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Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61

Новинка MSI создана при участии специалистов Onkyo.
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Оглавление

Вступление

Направление игровой периферии компании MSI переживает второе рождение. Производитель представил широкий спектр моделей различного профиля от манипуляторов начального уровня до старших решений с отличной начинкой, получил первые отзывы, сделал определенные выводы и направился в секретную лабораторию по оптимизации и улучшению продукции, анонсируемой в ближайшем будущем. И первой ласточкой становится геймерская гарнитура «шестьдесят один».

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Представленная модификация MSI Immerse GH61 отличается от прошлой версии дополнительным индексом, но получила существенные изменения и полное перевоплощение. Новинка призвана обеспечить высокое качество звука с помощью динамика с технологией Hi-Res, встроенного ЦАП и усилителя ESS Sabre, оснащена 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. При разработке игровой гарнитуры принимали участие специалисты Onkyo.

Технические характеристики

Модель MSI Immerse GH61
Цвет Черный
Тип наушников Охватывающие, закрытый
Динамик 40 мм динамики с неодимовыми магнитами
Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 40000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Характеристики звукового давления 107 дБ зв. давления
Коэффициент нелинейных искажений <2%
Длина и тип кабеля Гарнитура (1 м) + блок управления звуком (1.2 м)
Подключение Mini-jack 3.5 мм + USB 2.0

Упаковка и комплектация

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В сравнении с прошлой периферией производителя, игровая гарнитура MSI Immerse GH61 поставляется в белоснежной упаковке с серыми вставками и изображением наушников. Цветовая палитра и подача материала полностью пересмотрена, и новый строгий стиль лучше подчеркивает новинку.

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Детальная информация и технические характеристики с указанием особенностей размещены на обратной стороне коробки. В данном разделе мы узнаем о режиме воспроизведения объемного звука 7.1, аналоговом и цифровом подключении к компьютеру, наличии преобразователя ESS Sabre и технологии Hi-Res, драйверах, к разработкам которых приложили руку японские инженеры.

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В составе одной упаковки скрывается другая – защитный переносной чехол из кожзаменителя с ручкой для переноски и символикой компании MSI.

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Игровая гарнитура словно в ларце размещена в мягком наполнителе и закреплена в самом сердце переноски.

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В комплектацию входят руководство пользователя, пара сменных амбушюр и специальный переходник с mini-jack 3.5 мм на USB.

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Внешний вид и дизайн

При создании гарнитуры MSI Immerse GH61 производитель полностью отказался от оригинального дизайна «шестидесятой» с характерными накладными вставками и конструкцией скелетона, и остановил выбор на нейтральном внешнем виде младшей версии Immerse GH50, но заметно ее проапгрейдив.

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MSI Immerse GH61 выполнена в симметричном дизайне с круглыми чашами и характерным стильным шестиугольником в качестве основной символики новинки. Гарнитура получила нейтральный темно-серый внешний вид без глянцевых поверхностей и подсветки, делаясь еще более строгой и независимой, не обращая внимания на современную геймерскую моду.

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К основному источнику звука MSI Immerse GH61 подключается посредством 3.5 мм аудио-кабеля длиной 1 мм, что должно быть достаточно для прослушивания музыки со смартфона. Новинка поддерживает и цифровое подключение через отдельный внешний USB-блок управления, являющийся носителем встроенного цифро-аналогового преобразователя ESS Sabre и усилителя.

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Внешняя часть оголовья выполнена из плотного матового пластика черного цвета. Внутренняя обработка основания покрыта черным кожзаменителем, внутри которого расположен усиленный стальной каркас. Дизайн корпуса максимально минимизирован.

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Конструкция гарнитуры MSI Immerse GH61 крепка и выдерживает сгибания и скручивания. Новинка подходит для головы любого типа благодаря регулировке высоты вплоть до 31 мм и комфортному растягиваю, позволяющему находить баланс между сильным прижимом и удобством.

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Органы управления и подключения на нижней части чашек отсутствуют: привычным расположением для организации слева располагается проводное подключение

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Игровая гарнитура MSI Immerse GH61 получила несъемный однонаправленный микрофон с механизмом сворачивания на гибкой штанге. Он получил технологию активного шумоподавления и характеризуется небольшой длиной, поэтому разместить его получится только сбоку.

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Одной из интересных особенностей новинки являются очень мягкие амбушюры с покрытием кожзаменителя. Многие их сочтут избыточными благодаря плотности материала и дискомфортными в самые жаркие дни и баталии, поэтому MSI Immerse GH61 укомплектована сменными тканевыми амбушюрами.

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За амбушюрами прячется 40 мм динамик с неодимовыми магнитами. Он слегка утоплен в корпус и повернут, что соответствует физиологическому строению уха.

Звуковой охват и частотные характеристики для новинки следующие:

  • Частота воспроизведения: 20-40000 Гц;
  • Импеданс: 32 Ом.

В разработке наушников MSI Immerse GH61 участвовали специалисты из японской компании Onkyo с последующей настройкой.

