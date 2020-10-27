Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
Сводное тестирование девятнадцати видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) и сорока четырех процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в пяти разрешениях и двух режимах работы.
Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.06.
DirectX 12.
Угол обзора - 70.
Масштаб кадра - 100%.
Качество текстур - максимальное.
Качество моделей - максимальное.
Качество анизотропной фильтрации - среднее.
Качество теней - максимальное.
Качество отражений - высокое.
Качество облаков - максимальное.
Сглаживание - TAA.
Эффект скорости - включен.
Затенение фонового света - максимальное.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Для комфортной игры в Horizon Zero Dawn потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Игра Horizon Zero Dawn предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.
В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты показали старшие модели и часть «середнячков». 3440 х 1440 покорилось только графическим ускорителям верхнего ценового сегмента. А в 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечила лишь разогнанная GeForce RTX 2080 Ti.
В игре Horizon Zero Dawn доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, Radeon RX 5700 XT соперничала с GeForce RTX 2070 Super, а Radeon RX 5700 была немного медленнее GeForce RTX 2060 Super.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Номинал
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Проект Horizon Zero Dawn настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.
В игре Horizon Zero Dawn между ЦП компаний Intel и AMD был зафиксирован паритет.
Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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