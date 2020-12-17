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Вступление

Для материнских плат формата mini-ITX выходит большое количество разных корпусов. Они очень разнообразны. Есть просто стальные коробки, куда умещается одна материнская плата и даже блок питания используется внешний. Есть универсальные модели, небольшие и с возможностью полноценного использования (установить большую видеокарту, жесткие диски и другую периферию). Встречаются и огромные корпуса для маленьких плат.

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Рынок большой, нужно угодить всем и поэтому наблюдается такое разнообразие. Особенно производители любят геймеров. Это обеспеченные ребята, которые готовы потратить 100 000 рублей только на видеокарту, поэтому они легко могут себе позволить любой корпус, пусть даже из золота. На самом же деле любое устройство должно быть функционально и эффективно, поэтому производители стараются сделать свои модели красивыми и современными. Иногда это требует больших жертв, но на что только не пойдешь ради эффектного внешнего вида.

Сейчас уже повсеместно используется стекло, подсветка и удивить покупателя становится все сложнее. Можно попробовать повернуть корпус на 90°, такое уже было и это никого не впечатлило. Остается только как-нибудь наклонить внутри корпуса поверхность с материнской платой и еще сделать так, чтобы корпус мог находиться в двух положениях: вертикально и горизонтально. Это похоже на сказку. Провернуть такое с полноформатной ATX платой? Это нужно будет корпус размером с шкаф.

А кто сказал, что это будет полноформатная плата? Для этого есть mini-ITX. Приблизительно такие разговоры были у инженеров компании ASUS, когда они были в поисках невероятного. И в итоге у них вышла такая вещь как ASUS ROG Z11.

Когда мне предложили протестировать корпус, я охотно согласился, поскольку до этого ASUS давала на тесты обычные классические корпуса. Разве, что ASUS ROG Strix Helios был огромный, и мне пришлось с ним повозиться.

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На этот раз мне сказали, что корпус тоже игровой, но для компактной платформы mini-ITX. Что я корпусов под нее не видел? Собирал уже несколько систем в таких. Были slim-tower, были и mini-Tower. Я-то думал, что это где-то близко, что-то похожее, но корпус ASUS оказался не тем, что ожидалось. Это все тот же Helios, но только не для E-ATX, а исключительно под mini-ITX.

Видеоролик нужно посмотреть, чтобы лучше понимать про число 11 в названии. Мне сложно объяснить, почему инженеры выбрали именно такое значение, видимо, беседа на тему поисков проходила в неформальной обстановке и это просто какой-то символ, который понимает один человек…

Упаковка и комплектация

Еще по упаковке, я понял, что тут какая-то ошибка. Мне обещали корпус для mini-ITX, похоже, перепутали и опять прислали Fractal Define 7 XL. Шучу.

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Коробка заметно меньше, но все равно крупная и тяжелая. Я предположил, что это какой-то баребон. Снаружи нас встречает красочная упаковка.

Она выполнена в стилистике ASUS ROG. Это значит, что мы видим красный и черный цвета в оформлении. Цветная упаковка намекает, что перед нами премиальное устройство, но сначала такой деликатный намек сделает его стоимость, когда покупатель выложит в магазине больше 20000 рублей. По бокам упаковки есть прорези для того, чтобы использовать их в качестве ручек для переноски.

С фронтальной стороны мы видим крупное изображение корпуса. Много каких-то разных панелей и не совсем понятно, где верх, а где низ. Пока много чего непонятно, но слева отчетливо написано ROG Z11 Gaming Case.

Кто до сих пор сомневался в предназначении этого корпуса, пусть оставит надежды. В левом верхнем углу находится логотип серии ROG. Внизу слева расположены несколько значков. Среди них ASUS AURA Sync, а также предупреждение об использовании стекла. Последний свидетельствует о награде на выставке CES 2020.

Посмотрим на противоположную сторону.

Здесь практически все то же самое, только корпус представлен в вертикальном положении. Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:

На одной боковине находится пять вставок с описанием ключевых особенностей устройства. На другой находится таблица со спецификацией, наклейка с серийными номерами и штрих-кодами. Рядом расположено специальное место для почтовых наклеек, значков и отметок.

Открыв коробку, видим сверху цветную картонную вставку. На ней есть предложение вступить в республику.

Внутри находится прочный каркас из вспененного полиэтилена. Корпус завернут в чехол из нетканого материала. Сверху можно обнаружить коробку с аксессуарами и пакет с инструкцией.

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Коробка с комплектом поставки не очень большая. Снаружи она черная, а прямо сверху находится красный логотип ASUS ROG.

Внутри разместился солидный комплект поставки.

Корпус оригинальный и не дешевый, поэтому вспомогательных компонент много.

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Каждый аксессуар отдельно упакован в индивидуальный пакетик. Особенно забавно смотрятся винты, которые согласно типу, также разделены отдельно и это удобно хотя бы потому, что не запутаешься.

В комплекте нас ожидает:

Набор винтов

Г-образный переходник для блока питания

Адаптер-рамка для блока питания SFX

Несколько нейлоновых стяжек

Отвертка

Пластина-наклейка с логотипом ROG

Монтажная пластина для помпы

Монтажная пластина для радиатора

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Неплохой набор, а еще есть руководство пользователя и какой-то буклет с иероглифами.

Дизайн и особенности устройства

Габариты корпуса составляют - 531 х 386 х 194 мм, масса – 8,73 кг. По весу равен Fractal Define 7 Compact, а по некоторым размерам даже больше. И это корпус для ITX!

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Где длина, а где высота непонятно, ведь корпус можно устанавливать по-разному и для этого предусмотрено два положения с резиновыми подушками.

Корпус изготовлен из стали, стекла, алюминиевого сплава и пластика ABS. Толщина металла здесь солидная. Где-то 0,7-0,8 мм, алюминий 2,5 мм, а стекло 4 мм. Конструкция рамы сложная потому, что она состоит из множества деталей. Местами они соединяются клепками, а кое-где винтами.

Несмотря на разнообразие материалов, снаружи все выглядит гармонично потому, что тут мы видим только пластик, алюминий и стекло. Удачно интегрированы алюминиевые накладки на пластиковые крышки. В основном из-за стекла корпус такой тяжелый.

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Одна боковая панель из закаленного стекла, а другая алюминиевая. В обоих случаях используются вспомогательные стальные элементы для крепления к раме.

На стеклянной панели находятся черные рамки по периметру, выполненные краской. Также есть несколько узоров. Они нанесены с внутренней стороны.

Спереди находится пленка, которое защищает стекло. На самом деле оно и так устойчиво к царапинам, но так положено, чтобы обеспечить его защиту хотя бы от отпечатков. В углу снова можно заметить предупреждающий значок о том, что это стекло и обращаться с ним нужно аккуратно.

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С обратной стороны мы видим две вспомогательные стальные рамки для крепления панели к раме корпуса. Они просто приклеены, но держатся очень хорошо.

Вторая боковая панель из алюминиевого сплава. Она тоже толстая, но не такая тяжелая как стеклянная.

На внешней стороне выгравированы узоры в стиль с нарисованными на стеклянной панели, поэтому все смотрится красиво и гармонично.

Кажется, что сбоку находится вставка из стальной сетки, но сзади мы видим, что все однородно и никакой вставки нет.

А еще здесь видны стальные элементы для фиксации панели в раме корпуса. Стальные втулки с шариками запрессованы в алюминий, а другая рамка просто прикручена винтами.

Посмотрим теперь на корпус со всех сторон. Поскольку корпус можно устанавливать в двух положениях, условимся, что основная панель будет сверху и он будет стоять горизонтально.

Внешне это не похоже ни на что из того, что я видел ранее. Корпус интересный и самобытный, но уверен, что не многим придется по вкусу. Внутри все тоже очень непросто с расположением остальных комплектующих, и с подключением оборудования к портам задней панели и видеовыходам видеокарты.

Казалось бы, корпус крупный и для маленькой платы, поэтому с ним будет удобно работать. Нет, об этом можно даже не мечтать. Сложная внутренняя организация с какими-то модулями и отсеками, вращение материнской платы с ног на голову и установка видеокарты сверху намекают сборщику: собери один раз и успокойся.