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Из важных характеристик новинки стоит подчеркнуть, что она получила цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre DAC и усилитель, возможность формирования виртуального объёмного звучания 7.1, благодаря чему достигается более глубокое погружение в игровое пространство.

Непосредственно представлен лично 40-миллиметровый излучатель с неодимовым магнитом и конструкция чаши с механизмом сдвига микрофона.

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Программное обеспечение Nahimic

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Новая геймерская гарнитура MSI Immerse GH61 обзавелась поддержкой программного обеспечения Nahimic, которое призвано обеспечить улучшение качества звука и голоса, создать объемное звучание для полного погружения в игры и фильмы, являясь по своей сути аудиоппроцессором, который налету за счет целого ряда эффектов обрабатывает аудиопоток. ПО активно только в случае подключения наушников через комплектный USB-блок.

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Главное окно программы выглядит следующим образом и имеет четыре основные вкладки для музыки, фильмов, чата и игр. В сравнении с прошлой версией Nahimic 2, улучшенная утилита получила удобный интерфейс, минимальное оформление и основные понятные параметры, максимально упрощая настройку. Здесь же всегда можно прослушать измененные опции и получившийся звук.

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В разделе с микрофоном MSI Immerse GH61 содержатся параметры подавления шума и обработки голоса.

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Последняя вкладка содержит информацию по прошивке, выбора языка и социальные сети.

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Личные впечатления

Старшая модель MSI Immerse GH61 является более логичным развитием младшей модели Immerse GH50 с ее характерным минимализмом, алюминиевой конструкцией рамки, мягким чашами и нейтральным стилем, нежели «шестидесятки», но сохраняя эргономику последней. Поэтому складывается стойкое впечатление, что производитель пошел на интересные эксперименты с дизайном и формой, чем может показаться на первый взгляд.

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В плане удобства MSI Immerse GH61 очень хороши. Наушники удобно сидят на голове благодаря грамотно подобранной пропорции рамы и обилию мягкой набивки, создавая ощутимый прижим. Они точно не свалятся и не спадут при интенсивной работе. Амбушюры полностью накрывают уши, создавая среднюю шумоизоляцию. Из коробки на чашах установлены с покрытием кожзаменителем, они удобные, но по своему обыкновению и комфорту заменил на тканевые.

Что касается звучания, то лучшие стороны гарнитуры MSI Immerse GH61 проявляются при цифровом подключении по USB с использованием фирменного блока управления, оснащенного встроенным ЦАП и усилителем. В сравнении с прошлыми моделями MSI, новинка стала более сбалансированной, без характерного заваливания высоких частот для игр, делая ее оптимальной не только для межсетевых баталий, но и что приятно удивило – для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Хотя чуть менее для последнего. Но MSI Immerse GH61 выручает программное обеспечение Nahimic, которое позволяет «подтянуть» звучание в нужных сценах, зафиксировать его и сохранить, активируя в настройках когда это требуется. В любом случае тандем с японскими специалистами из Onkyo новинке пошло только на пользу!

Встроенный микрофон показал себя тоже хорошо. Он четко улавливает голос и без задержке отсекает фоновые помехи, выполняя свою задачу очень уверенно.

Заключение

У компании MSI получился интересный и оригинальный эксперимент по созданию игровой гарнитуры MSI Immerse GH61, ставшей симбиозом хорошей «начинки» с последующей оптимизацией, минималистичным дизайном и приятной эргономикой. Разработчики взяли понемногу от прошлых моделей GH50 и GH60, переработали концепцию, заручились поддержкой специалистов Onkyo и приправили фирменным соусом красного дракона. И ожидания оправдались.

Поначалу от гарнитуры MSI Immerse GH61 ожидаешь знакомый стиль звучания, характерный для многих игровых наушников, выражающийся в неплохой звуковой картине с нехваткой определённых частот и перекрученных верхов для яркости звуков: выстрелов, взрывов, шагов. Но предположения не подтвердились. Несмотря на геймерскую направленность, к которой производитель причисляет новинку, MSI Immerse GH61 выдает сбалансированное звучание во многих стихиях, что удивительно для подобного класса.

Модель без лишних украшательств чувствует себя хорошо в экшен-составляющих с ее пальбой и стрельбой, приятно удивила при прослушивании личного списка треков, да и в фильмах не обделила звуковым миром. Можно сказать при разработке новинки акцент делался на универсальность, нежели определенный типаж, что удивительно вдвойне: может это является новой стратегией, или инженерам Onkyo забыли поставить конкретную задачу. Сложно ответить на этот риторический вопрос автора, но от данного шага MSI Immerse GH61 стала только лучше.

В своем исполнении игровая гарнитура MSI Immerse GH61 выделяется неприметным сдержанным стилем и качественным оснащением. Удобство ношения у новинки на высоком уровне, комплектация приятная, а звучание – хорошее с универсальной ноткой. Поэтому MSI Immerse GH61 прекрасно подходит в качестве решения для игр, в плане передачи звука, так и в процессе голосовой коммуникации, то есть подойдет широкому кругу лиц.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тест игровую гарнитуру MSI Immerse GH61.

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