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Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black

Удобство, простота и универсальность – вот три кита успеха новинок Noctua серии chromax.black.
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Оглавление

Вступление

Войны суперкулеров уже давно закончились победой необслуживаемых СЖО. Секрет их успеха не только в грамотном маркетинге и RGB-подсветке, но и в простоте использования. Купил, поставил и забыл. Хотя даже у помпы есть ресурс и если она перестанет качать, то вся система окажется неработоспособной. Поэтому, каким бы огромным не был кулер, он остается надежнее и может иногда справляться с охлаждением в случае выхода вентилятора из строя.

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Но процессоры не становятся холоднее. Уже даже средние модели ЦП требуют хорошего охлаждения, про топовые и говорить не приходится, поскольку их начинают «душить» всякими лимитами сами производители, чтобы они не перегревались. Поэтому вопрос с выбором системы охлаждения сейчас стоит очень остро. Однако в продаже по-прежнему встречаются легендарные модели, которые изобретены давно и остаются популярными до сих пор благодаря тому, что они опередили время и актуальны спустя годы. Одна из таких – кулер Noctua NH-U12.

Австрийская компания Noctua не просто выпустила на рынок новое устройство. Нет, инженеры продолжали работу над его улучшением, оптимизацией и довели практически до предела его эффективность в модификации Noctua NH-U12А, которая может тягаться с двухбашенными системами охлаждения разных производителей…

Долгое время в Noctua не уделяли должного внимания внешнему виду моделей, и вот этот момент настал. Был свой стиль, который заключался в сочетании серых радиаторов (алюминиевые пластины все равно чем-то обрабатывались, ведь характерного для металла оттенка не было) и особого вида вентиляторов. Именно вертушки и задавали тон всей конструкции потому, что цвета были оригинальны (светло-коричневая, даже немного розоватая рама и коричневая крыльчатка). А сейчас пользователи стали больше внимания уделять дизайну. Вот и пришла идея создания моделей chromax.black.

Благодаря огромному выбору цвета наша линейка chromax идеально подходит для пользователей, которые хотят создавать высококачественные ПК с особым внешним видом. Она включает в себя версии chromax.black некоторых из самых известных процессорных кулеров Noctua, черные вентиляторы, а также аксессуары, такие как дополнительные крышки радиаторов, цветные кабели, антивибрационные прокладки и антивибрационные опоры, которые позволяют окрашивать – настроить совместимые вентиляторы и кулеры ЦП. Позволяя пользователям визуально согласовывать свои решения по охлаждению с другими компонентами и популярными цветовыми схемами сборки, такими как полностью черный, черно-белый или черно-красный, линия Chromax от Noctua – идеальный выбор для всех тех, кто ценит чистый, аккуратный внешний вид так же, как и класс, высокое качество и производительность.

Сегодня мы рассмотрим легендарный кулер в черном исполнении. Это Noctua NH-U12S chromax.black.

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Универсальная односекционная модель, которая подойдет большинству пользователей и влезет в большое количество разных корпусов, а устанавливается практически на все известные системы. Посмотрим, как держится краска и не портит ли она эффективность новинки.

Сам я длительное время пользуюсь воздушными кулерами Noctua NH-D14 и NH-D15, поэтому обзор последней модификации более интересен, ведь за годы эксплуатации на разных платформах накопился огромный опыт в использовании этих устройств. D14 у меня две штуки, и они остались еще со времен Intel Core i7-3930K. Еще я пользовался Silver Arrow, но его крепление неудобно для частого использования. В итоге механизм пришел в негодность, и пришлось от него отказаться. А после покупки Noctua NH-D15 я длительное время им не пользовался. Сначала он показался мне менее удобным по сравнению с D14 и более шумным.

Однако с появлением новых платформ пользоваться Noctua NH-D15 пришлось чаще. Больше всего в этих кулерах меня привлекает простота установки. Они отлично подходят для частой переустановки, поскольку монтаж прост и не занимает много времени, к тому же у D15 отличная совместимость. Есть одно исключение – установленные видеокарты в самом верхнем к процессорному разъему слоте PCI-e, однако в некоторых моделях системных плат его просто нет, точнее он смещен на одно место ниже, а в некоторых самым верхним идет PCI-e x1.

Не так давно компания Noctua решила обновить свои самые популярные модели и выпустила модификации устройств с приставкой chromax.black, что распространилось на модели Noctua NH-D15 и NH-D15S. Теперь радиаторы этих кулеров черного цвета. Я уже протестировал несколько других новинок (Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black) и пришел к выводу, что краска никак не повлияла на эффективность. Сегодня это предстоит проверить с кулером Noctua NH-D15 chromax.black.

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Это флагманская двухбашенная модель, которая подойдет многим пользователям, но может отпугнуть ценой и влезет далеко не в любой корпус. Зато она совместима со всеми современными платформами и отлично уживается с высокими модулями памяти.

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Упаковка и комплектация Noctua NH-U12S chromax.black

Коробка достаточно крупная. Она изготовлена из плотного картона. Фон упаковки преимущественно черный. Полиграфия находится на высоком уровне. Снаружи все свидетельствует о премиальном качестве изделия.

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Все выполнено информативно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Сверху указано наименование модели – Noctua NH-U12S chromax.black. Также упоминается наличие в комплекте вентилятора Noctua NF-F12 PWM chromax.black. Еще там находится логотип chromax. Снизу упаковки нет ничего, кроме штрих-кода.

Спереди упаковка повторяет верхнюю часть, только здесь на фоне полное изображение кулера, а там был только фрагмент. С противоположной стороны размещены спецификации радиатора и вентилятора, а также описание комплекта поставки. Все эти характеристики продублированы на сайте компании.

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Это же касается вентилятора, который вообще продается как отдельное устройство.

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Это не самая производительная модель компании, но скорее золотая середина по своим характеристикам. При максимальной скорости в 1500 об/мин у этого устройства очень хорошие характеристики по воздушному потоку и шуму. По бокам коробки подробно описаны ключевые особенности устройства.

Если взглянуть на фотографии упаковки первого кулера Noctua NH-U12P, который я купил в 2008 году, видно, что она сильно отличается по оформлению.

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Фотографии старые, сделаны любительской камерой и поэтому не очень хорошие, но смысл передают.

Открыв коробку, обнаруживаем внутри коробку поменьше с комплектом поставки.

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На ней сверху обозначено и перечислено то, что скрывается внутри с педантичной точностью, включая артикулы деталей. Информативность находится на высочайшем уровне.

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Под этой небольшой коробкой расположена картонная упаковка с кулером.

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Радиатор в сборе с вентилятором плотно запакован в картонную упаковку для обеспечения надежной защиты.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный стальной «бэкплейт» для платформ Intel;
  • Комплект крепления на платформы AMD;
  • Комплект крепления на платформы Intel;
  • Четыре вибропрокладки;
  • Low-Noise Adapter (LNA) NA-RC6;
  • Две монтажные скобы для дополнительного вентилятора;
  • Наклейка на корпус с логотипом компании;
  • Отвертка;
  • Термопаста Noctua NT-H1.

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Еще в комплекте есть три буклета, в которых приводятся инструкции по установке.

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Есть все для монтажа на любую платформу. Сейчас оценим комплект поставки устройства 2008 года.

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Отлично видно, что осталась фирменная отвертка, само количество аксессуаров только увеличилось.

Упаковка и комплектация Noctua NH-D15 chromax.black

Коробка очень большая. Похоже, там находится кулер сразу с ITX платой или сразу два блока питания. Она изготовлена из плотного картона. Фон упаковки преимущественно черный. Полиграфия на высоком уровне. Все по-прежнему свидетельствует о премиальном качестве.

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Все выполнено красиво, информативно и спокойно. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве.

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Взглянем на упаковку со всех сторон.

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Сверху указано наименование модели Noctua NH-D15 chromax.black. Помимо прочего нам сообщают о двухбашенной конструкции с шестью тепловыми трубками и о наличии мультиплатформенного крепления SecuFirm 2. Также упоминается наличие в комплекте вентилятора Noctua NF-A15 chromax.black. Еще там находится логотип chromax. Снизу упаковки мы видим только штрих-код.

Спереди изображен кулер полностью Здесь также указана модель полностью (Noctua NH-D15 chromax.black), а внизу находится логотип chromax. На одной из боковых сторон приведены спецификации радиатора и вентилятора, а также описание комплекта поставки. Все эти характеристики продублированы на сайте компании.

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Это же касается вентиляторов, которые продаются как отдельные устройства.

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Точно такими же вентиляторами комплектуется обычный кулер Noctua NH-D15, но там расцветка элементов классическая. Это не самые производительные модели компании такого диаметра, но зато они оптимальные по скорости и шуму. Самое главное, я уверен в том, что инженеры специально подбирали необходимые вертушки, чтобы они нормально качали воздух через радиаторы. По бокам упаковки подробно описаны ключевые особенности устройства.

После вскрытия коробки обнаруживаем внутри обычную картонную коробку поменьше с комплектом поставки.

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На ней прямо сверху перечислено то, что находится внутри. Причем это сделано очень точно и скрупулезно – с учетом артикулов элементов, которые входят в состав комплекта. Это свидетельствует о хорошей информативности и заботе о потребителе.

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Коробочка с комплектом немного побольше, чем у кулера Noctua NH-U12S chromax.black.

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Под этой небольшой коробкой находится лист из вспененного полиэтилена, а под ним еще две коробки.

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В той, что поменьше, скрывается один вентилятор Noctua NF-A15 chromax.black.

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Неужели в комплекте всего один вентилятор? А где второй? Волноваться не нужно. Радиатор в сборе с вентилятором плотно упакован во вторую картонную упаковку для обеспечения надежной защиты.

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А что в комплекте?

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  • Универсальный стальной «бэкплейт» для платформ Intel;
  • Комплект крепления на платформы AMD;
  • Комплект крепления на платформы Intel;
  • Два Low-Noise Adapter (L.N.A.) NA-RC7;
  • Y-адаптер;
  • Две монтажные скобы для второго вентилятора;
  • Наклейка на корпус с логотипом компании;
  • Отвертка;
  • Термопаста Noctua NT-H1.

Может показаться, что комплект такой же, как у кулера NH-U12S chromax.black, включая три буклета с инструкциями по установке, но нет, отличий хватает.

Все дело в том, что крепления действительно называются SecuFirm 2, но они несовместимы друг с другом. Используются разные монтажные пластины и даже артикул отличается. Поэтому тут совершенно другие монтажные пластины, другие L.N.A. адаптеры (вместо NA-RC6 два NA-RC7).

Устройство и особенности Noctua NH-U12S chromax.black

С первого взгляда видно, что это обыкновенная классическая «башня». Устройство уже давно преобразилось за это время, и радиаторы Noctua NH-U12P и Noctua NH-U12S немного отличаются. Основное отличие в количестве тепловых трубок и их расположении. У Noctua NH-U12А вообще семь тепловых трубок, сам радиатор крупнее и тяжелее.

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Внешний вид классический, строгий, аккуратный. Все сделано ровно, качественно и красиво – придраться просто не к чему. Все элементы идеально подогнаны друг к другу. Сверху аккуратно торчат концы тепловых трубок.

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Посмотрим на устройство со всех боков.

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Здесь мы видим, что к обыкновенному радиатору башенного типа крепится двумя стальными скобами вентилятор диаметром 120 мм. Модель классическая – Noctua NF-F12 PWM chromax.black, и отличается от обычного Noctua NF-F12 PWM только цветом.

Ее можно встретить в продаже как отдельное устройство Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap. Это отдельный комплект с разноцветными антивибрационными подушками.

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В вентиляторе используются все фирменные современные технологии. Одна из них – FocusedFlow.

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Обеспечивается более плотный и равномерный поток воздуха за счет специальной конструкции рамы, а точнее перекладин, на которых держится двигатель вентилятора.

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Крыльчатка последнего поколения выполнена по технологии Heptaperf Impeller. Семь крупных лопастей работают в балансе между производительностью и шумом. Подшипник SSO2.

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Радиатор выполнен по классической технологии. Из медного никелированного основания выходят пять тепловых трубок диаметром 6 мм.

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Они пронизывают массив из 50 пластин толщиной 0.4 мм. Все соединения пропаяны – и в основании, и в местах крепления пластин к трубкам.

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Все окрашено в черный цвет. Краска нанесена тончайшим ровным слом и держится идеально. Только основание никелированное. Поверхность не идеальная, но почти зеркальная.

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Основание радиатора выполнено не столь идеально. Пройденная фреза оставляет микро-канавки. Такая картина встречается на многих кулерах и где-то даже говорят, что это лучше, чем идеальная поверхность, поскольку все шероховатости заполняются термокомпаундом.

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То, что поверхность немного выпуклая в середине, заметно по отпечатку после снятия устройства.

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Устройство и особенности Noctua NH-D15 chromax.black

На самом деле устройство модели никак не изменилось по сравнению со своим прототипом – обычным кулером Noctua NH-D15. Основное и единственное отличие – черная краска. Тепловых трубок также шесть штук диаметром 6 мм.

На мой взгляд, в силах инженеров было чуть переработать устройство и добавить еще одну-две трубки. Потом можно было бы заявить, что это абсолютно новое устройство, еще более эффективное и производительное. Однако они на это не пошли, и это повод задуматься.

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Внешний вид классический, строгий, аккуратный. Все сделано ровно, качественно и красиво – придраться просто невозможно. Все элементы идеально подогнаны друг к другу. Сверху аккуратно торчат концы тепловых трубок.

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На этот радиатор достаточно посмотреть в профиль и анфас, ведь он симметричен.

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Каждая из секций насчитывает 45 алюминиевых пластин, окрашенных в черный цвет. Через оба массива проходят шесть тепловых трубок, которые загибаются буквой U у основания. Кстати, именно поэтому самый популярный кулер Noctua NH-U12 получил эту букву в названии.

Только в случае Noctua NH-D15 chromax.black трубки выходят из одного массива ребер и переходят через медное никелированное основание в другой, а в однобашенной конструкции все это происходит в одном массиве пластин. Понятно, что двухсекционная конструкция эффективнее, поэтому получаются такие хорошие результаты при использовании.

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Секрет еще кроется в том, что вся конструкция хорошо пропаяна и теплопотерь просто меньше. Может показаться, что краска тоже удерживает тепло и поэтому оно лучше распространяется по радиатору, но эта идея неверна, иначе бы хуже осуществлялся теплообмен между пластинами и воздухом, а это важный момент.

Тут важно, чтобы краска обеспечила максимальный нейтралитет к теплопередаче, иначе может нарушиться весь баланс, изначально задуманный при проектировании системы охлаждения.

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Здесь мы видим, что к обыкновенному радиатору с двумя секциями крепятся четырьмя стальными скобами два вентилятора размером 150 х 140 х 25 мм. Причем монтажные отверстия расположены как у стандартного 120 мм кулера на расстоянии 105 мм друг от друга.

Это, кстати, совсем не чудо, и модель NF-P14 кулера Noctua NH-D14 славилась этим же. А еще я нашел вертушки Thermalright TR-TY140, выпуска августа 2010 года, и они выглядят как копия Noctua NF-A15 выпуска 2014 года. Я их до сих пор использую на D14.

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Модель Noctua NF-A15 chromax.black.swap продается как отдельное устройство. Это отдельный комплект с разноцветными антивибрационными подушками.

