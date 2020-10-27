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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn

Сводное тестирование девятнадцати видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) и сорока четырех процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в пяти разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn, основанной на движке Decima (он же использовался в Death Stranding).

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel i5-2500K или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 100 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon R9 290 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 100 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 580 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Horizon Zero Dawn потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Horizon Zero Dawn предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.

В разрешении 2560 х 1440 высокие результаты показали старшие модели и часть «середнячков». 3440 х 1440 покорилось только графическим ускорителям верхнего ценового сегмента. А в 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечила лишь разогнанная GeForce RTX 2080 Ti.

В игре Horizon Zero Dawn доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, Radeon RX 5700 XT соперничала с GeForce RTX 2070 Super, а Radeon RX 5700 была немного медленнее GeForce RTX 2060 Super.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Проект Horizon Zero Dawn настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

В игре Horizon Zero Dawn между ЦП компаний Intel и AMD был зафиксирован паритет.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix horizon zero dawn sony interactive entertainment guerrilla games decima

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