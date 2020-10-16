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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2, основанной на движке Snowdrop.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6350.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 85 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon R9 280X 3 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 85 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гбайт или AMD RX Vega 56 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 3022703.
  • DirectX 12.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Локальные тени - высокие.
    • Разрешение локальных теней - максимальное.
    • Контактные тени - все высокие.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Эффект резкости - 07.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество объемного тумана - максимально высокое.
    • Качество локальных отражений - очень высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Внутреннее рассеивание - включено.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Карты параллакса - включены.
    • Фоновое затенение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Качество объектов - 60.
    • Увеличение дальности отрисовки - 10.
    • Нейтральное освещение - выключено.
    • Блеск линз - включен.
    • Виньетирование - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Разрешение проецируемых текстур - 512.
    • Качество воды - высокое.
    • Высокое разрешение неба - включено.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Сглаживание - максимальное.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

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 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix the division 2 tom clancy s snowdrop massive entertainment tom clancy s the division 2

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