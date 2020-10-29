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Вступление

Ни для кого не секрет, что графические ускорители GeForce RTX 3070 приходят на смену популярной модели GeForce RTX 2070. Об этом свидетельствует даже рекомендованная NVIDIA розничная цена. Партнеры, конечно же, представят разные версии. Какие-то будут продаваться приблизительно за эту цену, будут и модификации дороже. К стоимости стоит прибавить наценку всех продавцов по цепочке.

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Пока неизвестно, как будут обстоять дела с доступностью новинок в магазинах, но обещают, что все будет хорошо, а тем временем компания AMD уже готовит конкурента в виде следующего поколения Navi. Тем не менее, GeForce RTX 3070 получилась очень мощной видеокартой, характеристики которой внушают уважение. А результаты ее производительности уже доступны на нашем сайте в свежем обзоре.

Есть крупные компании, которые работают на два лагеря, есть бренды поменьше, которые сотрудничают только с одним. И если мы вспоминаем NVIDIA, то где-то сразу же приходит мысль о Palit. Это компания, которая продолжает раскручивать свой бренд и выпускать интересные современные модели. Они очень конкурентоспособны на рынке благодаря демократичной цене и таким же, как у других фирм, гарантийным обязательствам. Поэтому спрос на новинки компании растет, а инженеры постоянно разрабатывают новые модификации и дорабатывают существующие, чтобы они были еще красивее, тише и эффективнее.

Сегодня на тестировании – видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC. В серию GamingPro входят одни из самых недорогих моделей компании, на которые приходится большой спрос. Новое поколение предстало в обновленном дизайне и с RGB-подсветкой, ставшей синонимом игрового решения. Сама модель оборудована трехвентиляторным кулером; аналогичный использовался в Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC.



Неужели все производители страхуются и ставят СО старших ускорителей на младшие версии? Возможно, сходство лишь внешнее, а сам кулер совсем другой. Будем разбираться.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Она нам уже знакома своим оформлением по старшим моделям в линейке (и даже у Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC была похожая). Снаружи красивая цветная оболочка, внутри – картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент системы охлаждения и космос. В правом нижнем углу – зеленая вставка с наименованием графического ускорителя.

Фон упаковки преимущественно черный. В левом верхнем углу находится логотип производителя, а в правом – надпись GamingPro. Также присутствует наклейка OC, которая сообщает о версии с заводским разгоном.

С обратной стороны приведено описание архитектуры, но полезной информации о конкретном продукте тут нет.

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Внутри запрятана черная картонная коробка. Открыв ее, мы видим тоненькую книжку руководства пользователя, а под ней лист из вспененного полиэтилена.

Под этим листом скрыт каркас из такого же материала, в котором в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу находятся еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки, а точнее только в нижнем. В верхнем у старших моделей было приспособление для поддержки видеокарты. Здесь его нет.

В итоге комплект новинки небольшой: переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e и руководство пользователя. Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. Ее габариты составляют 292 х 112 х 60 мм, масса видна на снимке ниже.

Новинка легче GeForce RTX 3080 GamingPro OC на 165 г. И габариты у нее отличаются, а это значит, что система охлаждения была переработана и совершенно другая.

Сзади видеокарта закрыта не металлической, а пластиковой пластиной. Все равно экономия веса достигается не этим. Однако в данном случае она служит только для защиты и в соединительных целях.

Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения, поэтому пластина ее как бы наращивает. Если точнее, это делает не только пластина, но и передняя рама, и радиатор кулера.

Пластина изготовлена из пластика ABS. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь нее. На наружной поверхности присутствуют наклейки со штрих-кодами, надпись GamingPro и GeForce RTX. Также там есть две защитные наклейки на винтах. А внутри видно, что терморезинок нет, и пластина не участвует в теплообмене.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно демонтировать эту пластину и открутить еще два винта со стороны видеовыходов.

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Сразу сложно понять, что к чему крепится, и в итоге нужно откручивать все. Получается, что задняя пластина крепится к передней металлической раме. Рама не связана с кулером, но соединяется с кожухом, а винты скрыты внутри.

Поэтому, чтобы полностью разобрать систему охлаждения, нужно еще демонтировать пластиковый кожух спереди, куда установлены вентиляторы.

Сама рама изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Она осуществляет взаимодействие с силовыми элементами, микросхемами памяти, увеличивает жесткость конструкции и очень прочная.

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Как уже говорилось, радиатор не связан с рамой, а крепится непосредственно к печатной плате. Для этого предусмотрена специальная монтажная рамка с винтами по углам.

Теплорассеиватель выполнен по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, они пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора.

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Сверху сквозь них дуют три вентилятора с ШИМ-управлением. Диаметр крыльчатки 80 мм.

На двигателях указано: Taihui TH8015B2H-PCC01 с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он сам – к раме.

Сама печатная плата компактная, с плотным расположением элементов. Но так кажется лишь до тех пор, пока не увидишь версию NVIDIA оригинального дизайна. Вот там действительно все очень плотно.

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Что касается качества изготовления, то оно очень высокое и это заметно сразу.

Питание графического процессора находится в левой части печатной платы. Я не инженер в области видеокарт, но, на мой взгляд, лучше было бы разместить ее справа, а часть секции радиатора (в том месте, где воздух проходит насквозь) выделить под охлаждение транзисторных сборок. В таком случае был бы какой-то смысл.

Здесь же она находится слева при том, что нет турбины, которая бы просто выдувала горячий воздух от силовых элементов. Надеюсь, что вся эта конструкция была хорошо просчитана и все учтено.

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Десять фаз размещены слева от графического процессора. Подсистема питания напоминает уже знакомую картину, виденную на других видеокартах.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке производства Alpha & Omega Semiconductor и по одной супер ферритовой катушке индуктивности.

Сзади распаяно два ШИМ-контроллера: uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q.

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В центре можно видеть графический процессор, используемый в NVIDIA GeForce RTX 3070 – GA104. В данном случае он изготовлен на 34-й неделе 2020 года.

Сверху, справа и снизу распаяны микросхемы памяти типа GDDR6. Снизу и справа по три, а сверху – две. Здесь используется 256 битная шина. Теоретически может появиться продвинутая версия, где объем памяти будет удвоен, но пока об этом нет никакой информации.

Применены микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

На задней панели нас ждет обычный набор видеовыходов.

Три порта Display Port;

Один порт HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime X570-Pro, версия BIOS 2602;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8 Гбайт (1500 / 1770 / 1750 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении – 22°C, уровень шума – 26.4 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». Результат достаточно хороший.

Кстати, вентиляторы включаются только при достижении 50°C. До этого они остаются неподвижными, система охлаждения работает в пассивном режиме и шума нет вообще.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 46%, что соответствует 1700 об/мин, шум при этом составляет 33.1 дБ с расстояния 1 м. Спереди кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы предсказать невозможно.

Посмотрим на работу видеокарты в приложении 3DMark Time Spy.

3DMark Port Royale:

3DMark Sky Diver:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет Ultra, разрешение 1920 x 1080):

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX+RTX Ultra, разрешение 1920 x 1080):

Если б был включен DLSS, то результаты были бы еще лучше. На самом деле для такого графического ускорителя обязательно разрешение 1440p.

Теперь проверим разгон.

Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 270 Вт. Разгон есть, но особого смысла от него в 1920 x 1080 нет, поскольку во всех тестах обеспечивается высокий показатель FPS.

Разницу по ощущениям заметить сложно, для этого нужно поиграть продолжительное время, чтобы прочувствовать все нюансы поведения новинки.

Далее взглянем на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности сверху за рамой. Сама рама также неплохо нагревается.

Она разогревается выше 70°C на открытом стенде, хотя мониторинг температуры графического процессора показывает 67°C.

Задняя пластина нагревается практически до 65°C, внутренняя рама – до 72°C.

Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток.

Ну а с результатами игровой производительности GeForce RTX 3070 вы можете ознакомиться в соответствующем обзоре. Вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно заметно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC очень хорошо себя показала, продемонстрировав высокую производительность при комфортном уровне шума и умеренном нагреве. Да и сама она относительно компактная по высоте и может поместиться в большинство корпусов. Лишь по толщине выходит больше двух слотов, почти три – не такая большая плата за достойное охлаждение.

В данном случае все сделано надежно, качественно и красиво. Сама печатная плата небольшая, но зато она не кажется пустой. Сохранена даже задумка разработчиков NVIDIA с прокачкой воздуха через видеокарту. Три вентилятора обеспечивают хороший поток воздуха, причем один из них практически полностью продувает радиатор.

Есть RGB-подсветка, но она реализована немного грубовато. Однако это уже дело вкуса. Отмечу интересный дизайн видеокарты, но, признаться, я не часто смотрю на нее в момент динамичной игры, поэтому использовать глухую боковую крышку тут будет немного странно.

Единственное, что смутило – пластиковая задняя пластина. Обычно производители используют металл, чтобы он участвовал в теплоотводе. Видимо, посчитали, что это не нужно, и максимально оптимизировали систему охлаждения. Зато предусмотрена специальная рама из алюминиевого сплава, которая контактирует с большим числом элементов, включая микросхемы памяти и транзисторные сборки. А большой и мощный радиатор с тремя вентиляторами хорошо справляется со своей задачей.

Будем надеяться, что новинок GeForce RTX 3070 хватит на всех, а очереди не будут слишком длинными.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: