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Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War

Сводный тест 21 видеокарты (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) в пяти разрешениях со включенными NVIDIA RTX и DLSS 2.0 и без.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Сюжетная линия Call of Duty: Black Ops Cold War начинается в 1981 году в Амстердаме. Протагонист прошлых частей серии, Алекс Мэйсон, в сопровождении вечного напарника Вудса и агента Адлера должен нейтрализовать террористическую ячейку. У главы иранских басурман есть информация о человеке, взявшем в заложники несколько десятков американских граждан. Ее добыча и является целью миссии.

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У агента Адлера оказались связи в местной полиции, благодаря которым отряд сотрудников ЦРУ смог без помех подойти к логову террористов. В ходе рейда бравые парни из колыбели демократии начали готовить из гостей с Ближнего Востока отборный шашлык. Погоня за главарем ячейки сопровождалась головокружительными скачками по крышам и морем спецэффектов. И, естественно, в лучших традициях серии Call of Duty – десятками уничтоженных плохишей.

В ходе перестрелки выяснилось, что новая часть Black Ops Cold War обладает фирменным набором знаменитой серии: возможностью подбирать любые стволы, бесконечным здоровьем, автоматически пополняемым в укрытиях, и активным экшеном, приправленным фейерверками.

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В финале головокружительной погони главный террорист был пойман, и Мэйсон в лучших традициях Карателя выбил из него необходимую информацию. Причем в ходе допроса появилась вариативность. Например, злодея можно было сбросить с крыши или пощадить и в награду получить дополнительную информацию.

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Благодаря выбитой информации оперативная группа ЦРУ отправилась в Трабзон, Турцию. Там находился другой иранский террорист, у которого были очередные сведения о месте нахождения американских заложников.

Араш, так звали главный объект операции, должен был появиться на военном аэродроме, заполненном плохими парнями. Через некоторое время он приехал в джипе и в лучших традициях игровых злодеев убил всех соратников, находящихся в автомобиле. Попытка нейтрализовать Араша окончилась неудачей. В итоге Мэйсону & Ко пришлось преследовать… идущий на взлет военно-транспортный самолет.

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В ходе погони была обнаружена новая игровая механика: ЦРУ-шники запустили радиоуправляемую игрушечную машинку, начиненную взрывчаткой. Управляя этим устройством, протагонист сумел… взорвать самолет. В лучших традициях господ, несущих демократию по всему миру.

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В результате импульсивных и «расчетливых» действий вся оперативная группа ЦРУ чуть не сложила головы под горящими обломками подорванного ими же самолета. Но уже в следующей сцене случился хэппи-энд и Мэйсон обнаружил, что его товарищи живы-здоровы и силой мысли нашли в пылающих развалинах того самого Араша.

Террорист сообщил, что носителям демократии не удастся спасти заложников, так как жив некий Персей. И этот некто спалит весь … монолог Араша был прерван контрольным выстрелом агента Адлера.

Дальнейший видео брифинг рассказал о том, что Персей - это русский разведчик (как неожиданно), представляющий угрозу всей цивилизации. И лично президент Рейган благословил специальных агентов Адлера, Мэйсона и Вудса спасти мир от этой напасти.

Агент Адлер для выполнения задания собрал свою старую группу, в которую вошел некий агент Белл. Этим персонажем в дальнейшем и будет управлять игрок.

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Встреча группы Адлера произошла на конспиративной квартире. Для прохождения новой миссии Беллу необходимо подойти к доске улик, на которой и расположены сами задания.

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Для выявления мотивов Персея, агент Адлер предложил вспомнить о событиях 1968 года, произошедших во Вьетнаме. Тогда русский шпиён организовал нападение вьетконговцев на американскую базу. Целью была ядерная бомба, которую захотел захватить представитель империи зла.

Адлер и большая часть его оперативной группы в то время находились на этой базе.

Воспоминания тринадцатилетней давности и стали новой миссией. Все в лучших традициях серии Call of Duty: Black Ops, которая прославилась своими сюжетными поворотами, умело переплетающими настоящее и прошлое.

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Ну а я желаю нашим читателям приятного времяпрепровождения в данной игре, а сам перехожу к главному блюду материала - тестированию видеокарт.

Системные требования

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Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 175 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7950 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 250 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 64 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена/средняя/ультра высокая.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены/средние/ультра высокие.
    • Трассировка лучей: затение - отключено/среднее/ультра высокое.
    • NVIDIA DLSS - отключено/производительность/качество.
    • Качество сглаживания - ультра высокое/выключено.
    • Качество затенения - ультра высокое/выключено.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять Оперативная память Мбайт

Для комфортной игры в Call of Duty Black Ops: Cold War потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной десятью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал

3440х1440

Разгон Номинал

3840х2160

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Игра Call of Duty: Black Ops Cold War предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у части видеокарт нижнего ценового сегмента.

В разрешениях 2560х1440 и 3440х1440 высокие результаты показали старшие карты и часть "середнячков".

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Разрешение 3440х1440 "покорилось" только старшим графическим ускорителям компании NVIDIA.

В игре Call of Duty: Black Ops Cold War доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с GeForce RTX 2070, а карта Radeon RX 5700 была немного быстрее GeForce RTX 2060.

Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает множество фирменных технологий NVIDIA, включая:

  • эффекты, реализованные с помощью трассировки лучей: фоновое затенение, локальные тени и тени от солнца для еще большего погружения в игровой процесс;
  • интеллектуальный апскейлер NVIDIA DLSS для повышения fps в игре одновременно с повышением четкости изображения. Активация DLSS позволяет повысить fps в игре до 85% в разрешении 4K на видеокартах GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс максимально быстрым и четким;
  • NVIDIA Reflex для уменьшения задержек системы и улучшения управляемости;
  • NVIDIA Ansel для захвата уникальных скриншотов высокого разрешения;
  • NVIDIA Highlights в режиме Multiplayer для автоматической записи самых захватывающих игровых моментов.

Трейлеры, иллюстрирующие возможности NVIDIA RTX:

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В отличие от Call of Duty: Modern Warfare, где при помощи трассировки делали только тени от локальных источников света, в Call of Duty: Black Ops Cold War разработчики планомерно улучшают возможности игрового движка по части трассировки лучей. Теперь в игре целых три эффекта при помощи трассировки – локальные тени, тени от солнца и фоновое затенение.

Локальные тени работают для точечных источников света, производя четкие и максимально детализированные тени с жесткими краями. Заметить такие тени можно на карте, где вы будете планировать задания.

Локальные тени также применяются для крупных рассеянных источников света внутри помещений, такие источники дают рассеянные тени - чем дальше тень от объекта, которые ее отбрасывает, тем более рассеянной становится тень.

Заметить такие тени можно на персонажах - короткие тени, которые персонажи отбрасывают сами на себя, имеют жесткие очертания, тогда как основные тени в месте контакта с ногами персонажей имеют жесткие очертания и размываются по мере отдаления.

На всех открытых локациях с естественным освещением используются тени от солнца. Как и в реальной жизни, эти тени следуют физическим законам распространения света и размываются по мере удаления от объектов, которые их отбрасывают. Кроме того, новые тени НЕ страдают от ступенек, которые часто можно заметить с классическими теневыми картами.

Последний эффект - фоновое затенение. AO при помощи трассировки лучей дает рассеянные тени в местах большого скопления объектов, например под кустами, в джунглях, либо в гараже там, где нет прямого освещения.

Подобные рассеянные тени хорошо связывают объекты сцены, особенно в тех местах, где нет прямого освещения.

Например, в углах гаража, где нет освещения, АО создает естественные рассеянные тени от балок, бочек и т.д.

Подобное нехарактерное для игр разнообразие различных видов теней от источников освещения самых разных форм и размеров придает игре киношный CG вид и выводит картинку на новый для этой серии игр уровень.

Также с работой технологий NVIDIA RTX и DLSS 2.0 в Call of Duty Black Ops: Cold War можно ознакомиться в следующем материале.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Номинал

2560х1440

Номинал

3840х2160

Номинал

После включения технологии NVIDIA RTX с настройками "среднее качество" и "ультра качество", производительность видеокарт заметно снизилась.

В разрешении 1920х1080 высокие результаты показала вся линейка графических ускорителей RTX и старший представитель прошлого поколения GeForce GTX 1080.

В разрешении 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у карты GeForce RTX 2060.

Разрешение 3840х2160 не покорилось ни одному ускорителю.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)

1920х1080

Номинал

2560х1440

Номинал

3840х2160

Номинал

Также игра Call of Duty Black Ops: Cold War поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

По диаграмме сводного тестирования видеокарт видно, что при включении технологии DLSS 2.0 с профилем "качество" и выключенной трассировкой лучей, производительность видеокарт GeForce RTX выросла на 7-43%. После активации профиля "производительность" результаты ускорителей увеличилась на 18-143%. При этом карта GeForce RTX 2060 продемонстрировала высокую производительность в разрешении 3840х2160, чего не могла сделать раньше.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)

1920х1080

Номинал

2560х1440

Номинал

3840х2160

Номинал

После включения трассировки лучей в «ультра качестве» нагрузка на видеокарты увеличилась, и технология Deep Learning Super Sampling 2.0 смогла реализовать свой потенциал в большей степени. Профиль «качество» увеличил результаты карт на 13-100%, профиль «производительность» – на 30-200%.

Как следствие, с последним пресетом все графические ускорители GeForce RTX обеспечили комфортную производительность, включая разрешение 3840 х 2160.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix call of duty black ops cold war nvidia rtx dlss 2.0

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