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Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro

Особенность Mirage 12 ARGB Pro – круглый зеркальный тоннель по центру с кольцами внутри.
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Оглавление

Вступление

Мы изучаем много устройств из экосистемы компании AeroCool, пытаясь рассмотреть, как можно больше устройств потому, что они достаточно популярны на рынке. Это обусловлено низкой ценой и хорошим качеством продукции. У компании есть премиальные модели, но в основном она ориентирована на массового покупателя. Тем не менее, я всегда удивляюсь тому, что практически нет унификации. Доходит иногда до смешного: два вентилятора из одной серии одинакового наименования и размеров оказываются абсолютно разными. Я столкнулся с этим совсем недавно как раз при подготовке последних материалов. Причем отличия настолько характерны, что они изготавливались, возможно, на совсем разных заводах, зато в работе с подсветкой они очень похожи и даже так просто не отличить, если не знать заранее.

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Как ни странно, большую популярность набирают именно комплекты корпусных вентиляторов. Я уже рассмотрел два таких. Это Duo 12 Pro и Saturn 12F Pro. Мне все понравилось, за исключением маленького диапазона регулировок скорости вращения. В целом я понял, что подобные комплекты ориентированы на создание хотя бы какого-то потока вместо никакого, а основная их цель – украшение. Действительно, большое внимание уделяется внешнему виду, работы подсветки и ее настройки.

Для этих целей есть даже отдельный контроллер и беспроводной пульт управления. Все здорово работает и смотрится красиво, особенно когда передняя панель стеклянная или с сеткой. Именно для таких случаев предназначены эти комплекты. Еще я столкнулся с тем, что у каждого набора есть своя стилистика, и он может гармонично и выигрышно смотреться только в определенной ситуации. Где-то магия RGB может не сработать, и я попытаюсь сегодня это продемонстрировать на примере корпуса AeroCool Hive, который рассматривал недавно.

К слову сказать, корпус уже изначально оборудован четырьмя FRGB вентиляторами и уже что-то менять здесь сомнительно. Однако, допустим я захотел поменять вентиляторы со статичной подсветкой на управляемые, чтобы в полной мере насладиться эстетическим удовольствием. Для этого я выбрал симпатичный комплект AeroCool Mirage 12 Pro и хочу его установить вместо штатных вертушек.

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Это также комплект вентиляторов с подсветкой и хабом на несколько портов. Кроме этого есть беспроводной пульт для управления режимами подсветки и вентиляторами. Функционал полностью совпадает с рассмотренными ранее двумя моделями, и я снова буду пытаться прокачать корпус, который уже обозревал. Посмотрим, что получится на этот раз.

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Упаковка и комплектация

Коробка абсолютно такая же как у набора AeroCool Duo 12 Pro и Saturn 12F ARGB Pro. Отличия только внешним оформлением потому, что здесь изображены на фотографиях совсем другие по внешнему виду вентиляторы.

По толщине коробка получатся ровно как три вентилятора, уложенных стопкой друг на друга, а по длине вытянута, чтобы разместить внутри комплект поставки.

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Коробка изготовлена из тонкого картона. Яркий цветной фон только с одной стороны, на других плоскостях он белый.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Прямо спереди весь комплект представлен лицом. Мы видим три вентилятора с RGB подсветкой, пульт управления и хаб для подключения всех компонент. В левом верхнем углу находится логотип производителя. В правом верхнем значок RGB Addressable и адрес сайта компании. По центру изображен весь набор. Ниже, черными символами обозначено наименование модели.

Под названием уже мелкими буквами перечислен комплект, который состоит из:

  • Три 12 см ARGB компьютерных вентилятора;
  • Один хаб H66F;
  • Один пульт управления;

В самом низу опять присутствует странная надпись, которая предупреждает о том, что нужна материнская плата с ARGB или хаб H66F/H106С. Сам хаб уже в комплекте есть, а плата с ARGB нужна для синхронизации эффектов. На противоположной стороне мы видим снова значок RGB Addressable, наименование модели и информацию о том, что нужна материнская плата с ARGB или хаб.

Ниже находится схематичное изображение хаба и подключения к нему компонентов, а в самом низу расположена таблица с характеристиками устройств из набора.

Модель Duo 12 ARGB Saturn 12F ARGB Mirage 12 ARGB
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 1000 1000 1300
Тип коннектора 6 pin 6 pin 6 pin
Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6 6
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.15 0.15 0.35
Потребляемая мощность, Вт 1.8 1.8 4.2
Воздушное давление, мм водяного столба 1.29 1.31 1.52
Воздушный поток, CFM 33.4 35.8 45.7
Уровень шума, дБ 19.4 19.6 17.8
Тип подшипника Гидравлический Гидравлический Гидравлический
Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000 60 000

Хорошо заметно, что некоторые характеристики изменились по сравнению с двумя предыдущими комплектами. Например, увеличилась скорость вращения на 300 об/мин. Кажется, что это прилично, ведь почти на треть стало больше. Соответственно возросли воздушное давление и воздушный поток. При этом шум стал меньше и это похоже на какую-то мистификацию. Еще есть интересная информация по другим устройствам. Например, к хабу можно подключить до шести вентиляторов, а радиус действия пульта управления составляет 10 м.

На оставшихся двух боковинах представлено описание комплекта на разных языках. Русский тоже есть:

Mirage 12 ARGB

  • Стильная RGB светодиодная подсветка
  • Совместим с материнскими платами Addressable RGB
  • Изогнутые лопасти вентиляторов

H66F Hub

  • Управление световыми эффектами с помощью системной платы с адресуемой подсветкой RGB
  • Функции управления ШИМ позволяют управлять скоростью вентилятора

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находятся три вентилятора.

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Никакой дополнительной упаковки нет. Они просто лежат в коробке и ничем не защищены. Кроме них есть еще остальные компоненты и вспомогательные аксессуары.

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  • Комплект липучек с двухсторонним скотчем;
  • Пульт управления;
  • Хаб H66F;
  • Четыре комплекта саморезов;
  • Кабель питания для хаба;
  • Кабель с маленькой кнопкой для хаба, чтобы переключать режимы;
  • Кабель подключения хаба к материнской плате.

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Последний оборудован двумя разъемами на конце: один для подключения к адресному разъему RGB материнской платы, а другой для подключения к коннектору 4-pin вентиляторов.

Устройство и особенности комплекта

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Вентиляторы достаточно самобытные. Если в прошлый раз я отмечал какое-то сходство между разными комплектами, то на этот раз все совсем иначе. Здесь крыльчатка совсем другая и этому есть определенные объяснения.

Ключевая особенность – зеркальный тоннель внутри, где множественно повторяется светящееся кольцо при рабочей подсветке. Эта деталь вынудила производителя сделать крупный кожух двигателя в середине, а лопасти укоротить, ведь все это должно умещаться в 12 см корпусе. Получилось интересно.

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А вот конструкция корпуса приблизительно похожа на Saturn 12. Это заметно по трем полоскам по бокам, которые также подсвечиваются. Также спереди есть черное пластиковое кольцо, которое образует два тонких канта подсветки, как на модели Saturn 12 FRGB. Еще светодиоды есть внутри основания крыльчатки.

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При этом все провода выведены в область платы двигателя и оттуда уже идет шестижильный кабель, на конце которого находится 6-pin коннектор.

Шасси примечательно еще тем, что по углам, где размещаются отверстия креплений, есть мягкие площадки, которые призваны гасить колебания.

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Эти подушки располагаются с каждой стороны, поэтому каждый вентилятор моно крепить по-разному. Они изготовлены из мягкого пористого материала и прекрасно справляются со своей задачей. Для крепления в комплекте есть специальные саморезы.

6-контактный разъем может быть и специфический, но он встречается на разных устройствах компании AeroCool и в этом плане достаточно универсален. Длина кабеля у каждого вентилятора составляет 35 см. Соответственно хаб нужно размещать так, чтобы длины до него хватало от всех устройств.

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Если в случае с Duo и Saturn приходилось въезжать в название, то здесь все просто и очевидно. Зеркальный круг внутри создает действительно мираж бесконечного тоннеля внутри. Поэтому название здесь 100% оправданное. Все эффекты подсветки создает контроллер-хаб H66F, мы уже видели его не однократно на других моделях. Пожалуй, вот она настоящая унификация и это разумно и оправдано.

Здесь мы также видим шесть граней. На передней и задней стороне ничего нет. К задней рекомендуется крепить одну часть липучки и приклеить ее на двухсторонний скотч. Это вовсе необязательно, но так удобнее крепить хаб к корпусу. Каждый сам выбирает место для монтажа, но удобнее всего крепить его за правой стенкой корпуса, чтобы не было видно проводов.

На каждой из боковых граней есть какие-либо разъемы. Например, можно подключить шесть шести-контактных вентиляторов.

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Они необходимы для подключения хаба к вентиляторам, питанию, элементам подсветки и материнской плате. К ней подключается один адресный кабель RGB и один кабель для разъема вентиляторов, чтобы осуществлять синхронизацию с ШИМ контроллером. Еще есть коннекторы для подключения кнопки RESET, чтобы переключать режимы подсветки, и разъемы для подключения RGB подсветки сторонних производителей.

Здесь в комплекте есть кабель с маленькой кнопкой на конце, чтобы можно было где-то незаметно ее разместить и использовать как переключатель режимов. Reset можно оставить в покое, но если он вам не нужен, то логично именно к нему подключить хаб. Еще к хабу можно подключить две адресные RGB ленты. Разъемы не специфические, а самые обычные.

Внутри хаба нет ничего интересного. Там находится обычная печатная плата с различными контроллерами, которые осуществляют управление и работу этой системы. Здесь нет ничего сложного или необычного.

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Особенно это заметно по обратной стороне, где прямо по периметру проходит полоска из припоя, которая соединяет контакты разъемов в одну шину.

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Габариты хаба составляют 87 х 37 х 12 мм. Он очень легкий и поэтому приклеивается без проблем. То же самое относится к пульту. Разница лишь в том, что его приклеивать не нужно. Пульт абсолютно такой же как в модели AeroCool Duo 12 Pro.

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Его габариты составляют 82 х 37 х 7 мм. Он также очень легкий и компактный. На его поверхности находится 19 кнопок.

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Они очень удобно объединены в группы. В качестве элемента питания используется батарейка CR2025. На обратной стороне показана схема по ее замене.

Думаю, что с набором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта AeroCool Mirage 12 ARGB Pro проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS 1.52;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tбайт;
  • Блок питания: AeroCool VX Plus (700 Вт).
  • Корпус: AeroCool Hive.

Сборка системы

Сборку лучше проводить в пустом корпусе. AeroCool Hive компактен, и не везде удобно подобраться к винтам. Например, корзину жестких дисков внизу пришлось снять. Штатные вентиляторы прикручены на совесть и открутить их не всегда легко. Тем не менее, это пришлось делать, хотя сама по себе затея сомнительная, и я уже проводил подобный эксперимент ранее. В прошлый раз эффективность повысить не удалось.

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Перед нами штатные вентиляторы корпуса, которые будут заменены. Выглядеть это теперь будет так.

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Лопастей меньше, они другие, и визуально это как небо и земля. Для наглядности я решил записать видео с «разношерстной» системой, чтобы была лучше видна разница. Как и в прошлый раз, хаб разместил за правой боковой крышкой. Места для этого достаточно, а кнопку вывел вниз передней панели, чтобы ее было незаметно.

Металлический корпус препятствует нормальному прохождению сигнала, но все уверенно работает в радиусе одного метра.

На самом деле больше и не нужно. Хорошо, что это наконец-то можно делать не одной кнопкой на корпусе, а отдельным устройством, где их гораздо больше, да и функциональность лучше. Различных режимов и их сочетаний великое множество, и каждый для себя может выбрать то, что ему нравится. Есть специальные предустановки, можно все настроить вручную, а если надоело, то и выключить вовсе. Вариантов много и все это отлично реализовано.

Однако все это до тех пор, пока нет передней панели. Стоит только ее одеть, как все меняется не в лучшую сторону.

Из-за передней сетки не видно самого главного эффекта – бесконечного тоннеля по центру каждого вентилятора, и весь смысл обесценивается. Подсветкой по-прежнему можно управлять, но визуально все смотрится уже иначе.

Что касается охлаждения, то картина сильно не меняется. В цифрах 1000 и 1300 отличаются значительно, но это все равно не 1500-1800 об/мин.

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Просто не хватает воздушного потока, чтобы хоть как-то повлиять на картину. У корпуса AeroCool Hive маленький объем и поэтому нужна более агрессивная циркуляция воздуха, ведь он не должен застаиваться. Но тестируемые вентиляторы не могут создать сильный воздушный поток.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Для разогрева процессора – Prime95, для видеокарты – Furmark. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и провести сравнение с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы на 120 мм включены на максимум;
  • Все вентиляторы на 120 мм включены на минимум;
  • Все вентиляторы на 120 мм в режиме PWM Silent
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

10 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

100 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура SSD, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

По итогам видно, что охлаждение улучшилось мало. Причина заключается в невысокой скорости вращения крыльчаток вентиляторов, которые ориентированы на эстетический внешний вид, оставляя производительность на втором плане.

Заключение

Неплохо, но не идеально, и в два прошлых раза было лучше. В чем основной вопрос? Все дело в сочетании передней панели корпуса и комплектных вентиляторов. Через переднюю сетку практически не видно основную особенность устройств – круглый зеркальный тоннель по центру с кольцами внутри. Сетка очень плотная, а точнее их две: снаружи крупнее, изнутри помельче. Поэтому основной эффект вентиляторов плохо заметно.

Это говорит о том, что компоненты надо подбирать с умом, чтобы можно было в полной мере насладиться их внешним видом и задумкой создателей. В моем случае получилось не очень, но я специально подобрал такую ситуацию, чтобы продемонстрировать, как может получиться при неправильном подборе компонентов. Можно заметить, что без передней панели все выглядит отлично. Следовательно, с такими вентиляторами лучше использовать стеклянную или акриловую панель.

В остальном комплект похож на все то, что я рассматривал ранее. Все достоинства и недостатки такие же. Здесь мне снова не хватило большего диапазона регулировки скорости вращения. Просто изначально должны быть очень мощные вентиляторы, которые способны раскручиваться до 1800-2000 об/мин, чтобы потом ими можно было управлять в больших диапазонах. А здесь максимальная скорость находится на уровне 1300 об/мин. Даже увеличение оборотов не позволяет создать сильный воздушный поток, чтобы обеспечить какой-то запас по мощности.

Кроме того, если вентиляторов в корпусе нет вообще, то лучше устанавливать два на приток и один на вытяжку. В случае с корпусом AeroCool Hive замена трех штатных вентиляторов на этот комплект не сильно повлияла на теплообмен. Это опять обусловлено тем, что не хватает скорости, чтобы раскрыться комплекту.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на комплект вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro.

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