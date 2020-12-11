Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT

Тест Intel Core i5-10600КF, Core i5-9600KF и AMD Ryzen 5 3600Х в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i5-10600KF, Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

700x500 62 KB

Borderlands 3

  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

700x500 62 KB

Gears 5

  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

700x500 62 KB

реклама



Grand Theft Auto V

  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

700x500 62 KB

реклама

Red Dead Redemption 2

  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.

700x500 62 KB

реклама

The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.

700x500 62 KB

реклама

Total War: Three Kingdoms

  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размер отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.

700x500 62 KB

реклама

World War Z

  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

700x500 62 KB

реклама

700x500 62 KB

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала модель Core i5-10600KF. После разгона первое место поделили все участники тестирования.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i5-10600KF был быстрее модели Ryzen 5 3600Х в игре Grand Theft Auto V и The Witcher 3: Wild Hunt.
  • Процессор Core i5-10600KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600Х в играх Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Red Dead Redemption 2, Total War: Three Kingdoms и World War Z.

Модель компании Intel была быстрее «зеленого» конкурента в двух играх и показала равные результаты в шести проектах.

Все участники тестирования обеспечили высокие результаты в обоих разрешениях в большинстве игр. В разрешении 2560 х 1440 возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности в таких проектах, как Red Dead Redemption 2 и Total War: Three Kingdoms. Однако это проблема не процессоров, а видеокарты.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i5-10600КF - 20 100 рублей;

  • Core i5-9600KF - 16 200 рублей;

  • Ryzen 5 3600Х - 19 500 рублей.

700x500 62 KB

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Core i5-9600KF.

По итогам проведенного тестирования можно утверждать, что с некоторыми оговорками модели Core i5-10600KF и Ryzen 5 3600Х показали равные результаты. Причем для достижения уверенного равновесия, модель AMD необходимо разгонять. А вот по привлекательности для покупки бескомпромиссным победителем стал процессор Core i5-9600KF.

Если пользователь желает сэкономить, лучшей альтернативой станет модель Core i5-9600KF. Она «наступала на пятки» Core i5-10600KF и Ryzen 5 3600Х, однако при этом была вне конкуренции в такой важной дисциплине, как соотношение стоимости/производительности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
+
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
5
Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
30
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
30
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
80
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
41
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
15
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
59
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
29
AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
15
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
93
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
47
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
14
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
35
Redmi 9 Power с аккумулятором 6000 mah выходит 17 декабря
2
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
21
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+
NVIDIA подтвердила плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 3090@60fps + RTX-ON только в 2К
20
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
9
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт и GeForce RTX 3050 замечены в драйверах HP
14

Сейчас обсуждают

miwa
09:10
что в ней особенного не понимаю-хрень какая то для приставки.
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
lesik78
09:09
чтоб посчитать заодно))) этож амд, оно обманывает всегда)))
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
SpeedT
09:07
Забавно говорить про токсичное сообщество и в этом же посте токсичность, уже свою, проявлять далее. С другой стороны, это Левак - "красный партизан". У него горит, что игра под зелёные карты и синие ...
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
Kopcheniy
09:06
Скажем так, это уже устоявшееся выражение, поэтому условно это одно и то же, просто одни GPU идут для игровых видеокарт, а другие GPU идут для серверных ускорителей
Раджа Кодури продемонстрировал платы будущих ускорителей вычислений Intel Xe-HP
V.L.A.D.L.E.N
09:05
Кстати, да. Смотришь глазом, ну есть немного, сделал фотку, ну ё-мое, всё в пыли. :)
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
ubnt2020
09:04
Интересная статья, незамечал инпутлага но надо проверить влияние настройки. Насчет шума, у меня тоже была Sapphire TRI-X R9 290 только с иксом около 3х лет, сейчас стоит тоже турбина только 1080ti, ко...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Лучезарная Куртка
09:02
Не смогла - это avg 103 против 104 ? )) Да, разгром...
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Red Devil
Елисей Творимиров
09:01
Ну штука такая, типа армейского планшета, но поменьше. Там в ней рычаги как в танке нажимаешь и на экране очень быстро меняются фотокарточки, создавая иллюзию движения изображения. Нужна, чтобы вечер...
Nintendo Switch заняла первое место по продажам в ноябре на территории США
VRoman
09:00
А чего его менять если работает хорошо? FPS не прибавится. Если синек или отрубаний нет, то БП можно не трогать.
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
asv1
08:59
Годнота
The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателя Dead Space
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем