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Вступление

Новая платформа компании Intel в виде LG A1200 набирает популярность, которая обусловлена появлением доступных моделей процессоров и чипсетов, которые обеспечивают функционал прошлого поколения и не сильно дороже. В целом производительность в новом поколении выросла, но далось это не очень легко. Пришлось увеличить TDP старших моделей, чтобы можно было повысить частоту и напряжение, подняв тем самым уровень производительности потому, что никаких других возможностей пока нет и мы по сути наблюдаем все ту же платформу, что и несколько лет назад. Чтобы совершить какой-то прорыв здесь уже нужна другая архитектура и другой технологический процесс. 10-е поколение Core этим похвастаться не может. Поэтому даже у такого процессора как Intel Core i5 10600K TDP составляет 125Вт и меня как пользователя это реально напрягает потому, что приходится пользоваться супер-кулерами.

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Да, безусловно, в системе без разгона такой процессор не нужен, но я тестирую много различных материнских плат и поэтому мне нужен процессор со свободным множителем, чтобы можно было как-то проводить тестирование разгона там, где это возможно. А вот тем, кто действительно планирует пользоваться материнскими платами на чипсетах без разгона, я бы рекомендовал и процессор подбирать соответствующий, чтобы не пришлось переплачивать за кулер. Тем более, бывают компактные материнские платы, где надо думать о тепловыделении и охлаждении гораздо больше потому, что предназначаются они для компактных корпусов. Например, формат mini-ITX, где плата всего 17 х 17 см и ее нужно смонтировать в тесный корпус, где только от процессора будет выделяться 125 Вт, а еще видеокарта и остальные компоненты.

Формат mini-ITX очень популярен и производители материнских плат часто выпускают определенные линейки моделей и обновляют их при переходе на новую платформу. Наиболее отчетливо это заметно по моделям ASUS ROG Strix. Если мы говорим о платформе LGA1200, упоминаем чипсет Intel B460 и формат mini-ITX, значит речь пойдет о ASUS ROG Strix B460-I Gaming.

Что интересного и необычного принесло нам новое поколение? Будем разбираться, изучая особенности устройства.

Упаковка и комплектация

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Сама плата маленькая и упаковка соответствует. Она практически не на много больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. Это сочетание красного и черного цветов в качестве фона. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели. Еще на фоне светится логотип серии ROG. Он же находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B460-I Gaming. В самом низу находится множество разных значков и в левом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 10-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel B460 и поддержка Intel Optane. Оставшиеся два: ASUS AURA Sync и Game First.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B460-I Gaming. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Пора заглянуть внутрь.

Здесь снова используется картонный лоток, который загибается и образует короб с крышкой. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под этой черной картонной коробкой находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там разместился комплект поставки

В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Руководство по монтажу;

Контактная информация;

Информация о безопасности;

Гарантийная карта;

Благодарственная карта;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск по сути уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна. Посмотрим на аксессуары.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Кабель для RGB лент;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Переходник USB Type-C – minijack 3,5 mm;

Антенна для беспроводного модуля;

Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.

Последний часто входит в комплект mini-ITX плат потому, что с доступом бывают трудности и поэтому производитель пытается упростить подключение. Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

Дизайн и особенности платы

Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что мелко, дорого, проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и специализированные корпуса, поэтому это отдельная ниша продуктов, для тех, кому это нужно и кто понимает зачем потому, что дешевле и проще все сделать на mATX.

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С первого взгляда понятно, что это какая-то упрощенная версия потому, что многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь ничего этого нет, но есть ряд других интересных решений. Плата компактная и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонент очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить слот M.2 и несколько контроллеров.

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно используется технология ProCool. Другого сочетания на компактной плате не найти. К тому же разгона здесь нет, а на Intel B460 никто не додумается устанавливать топовые процессоры, однако могут найтись какие-то совсем странные люди, которые будут ставить процессоры со свободным множителем и TDP 125 Вт.

Свою ситуацию я объяснил. У меня тестовый процессор и он универсальный, но плохо пригоден как раз для таких систем. А уж если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» на конце ему совсем не нужен и будет только мешать высокой температурой. Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 10900K. Нет абсолютно никакого смысла покупать к этой плате процессор с литерой «K» на конце. Здесь возможна лишь какая-то случайность, что кто-то по ошибке купит и поставит такой процессор.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды потому, что разгона нет совсем.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но особо не за чем. Здесь кроется неприятный сюрприз. На сайте компании четко написано, что эти частоты актуальны только для моделей Intel Core i7/i9 10-поколения. Все остальные смотрят в спецификацию своих процессоров и радуются или расстраиваются.

Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб. Он достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторные сборки ON Semiconductor NCP302045. Они способны обеспечить обычную нагрузку в 45А и пиковую в 75А, но это только на основные 8 фаз.

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной суперферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z490, например, на ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi).

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя небольшими радиаторами. Оба еще отводит тепло от ШИМ-контроллера. Результат этой системы очень неплохи – 54? под Prime95 с процессором Intel Core i5-10600K. Сверху боковой радиатор частично накрывает пластиковый кожух, который расположен в левой части и закрывает разъемы задней панели.

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Он изготовлен из пластика ABS. Сверху находится логотип и надпись ROG Strix, а еще полоски. Никакой подсветки с модулем RGB тут нет. Крепление осуществляется при помощи двух саморезов с обратной стороны.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко. Еще один радиатор находится внизу. Он больше напоминает толстую пластинку и отводит тепло от накопителя M.2.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Фиксируется устройство сверху при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. Сверху радиатора можно увидеть полоски и логотип ROG. Эта пластина находится на нижнем слоте M.2, а c обратной стороны платы ничего нет. И конечно же есть радиатор на чипсете. Он, прячется под радиатором накопителя M.2, который проходит над ним, для чего в радиаторе сделано специальное углубление.

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Под радиатором прячется чипсет Intel B460.

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Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет иначе может получиться конкуренция внутри. Нет поддержки ни одного порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и всего есть 16 каналов PCI-e Gen3. Портов SATA3 поддерживается шесть, но на плате разведено только четыре.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка для двух устройств USB 2.0, а в самом низу под портами SATA3 есть колодка портов USB 3.0.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь мы видим разъем для подключения передней аудиопанели, звуковой кодек Realtek S1220A, несколько электролитических конденсаторов и микросхему S210 для обеспечения передачи звука через USB Type-C

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

Гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V распаян с обратной стороны. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16, линии которого идут от контроллера процессора.

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Никак не комментируется ситуация с поддержкой Gen4. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Передний поддерживает еще SATA, но не поддерживает IRST, а задний наоборот.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Шесть разъемов USB 3.2 Gen1;

Один разъем USB 3.2 Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один аудиоразъем USB Type-C;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода антенн беспроводного модуля.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix B460-I Gaming Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B460 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (смотреть характеристики процессора, выше не будет) Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B460; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I219-V Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 x USB 2.0 (Intel B460) USB 3.2 Gen1 6 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B460) USB 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel B460) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x USB 3.2 Gen2x2;

6 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Audio USB Type-C;

2 Ant. out Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на материнских платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Соответственно тут присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартна для серии. Функции разгона тут нет. Предусмотрена возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть размещена в привычном меню Advanced.

Самое главное – здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает; особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: ID Cooling IS-50 MAX RGB;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B460-I Gaming, версия BIOS 0401;

Память: 2 x 8Гб DDR4-3733, Kingston HyperX KHX3733C19D4/8GX (SKhynix);

ASUS TUF Gaming RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и взглянуть на то, как работает система в нагрузке.

Обошлось без приключений, все работает как надо (без троттлинга). Оценим работу системы при помощи утилит.

С памятью я уже разок попробовал и понял, что настраивать ее бесполезно.

Нормальных результатов не получить даже путем снижения таймингов.

Теперь продемонстрируем традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

Результаты меня не впечатлили.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 54°C под Pime95 приблизительно за 5 минут. На мой взгляд, это отличный результат.

В простое он греется всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 44°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное – позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты:

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Отличная материнская плата, о которой и так все понятно без тестирования и вывода. Это нишевый продукт, ориентированный на небольшую группу пользователей. Его смысл именно в компактных габаритах, позволяющих использовать модель в специализированных корпусах.

Однако ничего не мешает выбрать корпус побольше, что я уже проделывал неоднократно со своей ASUS ROG Strix B450-I Gaming. И тут главное не перепутать, что B450 это AMD, а B460 – Intel. Понятно, что это разные платформы и они несравнимы, но я пользовался обеими, и если бы мне предложили выбор, то я бы остановился на AMD, поскольку функциональность похожа, но на B450 классная подсветка, есть небольшой разгон и по цене практически одинаково.

Однако и у ASUS ROG Strix B460-I Gaming есть свои плюсы. Она более новая и современная, поддерживает все процессоры под LGA 1200 и большой объем памяти. Кроме того, есть новая функция передачи звука через USB Type-C. В остальном функциональность схожа, и чего-то необычного нет. Не стоит забывать, что это не флагманская модель и производитель намерено не стал расширять оснастку, чтобы стоимость новинки не взлетела до небес. Есть все основное и востребованное, и этого достаточно, к тому же Intel на этом чипсете не допускает разгон ни в каком виде.

Ясно, что перед нами продукт для той категории пользователей, которые точно представляют, что это такое и зачем нужно. Все остальные геймеры купят ASUS TUF Gaming B460M-Plus на mATX и будут счастливы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: