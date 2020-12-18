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Вступление

Компактные ультрабуки прочно вошли в нашу жизнь и хорошо зарекомендовали себя как удобные и универсальные рабочие инструменты. Производители активно работают над уменьшением массогабаритных показателей при увеличении производительности. При этом учесть нужно много факторов: автономность, надежность, удобство использования и так далее.

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С каждым новым поколением производители внедряют новые компоненты, и сегодня мы рассмотрим один из таких примеров. Мы познакомимся с ультрабуком ASUS ZenBook 14 UX435EG. Нельзя назвать данную модель абсолютно новым продуктом, но и обновления весьма существенны. Главным из них является обновление аппаратной платформы, и не обошлось без фирменных «примочек».

Для начала взглянем на технические характеристики новинки.

Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook UX435EG Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-1135G7 / Intel Core i7-1165G7 Видеопроцессор NVIDIA GeForce MX450 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 16 Гбайт Накопители До 1 Тбайт Экран 14" IPS, 1920 x 1080 /

14" IPS, 1920 x 1080 сенсорный Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 802.11ax; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 63 Вт*ч Размеры 319 x 199 x 1.59-1.79 мм Масса 1.19 – 1.29 кг Цена Н/Д*

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Больше всего, внимание привлекает использование процессора и дискретной графики последнего поколения. Данные компоненты только недавно поступили в продажу и на данный момент являются самыми современными компонентами для ультрабуков. Также, отметим наличие версии с сенсорным дисплеем и солидные варианты объемов памяти.

Внешний вид и конструкция

Традиционно для ультрабуков из линейки ZenBook, корпус изготовлен из цельнометаллических панелей. Все детали точно и плотно установлены на свои места, без лишних зазоров. Полностью отсутствуют какие-либо посторонние звуки, а сам корпус хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.

Темный цвет оформления, вкупе с минималистичным дизайном создает приятный эффект строгости.

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Верхняя крышка украшена металлическим логотипом производителя и круговой шлифовкой, расходящейся от него. Цвет создается с помощью воронения – такое решение отличается износостойкостью и красивым глубоким цветовым оттенком.

Нижняя часть корпуса закрыта единой металлической крышкой с матовой поверхностью. В качестве опор служат четыре резиновых ножки. На крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для доступа воздуха к внутренним компонентам и две решетки динамиков по бокам.

Сама крышка фиксируется небольшими винтами по периметру корпуса, а также крепится защелками. Причем, защелки выполнены как по краям крышки, так и в центре. Так удалось добиться максимально надежной фиксации и исключения посторонних люфтов.

Топкейс выполнен из металла и обладает матовой поверхностью. Она практически не собирает отпечатков пальцев, хотя следы от касания все же могут быть заметны. Зона клавиатуры немного утоплена, благодаря чему сами клавиши расположены на одном уровне с корпусом.

А вот дисплей и боковые рамки целиком закрыты стеклянной панелью с небольшим выступом из плотной резины по периметру. Такое решение одновременно защищает рабочее пространство ноутбука в закрытом положении от попадания пыли и мусора, а также защищает дисплей от появления потертостей и царапин в процессе транспортировки.

На левой грани находим полноразмерный порт HDMI и два порта USB-C Thunderbolt 4. К каждому из них можно подключать зарядное устройство. Рядом расположены светодиодные индикаторы питания и активности.

Справа разнообразие интерфейсов еще больше – здесь расположились порты USB-A, AUX и слот для карт памяти micro-SD. Получается, ассортимент портов не слишком большой, но предусмотрены самые необходимые, позволяя пользователю обходиться без переходников и адаптеров в большинстве ситуаций.

Максимальный угол раскрытия крышки не рекордный, но достаточно большой для успешного выбора удобного положения. Петлевой механизм ErgoLift приподнимает основание ультрабука в рабочем положении, для достижения максимально удобного расположения клавиатуры и обеспечения облегченного доступа холодного воздуха внутрь корпуса.

Для вывода нагретого воздуха предусмотрена вентиляционная решетка, направленная к дисплею. Такой вариант позволяет изолировать потоки теплого и холодного воздуха, добившись более эффективного охлаждения.

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Демонтируем заднюю крышку и посмотрим на конфигурацию ультрабука изнутри. И первое, что привлекает внимание – очень плотная компоновка.

Свободного места практически нет, каждый квадратный сантиметр пространства использован с пользой. Именно такова цена стремления к компактному корпусу. При этом, стоит отметить удобное расположение компонентов и свободный доступ к системе охлаждения – обслуживание в процесс эксплуатации не вызовет никаких затруднений.

По итогу, новый ASUS ZenBook 14 получился успешным продолжением линейки и радует качественным исполнением корпуса, с прочными материалами и соответствием фирменной стилистике оформления. И хотя от поколения к поколению дизайн моделей изменяется, они сохраняют фирменные черты, оставаясь узнаваемыми.

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Клавиатура и тачпад

Компактные модели рассчитаны на использование в условиях мобильности и здесь особенно необходимо удобство именно встроенных элементов управления, ведь едва ли пользователь будет иметь при себе дополнительно мышь и, тем более, клавиатуру.

Панель топкейс металлическая и приятно ощущается при касании, а также поверхность радует износостокостью и прочностью.

Клавиатура островного типа выполнена низкопрофильной, а кнопки расположены на одном уровне с панелью для запястьев. Размеры клавиш оптимальны для работы с текстом и позволяют добиться минимального количества ошибочных нажатий. Также, комфортно подобраны промежутки между кнопками.

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Клавиши со стрелками выполнены уменьшенными и это может потребовать привыкания, но адаптация происходит достаточно быстро. Справа также предусмотрены выделенные клавиши позиционирования на странице – для опытных пользователей это может существенно ускорить работу с документами или интернет-страницами.

А вот расположение кнопки питания в общем блоке клавиатуры остается спорным решением в точки зрения удобства использования, выигрывая только в вопросе дизайна оформления. При активной работе всегда сохраняется риск ее случайного нажатия.

Сенсорная панель достаточно крупная и удобная для использования. Отметим хорошую отзывчивость сенсора, корректную работу с мультита-жестами и приятную поверхность из шлифованного стекла.

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В тестовой модификации используется сенсорная панель ScreenPad 2.0. Это сенсорный дисплей с диагональю 5,65" и разрешением 2160 х 1080 точек. Дисплей выполнен по технологии Super IPS с широкими углами обзора и весьма приятной цветопередачей.

Он может работать в режиме обычной сенсорной панели или дополнительного рабочего пространства. В таком случае, также доступно управление курсором – отобразится панель с виртуальной разметкой левой и правой кнопок.

Производитель предусмотрел возможность размещения здесь системных окон или активации специально предусмотренных приложений. Таким образом, тачпад можно превратить в дополнительную панель инструментов, делать заметки или вводить текст рукописным методом. В общем и целом, дополнительный дисплей никогда не будет лишним, тем более, если его использование не обязательно.

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Клавиатура снабжена белой светодиодной подсветкой с возможностью выбора яркости. Также, в темноте будет удобным использование режима управления курсором в панели ScreenPad 2.0. В таком случае, сенсорная панель также подсвечивается и обозначает свои границы.

Хотя ноутбуки являются достаточно консервативными устройствами, компания ASUS активно работает над поиском дополнительных возможностей применения и новых технических решений. ScreenPad 2.0 явился одним из таких решений. Он нужен далеко не каждому пользователю, но есть и те, кто по достоинству оценят подобное расширение функционала.

Если же вам не требуется наличие дополнительного дисплея – можно сделать выбор в пользу панели NumberPad. В данном случае, будет классический тачпад с функцией работы в режиме цифровой клавиатуры для работы с числами. Кроме того, данная модификация будет дешевле.

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Дисплей

Данная модель может комплектоваться двумя вариантами дисплеев. В любом случае, диагональ составит 14 дюймов и разрешение 1920 х 1080 точек. Такой вариант можно назвать наиболее оптимальным для комфортного использования. Дисплей может быть с матовой поверхностью матрицы и без поддержки сенсорного управления, или же с поддержкой сенсорного управления и стеклянной поверхностью.

Чаще всего, мы тестируем модификации с классическими дисплеями без сенсорного управления. В этот раз, к нам попал иной вариант – стеклянная поверхность матрицы делает восприятие ультрабука совсем другим, да и сенсорное управление влияет на характер использования.

