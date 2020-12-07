Оглавление

Вступление

Игровые смартфоны это относительно новый сегмент рынка, воспринимать такие модели как массовые нельзя. При их разработке акцент делается на высокий уровень производительности и выраженный «игровой» стиль дизайна. Большинству даже требовательных пользователей такие аппаратные ресурсы будут излишни, но так уж принято среди игровых гаджетов. А для производителей это возможность привлечь внимание к бренду, показать свои возможности и разработки.

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Компания ASUS под брендом Republic Of Gamers подошла к теме игровых смартфонов достаточно внимательно – представлено уже третье поколение. И сегодня мы поговорим о третьей модели – ROG Phone 3.

Среди его арсенала особенностей выделяется топовый процессор, максимально быстрая память и продвинутая система охлаждения. Однако есть в смартфоне и другие составляющие, необходимые в повседневной жизни: коммуникационные модули, камеры, батарея и так далее.

Удалось ли производителю сделать не просто игровую консоль с функциональностью смартфона, но полноценный смартфон с игровой функциональностью? Удобен ли он в повседневной и реальной жизни и может ли быть интересен любителям самых продвинутых технологий, а не только геймерам?

Постараемся ответить на эти вопросы в ходе тестирования, а для начала изучим технические характеристики.

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Технические характеристики

Модель ROG Phone 3 ROG Phone 2 Тип устройства Смартфон Смартфон Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus Qualcomm Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 650 Adreno 640 Память, Гбайт Оперативная: 12 / 16 LPDDR5;

Основная: 512 UFS 3.1 Оперативная: 12 LPDDR4X;

Основная: 512 UFS 3.0 Экран 6.59" AMOLED,

2340 x 1080 144 Гц 6.59" AMOLED,

2340 x 1080 144 Гц Камеры, Мпикс Фронтальная: 24;

Основная: 64 + 13 + 5 Фронтальная: 24;

Основная: 48 + 13 Поддержка MicroSD Нет Нет NFC Да Да Батарея, мАч 6 000 6 000 Размеры, мм 171 х 78 х 9.85 171 х 78 х 9.48 Масса, г 240 240 Цена, руб. 73 990 / 89 990* Нет в продаже

Как видим, глобальных нововведений не наблюдается – новинка даже совпадает с предшественником по массогабаритным показателям. Третье поколение скорее можно назвать обновлением и актуализацией прежней модели. Здесь обновился процессор и графическое ядро, появился третий модуль основной камеры. Также, ассортимент пополнился версией с 16 Гбайт оперативной памяти.

Среди прочих обновлений, стоит отметить более современные стандарты памяти с более высокой скоростью.

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Упаковка и комплектация

Смартфоны ROG Phone с самого начала отличались интересной конфигурацией упаковки и необычными вариантами комплектации. Посмотрим, что приготовил для нас актуальный представитель игровой серии.

Сама коробка достаточно объемная и представляет из себя треугольную призму со срезанными углами. В условиях современных реалий, такой вариант сильно выделяется среди общепринятых прямоугольных коробок различных габаритов.

Коробка выполнена из плотного картона и отличается высокой жесткостью, достигаемой также и за счет большого количества граней. Темное цветовой оформление также типично для линейки Republic Of Gamers.

Конструктивно, коробка состоит из двух частей, вдвигающихся друг в друга. Причем, их нельзя разделить на крышку и основную часть, так как каждая из них несет в себе часть содержимого упаковки.

На внешних поверхностях можно найти название аппарата и стикер с идентификационной информацией. Здесь же приведены основные технические характеристики.

Откроем коробку и оценим внутреннее убранство. Сам смартфон расположен внутри внешней части коробки. Он прочно зафиксирован на своем месте и дополнительно защищен транспортировочной пленкой.

А вот внутренняя часть несет в себе комплект поставки. Сразу же видим накладку с вентилятором. А остальной комплект поставки расположен внутри.

К нам для тестирования попал смартфон в базовой комплектации, без дополнительных аксессуаров. Но даже в таком варианте, он оснащен богаче абсолютного большинства других смартфонов на рынке.

