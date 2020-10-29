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Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Assassin's Creed Origins
Версия 1.5.1.
DirectX 11.
Угол обзора - 100.
Динамическое разрешение - выключено.
Сглаживание - высокое.
Качество теней - самое высокое.
Качество окружения - самое высокое.
Детализация текстур - высокая.
Тесселяция - очень высокая.
Качество рельефа - высокое.
Плотность мелких объектов - очень высокая.
Качество тумана - очень высокое.
Качество воды - очень высокое.
Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
Объемные облака - включены.
Качество персонажей - самое высокое.
Объемное освещение - очень высокое.
Глубина резкости - включена.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Разгон
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