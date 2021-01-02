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Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus

Чем способна удивить компания Deepcool, предлагая недорогой корпус класса Midi-Tower и продвинутый комплект вентиляторов?
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Оглавление

Вступление

Все больше на рынке новых, современных, красивых и недорогих моделей корпусов. Поэтому выбор становится все сложнее. Иногда хочется уже взять свой старый корпус и поменять его на новый с подсветкой и хорошим охлаждением. Однако в более выигрышной ситуации оказываются модели с классическим дизайном и формами, но с современной начинкой и организацией. Это не только потому, что такие устройства получаются более универсальными и широко применимыми, но и велика вероятность того, что классика будет выглядеть хорошо всегда, независимо от времени. Что касается модных дизайнов и всяких рюшечек, то сегодня это тренд, а завтра – моветон. Что делать – мода такая штука.

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Компания Deepcool выпускает разные корпуса, и мы уже изучили одну модель, а именно Deepcool CL500, и мне тогда очень понравилось решение. Дизайн получился свежим, необычным, запоминающимся. И в целом по содержимому, материалам, качеству и цене вопросов не осталось. Сегодня предлагаю рассмотреть еще одну интересную модель в строгом классическом дизайне, которая подойдет для большинства. А еще я люблю часто дооснащать какие-то устройства комплектом корпусных вентиляторов той же фирмы…

С одной стороны, мы рассмотрим корпус Deepcool Macube 110, а с другой – установим в него комплект трех корпусных вентиляторов Deepcool CF120 Plus.

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Идея заключается в объединении строгих классических форм корпуса и новомодных вентиляторов с ARGB подсветкой и собственным контроллером.

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Как вместе будет работать этот набор, выяснится по результатам тестирования, а пока рассмотрим упаковку и комплектацию корпуса.

Упаковка и комплектация Deepcool Macube 110

Коробка крупная, но не очень тяжелая. Она изготовлена из обычного картона. Для удобства транспортировки по бокам есть вырезы, из которых получаются ручки. Габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 475 х 293 х 475 мм. Масса – 7.3 кг (измерено самостоятельно).

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Упаковка выглядит в стиле аскетичного минимализма. На ней нет практически ничего. Да, есть логотип компании и наименование модели. Только с одного бока есть небольшая спецификация и два схематичных изображения устройства сбоку и спереди.

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Посмотрим на коробку со всех сторон.

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Она хорошо заклеена прозрачным скотчем. Открыв ее, мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

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По бокам расположен пенопласт. Он целый и никаких крошек не видно, что очень странно. Упаковка отлично справляется со своей задачей.

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Весь комплект поставки находится внутри устройства. Он состоит из инструкции, нескольких нейлоновых стяжек, комплекта винтов, гарантийного талона. В прошлый раз были два специальных ушка для фиксации боковой стеклянной панели и наклейки для них. На этот раз их нет.

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Сама инструкция очень информативная и разберется кто угодно. Подробно описан процесс установки накопителей, вентиляторов и радиаторов.

Дизайн и особенности Deepcool Macube 110

Габариты новинки составляют 400 х 225 х 431 (Д х Ш х В) мм, масса – 5.8 кг. Производитель не указал форм-фактора корпуса, но по всем параметрам он напоминает Mini Tower, поскольку ориентирован на платы формата mATX и mini-ITX.

Deepcool Macube 110 изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается. Например, боковая панель – 0.5 мм, а рама в тех местах, где в два слоя – более 1.2 мм, передняя панель – 1.4 мм (да, она тоже стальная). Может быть, это эффект дуги изгиба, но толщина в нескольких местах действительно разная, но не тоньше 0.5 мм точно.

Краска черная, прочная, матовая. Она нанесена ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный потому, что в процессе эксплуатации никаких царапин не было.

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Внешне корпус выглядит банально, но в этом весь смысл классики. Ровные плоскости и ничего лишнего. Хочешь украсить? Нет проблем, можно использовать ARGB подсветку или вентиляторы с подсветкой. Все получается гармонично и закончено. Все панели совпадают по оттенку черного и не выглядят разноцветными.

Еще одно отличное решение – вентиляционные отверстия по бокам передней панели. Она не очень крупная и не сильно выступает вперед. Если бы она была чуть толще, то выглядело бы очень массивно и грубо. Ребра сверху спереди и снизу скруглены небольшим радиусом. Грань получается не острая и смотрится отлично.

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С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм. По периметру предусмотрена рамка из черной пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее.

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Крепится стекло при помощи магнита сверху. Снизу оно вставляется в специальный желоб. Очень простое и эффективное крепление.

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Ясное дело, что стекло само по себе не магнитится, и поэтому сверху есть стальная полоса с выступами под два магнита. Магниты очень сильные и хорошо держат.

А с другой стороны стекла есть длинная пластиковая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы снять панель. Они крепятся вместе со стальной пластиной через стекло.

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С правого бока размещена стальная панель. Крепление очень похоже, но желоб находится сбоку, а не снизу. Фиксация осуществляется двумя барашками сзади. Держится все надежно.

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Как уже упоминалось, толщина боковой стенки 0.5 мм. Это измерено штангенциркулем в области, где загиб образует ухват.

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Посмотрим теперь на корпус Deepcool Macube 110 со всех сторон.

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Рама стальная со сложным профилем и окрашена в черный цвет. В местах соединения элементов используются клепки. В конструкции устройства предусмотрен тоннель снизу, где скрывается блок питания и корзина для жестких дисков. Последняя немного двигается в диапазоне 15 мм.

Изначально она стоит практически в центральном положении. Смысл такой, что при установке длинного блока питания ее придется снять, поскольку она будет ему мешать. С обычным блоком ее тоже лучше сразу переставить.

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Вместо компактных ножек здесь используются четыре огромных пластиковых бруска. На них есть четыре резиновых вставки, которые выполняют функцию основной опоры. Стоит корпус очень устойчиво.

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Еще внизу предусмотрены решетка и сетка для блока питания. Сетка стальная, но очень гибкая и прочная. Она легко снимается ее можно мыть и пылесосить. Крепится она за несколько выступов нижней стальной панели.

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Сверху находится еще одна стальная сетка, но на этот раз она крепится при помощи магнитной ленты. Под ней можно закрепить радиатор СЖО с вентиляторами. Места достаточно до края материнской платы.

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Еще один радиатор с вентиляторами можно поставить спереди. Это говорит о том, что корпус прекрасно подготовлен к использованию СЖО, а скорее даже рассчитан именно на это, поскольку отображено даже в инструкции.

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Разъемы и кнопки находятся на верхней панели. Здесь мы видим кнопку включения Power, два порта USB 3.0 Type-A, один разъем типа mini-jack для гарнитуры и кнопка Reset. Индикатора питания нет, но зато есть индикатор активности диска. На самом деле этот индикатор ничего не мешает использовать и по другому назначению.

Переходим к передней панели. Если верхняя это элемент самой рамы корпуса, то передняя снимается, в толщину занимает почти два сантиметра и поэтому она не кажется огромной.

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Панель легко снимается. Крепление стандартное: пластиковые втулки с расширением, вставляются в круглые отверстия и фиксируются в них. Здесь мы видим только металл, пластик и стальную сетку для улавливания пыли по бокам, хотя сами ячейки не очень мелкие и пыль может проникнуть.

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За панелью находится рама для крепления вентиляторов. Можно установить три по 120 мм или два по 140 мм. Первый вариант предпочтительнее, но не все так просто. Почему? Станет понятнее, когда мы будем пробовать их устанавливать.

И еще один нюанс – поставить их можно только изнутри и без всяких вариантов. Это уже как раз из-за толщины панели.

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В комплекте спереди вентиляторов нет. Есть только один 120 мм сзади. На нем нет никакой информации, а подключается он или через Molex, или через 3-pin разъем.

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Сзади находится четыре проема для карт расширения, каждый со своей заглушкой, которая выламывается. Для доступа к монтажной панели нужно сначала ослабить барашек крепления защитного металлического кожуха, приподнять его и установить карту. Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы.

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Внизу находится проем для блока питания. Он устанавливается изнутри и крепится к стандартным монтажным отверстиям в корпусе.

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За правой боковой панелью находится углубление около 2 см. Здесь осуществляется основная разводка кабелей. Кабель-менеджмент очень странный, но все можно без труда развести.

Никакого вспомогательного оборудования в виде шторок или липучек нет. Поэтому лучше стяжками запастись заранее, тем более, что в комплекте их с избытком.

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Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков или SSD накопителей размером 3.5” или 2.5”.

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Сначала один диск крепится к корзине сверху, а затем внутрь по направляющим вставляется второй и фиксируется по бокам.

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И еще есть два интересных места для установки устройств 2.5”. Сначала в накопитель закручиваются снизу специальные втулки, а потом они просто вставляются в специальные резиновые шайбы на внутренней стенке корпуса. Надо отдать должное – крепление очень оригинальное.