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В вентиляторе используются все фирменные современные технологии, такие как SSO2 Bearing, AAO Frame и Flow Acceleration Channels.

Основание радиатора изготовлено из меди оно разводит тепло по шестерке медных трубок. В основании все отлично пропаяно, чтобы избежать теплопотерь.

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Его нельзя назвать идеально ровным: отчетливо заметен след от фрезы в виде микро-канавок.

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Тем не менее, это не мешает ему демонстрировать хороший отпечаток пасты после демонтажа устройства.

Тестовый стенд

Тестирование кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и Noctua NH-D15 chromax.black проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Системы охлаждения:
    • Noctua NH-U12S chromax.black;
    • Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14 000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2: Samsung PM981 1 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic 1000 Ватт.

Тестирование

Кулер Noctua NH-U12S chromax.black устанавливается очень просто. Я использовал платформу AMD, но на Intel еще проще, поскольку там не нужно ничего демонтировать.

Тут сначала нужно снять пластиковые элементы штатной системы крепления кулера AM4. После этого устанавливаются специальные пластиковые втулки, сверху монтажные пластины и все это закручивается винтами в штатную пластину.

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Перемычка-коромысло уже перекинута и закреплена к основанию кулера. Ее можно демонтировать, но в этом нет необходимости. Для этих целей есть отверстие в центре пластин, и используется длинная отвертка из комплекта поставки.

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Конструкция максимально простая и понятная. На монтажных пластинах есть выступы с резьбой. В них устанавливаются втулки-винты, которые находятся на перекладине, перекинутой через основание.

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На них присутствуют жесткие пружины, которые обеспечивают хороший прижим. Конструкция крепления была абсолютно такой же на устройстве 2008 года.

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Крепление SecuFirm2 используется давно и актуальным остается до сих пор.

После того, как все смонтировано, запускаем.

С разогнанным AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В кулер работает на пределе возможностей и про использование адаптера LNA даже говорить не приходится. Для полного охвата процессор тестировался в режиме 4.0 ГГц при 1.1 В.

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Установка кулера Noctua NH-D15 chromax.black также не занимает много времени и не представляет никаких сложностей. Для платформы AMD нужно сначала снять пластиковые элементы штатной системы крепления кулера AM4. Затем установить пластиковые втулки из комплекта и поставить монтажные пластины.

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Далее наносится термопаста и устанавливается кулер. Раньше еще нужно было отдельно монтировать элементы крепежа на основание радиатора, а сейчас уже с завода все установлено.

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Конструкция максимально простая и понятная. На монтажных пластинах есть выступы с резьбой. В них устанавливаются втулки-винты, которые находятся на перекладине, перекинутой через основание.

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На них присутствуют жесткие пружины, которые обеспечивают хороший прижим. Конструкция крепления абсолютно такая же, как на старой модели D15.

После сборки всей системы запускаем ее.

С разогнанным процессором Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В кулер справляется уверенно. Проверим старый Noctua NH-D15.

Он демонстрирует результаты заметно хуже, и скорее всего причин может быть сразу несколько: один вентилятор, пыль, ослабшие пружины и потертое основание. В абсолютно одинаковых условиях все должно быть идентично, просто мой старый кулер немного устал от частого монтажа и эффективность его снизилась.

Для проверки адаптеров LNA процессор тестировался на частоте 4.0 ГГц при 1.1 В.

Noctua NH-U12S chromax.black

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В (L.N.A. NA-RC7):

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В (L.N.A. NA-RC6):

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Noctua NH-D15 chromax.black

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В (L.N.A. NA-RC7):

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Приведу протестированные конфигурации в виде перечня:

  • U12S + 3800X @ 4.3 ГГц, 1.3 В;
  • U12S + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В;
  • U12S + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В (L.N.A. NA-RC7);
  • U12S + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В (L.N.A. NA-RC6);
  • D15 (2FAN) + 3800X @ 4.3 ГГц, 1.3 В;
  • D15 (2FAN) + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В;
  • D15 (2FAN) + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В (L.N.A. NA-RC7);
  • D15 (1FAN) + 3800X @ 4.3 ГГц, 1.3 В;
  • D15 (1FAN) + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В;
  • D15 (1FAN) + 3800X @ 4.0 ГГц, 1.1 В (L.N.A. NA-RC7).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Обороты вентилятора

