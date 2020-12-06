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Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)

Выразительный внешний вид и отличный разгон. Но за все нужно платить.
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Оглавление

Вступление

Когда-то видеокарты серии JetStream сделали имя производителю Palit. Сейчас модели с характерным иероглифом все еще выпускаются, но опустились в иерархии компании на ступень ниже. А флагманской линейкой, начиная еще с прошлого поколения GeForce RTX, стала GameRock. Это самые большие, самые яркие и самые разогнанные видеокарты Palit. И такими они остались с выходом поколения Ampere.

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У нас на тесте Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC. Не самая старшая модель. Но тут оно и к лучшему: не самый горячий видеопроцессор с огромной и очень эффективной системой охлаждения может по-настоящему развернуться. Насколько – сегодня узнаем.

Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в крупной коробке яркого дизайна в светлых тонах. Крупный логотип серии на лицевой панели переливается так же, как и сама модель в работе. И хотя элементы названия разбросаны по разным углам, все равно сразу становится понятно, какая конкретно версия перед нами.

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С обратной стороны, как водится, приведены основные особенности продукта.

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Под светлой «суперобложкой» скрывается черная картонная коробка.

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Внутри видеокарту в антистатическом пакете дополнительно защищает со всех сторон вспененный полиэтилен.

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Здесь же снизу – два кабеля из комплекта поставки (краткое руководство в коробке покоится сверху): управления подсветкой и переходник питания.

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Какие-либо заглушки на портах и слотах отсутствуют – но с такой надежной упаковкой они, пожалуй, и не нужны.

Дизайн и конструкция видеокарты

На первый взгляд кажется, что перед нами стандартная производительная видеокарта. После необычных эталонных моделей NVIDIA 3000-й серии она выглядит весьма обыденно.

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Но оформление кожуха системы охлаждения под россыпь драгоценных камней добавляет новинке уникальности. А главное, что с обратной стороны можно видеть ту же прорезь, что и у референсных GeForce RTX 3070. Так что, по сути, конструкция тут та же: с короткой платой и сильно выступающим за нее радиатором, продуваемым в этой части насквозь.

Только система охлаждения модели Palit GameRock OC еще больше: радиатор тут занимает почти весь объем видеокарты под 30 см длиной, на 25 мм выше стандартной платы расширения и толщиной в полноценные три слота. А продувать его призваны сразу три 90-миллиметровых вентилятора.

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В основе кожуха – алюминиевая рамка. Из этого же металла выполнена и задняя защитная пластина. Все – в сером цвете «под титан». А разбавить строгие формы и суровые цвета призвана та самая «драгоценная» вставка с лицевой стороны GeForce RTX 3070 GameRock OC.

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Palit не допускает разбора своих видеокарт без потери гарантии. Не смог этого сделать в этот раз и я. Впрочем, вряд ли там найдется что-то новое. Ну, радиатор большой, да.

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Двухслотовая монтажная рамка кажется чересчур мелкой на фоне столь крупной системы охлаждения. Здесь бы уместнее пришлась трехслотовая. Заодно можно было бы увеличить площадь перфорации для выдува нагретого воздуха напрямую из системного блока.

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GeForce RTX 3070 – не самая горячая видеокарта, но все равно под нагрузкой она может потреблять под 300 Вт. Немудрено, что в своей топовой версии Palit использовали два полноразмерных восьмиконтактных разъема питания.

Что не стали торопиться внедрять новый 12-контактный коннектор – может и хорошо. А вот то, что не перенесли разъемы в более укромное место с середины верхнего торца видеокарты – плохо.

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При этом переключатель BIOS, как всегда, крохотный и скрывается в углу на обратной стороне платы.

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На предыдущем фото видеокарта уже в работе. Так что можно переходить к тестам.

Тестирование

Испытания Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC проводились на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-10900K (OC 5.0/5.4 ГГц);
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Apex Wi-Fi;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8x2);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II-280;
  • Блок питания: Silverstone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт.

Вот мы и нашли как минимум один компонент, который идеально сочетается по дизайну с «драгоценными камнями» Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC – это оперативная память G.Skill Trident Z Royal: она как раз снабжена таким же элементом декора.

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Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее.

Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты определялся при помощи MSI Afterburner.

Как и любая современная видеокарта хорошего уровня, Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC умеет останавливать вентиляторы при отсутствии нагрузки. Причем если ранее видеокарты данного производителя, оснащенные двойной прошивкой BIOS, отличались в основном режимами работы системы охлаждения, то теперь вентиляторы тормозятся в простое в обеих прошивках. А различаются они разгоном, причем существенно.

По умолчанию работает «быстрая BIOS»:

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1845 МГц Boost GPU – это заметно больше «референсных» 1725 МГц. Разогнана относительно этого уровня и вторая BIOS, ее условно назовем тихой:

600x287 114 KB. Big one: 1805x863 120 KB

В ней частота видеопроцессора на 60 МГц ниже, чем в первой, но на столько же выше, чем у референсной версии.

И вот во что разница в эти 60 МГц превращается под тяжелой нагрузкой в виде MSI Kombustor:

600x448 222 KB. Big one: 2227x1661 1329 KB

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С производительной BIOS на деле можно видеть еще более высокие 1935–1950 МГц при прогреве. И система охлаждения видеокарты умудряется удерживать температуру GPU в пределах 70 градусов.

Но достаточно высокой ценой: энергопотребление всей системы достигает 390 Вт (в аналогичном режиме у эталонной GeForce RTX 3070 оно составляет 320 Вт), обороты вентиляторов превышают 2000 RPM, а уровень шума системы с расстояния в один метр составляет внушительные 46 дБ. Такой шум будет заметен даже в закрытом корпусе (типичном) системного блока.

Для большинства покупателей производительность будет того стоить. А для любителей тишины есть вторая прошивка BIOS. С ней ревущий горяченный монстр преображается:

600x448 240 KB. Big one: 2227x1661 1559 KB

Энергопотребление системы падает на 40 Вт, температура GPU снижается еще на 3 градуса, а обороты вентиляторов – на почти 600 RPM. Как итог – уровень шума с того же метра вполне умеренные 38 дБ. Это уже можно назвать тихим режимом. А частоты, тем временем, все равно очень неплохие: реальные 1875 МГц под нагрузкой. Что же будет, если видеокарту попробовать разогнать?

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Прибавив к прошитым в производительную BIOS и так очень сильно повышенным частотам еще 110 МГц по GPU, можно получить отличные реальные 2070–2085 МГц под нагрузкой:

600x448 256 KB. Big one: 2227x1661 1788 KB

Это на 120 МГц выше, чем у меня получилось с референсной версией NVIDIA. Правда, тут придется смириться с еще бо́льшими уровнями энергопотребления и шума: 450 Вт для всей системы и 55 дБ с расстояния в один метр. Впрочем, в подавляющем большинстве игр нагрузка не так велика, и соответствующие показатели будут гораздо гуманнее. А для тех, кому нужна тихая работа, напомню, есть вторая прошивка.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3070, то она уже рассматривалась на примере версии эталонного дизайна в обзоре, вышедшем в день анонса новинки поколения Ampere.

Заключение

Мое впечатление от Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC улучшалось в процессе тестирования. Встречает видеокарта стандартной конструкцией и дизайном на любителя. Но в работе демонстрирует свои лучшие стороны: отменный разгонный потенциал и отличную эффективность системы охлаждения.

Да, у всего есть своя цена. И тут, кроме того, что это явно будет не самый дешевый нереференс GeForce RTX 3070 на рынке, в нее входят еще и повышенные энергопотребление и уровень шума в самых производительных режимах. Но для любителей тишины есть вторая прошивка, так что в этом плане видеокарта универсальна.

А дизайн – а что дизайн? Многим наверняка понравится. А с памятью G.Skill Trident Z Royal и вовсе образуется идеальный комплект. Главное соро́к не подпускать – унесут.

Евгений Яковлев

По итогам обзора видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G).

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Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
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