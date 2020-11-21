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Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)

К нам на тест попала одна из самых производительных и красивых моделей, основанных на NVIDIA GA102.
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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

Оглавление

Вступление

Постепенно снижается волна хайпа вокруг нового поколения графических процессоров NVIDIA Ampere и приходит понимание того, что производительность шагнула на новый уровень. Цена осталась прежней, а местами даже ниже, если не считать дефицита и диких цен у перекупщиков. Проблема абсолютно не затронула GeForce RTX 3070: их сейчас много даже на вторичном рынке (видимо, все уже наигрались).

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Что касается производителей и официальных партнеров, то они продолжают представлять модификации устройств соответственно их линейкам продукции.

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Одним из таких ярких примеров является Palit GameRock. Это линейка премиальных видеокарт с отличными характеристиками, хорошей системой охлаждения и привлекательной ценой. По совокупности всех параметров данные модели являются наиболее сбалансированными по показателям цена, производительность и функциональность. А больше всего в предыдущем поколении устройств пользователям нравилась реализация подсветки.

На этот раз в компании Palit полностью переработали внешний вид и теперь видеокарты стали выглядеть еще более оригинально и необычно, а подсветка стала их неотъемлемой частью.

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Мы рассмотрим самую-самую флагманскую видеокарту Palit, которая называется GeForce RTX 3090 GameRock OC. Мало того, что она основана на самой производительной модификации графического процессора NVIDIA GA102, так и сама линейка подразумевает премиальную версию наивысшего качества. Посмотрим, насколько круто получилось в новом поколении Game Rock.

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Еще раз про NVIDIA GA102

Модификация видеопроцессора, используемого в GeForce RTX 3090, представлена семью блоками GPC (Graphics Processing Cluster). Каждый блок содержит растеризатор и 12 потоковых процессоров SM (Streaming Multiprocessor).

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Основное отличие – увеличенное вдвое число CUDA ядер для обработки вещественных чисел FP32.

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Другая заметная особенность новой архитектуры заключается в том, что растеризаторы не привязаны к контроллеру памяти, а служат компонентом GPC. Таким образом получается более сбалансированная компоновка и пиксельный филлрейт не будет узким местом.

Графический процессор состоит из 28.3 млрд транзисторов и выпускается по технологии 8 нм на мощностях компании Samsung. Да, обычно производством GPU компании занималась TSMC, но сейчас у нее много заказов, а возможно по каким-то другим соображениям в NVIDIA 8 нм вместо 7 нм.

GPU очень большой и горячий, ведь TDP заявлен на уровне 350 Вт, а где 350, там и все 500 в разгоне или просто в бусте на повышенных частотах с увеличенным Power Limit.

Модель GeForce RTX 2080 Ti TITAN RTX GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090
Название TU102 TU102 GA102 GA102
Микроархитектура Turing Turing Ampere Ampere
Техпроцесс 12 нм TSMC 12 нм TSMC 8 нм Samsung 8 нм Samsung
Число транзисторов, млн 18 600 18 600 28 300 28 300
Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 1350/1545 1350/1770 1440 /1710 1395 /1695
Шейдерные ALU 4352 4608 8704 10496
Блоки наложения текстур (TMU) 272 288 272 328
Блоки операций растеризации (ROP) 88 96 96 112
Тензорные ядра 544 576 272 328
RT-ядра 68 72 68 82
Разрядность шины, бит 352 384 320 384
Тип микросхем GDDR6 GDDR6 GDDR6X GDDR6X
Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 1750 (14000) 1750 (14000) 2376 (19000) 2438 (19500)
Объем, Мбайт 11264 24576 10240 24576
Шина ввода/вывода PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16
Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 616 672 760 936
Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
TBP/TDP, Вт 250 280 320 350
Розничная цена (США), $ 999 2 499 699 1499

Упаковка и комплектация

В разных линейках продукции Palit отличается в основном оформление упаковки, а внутреннее убранство такое же. Это называется унификация. Меняется внешняя оболочка, внутренние коробки с каркасом безопасности остаются теми же, поскольку концепция одна и менять ее у разных версий нет смысла.

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Спереди можно увидеть узор и надпись Game Rock. Они переливаются всеми цветами радуги при просмотре под различными углами. В правом нижнем углу – привычная зеленая вставка с наименованием графического процессора. Справа находится наклейка OC и обозначен объем памяти в 24 Гбайт.

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Фон упаковки преимущественно белый. С обратной стороны присутствует описание продукта. Я надеялся увидеть хотя бы системные требования, но никакой полезной информации нет.

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Внутри скрывается черная картонная коробка. В ней сверху находится тоненькая книжка с руководством пользователя. Она вставлена в маленькую нишу в листе из вспененного полиэтилена.

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Под ним находится каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу предусмотрено еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки.

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Комплект неплохой: усилитель крепления, переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e, кабель синхронизации RGB подсветки и руководство пользователя.

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Драйверов нет, но к этому уже все привыкли, и они особо не нужны потому, что пока часто выходят новые.

Дизайн и особенности видеокарты

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Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. Ее габариты: 304 х 136 х 60 мм, масса: 1370 г. Вспомогательный держатель из комплекта может оказаться не лишним.

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Сзади видеокарта закрыта привычной металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. На ней есть надписи GameRock и GeForce RTX.

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Здесь так же, как и на Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, печатная плата существенно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как бы наращивает в длину. Это обусловлено тем, что согласно концепции NVIDIA, часть воздуха должна проходить сквозь радиатор системы охлаждения и поступать вверх, чтобы улучшить эффективность теплоотвода, ведь несмотря на уменьшенный технологический процесс, модели нового поколения не стали холоднее, наоборот, энергопотребление и тепловыделение возросли.

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Теперь в нагрузке и разгоне видеокарта может потреблять 400-500 Вт. Поэтому в рекомендациях на сайте производителя указан блок питания на 850 Вт.

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Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в серебристый цвет. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату.

Сзади находятся наклейки со штрих-кодами, надпись GameRock и GeForce RTX. Также там находятся две защитные наклейки на винтах. Ещ одна наклейка со штрих-кодом и артикулом частично перекрывает один винт. Производитель явно не хочет, чтобы карту разбирали. А с внутренней стороны наклеены четыре термопрокладки. Они очень хрупкие и сразу ломаются. Они отводят тепло от чипов памяти, распаянных с обратной стороны.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину, открутить два винта со стороны видеовыходов и демонтировать прижимную рамку с четырьмя винтами.

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После снятия пластины, с обратной стороны карты видно, что радиатор базируется на специальной раме. Именно к ней крепится задняя пластина, а сама она крепится к задней планке. В целом конструкция получается очень прочная.

Кулер существенно отличается от того, что уже видели на моделях Palit RTX 3090 GamingPro и Palit RTX 3080 GamingPro. Однако принцип очень похож. Основные отличия – внешний вид, габариты, радиатор и вентиляторы.

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Сходство заключается в конструкции. Мы видим такой же пирог, который состоит из верхнего пластикового кожуха с декоративными элементами, который жестко соединяется с металлической рамой, а между ними свободно болтается радиатор.

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Вентиляторы устанавливаются в пластиковый кожух. Это три устройства Taihui TH9215B2H-PFC01. Диаметр крыльчатки составляет 92 мм.

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Радиатор представляет собой классическую двухсекционную компоновку. Из медного никелированного основания расходятся шесть тепловых трубок, которые пронизывают два массива алюминиевых пластин. Вся конструкция хорошо пропаяна, поэтому максимально эффективна.

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Как ни странно, но основание радиатора частично контактирует с рамой через специальные терморезинки. Сама печатная плата очень компактная. Однако, она сильно отличается от той, что была на Palit RTX 3090 GamingPro и это хорошо заметно.

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Прежде всего, сверху мы видим разъем для синхронизации подсветки и еще несколько каких-то площадок. Они предназначаются для замера напряжений на определенных узлах.

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Также отлично видно, что подсистема питания существенно усилена. Все элементы находятся очень плотно потому, что сама печатная плата снова не очень крупная. На мой взгляд, также наблюдается высокая термо-нагруженность на разные участки платы.

Слева и справа от графического процессора можно заметить все фазы питания его и памяти.

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По одиннадцать фаз находятся справа и слева от графического процессора. Если это не рекорд, то очень хорошие показатели. Жаль только, площадь всего этого очень небольшая, а по центру еще находится сам графический чип и модули памяти.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa and Omega BLNO OT3L.

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Спереди распаян один ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81611, а сзади два NCP81610. А еще два uPI Semiconductor uS5650Q для памяти. Один спереди, другой сзади.

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По центру находится графический процессор nVidia RTX 3090, он же GA102-300-A1. Чип изготовлен на 32 неделе 2020 года.

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Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по 4, сверху – 3, снизу – 1. Такая же конфигурация с обратной стороны. Здесь используется 384 битная шина. Микросхемы производства компании Micon.

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Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно надо все, иначе карта работать не будет.

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На задней панели находится обычный набор видеовыходов.

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  • 3x - Display Port;
  • 1x - HDMI.

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Совсем забыл упомянуть про переключатель BIOS, где зашиты две предустановки частот Boost графического процессора. Один из них соответствует значению 1785 МГц, а другой 1845 МГц. Щелкнул переключателем, и карта стала быстрее, переключил обратно – стала тише и холоднее. Это очень удобно.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G) проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS 1.52;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC 24 Гбайт (1395 / 1725 / 1219 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981, 1 Tбайт;
  • Блок питания: SeaSonic SS-1000XP, 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе замеров уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, уровень шума составлял 26.4 дБ.

Тестирование

Установка видеокарты Palit проходит отлично, поэтому сразу перейдем к видео, в котором она работает под «бубликом». Отличия от Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC очевидны. Частоты под нагрузкой проседают, но не ниже базовых значений, хотя и не дотягивают до заявленных Boost. В игровых и профессиональных тестах такого не наблюдается.

Вентиляторы системы охлаждения работают на 54% мощности, что соответствует 1850 об/мин, шум составляет 39.2 дБ с расстояния 1 м. В целом, вентиляторы работают достаточно агрессивно.

Их крыльчатка запускается на отметке 30%, что соответствует 1300 об/мин. Это прилично, шум достигает 31.6 дБ. Можно считать, что это минимум при работе с вентиляторами. В режиме покоя они не вращаются, включаясь при достижении 50°C.

Спереди кожуха размещена одна большая полупрозрачная зеркальная панель с имитацией кристаллов. С RGB-подсветкой это смотрится здорово, все эффекты можно настраивать и синхронизировать через приложение.

После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.

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Разгона в данном случае почти нет. Верхняя граница Power Limit ограничена значением 470 Вт – прилично для видеокарты.

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В штатном режиме и без разгона вся система потребляет в игровой нагрузке приблизительно так.

При переключении в тихий режим частота Boost формально падает, но в реальных приложениях она опять «бустит» практически под 2 ГГц.

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Ранее мы уже провели несколько масштабных тестов GeForce RTX 3090, повторять их нет смысла. Тем не менее, запустим несколько приложений и проверим, какие результаты будут на этой платформе.

Unigine Superposition Benchmark 8K:

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3DMark Time Spy Extreme:

450x315 32 KB. Big one: 1000x700 117 KB

3DMark Port Royale:

450x313 34 KB. Big one: 1000x696 117 KB

3DMark DXR Feature test:

450x311 30 KB. Big one: 1000x691 111 KB

Metro Exodus (4K, RTX +Quality: Extreme, RTX: Ultra, DLSS):

450x322 33 KB. Big one: 1000x716 128 KB

Несмотря на все вышесказанное о разгоне, небольшой все же есть. Получилось прибавить + 40 МГц по ядру и + 500 МГц по памяти. Пару раз система вырубалась в нагрузке, как будто ей не хватало питания.

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Обновленное программное обеспечение Thunder Master изменилось до неузнаваемости и обрело разумные очертания. Есть даже функция автоматического разгона OC Scan.

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Смысл такой, что после запуска автоматически перебираются частоты с интервалом 5 МГц и проходятся внутренние тесты на стабильность. Ждать приходится прилично, около 15-25 минут. После этого она отключается и ничего не происходит. В мом случае последняя частота была 1995 МГц. На этом все закончилось.

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Похоже, что софт нуждается в доработке, но все уже стало значительно лучше.

Посмотрим на видеокарту через тепловизор.

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Прилично нагревается рама спереди, которая контактирует с транзисторными сборками холоднее.

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Настораживает температура задней пластины.

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Остается лишь привести график зависимости температуры от оборотов вентилятора.

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Что касается игр, то с итогами тестов в 4K можно ознакомиться в обзоре NVIDIA GeForce RTX 3090, а с результатами в 8К – в сводном материале по GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Заключение

В очередной раз у компании Palit вышло интересное решение. Видеокарта GeForce RTX 3090 GameRock OC получилась очень производительной, большой и красивой. Она рассчитана на установку в самые мощные компьютеры с высокопроизводительными блоками питания, способными обеспечить 1 кВт и более.

Ключевая особенность новинки – система охлаждения. Передняя панель напоминает прозрачные кристаллы, за которыми скрыт массив RGB светодиодов. Разнообразных эффектов очень много. А удобный и понятный софт Thunder Master по управлению подсветкой и другими компонентами видеокарты, включая вентиляторы, наконец-то довели до ума. Предусмотрен развитый мониторинг и возможности разгона. Теперь можно не пользоваться аналогами и ограничиться фирменным софтом, благо все хорошо работает.

Видеокарта будет дорогая и вряд ли станет распространенной, поскольку основана на флагманском графическом процессоре NVIDIA и выпущена в премиальном исполнении. Комплект поставки содержит все самое необходимое, включая элемент поддержки устройства в системном блоке. Нельзя сказать, что модель ставит рекорды по массе, но производитель решил подстраховаться. Также она не прогнется и не искривится, есть жесткая пластина сзади и твердая, прочная рама спереди. К этому стоит прибавить, что сама печатная плата не очень крупная.

Температурные и шумовые показатели GeForce RTX 3090 GameRock OC находятся в отличных пределах, видеокарта оставляет очень положительные впечатления. Однако нельзя говорить, что она предназначена исключительно для игр, хотя для профессионалов такой вариант покажется слишком нарядным. В их случае внешний вид играет второстепенную роль, зато остальные характеристики, включая частоты и эффективность охлаждения, находятся на высоте и поэтому успех гарантирован.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC.

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Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
Зеновий Радеонович
09:52
Какие лучистые игры посоветуешь, кроме Battlefield V, Control, Metro, Tomb Raider (пройдены)?
AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
SATelit
09:51
Тесты, не тесты? Методичка Intel - detected
Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
Игорь Ииии
09:51
ХЗ но мне 32дюйма на 1440р вполне себе зашел (правда я на прямой матрице взял LG 32GK850F). Если заниматься пиксельдро**, то надо 24д 8к брать (и то не хватит). А для 1440р и так надо брать как миниму...
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
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