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Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.

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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Ryzen 5 3600. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1920х1080

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2540х1440

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3440х1440

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Kopcheniy
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Каа
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Сергей Попов
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нет ничего лучше поутру чем чпокнуть феню прям в пи...
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
ахахах
09:21
а если сожгёшь кому-то карту нечайно.Сверят серийный номер и начнут бить и калечить
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
Roditch
09:19
Сычёв, ты реально не видишь разницы между книгой и ежедневником?
В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
Inqizitor
09:18
Ничего не понял. Что за кривая архитектура, если в однопотоке - разница 30%, а в многопотоке - 16 всего? Ну и 30% в однопотоке - это как-то сильно много.
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Алексей {:€
09:17
там еще почти во всех тестах единственный результат но зато ворвался самый первый))
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
Kopcheniy
09:17
Никто его не побоготворил, пургу не несите. Все хорошо помнят, как его "гнобили" за Полярисы и Веги, среди фанатов красных таковых было даже больше.
Раджа Кодури выступит на мероприятии Samsung Foundry
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