Так, производитель предусмотрел наличие специальной накладки с вентилятором, превращающей пассивную систему охлаждения в активную. Такой аксессуар призван обеспечить корректный тепловой режим и максимальную производительность, даже при длительных нагрузках.

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Кроме того, накладка снабжена специальной подставкой, для удобного расположения смартфона на столе и использования в качестве монитора. Такой вариант будет удобен в самых разных условиях: при просмотре фильмов, видеозвонках, играх и даже прослушивании музыки.

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Также, комплект поставки включает в себя пластиковую накладку на заднюю крышку. Правда, можно ли назвать ее чехлом или даже бампером, возникают определенные сомнения. Всё дело в минимальном защищаемом пространстве.

А вот обеспечить более комфортное удержание аппарата в руке эта накладка точно сможет, не разрушая стилистики оформления корпуса.

Правда, к самому исполнению данной накладки возникли некоторые вопросы. В некоторых зонах, грани имеют достаточно острые углы, заметно ощущающиеся ладонью. Возникло ощущение, что производитель мог бы сделать их чуть более гладкими. Впрочем, критичным это назвать никак нельзя.

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Далее, находим достаточно крупный адаптер питания и кабель USB-C – USB-C в тканевой оплетке. Такое исполнение воспринимается богато и создаёт ощущение надежности. Все-таки, дополнительная защита никогда не была лишней.

Здесь же предусмотрен переходник USB-C – AUX. Забегая вперед отметим, что потребуется он далеко не всегда.

Последним в списке аксессуаров отметим наличие нескольких заглушек, для дополнительных портов на корпусе. Производитель заранее предусмотрел возможность их утери, но похоже не нашел иных способов исключить такой вариант.

Упаковка хорошо позиционирует аппарат как необычное устройство и точно определяет его принадлежность к игровой линейке. Прослеживается общая концепция дизайна с игровыми ноутбуками серии и это удачный ход со стороны производителя.

Не возникает никаких нареканий и к качеству исполнения упаковки – за сохранность содержимого можно не переживать, всё точно доберется до пользователя в целости и сохранности.

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Хотя даже в базовой комплектации новинка обладает дополнительными аксессуарами, предусмотрены и гораздо более богатые варианты оснащения. Для ROG Phone 3 выпускается целая серия аксессуаров, от специальных накладок-геймпадов и чехлов, до отдельной клавиатуры и дополнительного дисплея.

Внешний вид и конструкция

C точки зрения конструкции производитель не стал придумывать ничего нового и поместил новинку в классический форм-фактор моноблока с сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из стекла и металла. А к качеству сборки не возникает никаких нареканий – конструкция буквально монолитна и не поддается нагрузкам на изгиб или скручивание.

Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом с лишь немного скругленными краями. Здесь нет новомодных сильных скруглений и это позволяет надежнее удерживать аппарат в руке.

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Сверху и снизу расположены узкие вставки решеток для динамиков. В верхнем правом углу размещена фронтальная камера. Никаких иных элементов на лицевой стороне не предусмотрено.

Торцы объединены в единую металлическую рамку с фасками по краям. За счет темного цвета рамка практически не выделяется из общего вида корпуса. Высокая жесткость конструкции указывает на то, что эта рамка не только дизайнерский элемент, но и часть каркаса устройства.

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На нижней грани видим пластиковые вставки для антенн, порт USB-C и отверстие для микрофона.

Слева также предусмотрена одна такая вставка, а ниже расположился слот для SIM-карт. В центре грани можно увидеть два совмещенных порта USB-C, прикрытые резиновой заглушкой. Они используются для подключения различных аксессуаров, а один из них может служить для зарядки.

Верхний торец повторяет нижний, лишившись только порта для зарядки.

А вот на правом торце стоит остановиться отдельно. Помимо классических клавиш управления питанием и громкостью, по краям здесь расположены специальные сенсорные триггеры. Они умеют распознавать два жеста – касание и скольжение. Они позволяют использовать смартфон наподобие геймпада, без подключения внешних аксессуаров.

Такое решение по достоинству оценят пользователи в играх самых разных жанров и вполне может обеспечить преимущество перед игроками на стандартных аппаратах.

Тыльная сторона полностью закрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. Хотя гладкая глянцевая поверхность исправно собирает отпечатки пальцев, покрытие позволяет легко от них избавиться. Обратной стороной стала очень скользкая поверхность корпуса.

Аппарат очень боязно использовать без защитного чехла, так как он постоянно, так и норовит выскользнуть. Усиливает ощущения еще и массе практически в четверть килограмма.

А с учетом немалой стоимости девайса, использование защитного аксессуара воспринимается как объективная необходимость.

В центре расположился логотип Republic Of Gamers, снабженный многоцветной светодиодной подсветкой. Горизонтальное размещение как бы намекает на предпочтительный вариант использования. Аналогично расположено и текстовое название бренда в нижней части крышки.

Кроме логотипа, дизайнерские акценты создаются геометрическим рисунком с элементами, переливающимися разными цветами.

В верхней части расположен модуль тройной основной камеры, где все объективы прикрыты единым защитным стеклом. Рядом разместились два светодиода вспышки.

Также, можно увидеть в правой части прозрачный фрагмент крышки. За ней можно наблюдать фрагмент используемой системы охлаждения, с гордой надписью "Aerodynamic system".

Корпус нового смартфона порадовал тщательностью и качеством исполнения – все элементы максимально точно и надежно зафиксированы на своем месте, полностью отсутствуют какие-либо люфты или посторонние звуки. Весьма высока также и жесткость на изгиб или скручивание.

С учетом "игровой" специфики модели дизайнеры предусмотрели фирменный логотип с подсветкой, специальные сенсорные триггеры и дополнительные разъемы. А вот дизайн удалось сделать одновременно вызывающе игровым и сдержанно классическим. То есть, он одинаково хорошо подойдет молодому геймеру и взрослому человеку, желающему пользоваться максимально производительным смартфоном.

По современным меркам, можно отметить достаточно большую толщину и массу корпуса. Однако, это обратная сторона использования развитой системы охлаждения вместе с достаточно крупным аккумулятором.

Дисплей

C первого взгляда можно предположить, что на дисплее сэкономили и применили не самый современный модуль. На такие мысли наталкивает наличие заметных рамок сверху и снизу. Даже фронтальная камера никак не занимает место на дисплее.

Однако, это отнюдь не так. Перед нами AMOLED матрица с разрешением 2340 х 1080 точек. Диагональ составляет 6,59 дюйма, а плотность пикселей – 391 ppi. Эти характеристики не удивляют, а вот частоту обновления стоит отметить отдельно.

Поскольку смартфон относится к сегменту игровых моделей, скорость работы дисплея здесь особенно важна и в данном случае, частота обновления может достигать 144 Гц, а скорость отклика – всего 1 мс.

В настройках можно выбрать автоматический режим выбора частоты обновления дисплея или установить необходимый параметр самостоятельно.

Уделили внимание также и работе сенсора – частота составляет 270 Гц с латентностью 25 мс. Это позволяет смартфону максимально быстро считывать и реагировать на команды пользователя.

Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 441 0 ∞ 75 328 0 ∞ 50 220 0 ∞ 25 115 0 ∞ 0 9 0 ∞

Запас яркости на неплохом уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Оба графика порадовали стабильностью показателей каждого из цветов и точностью повторения референсных показателей.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается весь диапазон sRGB, с более широким захватом диапазона зеленых оттенков. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

В настройках дисплея можно найти пункт Splendid, позволяющий скорректировать режим цветопередачи дисплея и добиться максимально комфортной работы или корректировать цветопередачу в зависимости от задачи.

Особенности используемого дисплея позволяют реализовать заставку на выключенном дисплее, за которую многие пользователи очень ценят матрицы AMOLED. Данный режим здесь называется Always-on Panel.

Доступно отображение часов в различном варианте оформления и пиктограмм входящих уведомлений. При подключении кулера AeroActive 3 – заставка переключается в горизонтальный режим.

При разработке дисплея производитель постарался добиться разумного распределения ресурсов. Так, было принято решение не увеличивать разрешение дисплея, так как это не принесло бы ощутимого улучшения восприятия, но послужило бы увеличению энергопотребления и нагрузки на аппаратную платформу. А вот увеличение скоростных показателей дисплея и сенсора позволило существенно улучшить качественное восприятие дисплея и смартфона в целом.

При этом не обошли внимание вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии.

Возвращаясь к началу раздела, хочется также прокомментировать наличие верхней и нижней рамок дисплея. Хотя в общих тенденциях рынка это решение кажется старомодным, для игрового смартфона это необходимый конструктивный элемент, позволяющий удобно держать смартфон в горизонтальном положении, которое является классическим для современных игр. Получается, широкие рамки здесь необходимость и обязательное условие. Тем более, размещение достаточно крупных динамиков также требовало пространства.

Аппаратная платформа и производительность

«Сердцем» новинки стал самый мощный и современный мобильный процессор – Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Это восьмиядерный чип, выполненный по 7 нм техпроцессу.

Работа и характеристики ядер распределены для максимальной эффективности. Так, здесь представлено одно ядро с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц и три ядра с частотой до 2,42 ГГц. Это ядра ARM Cortex-A77. Энергоэффективная часть состоит из четырех одинаковых ядер ARM Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой до 1,8 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 650. Частота работы составляет 646 МГц.

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR5, да и на объеме скромничать не стали – предлагаются варианты с 12 и 16 Гбайт. К нам для тестирования попала младшая версия.

Обратимся к результатам бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты получились, ожидаемо, высокими. Это неудивительно, с учетом применения наиболее производительной платформы, имеющейся на рынке. Можно без сомнений говорить о максимально быстрой работе даже с самыми ресурсоемкими приложениями или играми.

Однако, для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности, необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача. В данном случае производитель подошел к вопросу с размахом.

В данном случае применяется специальная пассивная система охлаждения, включающая в себя графитовую пластину, испарительную камеру и радиатор для рассеивания тепла. Корпус предусматривает вентиляционные отверстия для вывода нагретого воздуха, а дополнительным радиатором служит алюминиевая рама по периметру корпуса.

Причем, с помощью комплектной накладки с вентилятором, пассивная система охлаждения превращается в активную – это актуально при длительной работе смартфона в играх или иных особенно "тяжелых" приложениях. Кулер так позволяет подключить зарядное устройство к порту USB-C и проводную гарнитуру по стандартному разъему AUX, без дополнительных переходников.

Оказалась ли конструкция эффективной? Вот какие результаты показали тесты стабильности.

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем, эти тесты были проведены без подключения внешнего кулера.

Соответственно при использовании активного охлаждения показатели стабильности будут еще выше. Мы провели тестирование в приложении Antutu Benchmark сразу после длительного стресс-теста. Результат совсем немного снизился по сравнению с тестов «на холодную».

После чего сразу же был проведен тест с использованием внешнего кулера и здесь можно отметить быстрое возвращение аппарата к изначальным показателям скорости работы и даже небольшое их превышение.

Это хорошо показывает эффективность использования кулера при работе с длительной и существенной нагрузкой. Он позволит смартфону успешно поддерживать тепловой баланс, не снижая производительности.

Если же говорить о повседневном использовании, смартфон всегда будет работать в режиме частичной нагрузки и нагрев едва ли будет присутствовать как явление.

ROG Phone 3 на своем примере показывает, что для достижения высоких показателей производительности мало только применить топовый процессор, нужно использовать прочие компоненты соответствующего уровня и позаботиться о корректном тепловом режиме работы. В данном случае этим вопросам было уделено должное внимание, результаты оказались соответствующими – смартфон успешно сохраняет стабильность работы при длительной нагрузке.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 10 с некоторыми модификациями со стороны производителя.

Обновление ПО происходит "по воздуху" и производитель активно выпускает обновления. В целом, с качеством поддержки своей продукции у ASUS не наблюдается каких-либо проблем.

Производитель адаптировал дизайн оболочки под "игровую" специфику устройства. Это включает в себя и анимацию заставки, и дизайн часов, и оформление ярлыков. Конечно, пользователь сможет сам изменить дизайн оформления по своему вкусу, если появится желание.

В строке быстрых настроек можно активировать "Режим Х". Это специальный режим максимальной производительности, для использования в играх или ресурсоемких приложениях. В этом режиме, меняется также оформление рабочего стола.

Среди нововведений в интерфейсе, можно отметить поддержку управления жестами. Правда, доступен исключительно вариант с жестами от разных краев экрана. Такой вариант жестов не всегда удобен, так как могут быть сложности с использованием боковых панелей в приложениях. Этот момент был предусмотрен и учтен, с помощью функции регулировки чувствительности.

Мобильный диспетчер позволяет контролировать объем свободной оперативной памяти и различных параметров, влияющих на стабильность и быстродействие работы смартфона.

Поддерживается целый набор различных жестов и движений, позволяющих управлять смартфоном при отключенном дисплее. Каждая функция снабжена подробной подсказкой.

Хотя первичным для сенсорных клавиш на торце корпуса является применение в качестве дополнительных средств управления в играх, использовать их можно и в качестве дополнительных функциональных клавиш в системе. Доступно управление коротким или длинным нажатием и даже сила нажатия может регулироваться для исключения случайных срабатываний.

Специальная панель Game Genie открывает доступ к быстрым настройкам игрового режима, для обеспечения максимальной сосредоточенности на игровом процессе.

А для отдельных конкретных приложений можно заранее создавать специальные профили, для автоматической оптимизации работы смартфона в каждом конкретном случае. Здесь же предусмотрен каталог игр для их быстрого поиска и скачивания.

В вопросе повседневного использования, ROG Phone 3 не сильно отличается от большинства других смартфонов и его без проблем сможет освоить даже не самый опытный пользователь. В плюс этому также играет большое количество понятных пояснений к подавляющему большинству пунктов настроек.

Поскольку смартфон относится к классу игровых устройств, он получил ряд оптимизационных решений, направленных на достижение максимальной эффективности работы в "тяжелых" современных играх. Среди них можно отметить специальный режим максимальной производительности, настраиваемые игровые профили и возможности отключения ряда функций для концентрации на игровом процессе. Стоит также отметить наличие специальных ультразвуковых сенсоров управления.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Так, AMOLED дисплей позволил установить дактилоскопический сканер под экраном. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка происходит практически мгновенно и очень быстро, по меркам сканеров такого типа.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, предусмотрена система разблокировки по лицу. Она построена на базе обычной фронтальной камеры и обеспечивает достаточно высокую скорость срабатывания.

При использовании в условиях недостаточного освещения заметного снижения скорости разблокировки не наблюдается. Исправно аппарат разблокируется и если закрыть часть лица маской, что добавляет комфорта в нынешних обстоятельствах, но вызывает определенные сомнения в надежности данного метода защиты.

Естественно, предусмотрен полный набор программных вариантов блокировки: пароль, пин-код, графический ключ.

Мультимедиа

Воспользуемся приложением Antutu Video Tester для оценки способностей девайса для по аппаратному воспроизведению видеофайлов различных форматов.

Большинство самых популярных форматов поддерживаются аппаратными средствами. Однако, при необходимости, можно воспользоваться сторонними видеоплеерами с функцией программного декодирования. Производительности гарантированно хватит для воспроизведения видеофайлов в любом актуальном разрешении.

Для вывода звука предусмотрено два крупных стереодинамика, направленных в сторону пользователя. Аудиосистема называется GameFX и создавалась вместе со специалистами компании Dirac. Поддерживаются кодеки Qualcomm aptX, а специальный алгоритм определяет положение источников звуков в играх и корректирует баланс динамиков для создания эффекта погружения.

С точки зрения субъективных ощущений смартфон радует солидным запасом громкости и приятным звучанием. Нет выраженного недостатка высоких или низких частот.

Аналогичная картина наблюдается и при использовании наушников. Правда, здесь большую роль будет играть их качество. Тем не менее, смартфон едва ли окажется причиной критики качества звука.

В настройках можно найти Мастер Аудио, позволяющий скорректировать звук ROG Phone 3 под собственные предпочтения. Присутствуют классические предустановленные режимы, а также доступна ручная регулировка.

Среди интересного, отметим возможность настраивать интенсивность вибрации в разных режимах.

Игровой смартфон подразумевает хорошую мультимедийную составляющую. Учитывая это, ROG Phone 3 оснастили качественными стерео-динамиками, направленными в строну пользователя. Также, смартфон радует качественным звуком в наушниках, хотя здесь очень многое зависит именно от качества используемых наушников.

Беспроводные интерфейсы и связь

Список беспроводных интерфейсов максимально типичен для современных смартфонов высокого уровня. Среди отличительных, пока еще, особенностей можно выделить поддержку сетей нового поколения 5G. Пока что эту функцию сложно назвать востребованной и необходимой, но флагманские модели потому и являются флагманскими, что обладают запасом ресурсов и технологичности на какое-то время вперед.

Естественно, поддерживается работа в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. А также, предусмотрена возможность установки двух nano-SIM. И даже ключ-скрепка для извлечения лотка под SIM-карты выполнена в особенном стиле.

К работе мобильной связи в условиях Москвы и ближайшего Подмосковья не возникло никаких нареканий. Смартфон порадовал надежностью удержания сигнала и быстрым подключением к вышкам.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое, производитель даже предусмотрен специальное пояснение относительно расположения антенны на корпусе.

А вот с работой навигационной составляющей возникли некоторые вопросы. В характеристиках заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие. Однако тестирование показало, что смартфон оперативно обнаруживает разные спутники, но почему-то соединение устанавливается лишь со спутниками GPS.

Вероятнее всего, это будет исправлено в дальнейших обновлениях. Справедливости ради нужно отметить, что уже сейчас аппарат исправно устанавливает местоположение и корректно выполняет функции навигатора. В условиях московского движения не наблюдалось заметных подтормаживаний или задержек, влияющих на комфорт и удобство передвижения.

Файловая система

Предусмотрен только один вариант объема основной памяти – 512 Гбайт. Это большой запас и его будет достаточно для любых современных задач, с неплохим запасом на будущее. И даже отсутствие слота для карт памяти не воспринимается недостатком.

Оценим скорость работы файловой системы с помощью приложения AndroBench.

Как видим, показатели оказались весьма высокими. Этого удалось добиться благодаря использованию скоростной памяти типа UFS 3.1. На практике смартфон даже удивляет скоростью загрузки и запуска приложений. Причем, эта разница весьма существенна, в сравнение с большинством современных "обычных" смартфонов.

Иных модификаций по объему хранилища не предусмотрено, равно как и нет возможности установить карту памяти. Впрочем, сложно предположить ситуацию, когда пользователю не хватит столь крупного объема памяти, в рамках смартфона.

Время автономной работы

Когда речь идет о высоком уровне производительности, особенно в рамках ограниченных габаритов, неизменно встаёт вопрос уровня автономности. Ведь увеличение запаса энергии неизменно приводит к увеличению массогабаритных показателей.

В данном случае, производитель предусмотрел встроенный аккумулятор, емкостью 6 000 mAh. Это достаточно крупный показатель, актуальный для современных смартфонов большинства классов. Да и с учетом необходимости выделить внутри корпуса пространство для системы охлаждения – такая емкость воспринимается достаточно крупной.

Однако, здесь есть и куда этот заряд использовать – топовый процессор, дисплей с высокой частотой обновления и увеличенная скорость считывания сенсора не способствуют экономии заряда.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста, мы использовали приложение PC Mark и тест Work 2.0 battery life.

Результат составил практически 23 часа непрерывной работы. Это весьма внушительный показатель и даже далеко не такие "шустрые" устройства редко достигают такого результата.

В реальной жизни, пользователь может рассчитывать на два или даже три дня непрерывного использования, если говорить о стандартных повседневных нагрузках, без активного использования в играх или подобных ресурсоемких приложениях.

Конечно, аппарат такого уровня приобретается для использования имеющихся возможностей и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. Однако запаса энергии достаточно для того, чтобы коротать время за играми, не беспокоясь о постоянном поиске возможности подзарядки.