Цвета радуют яркостью и контрастностью, визуально не наблюдается каких-то отклонений в цветовой температуре или точности оттенков. Одинаково хорошо изображение смотрится под разными углами.

Белый цвет воспринимается точным и натуральным, нет выраженных отклонений по цветовой температуре.

А вот черный цвет обладает синеватым оттенком – это стандартная ситуация для матрицы данного типа. А вот наличие нескольких засветок по краям опечалило – при отображении черного цвета это может быть заметно.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 307 0.279 1100 50 119 0.108 1102 0 17 0.016 1063

Диапазон яркости оказался достаточно широким, обеспечивая высокие показатели контрастности. И хотя запас яркости весьма неплохой, при работе в ясный солнечный день могут появляться блики – такова цена использования дисплея с глянцевой поверхностью. Этот фактор стоит учесть при выборе модификации. Однако стоит учесть, что выбор будет между матовой поверхностью или поддержкой сенсорного управления.

Оба графика показывают хорошее соответствие референсным значениям и радуют стабильностью. Не наблюдается значимых отклонений какого-либо из цветов.

Цветовая температура завышена примерно на 500К – это отклонение не будет заметно в процесс использования, но создаст ощущение чуть большей контрастности изображения. В целом, это общепринятая ситуация для современных дисплеев.

Цветовой диапазон практически идеально совпадает с общепринятым стандартом sRGB. Минимальные отклонения наблюдаются у вершин зеленого и красного оттенков. Впрочем, это никак не повлияет на общее восприятие изображения и не будет заметно в процессе использования.

Точки серого клина сгруппировались на границе дельты. Паразитные оттенки не будут создавать неудобств для пользователя.

Сенсорное управление реализовано встроенными средствами операционной системы, и в случае с Windows 10 это получилось удобно. В некоторых случаях возможность управления касанием ускоряет и упрощает задачу, хотя назвать такую возможность крайней необходимостью не получается.

Пользователь будет вынужден делать выбор между глянцевой стеклянной поверхностью с сенсорным управлением и классической матовой панелью. В противовес удобству управления можно отметить возрастающее энергопотребление и неизменное появление бликов и отражений на глянцевой поверхности. Здесь пользователю стоит заранее обдумать все факторы и принять решение.

Программное обеспечение и прошивка

ASUS ZenBook 14 работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. В зависимости от модификации, может быть предустановленна домашняя или профессиональная версия.

Используется электронная лицензия, не требующая никаких дополнительных действий по активации при переустановке.

Среди дополнительного программного оснащения можно выделить фирменное приложение MyASUS для контроля состояния компьютера и его обновления. Здесь предусмотрена возможность автоматического поиска и установки обновлений драйверов, фирменного ПО и BIOS.

В случае возникновения каких-либо проблем, основные диагностические процедуры можно провести самостоятельно в этом же приложении.

В разделе настроек доступна настройка различных параметров, позволяющих корректировать работу компьютера. Например, здесь можно выбрать режим использования аккумулятора для приоритета автономности или максимального ресурса. Также, пользователь может сделать выбор между приоритетом охлаждения или тишины работы устройства.

В зависимости от сценария использования, пользователь сможет определять также профиль цветопередачи дисплея. По умолчанию выбран обычный режим с естественной цветопередачей.

Здесь же активируется и управляется система шумоподавления микрофонов и динамиков для комфортного использования в случае видеозвонков. Так, например, работу микрофонов можно настроить для использования одним пользователем или несколькими. Последний режим особенно хорошо подойдет для коллективных совещаний.

При одновременном выполнении приоритетной и фоновых задач пользователю может потребоваться отдать приоритет скорости передачи данных основной задаче. Пункт TaskFirst способен определять тип задач и выбирать приоритетный из них. Это поможет сохранить многозадачность, не жертвуя стабильностью и скоростью соединения в приоритетной задаче.

Аппаратная платформа и производительность

Модели нового поколения полностью обновились по части аппаратной платформу. Теперь, внутри установлены процессоры Intel 11-го поколения. Если точнее, предусмотрены версии с чипами Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7. Мы тестируем вариант старшей версии.

Это четырехъядерный процессор с поддержкой работы в восемь потоков на базовой частоте 2,8 ГГц. В режиме TurboBoost частота может увеличиваться до 4,7 ГГц. Он выполнен по 10 нм техпроцессу и обладает всеми современными технологиями. Максимальное значение TDP ограничено на отметке 28 Вт.

Оперативная память полностью распаяна на материнской плате и не поддерживает замену или апгрейд – стоит определиться с необходимым количеством памяти еще на этапе покупки. Доступны варианты с объемами 8 или 16 Гбайт. В любом случае, используется память LPDDR4x с частотой 4266 МГц.

Хотя роцессоры нового поколения получили весьма неплохое интегрированное видеоядро, наш герой дополнительно укомплектован дискретной видеокартой нового поколения – это NVIDIA GeForce MX450. Объем собственной GDDR6 памяти составляет 2 Гбайта.

Оснащение самыми современными компонентами, позволяют рассчитывать на показательную производительность, среди ультрабуков. Посмотрим на результаты тестирования в различных приложениях-бенчмарках и оценить быстродействие новинки.

Как видим, ASUS ZenBook 14 UX435EG смог показать весьма неплохие результаты, хотя и относится к компактным моделям, ориентированным на мобильность. Все-таки, труды разработчиков по увеличению эффективности новых компонентов не проходят зря.

Запаса производительности будет достаточно для любых повседневных и рабочих задач, в которых может применяться ультрабук. Конечно, не стоит рассчитывать на высокую игровую производительность или обработку видеофайлов в высоком разрешении. Но это и не является задачей компактной модели, здесь стоит обратить внимание в сегмент игровых решений.

Какими бы эффективными ни были современные компоненты, полностью избавиться от выделения тепла невозможно, а поддерживать корректны температурный режим в рамках высокой производительности и компактного корпуса не всегда легко. В данном случае, производитель применил достаточно компактную систему охлаждения. На базе одной тепловой трубки, одного радиатора и вентилятора.

Забор воздуха осуществляется в нижней части корпуса, а выброс – в сторону дисплея. Проведем ряд нагрузочных тестов и оценим стабильность работы ультрабука, а также его температурный режим.

Первый тест в приложении OCCT проводился при нагрузке только средствами самого приложения. Оно создает стрессовые условия, преимущественно, для процессора.

При полной нагрузке, тактовая частота поддерживалась стабильно на отметке около 2 ГГц, а температура не превысила отметку в 65 градусов - весьма неплохие показатели. Отметим также высокую стабильность работы компонентов.

Добавим нагрузку на графическую часть путем дополнительного запуска теста FurMark. Теперь, процессор и видеокарта загружены на 100%. В таком режиме, ультрабук непрерывно работает порядка 15 минут.

Температура повышается до отметки около 70-75 градусов, а вот частота процессора заметно снижается до примерно 1 ГГц. Стоит отметить, что даже при такой нагрузке аппарат не утратил работоспособности.

При отключении теста FurMark, температура незамедлительно снижается до 60 градусов, а тактовая частота процессора вырастает до 2 ГГц.

Хотя при работе под нагрузкой вентилятор оперативно выходит на режим максимальных оборотов, он не создает дискомфорта, так как громкость остается в комфортных пределах и не привлекает к себе внимания.

Наш герой порадовал весьма неплохим уровнем производительности – вполне ожидаемо для флагманской аппаратной платформы нового поколения. Отметим также комфортный температурный режим и хорошую стабильность работы ультрабука в целом. Конечно, под нагрузкой наблюдается снижение тактовых частот, но это не оказывает заметного влиянии на работу устройства, да и сложно представить реальный сценарий использования, когда все ресурсу будут задействованы с такой же интенсивностью. В повседневном использовании, всегда сохраняется неплохой запас производительности, а нагрев корпуса едва заметен.

И в этом заслуга не только использования современных компонентов, но и их грамотной оптимизации, вместе с работой системы охлаждения. И хотя к работе тестового образца не возникает каких-либо претензий, стоит отметить, что он относится к предсерийным образцам. К моменту начала продаж, вероятнее всего, алгоритмы управления будут еще доработаны и стабильность работы еще вырастет.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стерео-динамиков, расположенных в нижней части корпуса, слева и справа от пользователя. За счет скоса крышки, звук направлен в в стороны, но отражается от поверхности стола.

