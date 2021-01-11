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Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420

Мы изучим самую большую и производительную модель линейки Liquid Freezer II и проверим ее на практике с Ryzen 7 3700X.
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Оглавление

Вступление

Я уже убедился в том, что современные системы жидкостного охлаждения не уступают в производительности топовым суперкулерам. Это не новость и вполне ожидаемо. Большие радиаторы, сквозь которые дуют два-три производительных радиатора, жидкость осуществляющая хороший перенос тепла… Недаром в автомобиле используется именно жидкостное охлаждение, которое вытеснило воздушное. Компьютерам это пока не грозит, но я уже не так в этом уверен, поскольку обычный-то Intel Core i5 обладает TDP 125 Вт и может работать не на любой материнской плате, а охладить его простым бюджетным кулером сложно. Чем черт не шутит и Intel перейдет с 14+++ обратно на 22 нм и будет делать гигантские кристаллы, которые нужно охлаждать системой фазового перехода.

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Не следует также думать, что 7 нм у AMD такой холодный, что процессоры еле греются. Уже на 1.3 В, восьмиядерный AMD Ryzen 7 3700X может легко разогреться до 100°C в Prime95, если его как следует не охлаждать. А между прочим TDP у него заявлен всего 65 Вт. Понятно, что в штатном режиме его напряжение колеблется около 1 В и поэтому температуры совсем другие, но тоже не очень низкие. Все свидетельствует о том, что современному процессору нужно хорошее охлаждение. Поэтому многие устремили свое внимание в сторону необслуживаемых СЖО.

Что самое главное в такой системе? Многие сходятся во мнении, что это радиатор. Похоже, что так, ведь даже в одной линейке модели, как правило, различаются по размеру радиатора. Он в свою очередь обычно является кратным делению на 120 или 140 мм диаметр вентилятора. Теоретически, чем больше число, тем больше радиатор и тем лучше он должен справляться с охлаждением. Не думаю, что это правило всегда справедливо потому, что в этой замкнутой системе гораздо больше переменных. Например, эффективность также может зависеть от помпы и даже водоблока.

Не так давно я уже тестировал две системы с радиаторами 360 и 280 мм и они продемонстрировали очень хорошие результаты. И вот мне попадает на тест устройство с радиатором 420 мм – Arctic Liquid Freezer II-420. Второе поколение, большое количество наград, 420 мм радиатор, рекомендованная стоимость – 120 евро. Звучит все очень сильно и убедительно. Похоже, что это серьезная заявка на лидерство по эффективности. Кроме того, у данной модели есть маленький секрет, который является важным преимуществом перед конкурентами. В область водоблока установлен небольшой вентилятор, который обдувает околосокетное пространство.

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Похоже, что теперь все конкуренты будут далеко позади, а воздушный кулер можно будет выкидывать на свалку. Посмотрим, как это мощное устройство заморозит разогнанный процессор AMD Ryzen 7 3700X.

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Упаковка и комплектация

Коробка просто огромная. Это понятно потому, что один только радиатор гигантский. А ведь в системе есть еще шланги и водоблок. Разумеется, система поставляется сразу в сборе, как и другие необслуживаемые СЖО.

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Снаружи не красочная оболочка, а уже сама плотная картонная коробка, но с цветной полиграфией. Выглядит очень симпатично. С разных сторон находится информация об устройстве, а также есть его изображение.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Информация здесь представлена со всех сторон. Спереди есть схематичное изображение самого устройства. В левом верхнем углу находится логотип компании и ее название, а справа сообщается о наличии легендарной термопасты Arctic MX-4 в комплекте. Еще с этой стороны мы видим название модели и упоминание о 2-летней гарантии.

С противоположной стороны есть восемь больших вставок. Они в полной мере описывают возможности устройства. Что у нас тут? Супер-помпа, супер-радиатор, супер-мини-вентилятор для обдува элементов питания около сокета, супер-шланги, супер-вентиляторы, предназначено для дикого разгона и… 91.7? при разгоне Intel Core i7 8700K до 4,7 ГГц. Остается надеяться, что это такая неудачная шутка от производителя, ведь я собирают разгонять не шесть, а восемь ядер у современного процессора, а не у процессора трехлетней давности.

С одной боковины на нескольких языках представлена следующая информация.

Водяной кулер «все-в-одном» для ЦП, совместимый с различными платформами.

  • Совместим с разъемами Intel и AMD
  • Разработанный нашей компанией насос с ШИМ-управлением
  • Высокая производительность позволяет выполнить разгон
  • Решение для охлаждения модуля стабилизатора напряжения материнской платы
  • Вентиляторы с оптимизированным давлением
  • Полностью защищенные кожухом трубки
  • Встроенная система управления кабелями
  • Водяной контур не требующий обслуживания
  • Надежное крепление с помощью крепежной пластины
  • Термопаста MX-4

С противоположной стороны находятся схематичные изображения компонент с проставленными габаритами, а также есть несколько таблиц со спецификациями. Нет смысла ее перепечатывать потому, что там все и так абсолютно понятно.

Посмотрим теперь, что находится внутри.

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Сверху мы видим шланги и водоблок. Под шлангами находится белая коробка с аксессуарами. Еще ниже находится картонный разделитель. Под ним скрывается радиатор в сборе с вентиляторами. Все это дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет.

Инструкций нет, есть только какие-то карточки с QR-кодами и пакетик с пастой.

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Что с аксессуарами? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA115X, 1200;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA2011, 2066;
  • Четыре гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Две универсальные монтажные пластины на водоблок;
  • Две универсальные монтажные пластины для сокета;
  • Четыре винта для крепления монтажных пластин к втулкам AMD;
  • Два винта для крепления монтажных пластин к водоблоку;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Комплект саморезов для крепления вентиляторов.

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На сайте компании комплект выглядит немного иначе. Здесь не хватает саморезов.

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Устройство и особенности СЖО

Где-то отдаленно устройство напоминает другие СЖО необслуживаемого типа, только в данном случае модель существенно крупнее всего, что я видел ранее. Это просто какой-то гигант.

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В первую очередь выделяется радиатор, а точнее его габариты. Он не только большой в длину и ширину, но еще достаточно толстый. Для сравнения рядом обычная 240 мм секция радиатора с вентиляторами.

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Разница заметна невооруженным глазом. Плюсы очевидны. Такой огромный радиатор должен эффективно справляться с большой тепловой нагрузкой. Другое дело, что такая махина влезет далеко не в каждый корпус.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сами вентиляторы достаточно производительные и тихие. Подсветки нет. Форма крыльчатки очень интересная. У каждого из них есть по два 4-pin PWM FAN коннектора, но их особо не видно потому, что они спрятаны.

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Подушечек мягких по углам нет, только жесткий пластик. Форма лопастей необычная и их всего пять. Здесь используется фирменная система кабель-менеджмента, поэтому никаких болтающихся кабелей нет. Кроме этого кабель идет от помпы под оплеткой до радиатора с вентиляторами.

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К материнской плате подключается только один кабель 4-pin PWM FAN. Получается, что через него осуществляется питание помпы, вентиляторов радиатора и маленького вентилятора, для охлаждения околосокетного пространства.

Все эти устройства трудятся на разных скоростях и синхронизируются через общий канал подключения.

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Помпа с водоблоком – достаточно сложное устройство, но производитель сам объясняет нам как оно устроено. В этом же корпусе смонтирован тот самый маленький вентилятор для обдува силовых элементов на плате.

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Со стороны основания находится всего четыре винта. Конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Еще здесь видно, что основание водоблока очень компактное. Сверху корпус водоблока выглядит массивно и шланги толстые, а с другой небольшой медный квадратик, который выполнен аккурат под теплораспределительную крышку процессора.

Изначально основание заклеено защитной наклейкой.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура нанесения термопасты и сложного крепления.

После тестирования проверяем отпечаток. Прижим не очень сильный и я попытаюсь объяснить это во время сборки.

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Тестовый стенд

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Тестирование СЖО Arctic Liquid Freezer II-420 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 ГГц при 1.3 В;
  • Система охлаждения: Arctic Liquid Freezer II-420;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming, версия BIOS – 1401;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все собрать. Вот здесь и начинаются заморочки. Инструкции в комплекте нет. Есть QR-код, по которому со смартфона или планшета нужно перейти на страницу производителя с инструкцией по установке. Там же есть видеоролик о том, как НЕ нужно собирать систему.

Видео начинается с того, как распиливают радиатор, и в целом к герою обзора не относится.

Сама инструкция подробная и с анимацией. Однако проще от этого не становится. Нужно понять, какая пластина куда устанавливается и в какие отверстия нужно фиксировать крепеж. На мой взгляд, без какого-то опыта сборки разобраться будет непросто.

Давайте попробуем поэтапно смонтировать водоблок на процессор. Сначала необходимо закрепить специальные пластины на водоблоке, а точнее на его корпусе. Для этого нужно взять два длинных винта из комплекта и закрепить монтажные пластины.

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Далее разбираем часть штатного крепления платформы AMD. Откручиваем четыре винта и снимаем пластиковые элементы. Затем вкручиваем четыре специальных втулки.

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Даже визуально заметно, что они держатся не жестко, и это первый промах. Возможно, это хорошо, когда система подвижна и может изменять наклон, но в данном случае все должно быть параллельно плоскости, иначе может возникнуть перекос, которого сразу не заметишь. Поэтому многие производители стараются все крепления делать жесткими, чтобы не было минимальной возможности смонтировать систему не так.

Затем устанавливаем монтажные пластины. Они разные.

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У одной вырез больше, чем у другой. Как понять, какую куда ставить? Почему пользователь, который первый раз этим занимается, должен обращать внимание на эти нюансы? Обычно производители стараются все делать симметрично, чтобы не было даже возможности ошибиться. Здесь помимо прочего еще нужно установить пластины, закрепив их в правильные отверстия (у каждой по два комплекта отверстий для AMD). После установки вся конструкция свободно болтается.

На следующем этапе устанавливаем водоблок вентилятором вверх.

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Закручиваем барашками. Теперь все жестко, но в процессе сборки что-то может попасть между процессором и водоблоком, и этого можно не заметить. Пока что отметим не очень сильный прижим.

При первом запуске система прокачивается, есть заметный шум от помпы, похожий на треск. После длительной работы он исчезает. Поскольку вся система работает через один разъем, подключаемый к материнской плате, то ее работа синхронизируется. При этом отдельные компоненты работают с разными скоростями. Скорость помпы незначительно выше оборотов вентиляторов, а скорость маленького вентилятора еще выше.

В плане шума все работает очень приемлемо даже на максимуме.

А теперь посмотрим на работу в разных режимах.

AMD Ryzen 7 3700X (default):

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AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 при 1.3 В:

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AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 при 1.1 В:

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После того, как нагрузка падает, температура снижается очень стремительно.

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU были следующие:

  • AMD Ryzen 7 3700X (default);
  • AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 при 1.3 В;
  • AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 при 1.1 В.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения

Скорость вращения вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

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Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница непринципиальна.

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Заключение

Я не был готов к таким результатам, и оказался немного удивлен, хотя надо было внимательнее смотреть на упаковку с графиками разогнанного до 4.7 ГГц процессора Intel Core i7-8700K. Непонятно, что именно стало причиной таких цифр, склоняюсь к тому, что здесь виной целый комплекс мелких нюансов.

Если честно, я рассчитывал, что показатели будут гораздо лучше, и надеялся увидеть температуру процессора в 80°C, а не 90°C. Схожие результаты демонстрируют более компактные системы, однако все равно получается эффективнее и тише воздушного кулера. Основной плюс системы охлаждения Arctic – тишина. Даже маленький вентилятор, который обдувает околосокетное пространство, работает тихо. Это же касается работы СЖО на максимальных оборотах и в целом выходит тише, чем у конкурентов. Тем не менее, к эффективности остаются вопросы.

Проблема наверняка не с радиатором и вентиляторами. С этой стороны все нормально, замечания только к работе помпы и конструкции водоблока. Думаю, основная причина кроется здесь. Судя по спецификации, максимальная скорость вращения помпы – 2000 об/мин. Это не очень много, но все зависит от ее размера (а точнее размера ее крыльчатки, чтобы понимать производительность). Вот и получается, что помпа небольшая.

Отметим и небольшое основание водоблока. Оно настолько компактное, что крышку процессора закрывает не полностью. Уголки попадают в зону расположения винтов крепления, соответственно в этих местах контакта нет… А еще есть вопросы к самому креплению. Начнем с того, что оно не очень понятное. Разобраться можно, но все не так интуитивно. Самое главное – непонятно, зачем такие сложности? Все это отразилось на силе прижима, что видно по отпечатку, и на конечной эффективности устройства.

В целом неплохо, но от модели таких габаритов ожидалось большее. Остается надеяться, что производитель проведет работу над ошибками и система раскроет весь потенциал.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser сжо сво arctic ryzen 7 3700x arctic liquid freezer ii 420 liquid freezer

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