Скорость вращения крыльчатки, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Удобство, простота и универсальность – вот три кита успеха Noctua NH-U12S chromax.black. Черный цвет не повлиял на его эффективность, она осталась на том же высоком уровне. Пусть перед нами не рекордсмен по охлаждению, и сейчас найдется много моделей СО, которые его опередят, но они будут больше по размерам. Прелесть этого кулера в том, что это не огромный монстр, который никуда не лезет.

Новинка Noctua это относительно компактная классика с оптимальными габаритами и отличной совместимостью. Она справляется с разогнанным процессором AMD Ryzen 7 3800X, напряжение на ядрах которого 1.3 В. Что уж говорить о работе при напряжении 1.1 В и частоте 4 ГГц. Самое главное: даже при максимальных оборотах вентилятора кулер работает достаточно тихо, обеспечивая акустический комфорт. Да и крепление фирменных систем охлаждения самое удобное из всего, что есть на рынке. Оно идеально для частых сборок и разборок, поскольку ставится быстро и просто на любую платформу. Именно поэтому я постоянно использую D14 и D15.

Что касается Noctua NH-D15 chromax.black, то краска не испортила его, наоборот, оказалось, что мой старый D15 показал результаты хуже. Возможно, это просто совпадение, либо дают о себе знать ослабшие от частого использования пружины или потрепанное основание. Специалисты компании уверяют, что разницы быть не должно. Радиаторы одинаковые по характеристикам и вентиляторы тоже; значит, должен быть паритет.

Двухсекционная модель Noctua – одна из лучших производительных систем охлаждения на рынке. Качество изготовления очень высокое, а для сомневающихся есть шестилетняя гарантия. Поддержка у компании хорошая, и я в этом неоднократно убеждался, когда бесплатно получал крепления для новых платформ. Добавлю сюда отличную информационную поддержку – все подробно расписано и понятно. С установкой может справиться практически каждый, а для специалистов поставить кулер проще, чем чихнуть.

Высокая производительность и отличный уровень шума легко объясняются использованием самых современных технологий компании. Вся конструкция пропаяна для обеспечения максимальной эффективности. Межреберное расстояние у модели D15 было снижено по сравнению с D14, что отразилось на уровне шума. Также понадобились более мощные вентиляторы, способные обеспечить большее давление для нормальной прокачки воздуха через секции. Использование второго вентилятора сказывается на температуре, но не очень значительно.

Благо есть выбор: использовать один вентилятор на большой скорости или два на меньшей. Мне обычно достаточно одного вентилятора, а два используются крайне редко. Если кулер не вытягивает систему с одним вентилятором, то и второй не сильно поможет. Нужно просто снижать напряжение и частоту.

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О легендарном качестве исполнения можно и не упоминать. Все выполнено идеально, аккуратно и безукоризненно, придраться не к чему. Новые СО Noctua даже не хочется устанавливать в закрытый системный блок, настолько они красивы. Конечно, если ими часто пользоваться (снимать/ставить), они потеряют лоск, но останутся такими же эффективными и надежными.

В рамках концепции chromax производитель обновил несколько моделей кулеров. Они стали выглядеть более современно и привлекательно, к этому добавилось большое разнообразие аксессуаров. В их числе цветные накладки, антивибрационные подушки и резиновые опоры, способные придать еще больше индивидуальности и гармоничнее вписать кулер в существующую систему. Осталось дело за малым – выпустить RGB вентилятор с такими же характеристиками.

Пока мы видим, что внешнее преобразование никак не сказалось на эффективности и знаменитые кулеры Noctua, помолодев, возвращаются в строй.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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