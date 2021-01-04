Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1, основанной на движке Frostbite 3.
С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core Core i5-6600К или AMD FX-6350 ВЕ.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 2048 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X.
- Оперативная память: 12 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RХ 580 8192 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять Оперативная память Мбайт
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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