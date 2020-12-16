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Вступление

Направление игровой периферии компании MSI переживает второе рождение. Производитель представил широкий спектр моделей различного профиля от манипуляторов начального уровня до старших решений с отличной начинкой, получил первые отзывы, сделал определенные выводы и направился в секретную лабораторию по оптимизации и улучшению продукции, анонсируемой в ближайшем будущем. И первой ласточкой становится геймерская гарнитура «шестьдесят один».

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Представленная модификация MSI Immerse GH61 отличается от прошлой версии дополнительным индексом, но получила существенные изменения и полное перевоплощение. Новинка призвана обеспечить высокое качество звука с помощью динамика с технологией Hi-Res, встроенного ЦАП и усилителя ESS Sabre, оснащена 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. При разработке игровой гарнитуры принимали участие специалисты Onkyo.

Технические характеристики

Модель MSI Immerse GH61 Цвет Черный Тип наушников Охватывающие, закрытый Динамик 40 мм динамики с неодимовыми магнитами Диапазон воспроизведения частот 20 Гц – 40000 Гц Сопротивление 32 Ом Характеристики звукового давления 107 дБ зв. давления Коэффициент нелинейных искажений <2% Длина и тип кабеля Гарнитура (1 м) + блок управления звуком (1.2 м) Подключение Mini-jack 3.5 мм + USB 2.0

Упаковка и комплектация

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В сравнении с прошлой периферией производителя, игровая гарнитура MSI Immerse GH61 поставляется в белоснежной упаковке с серыми вставками и изображением наушников. Цветовая палитра и подача материала полностью пересмотрена, и новый строгий стиль лучше подчеркивает новинку.

Детальная информация и технические характеристики с указанием особенностей размещены на обратной стороне коробки. В данном разделе мы узнаем о режиме воспроизведения объемного звука 7.1, аналоговом и цифровом подключении к компьютеру, наличии преобразователя ESS Sabre и технологии Hi-Res, драйверах, к разработкам которых приложили руку японские инженеры.

В составе одной упаковки скрывается другая – защитный переносной чехол из кожзаменителя с ручкой для переноски и символикой компании MSI.

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Игровая гарнитура словно в ларце размещена в мягком наполнителе и закреплена в самом сердце переноски.

В комплектацию входят руководство пользователя, пара сменных амбушюр и специальный переходник с mini-jack 3.5 мм на USB.

Внешний вид и дизайн

При создании гарнитуры MSI Immerse GH61 производитель полностью отказался от оригинального дизайна «шестидесятой» с характерными накладными вставками и конструкцией скелетона, и остановил выбор на нейтральном внешнем виде младшей версии Immerse GH50, но заметно ее проапгрейдив.

MSI Immerse GH61 выполнена в симметричном дизайне с круглыми чашами и характерным стильным шестиугольником в качестве основной символики новинки. Гарнитура получила нейтральный темно-серый внешний вид без глянцевых поверхностей и подсветки, делаясь еще более строгой и независимой, не обращая внимания на современную геймерскую моду.

К основному источнику звука MSI Immerse GH61 подключается посредством 3.5 мм аудио-кабеля длиной 1 мм, что должно быть достаточно для прослушивания музыки со смартфона. Новинка поддерживает и цифровое подключение через отдельный внешний USB-блок управления, являющийся носителем встроенного цифро-аналогового преобразователя ESS Sabre и усилителя.

Внешняя часть оголовья выполнена из плотного матового пластика черного цвета. Внутренняя обработка основания покрыта черным кожзаменителем, внутри которого расположен усиленный стальной каркас. Дизайн корпуса максимально минимизирован.

Конструкция гарнитуры MSI Immerse GH61 крепка и выдерживает сгибания и скручивания. Новинка подходит для головы любого типа благодаря регулировке высоты вплоть до 31 мм и комфортному растягиваю, позволяющему находить баланс между сильным прижимом и удобством.

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Органы управления и подключения на нижней части чашек отсутствуют: привычным расположением для организации слева располагается проводное подключение

Игровая гарнитура MSI Immerse GH61 получила несъемный однонаправленный микрофон с механизмом сворачивания на гибкой штанге. Он получил технологию активного шумоподавления и характеризуется небольшой длиной, поэтому разместить его получится только сбоку.

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Одной из интересных особенностей новинки являются очень мягкие амбушюры с покрытием кожзаменителя. Многие их сочтут избыточными благодаря плотности материала и дискомфортными в самые жаркие дни и баталии, поэтому MSI Immerse GH61 укомплектована сменными тканевыми амбушюрами.

За амбушюрами прячется 40 мм динамик с неодимовыми магнитами. Он слегка утоплен в корпус и повернут, что соответствует физиологическому строению уха.

Звуковой охват и частотные характеристики для новинки следующие:

Частота воспроизведения: 20-40000 Гц;

Импеданс: 32 Ом.

В разработке наушников MSI Immerse GH61 участвовали специалисты из японской компании Onkyo с последующей настройкой.

