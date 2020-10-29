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Вступление

Пока новые AMD Navi лишь маячат на горизонте, NVIDIA выкатила поколение Ampere и продолжает усиливать позиции на рынке. Успех был бы обеспечен, если б подготовиться и выкатить кучу моделей, а пока мы наблюдаем некий дефицит, несмотря на бодрые ценники.

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Новое поколение видеокарт NVIDIA демонстрирует совершенно другой уровень производительности, и это касается даже графических ускорителей среднебюджетного сегмента GeForce RTX 3070, пришедших на смену GeForce RTX 2070. Дело в том, что производительность не просто увеличилась, она сравнялась с флагманами предыдущего поколения, а местами даже улучшилась. Впрочем, с результатами тестов GeForce RTX 3070 вы уже могли ознакомиться в нашем материале.

Это неудивительно, ведь в компании NVIDIA решили нанести превентивный удар, который закрепил бы ее позиции. В прошлом поколении ставка была сделана на внедрение новых технологий, связанных с искусственным интеллектом и трассировкой лучей. Между тем производительность поколения Turing в существующих приложениях оказалась не настолько велика при том, что цены выросли существенно. Флагманская видеокарта GeForce RTX 2080 Ti стоила около 100 000 рублей, чего GeForce GTX 1080 Ti себе позволить не могла.

Ну а конкуренты метили нанести удар в средний сегмент, но попали в майнеров. AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT стали покупать, чтобы обновить фермы на Radeon RX 470/ RX 480 и Radeon RX 570/ RX 580/ RX 590. В итоге цены на них взлетели настолько, что они оказались не очень привлекательными для геймеров. И вот сегодня выходит GeForce RTX 3070 по рекомендованной на старте продаж цене RTX 2070 – $499.



Это не означает, что до покупателя она доберется за эти деньги, особенно на «разогретом» рынке, когда наблюдается большой ажиотаж, а продавцы хотят заработать. Производители видеокарт представят несколько моделей, которые поначалу будут несколько дороже рекомендованной цены. Возможно, некоторые модификации будут даже значительно дороже, поскольку обладают исключительными характеристиками и уникальными особенностями. А еще есть фанаты определенных марок, которые хотят видеокарту определенной фирмы в конкретном исполнении.

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К примеру, все знают компанию MSI и ее самый популярный бренд – Gaming. Сейчас ее топовые видеокарты оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами, поэтому они относятся к серии Gaming X Trio.



Сегодня мы поближе познакомимся с видеокартой MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio – флагманской в линейке продуктов компании. В прошлый раз с GeForce RTX 3080 Gaming X Trio получилось отлично, и сейчас я даже не сомневаюсь, что будет не хуже, а там посмотрим.

Упаковка и комплектация

Коробка очень крупная. Больше некоторых упаковок от ноутбуков, но ручки для транспортировки не предусмотрено. Упаковка красочная и выполнена в современном стиле. Отличительной особенностью видеокарт с процессорами NVIDIA является зеленая вставка с указанием модели графического ускорителя.

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В левом верхнем углу мы видим логотип компании-производителя и эмблему серии Gaming в виде дракона, абстрактный фон и крупное изображение видеокарты (преимущественно ее системы охлаждения). В правой части находится светящаяся надпись Gaming X Trio. На обратной стороне коробки есть небольшое изображение устройства, где заметна RGB подсветка в верхней части модели.

Ниже представлено пять ключевых особенностей новинки. Среди них: система охлаждения TRI Frozr 2, вентиляторы Torx Fan 4.0, технология прямого контакта тепловых трубок Core Pipe, программное обеспечение Dragon Center и система управления воздушными потоками.

Внизу приведено краткое описание новой архитектуры и ее основные особенности (подробнее о них можно узнать тут). Также есть совсем крошечная спецификация. Впрочем, детальной информации мало.

Внутри коробки сверху находится лист из вспененного полиэтилена. В него вставлен черный конверт с частью комплекта поставки.

Под ним в антистатическом пакете скрывается сама видеокарта.

Комплект поставки не очень большой. В черном конверте можно найти несколько инструкций и буклетов.

Предусмотрена стальная лыжа для усиления крепления видеокарты, поскольку она большая и массивная.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio составляют 323 х 140 х 56 мм, массу можно увидеть на снимке ниже. Уже это говорит о том, что видеокарта отличается от GeForce RTX 3080 Gaming X Trio.

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Спереди мы видим три крупных вентилятора диаметром 92 мм. Вместо трех восьмиконтактных коннекторов дополнительного питания здесь установлено два. Было замечено, что основная нагрузка приходится на крайний левый, и он грелся заметно сильнее остальных.

Посмотрим, как ситуация сложится здесь; на мой взгляд, сам графический процессор тут менее прожорлив и поэтому производитель решил поставить чуть другую систему охлаждения. Кстати, эта версия уже с заводским разгоном, о чем прямо указано в названии буквой X. А о частотах расскажем во время тестирования.

Сзади печатной платы находится специальная пластина. По виду она похожа на пластиковую, но на самом деле это какой-то сплав, и она также участвует в теплообмене, что заметно по терморезинкам на ней. Сверху можно видеть белый пластиковый рассеиватель для RGB-подсветки.

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После демонтажа можно заметить, что сзади элементов не так много. Сама печатная плата короче кулера и местами с пустыми участками. Становится понятно, что часть отверстий в задней пластине совпадает с торчащим концом радиатора и получается, что с правого края видеокарты воздух проходит сквозь нее. Это не баг, а фича (c).

Новая гениальная задумка инженеров NVIDIA по оптимизации воздушных потоков внутри корпуса. Данная идея реализована на всех моделях Foundries Edition 3000. Что-то в этом есть, но подход должен быть комплексным, иначе что-то может пойти не так. В целом идея правильная, и со своей задачей инженеры справились на отлично, пропустив поток воздуха сквозь часть радиатора напрямую вверх.

В верхней части печатной платы находятся светодиоды RGB-подсветки.

Кулер снимается просто и после его демонтажа очевидно, что он совсем другой, нежели на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Кожух такой же, вентиляторы такие же, а вот радиатор отличается кардинально, но не факт, что он хуже – скорее просто адаптирован под эту модель.

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Смысл сводится к тому, что графический процессор GA104 меньше по габаритам, чем GA102, и потребляет меньше.

Поскольку производителем предусмотрен прямой контакт тепловых трубок, то их часть в радиаторе от GeForce RTX 3080 Gaming X Trio осталась бы незадействованной. Поэтому пришлось переработать радиатор, чтобы он оптимально подходил к габаритам кристалла и другой печатной плате.

Теперь вместо двух секций мы видим три, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм – вместо семи с одной 8 мм посередине.

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В основании круглые трубки снова «оквадрачивают», чтобы они плотнее прилегали друг к другу и не оставляли зазоры с желобками в месте контакта. Я не сторонник прямого контакта, ведь уже не раз говорилось о его не лучшей эффективности при отводе от голого кристалла. Похоже, на этот раз система сломалась: кристалл крупный и все трубки касаются его.

Система охлаждения получилась действительно очень тихой и производительной. В ней используются три вентилятора Power Logic PLD09210B с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.

Максимальная скорость 3160 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 50.2 дБ. Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности. Вентиляторы смонтированы в пластиковый каркас, который крепится к радиатору.

Еще одной особенностью радиатора является форма верхних граней пластин. Они выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает (да и шума меньше).

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После демонтажа кулера видно, что на печатной плате осталась еще одна небольшая пластина и маленький радиатор на силовых элементах питания.

В данном случае пластина выполняет лишь функцию увеличения жесткости. Отводит тепло от части силовых элементов в левой части видеокарты как раз тот самый небольшой радиатор.

Основная часть подсистемы питания расположена в левой части.

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Она заметно упрощена по сравнению с MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Здесь мы видим девять фаз.

С обратной стороны распаян ШИМ-контроллер ON Semi NCP81610, который обеспечивает до 8 фаз. А с противоположного конца той же поверхности находится второй ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uS5650Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT302045 и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны не все, есть еще места.

По центру установлен графический процессор NVIDIA GA104-300-A1, используемый в GeForce RTX 3070. GPU изготовлен на 34-й неделе 2020 года.

392 кв. мм, выполненных по 8 нм техпроцессу. Кристалл крупный и состоит из 17.4 млрд транзисторов.

Сверху, снизу и справа распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR6. Микросхемы распаяны очень близко к GPU и при этом неплохо разогреваются во время работы.

Применены микросхемы производства Samsung.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin. Подключать обязательно надо оба.

На задней панели предусмотрен обычный набор видеовыходов.

Три разъема Display Port;

Один разъем HDMI 2.1.

Печатная плата сделана с запасом на будущее, поскольку часть элементов не распаяна. Нет нескольких светодиодов, отсутствует переключатель с еще одной микросхемой BIOS.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime X570-Pro, версия BIOS 2602;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio 8 Гбайт (1500 / 1830 / 1750 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 26.4 дБ.

Тестирование

Видеокарта отлично устанавливается, никаких проблем с совместимостью нет. Вентиляторы запускаются только при включении, затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые, благо большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если частоты последнего падают до 300 МГц. При достижении 55°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки все ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу новинки с вентиляторами.

Выше уже рассказывалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3160 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ (с расстояния 1 м). В «бублике» вентиляторы работают лишь на 39% от полной мощности, в таком режиме обеспечивается комфортный уровень шума – 29.0 дБ. Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой.

Посмотрим на работу видеокарты в приложении 3DMark Time Spy.

3DMark Port Royale:

3DMark Sky Diver:

3DMark PCI-e feature test:

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет Ultra, разрешение Full HD):

Metro Exodus (встроенный бенчмарк, пресет RTX+RTX Ultra, разрешение Full HD):

Если б был включен DLSS, то результаты были бы еще лучше. На самом деле для такой видеокарты уже обязательно разрешение 1440p.

Проверим разгон.

Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 250 Вт. Разгон есть, но почувствовать от него какой-то смысл в разрешении FHD невозможно.

Практически во всех тестах высокий показатель FPS, разницу по ощущениям заметить сложно. Для этого нужно играть длительное время, чтобы прочувствовать все нюансы поведения ускорителя.

Посмотрим на видеокарту через тепловизор. Все выглядит отлично спереди, сверху и по бокам.

Даже радиатор, который контактирует с транзисторными сборками, не такой горячий. Вывод прост – охлаждение очень хорошее.

С обратной стороны самое горячее место – область размещения силовых элементов. Видно, что здесь идет приличный нагрев, и это чуть ли не самое горячее место на печатной плате.

В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

Что касается игровой производительности GeForce RTX 3070, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Инженерам MSI удалось сделать отличную видеокарту. Возможно, она станет такой же легендарной, как MSI GeForce GTX 970 Gaming, о которой у меня остались яркие воспоминания, ведь та действительно была хорошей для своего времени. Теперь модели Gaming X стали мощнее, больше и увесистее. А сама компания идет в ногу со временем и развивает концепцию выпуска производительных и тихих ускорителей.

Чудеса бывают, но в данном случае было решено подстраховаться и использовать кулер, похожий на примененный в MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Это нормальная практика, когда в младшие модели устанавливают «облегченную» СО, поскольку уровень TDP их графических процессоров ниже. Подобное происходит уже давно, и все к этому привыкли: главное не слова, а эффективная работа. И в этом плане все отлично.

MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio – это тихая, холодная и производительная видеокарта. Даже в нагрузке можно усомниться в том, что она вообще работает. Настолько удачное получилось решение, несмотря на прямой контакт тепловых трубок. И даже в разгоне вентиляторы крутятся всего на 1234 об/мин.

Температура ядра при этом 61°C, уровень шума – 28.5 дБ. Это просто отличный показатель. Да, новинка большая и тяжелая, но именно поэтому она такая тихая и эффективная. А температуры задней пластины лишь доказывают, что «бэкплейт» принимает непосредственное участие в охлаждении и распространяет тепло по всей своей поверхности, помогая эффективнее охлаждать элементы подсистемы питания.

В итоге мы получаем рекордно низкий уровень шума, умеренный нагрев и отличную производительность по цене модели предыдущего поколения в виде GeForce RTX 2070, заманчиво?

Андрей Понкратов aka wildchaser

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