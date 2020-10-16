Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 3022703.
DirectX 12.
Качество теней - очень высокое.
Локальные тени - высокие.
Разрешение локальных теней - максимальное.
Контактные тени - все высокие.
Масштаб разрешения - 100%.
Эффект резкости - 07.
Качество частиц - максимально высокое.
Качество объемного тумана - максимально высокое.
Качество локальных отражений - очень высокое.
Качество растительности - высокое.
Внутреннее рассеивание - включено.
Анизотропная фильтрация - 16х.
Карты параллакса - включены.
Фоновое затенение - очень высокое.
Глубина резкости - включена.
Качество объектов - 60.
Увеличение дальности отрисовки - 10.
Нейтральное освещение - выключено.
Блеск линз - включен.
Виньетирование - включено.
Хроматическая аберрация - включена.
Разрешение проецируемых текстур - 512.
Качество воды - высокое.
Высокое разрешение неба - включено.
Качество ландшафта - высокое.
Сглаживание - максимальное.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Номинал
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Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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