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Из важных характеристик новинки стоит подчеркнуть, что она получила цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre DAC и усилитель, возможность формирования виртуального объёмного звучания 7.1, благодаря чему достигается более глубокое погружение в игровое пространство.

Непосредственно представлен лично 40-миллиметровый излучатель с неодимовым магнитом и конструкция чаши с механизмом сдвига микрофона.

Программное обеспечение Nahimic

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Новая геймерская гарнитура MSI Immerse GH61 обзавелась поддержкой программного обеспечения Nahimic, которое призвано обеспечить улучшение качества звука и голоса, создать объемное звучание для полного погружения в игры и фильмы, являясь по своей сути аудиоппроцессором, который налету за счет целого ряда эффектов обрабатывает аудиопоток. ПО активно только в случае подключения наушников через комплектный USB-блок.

Главное окно программы выглядит следующим образом и имеет четыре основные вкладки для музыки, фильмов, чата и игр. В сравнении с прошлой версией Nahimic 2, улучшенная утилита получила удобный интерфейс, минимальное оформление и основные понятные параметры, максимально упрощая настройку. Здесь же всегда можно прослушать измененные опции и получившийся звук.

В разделе с микрофоном MSI Immerse GH61 содержатся параметры подавления шума и обработки голоса.

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Последняя вкладка содержит информацию по прошивке, выбора языка и социальные сети.

Личные впечатления

Старшая модель MSI Immerse GH61 является более логичным развитием младшей модели Immerse GH50 с ее характерным минимализмом, алюминиевой конструкцией рамки, мягким чашами и нейтральным стилем, нежели «шестидесятки», но сохраняя эргономику последней. Поэтому складывается стойкое впечатление, что производитель пошел на интересные эксперименты с дизайном и формой, чем может показаться на первый взгляд.

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В плане удобства MSI Immerse GH61 очень хороши. Наушники удобно сидят на голове благодаря грамотно подобранной пропорции рамы и обилию мягкой набивки, создавая ощутимый прижим. Они точно не свалятся и не спадут при интенсивной работе. Амбушюры полностью накрывают уши, создавая среднюю шумоизоляцию. Из коробки на чашах установлены с покрытием кожзаменителем, они удобные, но по своему обыкновению и комфорту заменил на тканевые.

Что касается звучания, то лучшие стороны гарнитуры MSI Immerse GH61 проявляются при цифровом подключении по USB с использованием фирменного блока управления, оснащенного встроенным ЦАП и усилителем. В сравнении с прошлыми моделями MSI, новинка стала более сбалансированной, без характерного заваливания высоких частот для игр, делая ее оптимальной не только для межсетевых баталий, но и что приятно удивило – для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Хотя чуть менее для последнего. Но MSI Immerse GH61 выручает программное обеспечение Nahimic, которое позволяет «подтянуть» звучание в нужных сценах, зафиксировать его и сохранить, активируя в настройках когда это требуется. В любом случае тандем с японскими специалистами из Onkyo новинке пошло только на пользу!

Встроенный микрофон показал себя тоже хорошо. Он четко улавливает голос и без задержке отсекает фоновые помехи, выполняя свою задачу очень уверенно.

Заключение

У компании MSI получился интересный и оригинальный эксперимент по созданию игровой гарнитуры MSI Immerse GH61, ставшей симбиозом хорошей «начинки» с последующей оптимизацией, минималистичным дизайном и приятной эргономикой. Разработчики взяли понемногу от прошлых моделей GH50 и GH60, переработали концепцию, заручились поддержкой специалистов Onkyo и приправили фирменным соусом красного дракона. И ожидания оправдались.

Поначалу от гарнитуры MSI Immerse GH61 ожидаешь знакомый стиль звучания, характерный для многих игровых наушников, выражающийся в неплохой звуковой картине с нехваткой определённых частот и перекрученных верхов для яркости звуков: выстрелов, взрывов, шагов. Но предположения не подтвердились. Несмотря на геймерскую направленность, к которой производитель причисляет новинку, MSI Immerse GH61 выдает сбалансированное звучание во многих стихиях, что удивительно для подобного класса.

Модель без лишних украшательств чувствует себя хорошо в экшен-составляющих с ее пальбой и стрельбой, приятно удивила при прослушивании личного списка треков, да и в фильмах не обделила звуковым миром. Можно сказать при разработке новинки акцент делался на универсальность, нежели определенный типаж, что удивительно вдвойне: может это является новой стратегией, или инженерам Onkyo забыли поставить конкретную задачу. Сложно ответить на этот риторический вопрос автора, но от данного шага MSI Immerse GH61 стала только лучше.

В своем исполнении игровая гарнитура MSI Immerse GH61 выделяется неприметным сдержанным стилем и качественным оснащением. Удобство ношения у новинки на высоком уровне, комплектация приятная, а звучание – хорошее с универсальной ноткой. Поэтому MSI Immerse GH61 прекрасно подходит в качестве решения для игр, в плане передачи звука, так и в процессе голосовой коммуникации, то есть подойдет широкому кругу лиц.

Александр Андерсон

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