При этом, комплектный адаптер питания позволит и весьма оперативно восполнить запас энергии. Мощность зарядного устройства составляет 30 Вт. Поддерживается режим быстрой зарядки по стандарту Qualcomm QuickCharge 4.0.

Это достаточно крупный адаптер, с портом USB-C для подключения провода. Соответственно, комплектный провод питания выполнен в формате USB-C – USB-C. Он заключен в тканевую оплетку, создавая стильный внешний вид и обеспечивая дополнительную защиту для изоляции.

В настройках, пользователь может скорректировать приоритетность работы смартфон, для максимально эффективного использования запаса энергии. Так, пользователь сможет добиться максимальных показателей автономности, но не жертвуя комфортом использования.

В итоге необходимо отметить, что над вопросом энергопотребления нашего героя действительно думали и работали. Первоначально, применяется современный центральный процессор с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Примерно такая же ситуация сейчас наблюдается в сегменте игровых ноутбуков, которые способны существенно снижать энергопотребление в простое или при решении простых задач.

Камера

Камеры являются еще одним параметром, существенно отличающимся от второго поколения. Так, разрешение фронтальной камеры осталось прежним и даже параметров объектива производитель не уточняет.

А вот основная получила еще один модуль и теперь их здесь три. Основной сенсор Sony IMX686 обладает разрешением 64 Мпикс и объективом с апертурой f/1.8. Следуя современным тенденциям, основные режимы съемки предполагают объединение четырех пикселей в один и получение итоговых снимков в разрешении 12 Мпикс.

А вот про оптическую стабилизацию ни слова – видимо игровому устройству она не положена. При этом, в режиме видеосъемки даже есть режим Hyper Steady с максимальной стабилизацией съемки, успешно справляющейся даже с тряской при съемке в движении.

Второй модуль обладает разрешением 13 Мпикс и широкоугольным панорамным объективом с углом обзора 125 градусов. Третий – с разрешением 5 Мпикс, предназначен для макросъемки.

Блок камер прикрыт единым защитным стеклом и немного возвышается над уровнем корпуса. Рядом предусмотрена светодиодная вспышка.

Приложение камеры достаточно простое по своей структуре, но понятное и развитое по функционалу. Доступны различные режимы съемки, включая профессиональный – с доступом к ручной настройке параметров.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг.

Список параметров настроек достаточно типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры ROG Phone 3

Пример снимка фронтальной камерой:

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Широкоугольный модуль:

Примеры снимков основной камеры (ночные). Основной модуль:

Широкоугольный модуль:

Пример видеосъемки:

Сложно представить современный смартфон из верхнего ценового сегмента, с выражено слабыми камерами. Мобильная фотография достигла того уровня развития, когда неплохое качество съемки в стандартных условиях обеспечивают даже бюджетные модели. В данном случае, смартфон сложно назвать камерофоном, так как он не обладает оптической стабилизацией или оптическим зумом. В целом, здесь нет каких-то выделяющихся особенностей.

Зато, весь необходимый базовый функционал есть и реализован максимально грамотно. Использован качественный основной модуль, а дополнительные камеры специализированы для конкретных задач. В итоге, получилось удобное и универсальное решение. Даже при недостаточной освещенности, снимки получаются неплохого качества, хоть и без феноменальной детализации, просто на очень хорошем уровне. При этом, отметим способность ROG Phone 3 получить достаточно "светлый" снимок, даже в практически полной темноте.

Сравнение с конкурентами

Игровые смартфоны не самый обширный сегмент рынка, но несколько актуальных моделей найти можно. Правда, для этого придется рассматривать и «серые» поставки. Впрочем, едва ли это остановит энтузиастов, для которых предназначены такие аппараты.

Модель ROG Phone 3 Black Shark 3 Nubia Red Magic Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Видеопроцессор Adreno 650 Adreno 650 Adreno 650 Память, Гбайт Оперативная: 12 / 16;

Основная: 512 Оперативная: 8 / 12;

Основная: 128 / 256 Оперативная: 8 / 12;

Основная: 128 / 256 Экран 6.59" AMOLED,

2340 x 1080 6.67" AMOLED,

2400 x 1080 6.65" AMOLED,

2340 x 1080 Камеры, Мпикс Фронтальная: 24;

Основная: 64 + 13 + 5 Фронтальная: 20;

Основная: 64 + 13 + 5 Фронтальная: 8;

Основная:64 + 8 + 2 Поддержка MicroSD Нет Нет Нет NFC Да Нет Да Батарея, мАч 6 000 4 720 4 500 Размеры, мм 171 х 78 х 9.85 168.7 х 77.3 х 10.42 168.6 х 78 х 9.75 Масса, г 240 222 220 Цена, руб. 73 990 / 89 990* ~42 000 59 990 / 69 990*

В первую очередь обсудим Black Shark 3 компании Xiaomi. Его стоимость заметно ниже, но это объясняется отсутствием официальной сертификации на российском рынке, а также иными модификациями памяти.

Хотя производительности базового процессора без приставки «Plus» достаточно для любых современных игр, его скорость работы все же ниже, чем у ROG Phone 3. Память ограничена лишь 256 Гбайт в максимальной версии, слота для карты памяти нет. Меньше и емкость аккумулятора, причем заметно. А вопрос автономности является одним из самых важных, для комфорта использования. Причем толщина корпуса оказалась даже больше. Не обнаружит пользователь и поддержки бесконтактных платежей – модуль NFC отсутствует. И это уже воспринимается с грустью, все-таки стоимость гаджета немалая и хочется получить полный ассортимент современных интерфейсов.

Второй вариант для приобретения – Nubia Red Magic 5S. Здесь для покупателя есть два варианта: подешевле из «серых» поставок или подороже из официальных.

Как и Black Shark 3, в качестве центрального процессора используется базовый Snapdragon 865. Аналогичны с предыдущим оппонентом и объемы памяти. Получается, максимальная версия Nubia Red Magic 5S соответствует минимальной версии ROG Phone 3. На четверть меньше и емкость аккумулятора. Скромнее разрешение фронтальной камеры и дополнительных сенсоров основной. Оснащение практически по всем параметрам скромнее, чем у героя обзора.

Заключение

Третье поколение игрового смартфона Republic Of Gamers обновилось до актуального аппаратного оснащения и фактически стало продолжением второй версии. Разработчики постарались учесть прежний опыт и предложить смартфон не только с игровым потенциалом, но и для повседневного использования.

И у них это получилось – высочайший уровень производительности достигается за счет совокупности всех компонентов: процессора, скоростной оперативной и основной памяти, (да и ее объемы внушительны). Не забыли и про дисплей – он сохранил скоростные показатели и обладает высокой частотой опроса сенсора. А геймеры оценят наличие ультразвуковых триггеров на торце корпуса и большой ассортимент разных аксессуаров. По сути ROG Phone 3 это целая игровая экосистема, а не отдельный смартфон.

Для обычного пользователя хорошей новостью окажется солидная автономность – аппарат обладает емким аккумулятором и неплохо оптимизирован для снижения расхода энергии без необходимости. Хорошо себя проявили и камеры. У них нет каких-то выделяющихся функций, но стандартная функциональность устроит многих.

Обратной стороной медали станут солидная по меркам современных флагманских моделей масса и толщина корпуса. Такова цена установки штатной АКБ и эффективной системы охлаждения. И, естественно, игровой смартфон включает множество специфических технологий и будет стоить дороже стандартных моделей.

В нашем случае вопросы оставила лишь работа навигации. Надеемся, что с обновлениями смартфон научится работать со всеми заявленными спутниковыми системами.

Плюсы ROG Phone 3:

Качественный корпус и солидная комплектация;

Наличие большого количества оригинальных аксессуаров;

Топовая производительность;

Высокая скорость памяти;

Стабильность работы даже при длительных нагрузках;

Качественный дисплей с высокими показателями частоты обновления;

Хороший уровень автономности;

Качественные камеры.

Минусы смартфона:

Наблюдаются трудности в подключении к различным спутниковым системам, помимо GPS;

Достаточно высокая стоимость.

Может не устроить:

Толщина и масса по сравнению с «неигровыми» флагманами.

Алексей Пащук

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