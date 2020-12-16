Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 100 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки.
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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
В тестировании приняли участие следующие видеокарты:
- GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемного освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
1920х10801% low и average FPS
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Horizon Zero Dawn
- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
1920х10801% low и average FPS
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Iron Harvest
- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
1920х10801% low и average FPS
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Mafia Remastered
- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
1920х10801% low и average FPS
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Project Cars 3
- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
1920х10801% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Total War Saga: Troy
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что лидировала модель GeForce RTX 2080 Ti. Второе место занял ускоритель GeForce RTX 2080 Super, на третьей строчке расположилась GeForce RTX 2080.
Примечательно, что в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2080 Ti была быстрее младшего сородича GeForce RTX 2080 Super на 12-17%. На первый взгляд разрыв в производительности небольшой. Однако не стоит забывать, что в таких процессорозависимых играх, как Crysis Remastered, Iron Harvest, Project Cars 3 и Total War Saga: Troy процессоры ограничили потенциал видеокарт даже в разрешении 2560 х 1440.
Графические ускорители GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.
- GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 95 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 58 500 рублей;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 55 500 рублей;
Соотношение стоимости и производительности видеокарт
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.
Как следствие, экономным покупателям стоит обратить внимание на ускорители GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Они показали высокие результаты в большинстве игр и уверенно лидировали по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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