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Основные элементы устройства изучили. Теперь можно переходить к сборке. Однако сначала рассмотрим комплект дополнительных вентиляторов Deepcool CF120 Plus.

Упаковка и комплектация Deepcool CF120 Plus

Коробка небольшая. По габаритам она превосходит три вентилятора, особенно заметно, как она вытянута. Увеличение размеров необходимо для того, чтобы разместить комплект поставки.

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Коробка изготовлена из плотного картона. Стилистика в оформлении уже знакома по нескольким моделям процессорных кулеров. Особенно это заметно по специфическому зеленому оттенку фона.

Прямо спереди мы видим один вентилятор в работе с подсветкой. Форма его необычная. Нестандартной кажется не столько сама рама, сколько перекрестное крепление к ней двигателя.

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На передней стороне упаковки серый фон с зеленой каймой сверху, справа и снизу. В левом верхнем углу находится логотип производителя. По центру изображение одного вентилятора, а под ним пять значков, которые свидетельствуют о поддержке синхронизации ARGB подсветки. В описании указано, что это: 12cm FAN with Duo-Ring Addressable RGB Lighting. В самом низу крупными символами указано наименование модели CF120 Plus. Рядом мелко добавлено: FANx3. Это значит в комплекте три таких устройства.

Мы уже видели упаковку со всех сторон, и на одной из ее граней на нескольких языках представлено описание этого комплекта:

  • Двойное кольцо A-RGB LED подсветки;
  • Сбалансированный поток воздуха и давление;
  • A-RGB-контроллер для подключения и управления множеством RGB-устройств;
  • Поддержка синхронизации A-RGB с материнскими платами.

В правом нижнем углу находится таблица со спецификацией комплекта.

Модель Deepcool CF120 Plus
Габариты вентилятора (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 26.5
Скорость вращения, об/мин 500 – 1800
Воздушный поток, CFM 52.5
Воздушное давление, мм водяного столба 2.08
Уровень шума, дБ 28.8
Скорость вращения с LSP, об/мин 400 – 1450
Воздушный поток с LSP, CFM 48.3
Тип коннектора 4-pin PWM
Тип подшипника Гидравлический
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.18
Потребляемая мощность, Вт 2.16
Тип LED Адресный RGB LED
Коннектор LED 3 pin (+5V, D, G)
Номинальное напряжение LED, В 5
Номинальная сила тока LED, А 0.63
Потребляемая мощность LED, Вт 3.15

После открытия упаковки сверху мы видим небольшую коробу с аксессуарами.

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Под ней скрываются три коробки с вентиляторами.

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Комплект поставки солидный. Есть все, что необходимо для подключения и установки этого набора.

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  • Инструкция;
  • Три комплекта саморезов (по 4 штуки на вентилятор);
  • Хаб-разветвитель 4-pin FAN;
  • Хаб-разветвитель ARGB;
  • Кабель питания с контроллером ARGB;
  • Кабель для синхронизации ARGB с материнской платой.

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Уже на данном этапе становится понятно, что ARGB хаб подключается или к материнской плате, или к отдельному собственному контроллеру. Таким образом, у пользователя есть выбор, что использовать и как осуществлять схему подсветки.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта CF120 Plus проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: ID-Cooling IS-50 MAX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming A520M-Plus, версия BIOS – 1202;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Сборка и тестирование

Собирать систему в корпусе Deepcool очень просто. Единственную сложность в конце доставляют лишние провода от блока питания. Используемый БП не модульный, у него много кабелей, которые не пригодятся при сборке. Поэтому с данным корпусом я настоятельно рекомендую использовать полностью модульный блок питания.

В остальном даже описывать нечего. Все настолько просто и понятно, что справится любой, но отвертка не помешает (хотя бы для крепления материнской платы). Еще я совсем забыл упомянуть про специальную планку для поддержки видеокарты. Она регулируется по высоте и поворачивается так, что можно опереть на нее любое устройство (актуально для длинных тяжелых моделей). ASUS TUF Gaming RX 5700 оказалась слишком легкой и короткой, но даже ее удалось «поддержать».

Благодаря хорошему кабель-менеджменту и глубокой нише, удалось относительно аккуратно разместить все кабели, два хаба и один контроллер. Последний я подключил к кнопке Reset на корпусе, чтобы осуществлять переключение режимов.

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Для начала я собрал систему в базовой комплектации. Запустил и все протестировал. Штатный вентилятор, который установлен в задней части, работает в диапазоне 840-1050 об/мин. Он достаточно тихий и шум от него не превышает 31 дБ. Гораздо громче в системе работает процессорный кулер.

Затем в систему был смонтирован комплект из трех вентиляторов. Как уже говорилось, их все можно теоретически установить спереди. Однако сверху немного мешают кабели разъемов и кнопок панели.

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Поэтому я решил два вентилятора оставить спереди, а один установить сзади. На мой взгляд, так получилось даже лучше.

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После того, как вся система собрана, можно оценить работу подсветки.

У штатного контроллера много разных режимов. Впрочем, синхронизации именно с этой материнской платой нет, поскольку у нее отсутствует ARGB коннектор.

Пора переходить к тестированию. Для этого исполььзовалось несколько разных режимов.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Штатный вентилятор (Base);
  • CF120 Plus (CF120 Plus MAX);
  • CF120 Plus (CF120 Plus Silent).
  • Все вентиляторы выключены (OFF).

В режиме Silent скорость вращения вентиляторов составляет 840 об/мин, в режиме MAX – 1050 и 1500 об/мин соответственно.

Уровень шума

Уровень шума 10 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Корпус Deepcool Macube 110 представляет собой среднее сбалансированное решение. Это не совсем бюджетный вариант, но и не сильно дорогой. Подходит по внешнему виду для любой сборки, и что самое интересное – хорошо адаптирован под использование необслуживаемых СЖО. С обычными, немодульными блоками питания корпус не дружит. Очень мало места в моем случае оказалось под кабели. Однако это проблема выбора БП, а не корпуса.

Я не устанавливал в этот раз на процессор кулер Noctua NH-D15 только ради подсветки, но по габаритам он легко влезает. Однако я бы именно здесь предпочел убить сразу несколько зайцев и установить необслуживаемую систему жидкостного охлаждения, а может даже вторую, как на видеокарте ASUS ROG STRIX LC RX 6800 XT. Тем не менее, корпус все же относительно компактный, ведь он рассчитан на установку максимум mATX плат.

Что касается комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus, то это прекрасное дополнение, чтобы доукомплектовать рассмотренный корпус, но всегда хочется чего-то большего. В данном случае лучше использовать необслуживаемую СЖО компании Deepcool, а также материнскую плату с разъемом ARGB для синхронизации эффектов. Для этого нужно было выбрать системную плату подороже. Однако даже в таком варианте все получается неплохо и работает как надо.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Macube 110 и комплект вентиляторов Deepcool CF120 Plus.

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Теги

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Андрей Викторович
10:17
Цены жесть конечно.. Чтобы заменить 1080ти которую пару лет назад купил за 25к нужно выложить в 3 раза больше, да и то замена будет шило на мыло... А чтобы не было шило на мыло надо 100к... ((
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kemanorell
10:17
Установи говно что-бы играть в него же... ЗЫ: Я не имею ввиду игры.
5 рабочих способов продолжить играть в игры ВК, ОК и Mail.ru на Flash Player после 1 января 2021
Kopcheniy
10:13
Если что, у 1950Х было 16/32. Или вы про 1900Х, который и был 8/16?
Серия Ryzen Threadripper 5000 может получить 16-ядерный чип
Artem Rodionow
10:11
Это те "пользователи", которые постоянно клянчат в комментах "русик" к игре и возмущаются тому, что игры теперь скомпилированы под AMD64.
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Твоя мамка
10:09
Поставлю минусы потому что бесят нытики, ты знал на что идёшь сам
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Твоя мамка
10:09
Почему нельзя, ну я тоже болею типок пк эпилепсии только мне вот нужно ездить быстро. Почему нигде НЕДОСТАТОЧНО ЯСНО дают понять что нельзя ездить 200кмч по городу? Вот где это написано? Я сажусь за р...
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Николай Хмарин
10:08
Капитан слоупок на страже, читать дисклеймер и ставить последние патчи, пф... для слабаков... Это выяснили ещё в первые дни после выхода игры.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Елисей Творимиров
10:05
Добровольные помощники нашей редакции ... :)
Чипсеты Intel Z590, B560 и H510 попадут в первую волну анонса
Башкардин Максим
10:04
А ничего что та самая плашечка имеется? При запуске игры, уже задолбали с киберпапкой, лижбы что-то вбросить
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
LoL
09:58
Нет, мцст постарался. В избранном рукожопстве виноват кто угодно, но не интел?)))) Блаженный фанатик)) Вот ты якобы показал, что реф результат в бенче не меняется, а ты зайди на сайт цпуз и посмотри р...
Появились результаты тестов Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в CPU-Z
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