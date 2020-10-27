В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn, основанной на движке Decima (он же использовался в Death Stranding).

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel i5-2500K или AMD FX-6300.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 100 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon R9 290 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 100 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 580 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Тесты процессоров проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-10700КF - 3800-5100 @ 5000 МГц; Core i7-10700F - 4600-4800 МГц; Core i5-10600КF - 4100-4800 @ 5000 МГц; Core i5-10600 - 4500-4700 МГц; Core i5-10500 - 4200-4400 МГц; Core i5-10400F - 4000-4200 МГц; Core i3-10320 - 3800-4600 МГц; Core i3-10300 - 3700-4400 МГц; Core i3-10100 - 3600-4300 МГц; Pentium G6400 - 4000 МГц; Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i7-9700F - 4700-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i5-9600F - 4400-4600;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;

Pentium G5600F - 3900 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;

Pentium G5400 - 3700 МГц;



Ryzen 7 3800XТ - 3900-4700 @ 4500 МГц;

Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600ХТ - 3800-4500 @ 4500 МГц;

Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 3300Х - 3800-4300 @ 4500 МГц;

Ryzen 3 3100 - 3600-3900 @ 4400 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 456.71 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.9.2.

NVIDIA GeForce 456.71 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.9.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять



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Оперативная память



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Мбайт

Для комфортной игры в Horizon Zero Dawn потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт 1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3440х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Игра Horizon Zero Dawn предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.

В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты показали старшие модели и часть «середнячков». 3440 х 1440 покорилось только графическим ускорителям верхнего ценового сегмента. А в 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечила лишь разогнанная GeForce RTX 2080 Ti.

В игре Horizon Zero Dawn доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, Radeon RX 5700 XT соперничала с GeForce RTX 2070 Super, а Radeon RX 5700 была немного медленнее GeForce RTX 2060 Super.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров 1920х1080 Номинал



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Разгон



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Проект Horizon Zero Dawn настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

В игре Horizon Zero Dawn между ЦП компаний Intel и AMD был зафиксирован паритет.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