Нижняя панель при горизонтальной установке может оказаться задней при вертикальной. Начнем изучение с нее. Держится она на пластиковых защелках и одном винте изнутри.

Даже такой, казалось бы, малозаметный элемент представляет собой сложную конструкцию из алюминия и пластика. Основная часть панели изготовлена из алюминиевого сплава, а уже сверху на нее все навешено. К ней крепятся при помощи винтов две пластиковые ножки спереди и сзади в форме буквы П. На ножках есть по две резиновые площадки для устойчивости. А еще на каждой есть по наклейке.

Одна предупреждает пользователей, чтобы они не использовали эти ножки в качестве ручек для переноски. И поэтому в компании подстраховались и закрепили панель винтом изнутри, чтобы она если и отвалилась, то не сразу.

Ножки пластиковые, но держатся хорошо. Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус даже пустой не так просто. В нижней пластине есть несколько крупных отверстий. Они предназначены для кабелей и для задней панели блока питания, который должен как-то выпускать воздух наружу и подключаться к сети.

Кстати, мне не повезло, и разъем подключения кабеля блока питания оказался прямо под ножкой. Пришлось использовать Г-образный адаптер из комплекта, но чтобы его подключить, нижнюю панель нужно снять. Кроме этого есть отверстия для вентиляции, а на внутренней стороне установлен пылевой фильтр.

Под панелью можно увидеть дно корпуса. В нем есть несколько отверстий. Справа мы видим проем с рамкой для установки блока питания. Схема классическая: рамка снимается, к ней крепится блок питания, затем все это вместе устанавливается обратно. Также здесь можно использовать компактный блок питания стандарта SFX. Для этого в комплекте есть специальный адаптер. Я использовал классический блок питания, к которому уже успел привыкнуть, и в итоге убил его.

Далее мы видим какой-то проем, какую-то пластину. Все это используется для монтажа накопителей.

Боковые крышки почти одинаковые. Они изготовлены из пластика и спереди оборудованы алюминиевой пластинкой для лучшего внешнего вида.

Каркас изготовлен из пластика. Внизу находятся выступы, которые вставляются в специальные пазы. Сверху находится механизм фиксации. Он также изготовлен из пластика, но возвратная пружинка в механизме скорее всего стальная.

Изнутри крепится сетка для защиты от пыли. Ячейки очень тонкие и она легко справляется с задачей. Сетки есть и по бокам этой крышки. Они снимаются, но проще их пропылесосить. А еще воздух идет снизу-вверх или сзади-вперед. Поэтому пыль будет только на одной панели.

Панели отличаются друг от друга только наличием ножек. А еще они взаимозаменяемы. Кстати, когда воздух дует вперед из передней панели – это не очень комфортно, зато тепло.

После того, как эти панели демонтированы, можно посмотреть на то, что находится за ними. Спереди или сверху, мы видим два вентилятора, которые работают на вытяжку.

Здесь используются три одинаковых вентилятора ASUS A1425L125 12 В, 0,3 А, 1400 об/мин. Сзади или снизу один, который работает на приток. Пустое окно предназначено для блока питания.

Передняя, она же верхняя панель тоже снимается, но уже сложнее. Ее демонтаж не предусматривается потому, что в ней установлен модуль с RGB подсветкой и вообще в этом нет смысла.

Она изготовлена из пластика, стекла и металла. Для крепления к раме снова используются две стальные пластины.

В самой панели мы видим прорези для разъемов, которые остаются на специальной плате, смонтированной на раме корпуса. Там же находятся индикаторы и кнопки.

С внешним видом новинки разобрались, пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса ASUS ROG Z11 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: ID Cooling IS-50 MAX;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-I Gaming, версия BIOS – 3103;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS 700 (700 Вт).

Сборка системы

Собирать систему в этом корпусе непросто. Для начала нужно снять все панели. От тех, которые снимаются легко, толку мало. За ними находятся только вентиляторы. А вот другие надо откручивать и отщелкивать от рамы. Нижнюю надо снимать обязательно и там мозг сломаешь, пока поймешь, что где-то там в недрах спрятан барашек, который надо открутить, чтобы что-то снять.

Обычно все понятно интуитивно, а тут все неочевидно и лучше сразу обратиться к инструкции.

Нижнюю панель снимать обязательно, поскольку там устанавливается блок питания. Для кабелей предусмотрена специальная ниша, и в целом их можно неплохо развести. Пока я игрался с установкой блока и укладкой кабелей, повредил два провода у основного коннектора и коннектора видеокарты. Понятно, что так совпало, ведь блок повидал очень много корпусов, но на этом он закончился.

Сами кабели отлично маскируются кожухами и пластинами. Снаружи их почти не видно.

Сзади еще находится хаб, к которому подключаются ARGB модули подсветки и вентиляторы. У подсветки есть свой контроллер. Поэтому на основной панели есть кнопка для управления режимами ее работы. А еще от хаба идет кабель, который подключается к материнской плате для синхронизации эффектов через софт платы.

Еще один кабель от хаба можно подключить к разъему 4-pin FAN, чтобы управлять скоростью вращения крыльчаток вентиляторов, которые подключаются к этому хабу.

С обратной стороны достаточно липучек, чтобы организовать трассу прокладки кабелей. В этом плане получается очень удобно, но самих кабелей внутри много. Лучше использовать модульный блок питания

Спереди все выглядит отлично. А еще кабели к задней панели материнской платы нужно заводить снизу через небольшое отверстие. Мне повезло, что кабель был один – от монитора. Все остальное беспроводное.

После того как система собрана, я запустил и проверил, как она работает.

Далее была проверена работа встроенного контроллера подсветки.

Все режимы и механизмы переключения описаны в инструкции.

Еще я проверил, как работает подсветка самой материнской платы сзади, ведь спереди ее не видно.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать Prime95 и FurMark для разогрева процессора и видеокарты, которые неплохо справляется с этой задачей. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов ASUS ROG Z11 и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

AUTO (AUTO);

PWM Silent (PWM);

Вентиляторы выключены (OFF);

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Поначалу температура мало чем отличается от открытого стенда. Это объясняется внутренним объемом корпуса, но через 10 минут картина немного меняется.

Заключение

ASUS ROG Z11 – это еще один фантастический, невероятный корпус. Такое сложно придумать, а здесь это уже реализовано и, кстати, очень неплохо. Качество изготовления и материалов находятся на самом высоком уровне. Используются алюминий, сталь, стекло, пластик. Все железки толстые, корпус тяжелый. Тут никто ничего не экономил.

Все сделано монументально, на века. Прослеживается уникальный дизайн и стиль моделей серии ASUS ROG Strix. Это застывшая стремительность в металле и стекле с рублеными острыми гранями. Корпус отлично вписывается в стиль ROG. Концепция его понятна. Она соответствует слогану компании: в поисках невероятного. И вот оно нашлось.

Я не мог представить, что корпус для mini-ITX будет такой тяжелый, огромный и полностью ломающий стереотипы об этом форм-факторе. Тем не менее, ASUS ROG Z11 выполнен хорошо и продуманно, учтена каждая мелочь. Внутренняя компоновка была полностью переделана на усмотрение дизайнеров и нельзя сказать, что вышло плохо. Корпус отлично справляется со своими функциями по уменьшению шума от компонентов и их охлаждения. Может быть, не все удобно для сборки и обслуживания, но это для того, чтобы собрать один раз и больше ничего не переделывать. Зато потом это будет хорошо смотреться и не будет проблем с охлаждением.

Еще большое внимание уделяется видеокарте. Нам предлагают на нее любоваться постоянно, поскольку она оказывается либо спереди, либо сверху за прозрачным стеклом. Недаром я в самом начале говорил про 100 000 рублей за видеокарту. Здесь пользователю предлагают ее демонстрировать всем желающим, ведь это один из самых дорогих компонентов в системе и дизайнеры решили, что вот это как раз и надо показывать. Если же у вас видеокарта за 10 000, может и нет смысла в таком корпусе. Можно выбрать что-то проще, а это самый-самый корпус для ITX плат.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: