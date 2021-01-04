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Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров

Тест 19 видеокарт (GeForce GTX 1650 – GeForce RTX 2080 Ti, Radeon RX 570 – Radeon RX 5700 ХТ) и 44 процессоров (Pentium G5400 – Core i7-10700KF, Athlon 200GE – Ryzen 7 3800XТ).
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1, основанной на движке Frostbite 3.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core Core i5-6600К или AMD FX-6350 ВЕ.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 2048 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RХ 580 8192 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

2560х1080

2560х1440

3440х1440

3840х2160

1% low и average FPS

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест electronic arts phoenix dice battlefield 1 frostbite 3

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Сейчас обсуждают

Anyone
09:50
Ценник на АМД конечно не адекватный. Барыги в край обнаглели. По текущему курсу это 400 баксов. Надеюсь выйдет 5600 без Х по адекватной цене.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Елисей Творимиров
09:49
В ДНС они ещё лежат за эту цену, но разбираются как пирожки. Я себе прикупил на радостях. Свой 3600 продал за 15т. Итого апгрейд с 3600 на 3700 обошёлся в 4тр.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
UpeR
09:49
Когда умом отличались синюки!? Тут на вопрос: зачем ты брал эту память? Ответ: а мне посоветовали Откуда там мозг!?
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Cerebro
09:49
В краткосрочной перспективе вложение в биток имеет смысл. Лишь бы успеть вывести "живые" деньги до падения. А вообще биток больше похож на очередной хайп. Когда обычная валюта полностью станет цифрово...
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smaximaa
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поправочка, 10900к = 5600х)
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Толик Крупнов
09:47
Интересно читать комменты меряющихся своими фпсками.Рвут промежности за одну или другую контору и в доводах видосы школьников с Ютуба.Никогда не был сторонником именно красных или синих,а просто покуп...
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Диванный тэорэтик))
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smaximaa
09:46
эти "убогие" 6/12 спокойно уделывают убогие 10/20 в играх)
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Елисей Творимиров
09:46
Да они тут срутся за 1-5%. Больные люди совсем. При том что в играх всё упрется в видяху одни рхен.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
MrBruno77
09:46
Да, сейчас стоит
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
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