В целом, такое расположение традиционно для большинства современных ультрабуков и применяется во всей линейке ASUS ZenBook.

Сами динамики достаточно крупные и обладают неплохим запасом по громкости. Также, радует и частотный диапазон. Звук достаточно глубокий, не наблюдается заметного недостатка высоких или низких частот.

Сотрудничество компаний ASUS и Harman/Kardon продолжается и в этом поколении – новинка также обладает сертификацией Harman/Kardon, подтверждающей высокое качество звуковой составляющей.

Для записи звука и проведения видеоконференций предусмотрен массив микрофонов и специальные технологии шумоподавления.

В приложении MyASUS можно выбрать один из нескольких режимов, для максимальной адаптации к конкретным условиям. Например, можно настроить режим работы с одним пользователем или группой собеседников.

Коммуникация и безопасность

Для передачи данных применяется беспроводной модуль гигабитного класса Intel Wi-Fi 6 802.11ax. А вот подключения к проводной локальной сети не предусмотрено. Если же такая необходимость возникнет - можно использовать фирменный адаптер, подключаемый по интерфейсу USB-C.

Синхронизировать ультрабук с беспроводными аксессуарами можно посредством модуля Bluetooth 5.0.

К работе беспроводных интерфейсов не возникло никаких нареканий. Подключение осуществляется максимально быстро и радует стабильностью, мощности антенн достаточно для стабильного подключения к точке доступа из любой точки квартиры, даже при условии нескольких стен между роутером и компьютером.

Ассортимент средств аутентификации пользователя классический для современных ASUS ZenBook. Помимо возможности установить пин-код или пароль, имеется инфракрасная камера для разблокировки по лицу.

Камера работает в составе с системой Windows Hello и отличается действительно высокой скоростью работы. Причем, благодаря использованию именно инфракрасной подсветки, разблокировка работает одинаково стабильно даже при недостаточной освещенности.

А вот дактилоскопический сканер не торопится возвращаться в имиджевую линейку ультрабуков, к сожалению. А ведь его ценителей еще осталось много.

Файловая система

Для хранения файлов предусмотрено использование одного твердотельного накопителя формата M.2. В зависимости от модификации, могут использоваться различные варианты памяти.

Для удобства, перечислим варианты списком:

PCIe NVMe 3.0 x2 – 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт

PCIe NVMe 3.0 x4 – 1 Тбайт

PCIe NVMe 3.0 x2 Intel Optane H10 – 512 Гбайт, 1 Тбайт

В нашем случае, применяется накопитель от Samsung с объемом 1 Тбайт и поддержкой интерфейса PCIe NVMe 3.0 x4.

При выборе объема диска стоит учитывать отсутствие возможности установить второй накопитель – в случае апгрейда у вас останется неиспользуемый модуль.

Обратимся к результатам тестирования скорости работы накопителя в приложении CrystalDiskMark.

Как видим, память успешно справляется с файлами различных объемов и делает это достаточно оперативно. Это позволит пользователю не тратить время в ожидании загрузки системы и приложений, а также не будет ограничивать работу приложений с файлами, даже при обработке больших объемов данных.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора составляет 63 Вт*ч – неплохо для аппарата с таким компактным корпусом и небольшой массой. Однако оснащен он тоже неплохо, и каждый компонент требует энергию, пусть и не слишком много.

Поскольку батарея расположена внутри корпуса, для ее демонтажа или замены потребуется снять крышку корпуса. Впрочем, никаких сложностей эта процедура не предполагает и проводится за считанные минуты.

Для оценки времени автономной работы мы провели несколько тестов и замеров в различных условиях и с различной нагрузкой.

Первый тест обеспечивает стабильную загрузку центрального процессора и видеокарты примерно на 70% - весьма существенно, с учетом уровня производительности. Компьютер работает в режиме максимальной производительности, с максимальной яркостью подсветки дисплея и активным Wi-Fi соединением.

Результат составил чуть меньше двух часов – неплохо. С учетом того, что далеко не всегда уровень нагрузки будет столь серьезным, можно говорить, что в редких случаях ноутбук полностью разрядится через два часа реального использования.

Второй тест имитирует использование с мультимедийными задачами. В качестве нагрузки использовалось постоянное воспроизведение видеороликов YouTube в разрешении 1080p с помощью интернет-браузера Microsoft Edge. Уровень яркости дисплея остается максимальным, подключение к сети Интернет осуществляется посредством Wi-Fi модуля. Режим работы компьютера – оптимальная производительность.

Практически 7 часов непрерывного воспроизведения видеороликов онлайн это хороший показатель. Можно говорить о достаточном запасе энергии для целого рабочего дня в режиме средних нагрузок. Конечно, если предполагается безостановочная работа с мультимедийным контентом, ближе к концу дня запас энергии может иссякнуть, но в большинстве случаев этого не произойдет.

Продолжим упрощать задачу и проведем тест в режиме чтения. Факторов для снижения энергопотребления тут много. Так, яркость дисплея устанавливается на минимальном уровне, компьютер переводится в энергосберегающий режим. В качестве нагрузки выступает имитация работы с текстовыми документами, остается активным Wi-Fi соединение.

Результат составил без малого 20 часов. Хотя в нашем опыте это не рекорд, такой показатель позволяет рассчитывать на один или два рабочих дня в офисном режиме. А если компьютер используется в течение нескольких часов за рабочий день – запаса энергии хватит и на небольшую командировку.

Наконец, оценим время работы в режиме простоя. Ультрабук работает в энергосберегающем режиме, дисплей полностью отключен, активно только Wi-Fi соединение.

Итоговый показатель составил немалые 32 часа – солидно для компактной и легкой модели.

Чтобы полностью восполнить запас энергии потребуется около двух часов. При этом быстрее всего ноутбук подзарядится до 40% и практически также быстро удвоит этот показатель. Далее скорость заряда будет постепенно снижаться для сохранения ресурса аккумулятора.

Тестирование позволило сделать важный вывод – стремление к небольшой массе корпуса не привело к уменьшению показателей автономности. Напротив, ASUS ZenBook 14 показывает приличные показатели. Так, при использовании в офисных задачах пользователь может обойтись без подзарядки в течении активного рабочего дня или даже двух дней. Да и скорость подзарядки не разочаровывает.

Кроме того, в случае каких-либо поездок или командировок полезным окажется применение для подзарядки стандартного порта USB-C. Пользователь сможет использовать адаптер питания от смартфона (при условии его достаточной мощности).

Заключение

Гонка за эффективностью работы компонентов, особенно усилившаяся в ходе противостояния Intel и AMD, приносит свои плоды – новые поколения процессоров радуют уровнем производительности и достаточно скромным энергопотреблением. Наш герой получил в свой арсенал процессоры Intel 11-го поколения и новую дискретную видеокарту NVIDIA. При этом он остался компактным и способен порадовать показателями автономности. С точки зрения производительности можно уверенно говорить о солидном запасе в любых задачах, характерных для ультрабуков.

При этом компания ASUS остается верной себе и позиционированию линейки ZenBook как имиджевых моделей для бизнеса. Можно отметить качественные металлические корпуса, тщательную проработку различных мелочей и фирменные конструктивные решения. Например, петлевой механизм ErgoLift позволяет сделать работу системы охлаждения максимально эффективной и придать клавиатуре оптимальное положение для работы с текстом. Тестовая версия также обладает сенсорной панелью ScreenPad 2.0, способной расширить функционал компьютера.

А вот поддержка сенсорного управления дисплеем весьма относительна с точки зрения необходимости, практичности и удобства. Найдутся те, кто предпочтут стандартный вариант дисплея, сделав выбор в пользу матовой поверхности матрицы и меньшего энергопотребления. Оба модификации предусмотрены в рамках данной модели.

В конечном итоге, получился стильный и практичный аппарат с небольшой массой и максимально функциональным оснащением. ASUS ZenBook 14 радует качеством цветопередачи дисплея, уровнем автономности и стабильностью работы под нагрузкой. Не обошли вниманием вопросы качества звука, стабильности работы с сетями Wi-Fi и скорости работы файловой системы.

Отметим и некоторые минусы. Так, при отображении черного цвета наблюдаются небольшие засветки по краям. Уже традиционно для современных ZenBook'ов отсутствует дактилоскопический сканер, хотя его призвана заменить система разблокировки по лицу.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: