вкусу и распечатать на 3D-принтере. Таким образом, кастомизация внешнего вида ноутбука становится действительно уникальной. Естественно, никуда не делись возможности индивидуальной настройки подсветки клавиатуры и контура корпуса.

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Емкость встроенного аккумулятора составит 90 Вт*ч. Производитель заявляет быструю зарядку на 60% за 40 минут. Естественно, реализована возможность подзарядки по интерфейсу USB-C.

ROG Zephyrus DUO 15

Развитие коснулось также и модели ROG Zephyrus DUO, отличающейся наличием двух дисплеев. Причем, такая конфигурация все еще остается уникальным решением компании ASUS, без конкуренции со стороны других производителей. Это особенно интересно, с учетом весьма неплохих продаж данной модели – пользователи оценили расширение функционала благодаря появлению второго дисплея.

Конструктивно, ноутбук нам уже знаком и каких-то глобальных изменений здесь не наблюдается. Всё также выполнен подъемным дополнительный дисплей, всё также клавиатура и тачпад смещены ближе к пользователю.

Основной дисплей может быть двух версий – для художественных задач и для игр. Первый получил разрешение UHD с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 8 мс, цветовым пространством 100% Adobe, а второй – Full HD с частотой обновления 300 Гц, временем отклика 3 мс, цветовым пространством 100% RGB. Оба варианта обладают сертификатом Pantone, но лишены поддержки сенсорного управления.

Дополнительный дисплей с диагональю 14,09 дюйма и разрешением 3840 x 1100 обладает частотой обновления 60 Гц и поддержкой сенсорного управления. Причем, экран также умеет работать с активным сенсорным пером.

Как и в случае с предыдущей моделью, главные обновления здесь в части аппаратной составляющей. Теперь ноутбук получил оснащение процессорами AMD Ryzen последнего поколения вплоть до модели Ryzen 9 и систему охлаждения с использованием жидкого металла. За обработку графики будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080.

Объем оперативной памяти сможет достигать 32 Гбайт, из которых 16 Гбайт можно будет установить отдельным модулем. Для хранения данных предусмотрено два накопителя M.2 с интерфейсами PCI-e 3.0 x4 с объемом до 2 Тбайт.

Обеспечить новый ROG Zephyrus Duo 15 энергией призван блок питания на 280 Вт или аккумулятор с емкостью 90 Вт*ч. Для зарядки может применяться адаптер питания с интерфейсом USB-C и мощностью до 100 Вт.

Среди прочих отличительных особенностей, производитель также обращает внимание на применение шасси из магниевого сплава для достижения максимальной жесткости каркаса без увеличения массы и применение микрофонов с системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

ROG Flow X13

Но если первые две модели фактически являются обновлением уже существующих, то в конце был представлен действительно инновационный продукт, аналогов которому попросту нет на рынке.

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Если год назад под брендом ROG вышла модель с полноценным игровым оснащением и диагональю дисплея 14 дюймов, и тогда это казалось чем-то удивительным, то теперь представлен игровой ультрабук-трансформер!

Новинка получила название ROG Flow X13; по традиции числовой индекс обозначает именно типоразмер. Диагональ дисплея составляет всего 13.4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Вариантов дисплея два – UHD с частотой 60 Гц и цветовым пространством 116% RGB или Full HD с частотой 120 Гц и цветовым пространством 100% RGB. Оба варианта матриц получили сертификаты Pantone и поддерживают сенсорное управление.

Корпус обладает толщиной 15.95 мм и массой 1.35 кг. При этом емкость встроенного аккумулятора составляет 65 Вт*ч – весьма неплохо.

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Внешняя крышка повторяет дизайн оформления ROG Zephyrus G14, хотя и лишена матричной светодиодной подсветки.

В качестве центральных процессоров будут выступать ЦП AMD Ryzen 7 или AMD Ryzen 9, а объем оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме на частоте 4266 МГц, будет достигать 32 Гбайт LPDDR4x.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Данная видеокарта размещена непосредственно внутри корпуса ROG Flow X13. Однако для обеспечения максимально возможной производительности пользователь сможет подключить внешнюю видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080. Она расположена в отдельном корпусе, такой модуль получил название ROG XG Mobile GPU.

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Модуль обладает собственным питанием и целым набором различных портов. Фактически это полноценная док-станция с видеокартой, превращающая компактное устройство в производительный стационарный компьютер.

Для подключения используется специализированный интерфейс. Он сможет одновременно задействовать порт USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery. Рядом расположен проприетарный разъем подключения видеокарты, использование которого позволило добиться максимальной скорости обмена данными.

Таким образом, внешняя видеокарта будет расширять функциональность устройства и она может выполнять роль домашней док-станции, к которой подключена вся периферия. Пользователю останется лишь подключить один разъем и превратить компактный трансформер в полноценную домашнюю рабочую станцию, полностью заменяющую десктоп.

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Трансформер ROG Flow X13 будет предлагаться в двух вариантах поставки – с внешней видеокартой или без таковой, если пользователю она не требуется.

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Поддерживается питание мощностью до 100 Вт по стандарту Power Delivery; заявлено, что такой блок питания будет заряжать устройство до 60% за 39 минут. Также обещано время работы без подзарядки до 10 часов.

Для комфортных конференций предусмотрели систему шумоподавления микрофонов на основе искусственного интеллекта. Кстати, этот трансформер станет редким исключением среди линейки ROG – у него есть встроенная веб-камера.

Заключение

Пусть большинство новинок и оказалось лишь ожидаемыми обновлениями уже существующих моделей, бренд ROG смог удивить представленным игровым ультрабуком-трансформером ROG Flow X13.

Отметим рост применения жидкого металла в системах охлаждения и смену приоритетов в пользу процессоров AMD Ryzen. Последнее стало ответом на запрос самих пользователей, активно выбирающих именно эти процессоры в течение последнего года.

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Пока что доступна лишь предварительная информация о технических характеристиках новых моделей, но вскоре мы познакомимся с ними поближе и осветим все нюансы подробнее.

Алексей Пащук