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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio

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Оглавление

Вступление

Еще не отгремели фанфары после появления нового графического процессора и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080, а уже появляются более производительные модели NVIDIA GeForce RTX 3090. Да, цена будет «кусаться», но некоторых это не останавливает, и они готовы переплатить. На самом деле в определенных профессиональных приложениях действительно есть смысл от большого объема памяти, но это касается рендера тяжелых сцен или обработки крупных видеопроектов. Однако при этом программное обеспечение должно полностью поддерживать выполнение той или иной процедуры с помощью графического процессора. Иными словами, для каких-то задач он становится главным процессором, а его набортная видеопамять – оперативной памятью компьютера. В этом есть здравый смысл потому, что графический процессор оборудован большим числом малых вычислительных блоков, которые могут эффективно производить расчеты, а привнесение новых технологий в виде тензорных ядер позволяет создавать самообучающиеся системы для выполнения различных физико-математических задач.

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RTX 3090 – это тот же самый GA102, но с большим числом вычислительных блоков, а еще шире шина памяти и более чем в два раза выше ее объем. Исходя из этого двукратное превосходство в стоимости над RTX 3080 уже не выглядит таким ужасным. А сама компания NVIDIA позиционирует новое устройство не как замену RTX 2080 Ti, а как преемника TITAN RTX (Turing). И вот с этой точки зрения нам вообще сделали подарок в качестве скидки в $1000. Да, GeForce RTX 3090 – это устройство для профессионалов и энтузиастов в первую очередь и уже потом это игровой видеоадаптер. Тем не менее производители видеокарт так не считают, а напротив полагают, что покупатель созрел для того, чтобы тратить $1500 только на видеокарту и поэтому это будет просто игровая видеокарта, но чуть подороже RTX 3080.

Никого не смущает, что 24 Гб для современных игр это многовато, но как известно: запас карман не тянет. Эту формулу уже поняли владельцы GeForce GTX 1060 3Гб и теперь точно будут брать видеокарты с запасом по объему памяти. Так же и здесь. Возможно в ближайшее время произойдет какая-то революция в графике и памяти понадобится больше, а GeForce RTX 3080 может оказаться в ситуации GeForce GTX 1060 3Гб. Предугадать это сложно, а сегодня мы рассмотрим еще одну видеокарту на базе GeForce RTX 3090 с большим объемом памяти. Сегодня на тестировании MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.

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Мы уже видели ее младшую сестру MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio и некоторые вопросы остались. Что предпримет производитель на этот раз, как сильно будет отличаться эта карта? На все эти и другие вопросы мы постараемся ответить после детального рассмотрения.

Ну а с первым обзором GeForce RTX 3090 и результатами тестов производительности вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

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Упаковка и комплектация

Поскольку MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio очень похожа на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, то какие-то вещи в статье будут повторяться, но основные отличия будут показаны полностью. Пока же у нас коробка, и она выглядит практически как клон ой, что была у MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но с небольшими изменениями.

Коробка очень крупная, однако ручки для транспортировки нет. Упаковка красочная и выполнена в современных стилистиках. Отличительной особенностью видеокарт на процессорах NVIDIA является зеленая вставка с указанием модели графического процессора. Здесь все без подвоха – RTX 3090.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка сверху и спереди. Еще здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 2, TORX FAN 4.0, Core Pipe, Airflow Control и Dragon Center.

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Внутри коробки сверху находится лист из вспененного полиэтилена. В нем вставлен черный конверт с частью комплекта поставки.

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Под ним в антистатическом пакете находится сама видеокарта.

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Комплект поставки не очень большой. В черном конверте находится несколько инструкций и буклетов.

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Еще есть стальная лыжа для усиления крепления устройства потому, что карта большая и тяжелая.

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Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 325 х 155 х 54 мм, масса – 1620 г. Спереди мы видим три крупных вентилятора диаметром 92 мм. Внешне новинка мало чем отличается от MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Это неудивительно потому, что система охлаждения точно такая же.

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Сходство продолжает наблюдаться со всех сторон. Все абсолютно аналогично: подсветка, видеовыходы, дополнительное питание, задняя пластина. А вот на печатной плате слева мы видим первое отличие – разъем для NVLink. Это говорит о том, что карта поддерживает SLI. И также мы видим здесь три восьмиконтактных разъема дополнительного питания.

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Сзади платы находится специальная пластина. По виду она похожа на обычную пластину, которая была на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но это не так. На другой стороне скрывается маленький секрет в виде двух медных тепловых трубок, которые предназначены для отвода тепла от микросхем памяти с обратной стороны.

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Точнее пластина с трубками позволят более эффективно распределять тепло по поверхности, ведь полностью медная пластина получилась бы дорогой и тяжелой. После демонтажа можно заметить, что сзади элементов тоже достаточно.

Например, здесь полный комплект из 12-ти микросхем памяти, ШИМ контроллеры, а сверху находятся светодиоды RGB подсветки.

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Кулер снимается очень просто. Он абсолютно тот же, что на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Действительно, нет смысла мудрить, если есть одно устройство и оно хорошо справляется с задачей. Правда, еще будут версии Ventus, где охлаждение попроще.

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Здесь используется классическая система с двумя секциями и семью тепловыми трубками. Основание теплоотвода сделано специально для фанатов прямого контакта тепловых трубок. Технология называется Core Pipe.

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Забавно выглядит, но в основании круглые трубки оквадрачивают, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазора между ними и желобков в месте контакта. Я не сторонник прямого контакта, ведь уже не раз говорилось о его не самой лучшей эффективности при отводе от голого кристалла.

Похоже, на этот раз система сломалась потому, что кристалл большой и все трубки касаются его.

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Семь трубок, все пропаяно, поэтому кулер большой и тяжелый. Система обязана быть тихой и производительной и здесь все средства хороши.

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Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

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Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09210B с техническими характеристиками 12 В, 0,4А. Максимальная скорость 3160 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 50,2 дБ. Да, это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности.

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Эти вертушки мы также видели на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Это специальные вентиляторы с крыльчаткой TORX FAN 4.0.

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что ребра у радиатора расположены очень плотно друг к другу. Еще мне очень понравился слоган: Teamwork Makes the Dream Work.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

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После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась еще одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жесткости и отводит тепло от части силовых элементов в левой части устройства.

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Да, подсистема питания снова разделена на две части. Слева 7 и справа 11 фаз. Это больше, чем было на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но все равно почему-то распаяно не все. В остальном подсистема питания практически не отличается от младшей версии.

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С обратной стороны опять распаяно два ШИМ контроллера uPI Semiconductor uP9512R, а спереди один ON Semi NCT81611.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT302045 и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны не все, еще есть места.

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По центру находится графический процессор NVIDIA GA102-300-A1, он же RTX 3090. Чип изготовлен на 32 неделе 2020 года. 628 кв. мм, выполненных по 8 нм техпроцессу. Кристалл очень большой.

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Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X и не будем забывать про еще столько же с обратной стороны.

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Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin.

Кто-то еще при обзоре MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio предположил, что и с двумя все будет работать. В этот раз я проверил данную теорию, и она не работает. Нужно готовить блок питания с 3 х 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9 10900K @ 5100 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.70;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 Гб (1395 / 1785 / 1219 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

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Все вентиляторы включая, встроенный в БП в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25С, а шум составлял 27,5 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Ни с установкой, ни с совместимостью никаких заморочек нет. Вентиляторы включаются только при включении. Затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые, благо большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки все ясно, теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.

Выше уже сообщалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3160 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 47% от полной мощности. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 32.0 дБ.

Сверху кожуха предусмотрена небольшая вставка с RGB-подсветкой надписи MSI и логотипа MSI Gaming. Также есть еще два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. А еще светодиоды распаяны на верхней части печатной платы. После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.

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Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем запускаем AIDA64 и проверяем производительность в GPGPU.

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3DMark Sky Diver:

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3DMark Fire Strike Extreme:

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Все игры легко идут в разрешении 4K с хорошими настройками и хорошим FPS. Теперь действительно без проблем можно играть в 4K.

Взглянем на новинку через тепловизор. Самое горячее место – пластина, которая контактирует с транзисторными сборками.

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Она разогревается выше 75°C на открытом стенде, хотя мониторинг температуры графического процессора показывает 86°C. Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 73°C.

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И в качестве завершающего штриха – график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов в режиме переключателя OC.

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Что касается игровых тестов, то результаты некоторых из них представлены в обзоре NVIDIA GeForce RTX 3090.

Заключение

Неделю назад мы изучили MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, и тогда многое осталось непонятым, но сейчас все прояснилось. Такие системы охлаждения и питания были избыточны в случае с версией GeForce RTX 3080, но здесь они необходимы и достаточны.

Графический процессор GA102 не стал холоднее, скорее наоборот, его аппетит и тепловыделение увеличились. Частоты не выросли, но количество блоков прибавилось, а самое главное возрос объем памяти, причем физически. Это не просто более емкие микросхемы, а увеличенное их количество, что подразумевает дополнительные энергозатраты, да и охлаждение должно быть лучше, ведь память тоже греется. Можно уверенно сказать, что именно такой должна быть эталонная модель на базе старшего GPU NVIDIA Ampere. Это большая плата с огромной и производительной системой охлаждения и мощной подсистемой питания. Все вместе обеспечивает тихую и эффективную работу, буст будет чаще, а троттлинг сведется к минимуму.

Что касается самой героини обзора, то MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio не только мощная и тихая, но и красивая благодаря четырем модулям с RGB-подсветкой. Один сверху (RGB-светодиоды прямо на печатной плате) и три небольших в пластиковом кожухе спереди. Их эффекты синхронизируются с любой материнской платой. Как вы могли видеть в обзоре, на плате установлена отличная задняя пластина с интегрированными тепловыми трубками (для эффективного распределения тепла по ней), поэтому система охлаждения очень хорошо продумана. И отличный эффективный кулер со спорной технологией прямого контакта.

Все преимущества и особенности очевидны и лежат на поверхности, а есть ли какие-то недочеты? Можно было реализовать более мощную подсистему питания графического процессора с большим числом фаз, чтобы по ним распределить нагрузки и уменьшить нагрев. Однако примененная система питания – эталон самой NVIDIA, поскольку аналогичные используют в других моделях, и я не уверен, что производители могут вносить серьезные изменения в схему питания GA102, поэтому пока мы видим только различные вариации. В остальном это лучшая видеокарта среди GeForce RTX.

P.S. Знаю, многих будут терзать сомнения в выборе между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, однако все просто. Если вы планируете только играть, причем играть в разрешении 4K, то разумнее брать GeForce RTX 3080. Разница в производительности – 10-15%, разница в цене – в два раза. Даже в 8K в текущих играх хватает 10 Гбайт видеопамяти. Речь не идет о новейших ремастерах с дикими текстурами, а об обычных играх типа Grand Theft Auto V или Far Cry 5.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста видеокарту MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.

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