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Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019

Тест 40 видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti, от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

F1 2018

  • Версия 1.16.
  • DirectX 12.
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество зрителей - высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Тени SSRT - выключены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440


3440х1440


1% low и average FPS

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F1 2019

  • Версия 1.22.
  • DirectX 12.
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440


3440х1440


1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix f1 2018 f1 2019

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