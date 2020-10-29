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Сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey

Сводное тестирование семидесяти процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в разрешении 1920х1080 и двух режимах работы.
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Перед вами сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, основанных на движке AnvilNext 2.0.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS


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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal assassins creed odyssey assassins creed origins assassins creed anvilnext 2.0

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