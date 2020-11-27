В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Сюжетная линия Call of Duty: Black Ops Cold War начинается в 1981 году в Амстердаме. Протагонист прошлых частей серии, Алекс Мэйсон, в сопровождении вечного напарника Вудса и агента Адлера должен нейтрализовать террористическую ячейку. У главы иранских басурман есть информация о человеке, взявшем в заложники несколько десятков американских граждан. Ее добыча и является целью миссии.

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У агента Адлера оказались связи в местной полиции, благодаря которым отряд сотрудников ЦРУ смог без помех подойти к логову террористов. В ходе рейда бравые парни из колыбели демократии начали готовить из гостей с Ближнего Востока отборный шашлык. Погоня за главарем ячейки сопровождалась головокружительными скачками по крышам и морем спецэффектов. И, естественно, в лучших традициях серии Call of Duty – десятками уничтоженных плохишей.

В ходе перестрелки выяснилось, что новая часть Black Ops Cold War обладает фирменным набором знаменитой серии: возможностью подбирать любые стволы, бесконечным здоровьем, автоматически пополняемым в укрытиях, и активным экшеном, приправленным фейерверками.

В финале головокружительной погони главный террорист был пойман, и Мэйсон в лучших традициях Карателя выбил из него необходимую информацию. Причем в ходе допроса появилась вариативность. Например, злодея можно было сбросить с крыши или пощадить и в награду получить дополнительную информацию.

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Благодаря выбитой информации оперативная группа ЦРУ отправилась в Трабзон, Турцию. Там находился другой иранский террорист, у которого были очередные сведения о месте нахождения американских заложников.

Араш, так звали главный объект операции, должен был появиться на военном аэродроме, заполненном плохими парнями. Через некоторое время он приехал в джипе и в лучших традициях игровых злодеев убил всех соратников, находящихся в автомобиле. Попытка нейтрализовать Араша окончилась неудачей. В итоге Мэйсону & Ко пришлось преследовать… идущий на взлет военно-транспортный самолет.

В ходе погони была обнаружена новая игровая механика: ЦРУ-шники запустили радиоуправляемую игрушечную машинку, начиненную взрывчаткой. Управляя этим устройством, протагонист сумел… взорвать самолет. В лучших традициях господ, несущих демократию по всему миру.

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В результате импульсивных и «расчетливых» действий вся оперативная группа ЦРУ чуть не сложила головы под горящими обломками подорванного ими же самолета. Но уже в следующей сцене случился хэппи-энд и Мэйсон обнаружил, что его товарищи живы-здоровы и силой мысли нашли в пылающих развалинах того самого Араша.

Террорист сообщил, что носителям демократии не удастся спасти заложников, так как жив некий Персей. И этот некто спалит весь … монолог Араша был прерван контрольным выстрелом агента Адлера.

Дальнейший видео брифинг рассказал о том, что Персей - это русский разведчик (как неожиданно), представляющий угрозу всей цивилизации. И лично президент Рейган благословил специальных агентов Адлера, Мэйсона и Вудса спасти мир от этой напасти.

Агент Адлер для выполнения задания собрал свою старую группу, в которую вошел некий агент Белл. Этим персонажем в дальнейшем и будет управлять игрок.

Встреча группы Адлера произошла на конспиративной квартире. Для прохождения новой миссии Беллу необходимо подойти к доске улик, на которой и расположены сами задания.

Для выявления мотивов Персея, агент Адлер предложил вспомнить о событиях 1968 года, произошедших во Вьетнаме. Тогда русский шпиён организовал нападение вьетконговцев на американскую базу. Целью была ядерная бомба, которую захотел захватить представитель империи зла.

Адлер и большая часть его оперативной группы в то время находились на этой базе.

Воспоминания тринадцатилетней давности и стали новой миссией. Все в лучших традициях серии Call of Duty: Black Ops, которая прославилась своими сюжетными поворотами, умело переплетающими настоящее и прошлое.

Ну а я желаю нашим читателям приятного времяпрепровождения в данной игре, а сам перехожу к главному блюду материала - тестированию видеокарт.

Системные требования

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Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 175 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2 Гбайт или AMD Radeon HD 7950 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 250 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 64 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации реклама Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.2.

NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена/средняя/ультра высокая.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены/средние/ультра высокие.



Трассировка лучей: затение - отключено/среднее/ультра высокое.



NVIDIA DLSS - отключено/производительность/качество.



Качество сглаживания - ультра высокое/выключено.



Качество затенения - ультра высокое/выключено.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять Оперативная память Мбайт

Для комфортной игры в Call of Duty Black Ops: Cold War потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной десятью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт 1920х1080 Разгон Номинал 2560х1080 Разгон Номинал 2560х1440 Разгон Номинал 3440х1440 Разгон Номинал 3840х2160 Разгон Номинал 1% low и average FPS

Игра Call of Duty: Black Ops Cold War предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у части видеокарт нижнего ценового сегмента.

В разрешениях 2560х1440 и 3440х1440 высокие результаты показали старшие карты и часть "середнячков".

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Разрешение 3440х1440 "покорилось" только старшим графическим ускорителям компании NVIDIA.

В игре Call of Duty: Black Ops Cold War доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с GeForce RTX 2070, а карта Radeon RX 5700 была немного быстрее GeForce RTX 2060.

Call of Duty: Black Ops Cold War поддерживает множество фирменных технологий NVIDIA, включая:

эффекты, реализованные с помощью трассировки лучей: фоновое затенение, локальные тени и тени от солнца для еще большего погружения в игровой процесс;

интеллектуальный апскейлер NVIDIA DLSS для повышения fps в игре одновременно с повышением четкости изображения. Активация DLSS позволяет повысить fps в игре до 85% в разрешении 4K на видеокартах GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс максимально быстрым и четким;

NVIDIA Reflex для уменьшения задержек системы и улучшения управляемости;

NVIDIA Ansel для захвата уникальных скриншотов высокого разрешения;

NVIDIA Highlights в режиме Multiplayer для автоматической записи самых захватывающих игровых моментов.

Трейлеры, иллюстрирующие возможности NVIDIA RTX:

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В отличие от Call of Duty: Modern Warfare, где при помощи трассировки делали только тени от локальных источников света, в Call of Duty: Black Ops Cold War разработчики планомерно улучшают возможности игрового движка по части трассировки лучей. Теперь в игре целых три эффекта при помощи трассировки – локальные тени, тени от солнца и фоновое затенение.

Локальные тени работают для точечных источников света, производя четкие и максимально детализированные тени с жесткими краями. Заметить такие тени можно на карте, где вы будете планировать задания.

Локальные тени также применяются для крупных рассеянных источников света внутри помещений, такие источники дают рассеянные тени - чем дальше тень от объекта, которые ее отбрасывает, тем более рассеянной становится тень.

Заметить такие тени можно на персонажах - короткие тени, которые персонажи отбрасывают сами на себя, имеют жесткие очертания, тогда как основные тени в месте контакта с ногами персонажей имеют жесткие очертания и размываются по мере отдаления.

На всех открытых локациях с естественным освещением используются тени от солнца. Как и в реальной жизни, эти тени следуют физическим законам распространения света и размываются по мере удаления от объектов, которые их отбрасывают. Кроме того, новые тени НЕ страдают от ступенек, которые часто можно заметить с классическими теневыми картами.

Последний эффект - фоновое затенение. AO при помощи трассировки лучей дает рассеянные тени в местах большого скопления объектов, например под кустами, в джунглях, либо в гараже там, где нет прямого освещения.

Подобные рассеянные тени хорошо связывают объекты сцены, особенно в тех местах, где нет прямого освещения.

Например, в углах гаража, где нет освещения, АО создает естественные рассеянные тени от балок, бочек и т.д.

Подобное нехарактерное для игр разнообразие различных видов теней от источников освещения самых разных форм и размеров придает игре киношный CG вид и выводит картинку на новый для этой серии игр уровень.

Также с работой технологий NVIDIA RTX и DLSS 2.0 в Call of Duty Black Ops: Cold War можно ознакомиться в следующем материале.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт 1920х1080 Номинал 2560х1440 Номинал 3840х2160 Номинал

После включения технологии NVIDIA RTX с настройками "среднее качество" и "ультра качество", производительность видеокарт заметно снизилась.

В разрешении 1920х1080 высокие результаты показала вся линейка графических ускорителей RTX и старший представитель прошлого поколения GeForce GTX 1080.

В разрешении 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у карты GeForce RTX 2060.

Разрешение 3840х2160 не покорилось ни одному ускорителю.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off) 1920х1080 Номинал 2560х1440 Номинал 3840х2160 Номинал

Также игра Call of Duty Black Ops: Cold War поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

По диаграмме сводного тестирования видеокарт видно, что при включении технологии DLSS 2.0 с профилем "качество" и выключенной трассировкой лучей, производительность видеокарт GeForce RTX выросла на 7-43%. После активации профиля "производительность" результаты ускорителей увеличилась на 18-143%. При этом карта GeForce RTX 2060 продемонстрировала высокую производительность в разрешении 3840х2160, чего не могла сделать раньше.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra) 1920х1080 Номинал 2560х1440 Номинал 3840х2160 Номинал

После включения трассировки лучей в «ультра качестве» нагрузка на видеокарты увеличилась, и технология Deep Learning Super Sampling 2.0 смогла реализовать свой потенциал в большей степени. Профиль «качество» увеличил результаты карт на 13-100%, профиль «производительность» – на 30-200%.

Как следствие, с последним пресетом все графические ускорители GeForce RTX обеспечили комфортную производительность, включая разрешение 3840 х 2160.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

