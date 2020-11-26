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Вступление

Сейчас на рынке много системных плат для платформы Intel LGA 1200, но всегда есть потребность в отличной плате, которая будет служить долго и с хорошими функциональными возможностями, чтобы всех интерфейсов было в достатке и не пришлось бы обновляться в ближайшее время.

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Сама платформа не принесла ничего нового, и нужно как-то выкручиваться производителям материнских плат, внедряя новые технические решения, чтобы было интересно пользователям, и был стимул переходить на новинки. Еще пользователям хотелось бы получить продукт, который был актуален длительное время и смог бы проработать хотя бы еще на одном поколении процессоров. Сегодня ситуация складывается так, что производители не заинтересованы в том, чтобы пользователь долго засиживался на старом «железе», даже если его устраивает текущая производительность и тут на помощь приходят разработчики программного обеспечения. Они диктуют свои новые правила и всячески пытаются ставить палки в колеса простого пользователя.

Компания ASUS уже 30 лет производит материнские платы и другие компоненты для компьютеров. Изначально упор делался на качество изготовления и высокий ресурс. Поэтому у разных поколений пользователей уже сформировалось такое мнение, что устройства компании стоят чуть дороже, чем у конкурентов, но зато они более стабильны, надежны и долговечны. Можно считать это мифом или стереотипом, но у меня до сих пор есть несколько старых моделей плат, которые продолжают работать.

А еще бывают совершенно нишевые продукты, которые предназначаются для определенной категории пользователей, например, геймеров. Поэтому популярные модели плат приходится обновлять с выходом каждой новой платформы. К нам на тестирование попала материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming.

Она ориентирована в первую очередь на геймеров, которые решили создать полноценную систему на базе новой платформы компании Intel. Инженеры ASUS постоянно находятся в поисках невероятного, и я надеюсь, что у них получится нас чем-нибудь удивить.

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна и включает в себя большое количество разнообразных продуктов, включая материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же, присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG).

Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется. Внешнее оформление очень привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на представлена по существу. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Несмотря на то, что основной фон черный, здесь присутствуют узоры. В том числе на заднем плане заметен огромный светящийся символ серии ROG. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z490-E GAMING. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В левом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

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Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже, большую часть занимают два изображения платы. Одно из них отображает разъемы задней панели, а другое вид сверху. Слева и справа от изображений находятся два списка, которые формируют одну очень подробную спецификацию устройства. Ниже расположено четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства, которые могут заинтересовать покупателя в первую очередь.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую коробку. Под ней в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим картонный разделитель в середине которого находятся информационные носители, а на дне коробки – оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Вентилятор 40 мм;

Два кабеля для RGB LED подсветки;

Антенна для беспроводного модуля;

Один термистор;

Наклейка на корпус.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки эта плата будет не из дешевых. Антенна беспроводного модуля находится в специальной коробочке, которая была сверху. Сверху присутствует эмблема ROG и надпись «Welcome to the Republic». Внутри прячется антенна с проводами, упакованная в пакет.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате нет потому, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. В нижней его части, над разъемами задней панели, находится зеркальная вставка с надписью Strix и RGB LED модулем внутри.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть много принтов. Даже по-русски написано одно слово – скорость. Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

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Восьми-контактный коннектор обрамлен металлическим кожухом и выполнен по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OptiMem II, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Заполнять рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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Питание процессора выполнено по схеме 14+2, а точнее 7*2+1*2. шесть каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1200.

На каждый из 16 каналов приходится по одной суперферритовой катушке и по одной транзисторной сборке Vishay Semiconductor SiC639. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 50А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, там же еще есть диод Шоттки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны.

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В качестве основного ШИМ контроллера используется чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B.

Устройство позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманский процессор Intel Core i9 10900K обладает 10 ядрами.

Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два радиатора. Однако, прежде чем их демонтировать, нужно снять пластиковый кожух слева.

Он крепится двумя саморезами с обратной стороны. Снизу находится вставка и надпись Republic Of Gamers, а сверху логотип ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

Под кожухом находится боковой радиатор охлаждения транзисторных сборок. Он соединяется тепловой трубкой с верхним и нижним.

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Все три радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Каждый радиатор крепится жестко при помощи двух винтов, закрученных с обратной стороны.

Снизу находится сложная конструкция. Если быть точнее, то начинается она с середины.

Чтобы разобраться с этим чудом, необходимо сначала снять верхнюю крышку. Она фиксируется четырьмя винтами прямо сверху.

На ней присутствует надпись Republic Of Gamers и ROG. Под ней мы видим радиатор чипсета с модулем RGB подсветки.

Сверху и снизу находятся металлические пластины для отвода тепла от накопителей M.2. Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов.

На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор очень маленький и посредственный. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется черная терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z490.

Мы уже много раз с ним встречались и здесь ничего нового не появилось. Он поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и еще один для помпы. Далее следуют контакты термистора и сброса настроек ClrCMOS. За ними следуют две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 3 и два разъема для RGB LED. Один обычный, а второй адресный второго поколения.

Затем идет сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации. В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы.

Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционные усилители. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC1220.

Рядом со звуковым кодеком, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю, почти за разъемами задней панели, распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Вместе они делят 16 линий PCI-e Gen3. Все остальные слоты получают линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4. Под верхним слотом PCI-e x16 и между вторым и третьим находятся два разъема M.2 для установки накопителей.

Они могут работать как в режиме SATA так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Кнопка BIOS Flashback(обновление/восстановление через USB)

Восемь разъемов USB 3.1 (один Type-C);

Один видеовыход HDMI 2.0;

Один видеовыход Display Port;

Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода для антенн.

На плате установлен беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201. Он вставляется в специальный разъем M.2 на плате. Для того, чтобы его демонтировать необходимо открутить два винта с обратной стороны и снять заглушку задней панели, которая предустановлена на плате.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z490-E Gaming Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4666+ (разгон)) МГц Слоты расширения 3 - PCI-e x16 Gen3 (х8+х8+х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490) USB 3.2 Gen2 3 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1 + 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z490) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optic Out;

1 х Display Port;

1 x HDMI 1.4b;

2 x Ant. Out;

1 x FlashBack Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакомая по предыдущим моделям и уже давно кардинально не меняется. Интерфейс удобный и очень понятный. Многие уже привыкли к нему, и нет смысла в каких-то изменениях потому, что уже понятны все категории и места расположения нужных настроек. Заблудиться здесь невозможно.

Материнская плата попала на тестирование, когда только состоялся релиз и эта была единственная версия BIOS на тот момент. Позже выпустили уже другие версии с большим списком изменений, и я надеюсь, что многое исправилось. Я смог в этом убедиться позже на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS XII APEX. Здесь также есть режим EZ Mode, где осуществляются простые базовые настройки, которые подойдут для большинства. Как геймер я бы ограничился установкой профиля XMP и включил интеллектуальный разгон и получил бы производительность близкую к максимальной.

В этой версии BIOS практически не работал вентилятор, поэтому я не знаю, как плата будет работать с более поздними релизами. Кроме этого у меня были проблемы с разгоном, и я надеюсь они исправились. В остальном никаких проблем с работой или автоматическим разгоном не было.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго ковыряешься и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, версия BIOS 0707;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX3080 Gaming;

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт);

Тестирование

Сборка системы проходит очень просто. Теперь давайте посмотрим на работу подсветки

Для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт. Не самый удачный экземпляр процессора. Все ядра запускаются здесь на 4.9 ГГц, но стабильности нет.

Для того чтобы получить стабильную работу, пришлось обратиться к автоматическому разгону, чтобы алгоритм сам определил оптимальные значения. А вот с памятью все как-то странно.

Действительно не было стабильности на штатном профиле XMP. Такого я не встречал нигде, причем проблема не решалась даже при помощи увеличения напряжения вплоть до 1.8 В. Пришлось снизить частоту до 4000 МГц.

Тестирование ASUS ROG Strix Z490-E Gaming проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:

ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG Strix RTX3080 Gaming;

ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, Intel Core i5 10600К @ 4800 МГц, память 4000 МГц, тайминги 18-19-19-39-2Т, ASUS ROG Strix RTX3080 Gaming.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C



Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C



Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C



Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования Prime95.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Лично мне материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming понравилась, но есть ряд замечаний, а значит, идеальной ее назвать нельзя. Начнем с того, что она немало стоит. Ее цена более 20 000 рублей. Понятно, что все познается в сравнении, но есть модели на чипсете Intel Z490 дешевле. Тут же возникает еще один логический вопрос: почему бы мне не переплатить за процессор Core i9-9900K и не использовать его с доступной платой на чипсете Intel Z390, ведь новая платформа ничего революционного не принесла.

Традиционно у ASUS все сделано качественно, удобно и красиво, но мне не понравился момент с установкой M.2 накопителей. Для этого нужно совершить много лишних манипуляций. Это скрашивает очень богатое оснащение новинки. Есть два современных сетевых адаптера, один из которых беспроводной. Еще есть два видеовыхода на задней панели, но, думаю, вряд ли кто-то купит такую плату для процессора со встроенной графикой. Также у этой модели очень хорошая подсистема питания, которая рассчитана на топовые модели ЦП. Зато радиатор на чипсете выглядит как поделка дизайнеров.

Подводя итог можно сказать, что это одна из наиболее оснащенных системных плат ASUS для новейшей платформы Intel. Дешевой она не будет, а подойдет лишь для энтузиастов, которые осваивают новое поколение процессоров. Причем для моделей начального уровня она будет слишком «жирной», поэтому рекомендуется сочетать ее с топовыми модификациями Intel Core i7 и i9 последнего поколения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: