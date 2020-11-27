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Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro

Каким должен быть современный защищенный смартфон и чем можно пожертвовать при его выборе?
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Оглавление

Вступление

Смартфоны с защитой от внешних воздействий активно предлагаются несколькими китайскими компаниями и пользуются стабильным спросом. Конечно, им не грозят лидирующие позиции в рейтингах продаж, но определенную долю рынка они занимают. Это объясняется спецификой применения таких аппаратов – в условиях, где автономность и безотказность ценятся выше удобства, мобильности и прогрессивности.

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Одним из производителей таких моделей является компания Oukitel. Мы уже не раз рассказывали о смартфонах данного производителя, как защищенных, так и классических.

Сегодня наше внимание привлек Oukitel WP8 Pro. Чем он может порадовать своего владельца и что такого «Pro» есть в этой модели? Постараемся ответить на вопрос в ходе тестирования. А для начала изучим технические характеристики модели.

Технические характеристики

Модель Oukitel WP8 Pro
Тип устройства Смартфон
Процессор MediaTek Helio A25
Видеопроцессор Mali-G72 MP3
Память, Гбайт Оперативная: 4;
Основная: 64
Экран 6.49" IPS, 2340 x 1080
Камеры, Мпикс Фронтальная: 8;
Основная: 16+2+2
Поддержка MicroSD Да (вместо второй SIM)
NFC Да
Батарея, мАч 5 000
Размеры, мм 174 х 81 х 17
Масса, г 260 (278)*
Цена, руб. ~11 990**
* Значение, заявленное производителем (по результатам собственных измерений).
** Стоимость в России на сайте производителя.
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В данном случае оснащение получилось сдержанным, но и не аутсайдерским. Используется процессор начального уровня, типичный для смартфонов данного ценового сегмента, зато объемы памяти достаточны для комфортного использования в самых разных задачах.

Отметим оптимальное разрешение дисплея, наличие тройной основной камеры и модуля NFC. Разве что емкость аккумулятора воспринимается скромной по меркам защищенных аппаратов.

Упаковка и комплектация

Традиционно для смартфонов Oukitel, коробка выполнена из плотного картона белого цвета. Основная часть накрывается крышкой. На лицевой стороне по центру расположен логотип производителя, больше никаких дизайнерских решений не предусмотрено.

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Тыльная сторона несет на себе только две наклейки. На первой отображаются краткие технические характеристики и название модели, а на второй – идентификационная информация конкретного экземпляра.

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Пластиковая вставка внутри служит для точного фиксирования содержимого на своих местах. Смартфон снабжен транспортировочной защитной пленкой с перечислением основных характеристик модели.

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Комплектация достаточно стандартна, по меркам защищенных аппаратов. Аксессуары выполнены в черном цвете.

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В комплект поставки входит:

  • Адаптр питания;
  • Кабель USB – microUSB;
  • Кабель USB OTG;
  • Документация.

В целом, упаковка не вызывает каких-то эмоций или впечатлений – это обычная картонная коробка, исправно выполняющая свою функцию по защите содержимого при транспортировке. Традиционно для таких устройств отметим отсутствие заводской пломбы и отсутствие гарантии, что ранее упаковка не была вскрыта кем-либо.

Внешний вид и конструкция

Oukitel WP8 Pro построен в форм-факторе моноблока с сенсорным экраном. Корпус изготовлен из металла и плотной резины. Естественно, ни о каких люфтах или хлипкости конструкции речи идти не может – все детали максимально надежно зафиксированы на своих местах.

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Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом с закругленными краями по периметру. При этом, панель немного утоплена ниже уровня резиновых вставок на торцах, защищающих стекло от появления царапин и затертостей если класть смартфон экраном вниз на плоскую поверхность. Производитель говорит о применении закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5.

В выключенном состоянии, границы дисплея незаметны. На самом же деле, боковые рамки достаточно средние. По меркам современных смартфонов они далеки от понятия "узкие", однако, для данного сегмента девайсов – этот вопрос не является первостепенным.

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Фронтальная камера немного заступает на дисплей и оформлена как каплевидный выступ. На стыке стекла и резиновой накладки расположена широкая решетка разговорного динамика.

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Нижняя граница лишь немного шире боковых, здесь нет никаких конструктивных элементов.

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Грани выполнены из резиновых и металлических накладок. Такое решение позволило придать смартфону брутальный внешний вид и добиться удобства при использовании. Резиновые накладки эффективно защищают смартфон при падении на твердую поверхность, а металлические накладки делают боковые грани чуть тоньше и удобнее для удержания в руке. Да и стилистически такое решение выглядит гораздо интереснее, чем полностью обрезиненные грани.

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Справа можно увидеть крышку для слота под SIM-карты и карту памяти, кнопку управления питанием и дактилоскопический сканер. В нижней части находим узкую решетку динамика. Сама панель закреплена на четыре небольших винта.

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По центру нижней грани видим заглушку, за которой прячется порт micro-USB для зарядки и синхронизации с ПК.

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Сверху под заглушкой находится классический аудио-разъем 3,5 мм. Левый торец занят двухпозиционной клавишей-качелью для регулировки громкости, дополнительной SMART-кнопкой и второй решеткой основного динамика. Здесь накладка также закреплена винтами.

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Тыльная сторона объединена с верхней и нижней накладками, в центре можно увидеть пиктограммы, обозначающие защищенность смартфона от тех или иных воздействий. Поверхность украшена рельефным рисунком с акцентом на симметрию. По краям накладки стилизованы под углеродное волокно, а модуль основной камеры опоясан металлическим кольцом.

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В нижней части можно увидеть логотип производителя и петлю для крепления ремешка. Здесь же можно увидеть обозначение IP-68. Оно говорит о соответствующей степени защиты от внешних воздействий.

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В целом, конструкция аппаратом такого плана достаточно простая. Фактически, они являются объединением обычного смартфона и массивного защитного чехла. Дополнительным плюсом будет наличие защиты от воды. Однако отметим, что наличие специальных заглушек для разъемов, подразумевает отсутствие влагозащиты самих разъемов и пользователю необходимо контролировать, чтобы заглушки всегда были плотно закрыты. Пока смартфон относительно новый это вряд ли будет создавать проблемы, а вот со временем надежность такого решения может оказаться не такой эффективной. Впрочем, это один из факторов экономии при производстве бюджетного устройства.

Также огорчило применение морально устаревшего порта micro-USB. Ведь уже давно смартфоны массово переходят на разъемы типа USB-C и эта тенденция становится лишь популярнее. Да и уровень удобства разъема нового образца несравнима.

В остальном к нашему герою не возникает каких-либо претензий по части качества исполнения, а дизайн достаточно типичен для всех устройств такого плана. Он успешно создаёт впечатление неубиваемого "кирпича", который способен работать даже в самых тяжелых условиях.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 6.49 дюйма – скромный по современным меркам показатель. Разрешение – 2340 х 1080 точек, плотность пикселей – 397 ppi. Такое решение оптимально, поскольку обеспечивает отличную детализацию изображения, без чрезмерного энергопотребления.

Хотя сейчас достаточно много смартфонов с более крупными дисплеями, данный выбор в рамках этой модели вполне логичен, ведь корпус обладает достаточно внушительными габаритами и при использовании более крупного дисплея он стал бы еще крупнее.

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Фронтальная камера расположена в верхней части дисплея на выступе в форме капли. Углы дисплея скруглены. Хотя боковые рамки относительно небольшие, массивные накладки корпуса заметно добавляют ширины и в итоге смартфон становится достаточно крупным.

Дисплей радует достаточно контрастным изображением и приятной цветопередачей. Под углом, оттенки не изменяются.

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Белый цвет смотрится максимально натуральным и естественным, без заметных отклонений в цветовой температуре. Под углом не наблюдается каких-либо существенных изменений.

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А вот черный цвет обладает розоватым оттенком, который заметно высветляется при взгляде под углом.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки дисплея в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 473 0.379 1248
75 368 0.296 1243
50 248 0.199 1246
25 126 0.120 1050
0 1 0

Как видим, запас яркости существенный, он позволит комфортно пользоваться аппаратом даже в солнечную погоду. Отметим практически нулевую яркость отображения черного цвета, что обеспечивает солидный уровень контрастности.

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Графики расположились на минимальном удалении от референса и практически совпали между собой.

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Мы видим стабильные показатели каждого из цветов на протяжении всего графика. Отметим их равноудаленность друг от друга.

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Цветовая температура завышена примерно на 1000К относительно референса – это позволяет создать эффект более контрастного изображения. Однако, в данном случае, это может быть заметно для внимательных пользователей.

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А вот цветовой диапазон искренне порадовал – практически идеальное совпадение с общепринятым стандартом sRGB позволяет рассчитывать на максимально корректное отображение цветов.

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Точки серого клина сгруппировались на небольшом расстоянии от границ дельты – паразитные оттенки не будут создавать дискомфорт для пользователя.

В целом, защищенные смартфоны сложно рассматривать как девайсы, с претензией на максимальную точность отображения оттенков и качество дисплея в целом. Тем не менее, производитель хорошо поработал, чтобы обеспечить пользователю комфорт использования и старания не прошли зря. Перед нами качественный дисплей с точной цветопередачей, хорошим запасом яркости и чувствительным сенсором. Также порадовало наличие олеофобного покрытия, а стекло Corning Gorilla Glass 5 позволяет ожидать неплохой прочности.

Аппаратная платформа и производительность

В качестве центрального процессора применяется MediaTek Helio A25. Он включает в себя восемь ядер Cortex-A53. Два из них работают на частоте 2 ГГц и два – на 1,5 ГГц. Чип выполнен по 12 нм техпроцессу и предназначен для бюджетных устройств. Он не претендует на феноменальную производительность, но обладает базовым набором функционала.

За обработку видео отвечает графическое ядро PowerVR GE8320 с частотой до 600 МГц.

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Хотя больших ожиданий возлагать на данную платформу не стоит, проведем ряд тестов и оценим возможности нашего героя.

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Как видим, быстродействия вполне хватит для повседневных задач, особенно с учетом достаточно крупного объема оперативной памяти. Девайс без проблем сможет работать с несколькими приложениями одновременно.

Ожидать здесь существенной игровой производительности не приходится, но для несложных приложений и не самых современных игр его будет достаточно.

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Можно увидеть кратковременные снижения частоты процессора, но это не оказывает заметного влияния на производительность.

Изначально Oukitel WP8 Pro не разрабатывался как производительный смартфон для ресурсоемких приложений. Его задачей является стабильная работа в повседневном использовании, максимально эффективное использование запаса энергии и с этим он успешно справляется.

Используемого процессора вполне хватает для выполнения большинства задач, если не брать в расчет работу с "тяжелыми" приложениями и современными играми. Хотя, многие из них будут вполне сносно работать, пусть и не с максимальными настройками графики.

Программное обеспечение и прошивка

Смартфон управляется операционной системой Google Android 10 с минимальными модификациями со стороны производителя.

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Поддерживается беспроводное обновление ПО. Правда, за время тестирования, обновлений обнаружено не было. И как часто они будут появляться – сказать сложно.

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Среди дополнений пользователя, отметим солидный ассортимент различных жестов и движений, позволяющих управлять функциями смартфона. Порадовало достаточно подробное и понятное описание этих функций, позволяющих легко понять, что именно пользователю нужно, а что – нет.

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Хотя назвать нашего героя игровым смартфоном можно лишь с очень большой "звездочкой", игровой режим производитель предусмотрел. Он сводится к настройке некоторых параметров работы, позволяющих пользователю не отвлекаться от игрового процесса.

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С помощью сканера отпечатков пальцев можно выполнять ряд действий и даже заменить им сенсорные кнопки управления интерфейсом.

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Помимо управления с помощью сканера, на левом торце предусмотрена дополнительная кнопка, на которую можно назначить до трех различных действий или приложений.

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Сенсорные клавиши можно скорректировать по расположению или даже переключить на управление жестами.

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Сам интерфейс построен по схеме расположения всех ярлыков на рабочих столах с возможностью их группировки по папкам.

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Достаточно типичным приложением для смартфонов такого класса является инструментарий, позволяющий использовать девайс в качестве несложного измерительного оборудования. В данном случае, такое приложение назвали "Сумка с инструментами".

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Присутствует здесь и диспетчер задач, позволяющий контролировать состояние смартфона и находить способы оптимизации его работы.

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В целом, интерфейс не предлагает какой-то удивительный список возможностей и не поражает воображение. Зато, он понятен в использовании и абсолютно корректно русифицирован. Минимальные модификации производителя позволили сохранить стабильность работы и сэкономить средства на разработку – снизив конечную стоимость продукта.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце и выполнен отдельно от кнопки питания. Такое расположение достаточно удобно при использовании правой рукой, но пробуждения смартфона по касанию сканера не происходит.

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Это достаточно странное решение, ведь многие производители сейчас объединяют функционал сканера и кнопки, да и с точки зрения защиты от влаги это было бы только на пользу. Единственным объяснением можно назвать стремление снизить стоимость конструкции.

Тем не менее, к работе самого сканера не возникает никаких нареканий – он срабатывает быстро, а отпечаток распознаёт точно.

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А вот система разблокировки по лицу работает на базе классической фронтальной камеры и это вносит существенные ограничения по части ее возможностей. Так, типичной ситуацией является существенная зависимость скорости и стабильности разблокировки, от интенсивности внешнего освещения.

А рисках, связанных с использованием данной системы, смартфон предупредит перед записью данных лица.

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В дальнейшем, пользователь может настроить некоторые параметры работы функции разблокировки по лицу.

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Помимо средств аутентификации, смартфон умеет отправлять заранее созданное SMS сообщение о бедствии по предустановленным номерам телефонов. Активация данной функции осуществляется по пятикратному нажатию кнопки питания.

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В целом, наш герой просто обладает стандартным набором функций и бонусом, в виде функции сигнала SOS. Каких-то удивительных разработок здесь нет и все примененные решения уже знакомы. Отметим быструю работу дактилоскопического сканера и его удобное расположение для правой руки. А вот для использования левой рукой такое решение будет уже не столь удобным.

Мультимедиа

С помощью приложения Antutu Video Tester, определим список аппаратно поддерживаемых форматов видео.

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450x208 32 KB. Big one: 1500x692 165 KB

Как видно, большинство форматов поддерживаются, а у некоторых возникли проблемы только с воспроизведением звуковой части. Впрочем, существенно расширить данный список будет несложно – используя видеоплеер с функцией программного декодирования.

Мы провели тестирование качества звука в наушниках с помощью внешней звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил 0.8 дБ.

Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ -28.23, -58.18 Очень плохо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 3 KB
Уровень шума, дБ (А) -93.0 Очень хорошо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 8 KB
Динамический диапазон, дБ (А) 93.0 Очень хорошо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 8 KB
Гармонические искажения, % 0.144 Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -47.3 Плохо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 8 KB
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.652 Плохо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 10 KB
Взаимопроникновение каналов, дБ -71.2 Хорошо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 5 KB
Интермодуляции на 10 кГц, % 1.749 Плохо 20x20 0 KB. Big one: 606x359 4 KB
Общая оценка Средне

Отметим неплохой запас громкости. А вот с качеством звука не все так радужно. Весьма скромные оценки тестирования подтверждаются и субъективными ощущениями – ждать детализации звука или широкого частотного диапазона не приходится.

Присутствует также и встроенный FM-приемник. Правда, для его работы потребуется подключение проводных наушников, которые выполняют функцию антенны.

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В целом, Oukitel WP8 Pro не претендует на звание мультимедийного аппарата и ожидать поразительных результатов в качестве звука или поддержке видеоформатов здесь не приходится. Звук в наушниках приемлем для повседневного использования и большинству пользователей этого будет достаточно. Однако, его возможности полностью соответствуют стоимости, не предлагая чего-то сверх. Наблюдаются определенный недостаток низких и высоких частот, с приоритетом средних. Для того чтобы скоротать время в поездке или очереди – достаточно, а при более серьезных задачах стоит обратить внимание на более дорогие модели.

Беспроводные интерфейсы и связь

Вопрос качества связи является одним из приоритетных, когда речь идет о защищенных моделях. Ведь такие смартфоны зачастую используются в сложных условиях, удаленности от сотовых вышек и самого разного рельефа местности.

Поддерживается установка двух nano-SIM, но стоит учесть, что вторая карта устанавливается в гибридный слот и блокирует установку карты памяти.

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К работе мобильной связи не возникло каких-либо нареканий. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья, сигнал оставался стабильным даже в зонах, известных проблемами с качеством связи.

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Скорость интернет-соединения не поражает воображения, но зато порадовала именно стабильность показателей.

Для подключения к локальным точкам доступа предусмотрен модуль Wi-Fi 802.11 ac, а синхронизация с беспроводными аксессуарами и обмен файлами осуществляется по интерфейсу Bluetooth 4.2.

Приятным моментом будет наличие антенны NFC для бесконтактных платежей, с полноценной поддержкой системы Google Pay. Отрадно наблюдать, как данный функционал становится всё более общепринятым и появляется даже в доступных моделях.

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Из всех коммуникационных средств, наверное, самым важным для любителей активного отдыха является вопрос навигации. Oukitel WP8 Pro умеет работать с навигационными системами GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

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Холодный старт занял буквально несколько секунд, после чего было установлено соединение с большим количеством спутников и определилось местоположение.

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К стабильности и точности определения местоположения не возникло никаких нареканий. Аппарат радует быстродействием в этом вопросе и даже при поездках в городе с интенсивным движением и большим количеством поворотов не возникало дискомфорта.

Файловая система

Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт – оптимальный минимум для современных смартфонов. Для большинства пользователей, такого запаса будет достаточно, если не задаваться целью хранить в памяти всю коллекцию любимых фильмов в высоком качестве.

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Расширить это пространство можно с помощью карты памяти, но при условии использования только одной SIM-карты.

С помощью приложения AndroBench, оценим скорость работы памяти.

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Как видим, показатели не самые высокие, но позволяющие не испытывать неудобства при использовании всех функций и возможностей данного аппарата.

Время автономной работы

Защищенные модели обычно оснащаются не самой «прожорливой» аппаратной платформой и солидным аккумулятором. Два этих фактора позволяют добиться неплохих показателей автономности.

В случае с героем обзора процессор действительно не отличается слишком большим энергопотреблением; единственное, емкость аккумулятора достаточно типична – 5 000 мАч.

Обратимся к результатам нескольких тестовых приложений и определим возможности Oukitel WP8 Pro.

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Как видно, результаты внушительные. Пользователь может быть уверенным, что запаса энергии хватит на несколько дней даже при средней активности использования.

Этот фактор особенно важен для любителей активного отдыха, которые длительное время будут вдали от источников питания без возможности регулярно подзаряжать аккумулятор.

В ходе повседневного использования без применения режимов энергосбережения запаса энергии без проблем хватало на 2-3 дня при постоянно подключенном интернет-соединении, активном использовании браузера и мессенджеров, периодической работе камеры. В целом, пользователь не будет замечать необходимости как-то оптимизировать процесс использования для продления времени автономной работы, поскольку запас энергии достаточен для подавляющего большинства ситуаций.

Приложение GeekBench также позволяет оценить равномерность разрядки аккумулятора, что говорит о корректной настройке регулятора. Отметим, что производительность остается на прежнем уровне до самого момента отключения.

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В настройках пользователь может контролировать состояние аккумулятора и управлять активностью режима энергосбережения. Сам аппарат может подсказывать способы оптимизации энергопотребления.

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Работу режима энергосбережения можно настроить автоматически или активировать по мере необходимости.

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Конечно, модели с емкими аккумуляторами смогут обеспечить более высокие показатели автономности. Тем не менее, возможностей Oukitel WP8 Pro достаточно для большинства сценариев, и многих пользователей такой смартфон устроит. А при повседневном использовании запас энергии всегда будет существенным и позволит обойтись без подзарядки несколько дней.

Камера

Основная камера состоит из трех модулей. Главный сенсор обладает разрешением 16 Мпикс и стандартным объективом с автофокусом. Изменяемого фокусного расстояния, оптической стабилизации или иных современных разработок тут не наблюдается.

Это стандартная камера. В качестве дополнения предусмотрено два модуля по 2 Мпикс. Один из них предназначен для макросъемки и обладает соответствующим объективом. Последний служит для создания снимков с эффектом размытого фона. Основная камера также укомплектована одиночной светодиодной вспышкой. Ее яркость достаточно стандартная.

Фронтальная камера одиночная с разрешением 8 Мпикс. Автофокуса не предусмотрено, да и каких-либо данных о параметрах объектива не сообщается.

В приложении камеры доступен выбор из нескольких режимов, а также переключение между обычным режимом и макросъемкой. В данном случае осуществляется переключение непосредственно между модулями камер.

208x450 74 KB. Big one: 692x1500 607 KB

Методом экспериментов мы выяснили, что фокусное расстояние макрообъектива составляет около 5 сантиметров. При этом увеличение объекта съемки довольно заметно. Качество получаемого снимка весьма посредственное, как и ожидается от модуля с разрешением 2 Мпикс.

В процессе тестирования появилось предположение, что реальным использованием данного модуля может быть только функция увеличительного стекла для рассматривания мелких предметов.

208x450 91 KB. Big one: 692x1500 772 KB

В настройках доступно переключение различных параметров. Здесь можно выбрать значение ISO, режим баланса белого и ряд других установок. В большинстве своем интерфейс русифицирован.

Обратимся к тестовым снимкам и оценим возможности камер тестового аппарата.

Тест камеры Oukitel WP8 Pro

Пример снимка фронтальной камерой:

450x338 61 KB. Big one: 3264x2448 2026 KB

Примеры снимков основной камеры (уличные):

450x338 77 KB. Big one: 4608x3456 6292 KB

450x338 109 KB. Big one: 4608x3456 9160 KB

450x338 93 KB. Big one: 4608x3456 8121 KB

450x338 93 KB. Big one: 4608x3456 7282 KB

450x338 94 KB. Big one: 4608x3456 5692 KB

450x338 74 KB. Big one: 4608x3456 4998 KB

Режим боке:

338x450 50 KB. Big one: 3072x4096 2872 KB

Примеры снимков основной камеры (помещение):

338x450 65 KB. Big one: 3456x4608 4086 KB

450x338 50 KB. Big one: 4608x3456 4188 KB

Пример видеосъемки:

Как видим, качество камер не является сильной стороной тестовой модели. Конечно, аппарат способен запечатлеть события и сделает это достаточно неплохо при условии комфортных условий съемки. Но рассчитывать на отличную детализацию или качественные снимки в темноте не приходится.

Правда, при поисках топового «камерофона» вряд ли стоит ориентироваться на сегмент защищенных моделей, особенно бюджетного уровня.

Сравнение с конкурентами

Защищенных смартфонов не слишком много и они серьезно отличаются по стоимости. В основном представлены максимально доступные устройства, а вот оснащенных всем необходимым и без заметной экономии – не слишком много. Посмотрим на несколько вариантов таких моделей.

Модель Oukitel WP8 Pro Oukitel WP2 Ulefone Armor 8
Процессор MediaTek Helio P22 MediaTek MT6750 MediaTek Helio P60
Видеопроцессор Mali-G72 MP3 Mali-T860 MP2 Mali-G72 MP3
Память, Гбайт Оперативная: 4;
Основная: 64 		Оперативная: 4;
Основная: 64 		Оперативная: 4;
Основная: 64
Экран 6.49" IPS,
2340 x 1080 		6.0" IPS,
2160 x 1080 		6.1" IPS,
1560 x 720
Камеры, Мпикс Фронтальная: 8;
Основная: 16+2+2 		Фронтальная: 8;
Основная: 16+2 		Фронтальная: 8;
Основная: 16+5+2
Поддержка MicroSD Да (вместо второй SIM) Да Да
NFC Да Да Да
Батарея, мАч 5 000 10 000 5 580
Размеры, мм 174 х 81 х 17 177 х 85 х 16.5 166 х 82 х 15
Масса, г 260 (278)* 364 282
Цена, руб. 11 990** ~13 000 13 990**
* Значение, заявленное производителем (по результатам собственных измерений).
** Стоимость в России на сайте производителя.

Первым оппонент выпущен тем же брендом, что и герой обзора. Это модель Oukitel WP2. При сравнимой стоимости у нее есть ряд существенных отличий. Так, диагональ дисплея составляет лишь 6 дюймов. Процессор чуть старше и менее производительный, а вот объемы памяти полностью совпадают.

369x450 256 KB

В два раза большая емкость аккумулятора позволяет ожидать большего запаса автономности, но привело к существенному увеличению массы – производитель заявляет 364 г. Интересно, что при этом толщина корпуса оказалась даже немного меньше.

Второй конкурент стоит еще на одну тысячу дороже и тоже обладает меньшей диагональю дисплея, но при этом скромнее и его разрешение. А вот объемы памяти остались прежними – 4 Гбайт оперативной, 64 Гбайт основной памяти. Зато здесь используется более шустрый процессор.

385x450 268 KB

Чуть большее разрешение одного из модулей основной камеры является отличием, но едва ли повлияет на впечатления от использования. А вот емкость аккумулятора немного больше, но вероятнее всего, итоговые результаты автономности будут сравнимы с тестируемым Oukitel WP8 Pro.

Заключение

Смартфоны данного класса сложно оценивать по общим меркам, так как это устройства обособленного предназначения и большинству они не интересны по определению. Однако существует достаточное количество пользователей, осознанно выбирающих защищенные модели ради спокойствия за сохранность гаджета в сложных условиях.

С ними не так важны быстродействие или современность оснащения, ведь список задач более утилитарен. А вот вопрос автономности является важным. В данном случае аппарат Oukitel показал себя неплохо, позволяя пользователю рассчитывать на несколько дней использования без подзарядки при средних нагрузках.

Oukitel WP8 Pro относится к среднему классу таких устройств – обладающий всей необходимой функциональностью, но еще остающийся в разумных пределах по стоимости. Запаса вычислительной мощности хватит для выполнения повседневных задач, как и запаса памяти. Отметим хорошую работу коммуникационных средств и наличие модуля NFC.

Камера способна делать приемлемые снимки при условии достаточной освещенности, а макрообъектив больше подходит для использования в качестве увеличительного стекла.

Однако без экономии не обошлось. Больше всего опечалило применение морально устаревшего разъема micro-USB, который стремительно вытесняется из всех современных устройств. Добавим не самое долговечное решение в виде резиновых заглушек для разъемов. Когда смартфон новый, они обеспечивают должную герметичность, но со временем могут хуже фиксироваться на месте. К этому вопросу пользователю стоит относиться внимательно. Впрочем, такое решение типично для недорогих влагозащищенных смартфонов.

Плюсы Oukitel WP8 Pro:

  • Оптимальная аппаратная платформа;
  • Достаточные объемы памяти;
  • Приятная цветопередача дисплея;
  • Хороший уровень автономности.

Минусы смартфона:

  • Использование устаревшего разъема micro-USB;
  • Посредственное качество звука в наушниках.

Может не устроить:

  • Расположение дактилоскопического сканера может быть неудобным для использования левой рукой;
  • Относительно невысокая долговечность заглушек корпуса.

Алексей Пащук


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