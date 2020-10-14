Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming

+
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Оглавление

Вступление

Новая платформа компании Intel в виде LG A1200 набирает популярность, которая обусловлена появлением доступных моделей процессоров и чипсетов, которые обеспечивают функционал прошлого поколения и не сильно дороже. В целом производительность в новом поколении выросла, но далось это не очень легко. Пришлось увеличить TDP старших моделей, чтобы можно было повысить частоту и напряжение, подняв тем самым уровень производительности потому, что никаких других возможностей пока нет и мы по сути наблюдаем все ту же платформу, что и несколько лет назад. Чтобы совершить какой-то прорыв здесь уже нужна другая архитектура и другой технологический процесс. 10-е поколение Core этим похвастаться не может. Поэтому даже у такого процессора как Intel Core i5 10600K TDP составляет 125Вт и меня как пользователя это реально напрягает потому, что приходится пользоваться супер-кулерами.

реклама

Да, безусловно, в системе без разгона такой процессор не нужен, но я тестирую много различных материнских плат и поэтому мне нужен процессор со свободным множителем, чтобы можно было как-то проводить тестирование разгона там, где это возможно. А вот тем, кто действительно планирует пользоваться материнскими платами на чипсетах без разгона, я бы рекомендовал и процессор подбирать соответствующий, чтобы не пришлось переплачивать за кулер. Тем более, бывают компактные материнские платы, где надо думать о тепловыделении и охлаждении гораздо больше потому, что предназначаются они для компактных корпусов. Например, формат mini-ITX, где плата всего 17 х 17 см и ее нужно смонтировать в тесный корпус, где только от процессора будет выделяться 125 Вт, а еще видеокарта и остальные компоненты.

Формат mini-ITX очень популярен и производители материнских плат часто выпускают определенные линейки моделей и обновляют их при переходе на новую платформу. Наиболее отчетливо это заметно по моделям ASUS ROG Strix. Если мы говорим о платформе LGA1200, упоминаем чипсет Intel B460 и формат mini-ITX, значит речь пойдет о ASUS ROG Strix B460-I Gaming.

450x213 20 KB. Big one: 1000x473 70 KB

Что интересного и необычного принесло нам новое поколение? Будем разбираться, изучая особенности устройства.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сама плата маленькая и упаковка соответствует. Она практически не на много больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

450x391 28 KB. Big one: 1000x869 97 KB

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. Это сочетание красного и черного цветов в качестве фона. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели. Еще на фоне светится логотип серии ROG. Он же находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B460-I Gaming. В самом низу находится множество разных значков и в левом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 10-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel B460 и поддержка Intel Optane. Оставшиеся два: ASUS AURA Sync и Game First.

Переворачиваем коробку.

450x409 30 KB. Big one: 1000x909 105 KB

реклама

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B460-I Gaming. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Пора заглянуть внутрь.

450x363 30 KB. Big one: 1000x806 107 KB

Здесь снова используется картонный лоток, который загибается и образует короб с крышкой. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Под этой черной картонной коробкой находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там разместился комплект поставки

В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

450x356 24 KB. Big one: 1000x791 85 KB

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x270 26 KB. Big one: 1000x601 93 KB
  • Руководство пользователя;
  • Руководство по монтажу;
  • Контактная информация;
  • Информация о безопасности;
  • Гарантийная карта;
  • Благодарственная карта;
  • Комплект наклеек;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

450x264 21 KB. Big one: 1000x587 83 KB

Диск по сути уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна. Посмотрим на аксессуары.

450x296 23 KB. Big one: 1000x658 79 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Кабель для RGB лент;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Переходник USB Type-C – minijack 3,5 mm;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.

450x296 16 KB. Big one: 1000x658 59 KB

Последний часто входит в комплект mini-ITX плат потому, что с доступом бывают трудности и поэтому производитель пытается упростить подключение. Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

Дизайн и особенности платы

Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт потому, что мелко, дорого, проблемы с совместимостью и зачастую вообще не нужно, но есть любители компактных систем и специализированные корпуса, поэтому это отдельная ниша продуктов, для тех, кому это нужно и кто понимает зачем потому, что дешевле и проще все сделать на mATX.

450x449 35 KB. Big one: 1000x997 129 KB

реклама



С первого взгляда понятно, что это какая-то упрощенная версия потому, что многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь ничего этого нет, но есть ряд других интересных решений. Плата компактная и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонент очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить слот M.2 и несколько контроллеров.

450x375 37 KB. Big one: 1000x834 137 KB

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно используется технология ProCool. Другого сочетания на компактной плате не найти. К тому же разгона здесь нет, а на Intel B460 никто не додумается устанавливать топовые процессоры, однако могут найтись какие-то совсем странные люди, которые будут ставить процессоры со свободным множителем и TDP 125 Вт.

450x282 27 KB. Big one: 1000x626 103 KB

Свою ситуацию я объяснил. У меня тестовый процессор и он универсальный, но плохо пригоден как раз для таких систем. А уж если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» на конце ему совсем не нужен и будет только мешать высокой температурой. Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 10900K. Нет абсолютно никакого смысла покупать к этой плате процессор с литерой «K» на конце. Здесь возможна лишь какая-то случайность, что кто-то по ошибке купит и поставит такой процессор.

реклама

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды потому, что разгона нет совсем.

450x214 27 KB. Big one: 1000x476 108 KB

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но особо не за чем. Здесь кроется неприятный сюрприз. На сайте компании четко написано, что эти частоты актуальны только для моделей Intel Core i7/i9 10-поколения. Все остальные смотрят в спецификацию своих процессоров и радуются или расстраиваются.

Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб. Он достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

450x332 41 KB. Big one: 1000x737 142 KB

реклама

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+1+1) для ядер, интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторные сборки ON Semiconductor NCP302045. Они способны обеспечить обычную нагрузку в 45А и пиковую в 75А, но это только на основные 8 фаз.

450x160 19 KB. Big one: 1000x355 67 KB

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной суперферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z490, например, на ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi).

450x294 34 KB. Big one: 1000x653 120 KB

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя небольшими радиаторами. Оба еще отводит тепло от ШИМ-контроллера. Результат этой системы очень неплохи – 54? под Prime95 с процессором Intel Core i5-10600K. Сверху боковой радиатор частично накрывает пластиковый кожух, который расположен в левой части и закрывает разъемы задней панели.

реклама

450x249 22 KB. Big one: 1000x554 81 KB

Он изготовлен из пластика ABS. Сверху находится логотип и надпись ROG Strix, а еще полоски. Никакой подсветки с модулем RGB тут нет. Крепление осуществляется при помощи двух саморезов с обратной стороны.

450x267 11 KB. Big one: 1000x593 35 KB

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

450x256 12 KB. Big one: 1000x569 40 KB

реклама

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко. Еще один радиатор находится внизу. Он больше напоминает толстую пластинку и отводит тепло от накопителя M.2.

450x398 19 KB. Big one: 1000x885 66 KB

Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Фиксируется устройство сверху при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. Сверху радиатора можно увидеть полоски и логотип ROG. Эта пластина находится на нижнем слоте M.2, а c обратной стороны платы ничего нет. И конечно же есть радиатор на чипсете. Он, прячется под радиатором накопителя M.2, который проходит над ним, для чего в радиаторе сделано специальное углубление.

450x162 21 KB. Big one: 1000x361 82 KB

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Под радиатором прячется чипсет Intel B460.

реклама

450x431 33 KB. Big one: 1000x957 133 KB

Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет иначе может получиться конкуренция внутри. Нет поддержки ни одного порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и всего есть 16 каналов PCI-e Gen3. Портов SATA3 поддерживается шесть, но на плате разведено только четыре.

450x436 40 KB. Big one: 1000x969 144 KB

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка для двух устройств USB 2.0, а в самом низу под портами SATA3 есть колодка портов USB 3.0.

450x236 31 KB. Big one: 1000x525 111 KB

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь мы видим разъем для подключения передней аудиопанели, звуковой кодек Realtek S1220A, несколько электролитических конденсаторов и микросхему S210 для обеспечения передачи звука через USB Type-C

450x318 43 KB. Big one: 1000x706 146 KB

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

450x338 38 KB. Big one: 1000x751 140 KB

Гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V распаян с обратной стороны. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

300x260 22 KB

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16, линии которого идут от контроллера процессора.

450x188 23 KB. Big one: 1000x418 87 KB

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Никак не комментируется ситуация с поддержкой Gen4. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Передний поддерживает еще SATA, но не поддерживает IRST, а задний наоборот.

450x197 24 KB. Big one: 1000x438 86 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x144 14 KB. Big one: 1000x321 52 KB
  • Шесть разъемов USB 3.2 Gen1;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один аудиоразъем USB Type-C;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Два вывода антенн беспроводного модуля.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix B460-I Gaming
Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel B460
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (смотреть характеристики процессора, выше не будет)
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B460; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I219-V
Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 x USB 2.0 (Intel B460)
USB 3.2 Gen1 6 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B460)
USB 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Intel B460)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
1 x USB 3.2 Gen2x2;
6 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Audio USB Type-C;
2 Ant. out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на материнских платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Соответственно тут присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартна для серии. Функции разгона тут нет. Предусмотрена возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть размещена в привычном меню Advanced.

Самое главное – здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает; особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: ID Cooling IS-50 MAX RGB;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B460-I Gaming, версия BIOS 0401;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-3733, Kingston HyperX KHX3733C19D4/8GX (SKhynix);
  • ASUS TUF Gaming RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и взглянуть на то, как работает система в нагрузке.

Обошлось без приключений, все работает как надо (без троттлинга). Оценим работу системы при помощи утилит.

450x317 46 KB. Big one: 1207x851 291 KB

С памятью я уже разок попробовал и понял, что настраивать ее бесполезно.

450x279 34 KB. Big one: 929x576 122 KB

Нормальных результатов не получить даже путем снижения таймингов.

450x434 39 KB. Big one: 539x520 60 KB

Теперь продемонстрируем традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

450x321 41 KB

Результаты меня не впечатлили.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 54°C под Pime95 приблизительно за 5 минут. На мой взгляд, это отличный результат.

450x300 34 KB. Big one: 960x640 91 KB

В простое он греется всего до 32°C. Радиатор чипсета разогревается до 44°C.

450x300 31 KB. Big one: 960x640 84 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное – позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Дополнительно я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты:

16 бит, 44.1 кГц

450x151 17 KB. Big one: 606x204 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x151 17 KB. Big one: 606x204 37 KB

Заключение

Отличная материнская плата, о которой и так все понятно без тестирования и вывода. Это нишевый продукт, ориентированный на небольшую группу пользователей. Его смысл именно в компактных габаритах, позволяющих использовать модель в специализированных корпусах.

Однако ничего не мешает выбрать корпус побольше, что я уже проделывал неоднократно со своей ASUS ROG Strix B450-I Gaming. И тут главное не перепутать, что B450 это AMD, а B460 – Intel. Понятно, что это разные платформы и они несравнимы, но я пользовался обеими, и если бы мне предложили выбор, то я бы остановился на AMD, поскольку функциональность похожа, но на B450 классная подсветка, есть небольшой разгон и по цене практически одинаково.

Однако и у ASUS ROG Strix B460-I Gaming есть свои плюсы. Она более новая и современная, поддерживает все процессоры под LGA 1200 и большой объем памяти. Кроме того, есть новая функция передачи звука через USB Type-C. В остальном функциональность схожа, и чего-то необычного нет. Не стоит забывать, что это не флагманская модель и производитель намерено не стал расширять оснастку, чтобы стоимость новинки не взлетела до небес. Есть все основное и востребованное, и этого достаточно, к тому же Intel на этом чипсете не допускает разгон ни в каком виде.

Ясно, что перед нами продукт для той категории пользователей, которые точно представляют, что это такое и зачем нужно. Все остальные геймеры купят ASUS TUF Gaming B460M-Plus на mATX и будут счастливы.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix B460-I Gaming.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
+
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
2
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
15
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
21
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 152
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 108
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
55
Xiaomi Mi 10T Pro рекордно подешевел – Snapdragon 865, 144-Гц IPS дисплей, NFC, 108-Мп камера и аккумулятор рекордной ёмкости по самой низкой цене с начала продаж
4
Цена Xiaomi Mi 10 Lite упала на 200 долларов – Snapdragon 765G, 64-Мп камера, NFC и ёмкий аккумулятор
3
Xiaomi Redmi Note 9 Pro подешевел на 135 долларов – Snapdragon 720G, NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 64-Мп камера по низкой цене
1
HUAWEI P30 Pro рекордно дешевеет – лучший флагман 2019 года с NFC, мощным процессором, продвинутой камерой и быстрой зарядкой со скидкой до 20 000 рублей
1
Xiaomi Redmi Note 8T получит глобальную и российскую стабильную прошивку MIUI 12 до конца октября
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Super резко подешевели – рассказываем, где сейчас самые низкие цены за всё время продаж
22
GeForce RTX 2080Ti уже «не тащит» – новая Watch Dogs Legion требует видеокарту GeForce RTX 3080 в 4К с трассировкой лучей
55
Пять смартфонов Xiaomi получили стабильную европейскую версию MIUI 12
6
Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
35
Старый флагман Xiaomi получил глобальную версию MIUI 12, но на Android 9.0 Pie
+
Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
18
Специалисты сравнили нагрев игровых консолей Microsoft Xbox Series и Sony PlayStation 5
13
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
148
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов
26
6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X может соперничать с 8-ядерным Intel i7-10700, Ryzen 5 5600 выйдет по цене $220 в 2021-м
54
Официальная прошивка MIUI 12 для популярных смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 7 оказалась поддельной – инструкция, позволяющая избежать опасного обновления
2
Энтузиаст создал одну из самых необычных модификаций легендарной игры The Witcher 3 – свет, тени, цветовая гамма и многое другое возвращает во времена второго Ведьмака
1
Распаковка розничной версии Xbox Series X впервые попала на видео
14
Самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3090 появилась в российском магазине – все доступные экземпляры куплены за считанные часы
40

Сейчас обсуждают

Anastasiya Avdunicheva
12:30
"Тестов пока нет, однако источник вполне солидный", ага так и поверила!
Intel готовится к затяжной борьбе с AMD за рынок игровых процессоров – Rocket Lake 11-го может получить 5.5 ГГц на все ядра, большой прирост IPC и PCIe 4.0
enzolas
12:28
Допускать вы можете все, что угодно. На то оно и допущение. Однако! Если у вас развита логика и критическое мышление, то почему вы не подумали о том, что Asus настолько идиоты, что ввели поддержку Zen...
ASUS не откажется от поддержки процессоров Ryzen 5000 на платах с чипсетами серии 400
Jaster
12:28
А как по Вашему связана частота с техпроцессом? Частота FX на 32нм была 4.2, частота 7нм райзена 4.2.
Intel готовится к затяжной борьбе с AMD за рынок игровых процессоров – Rocket Lake 11-го может получить 5.5 ГГц на все ядра, большой прирост IPC и PCIe 4.0
Антон Сутурин
12:27
Производительность на ядро в играх до сих пор важнее. И в тестирование давно уже пора добавлять 12 поточный тест, пока не так много игр способных задействовать все ядра.
Реальная производительность Ryzen 9 5900X в играх может оказаться гораздо ниже, чем сообщили представители AMD – одноядерные и многоядерные тесты Cinebench R20
Roditch
12:26
У меня лично был F700P (100Гц при 1024х768), у друзей знакомых были модели на 85 и 120, в зависимости от зажиточности. Ходовые модели были от Samsung, LG, ViewSonic и iiyama.
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Mr. Night
12:26
жду предзаказ и беру iPhone 12 синенький. Какой же он сексуальный!
iPhone 12 и iPhone 12 Pro представлены официально – Apple A14 Bionic, LiDAR, набор 12-Мп камер и 4x зум по цене от 999 долларов
Flyss
12:25
Да сколько же можно? Наклепать очередную высерную статью на основе комента в твитере от чувака который в принципе ничего о следующем поколении знать не может. И народ продолжает это хавать, вместо тог...
Intel готовится к затяжной борьбе с AMD за рынок игровых процессоров – Rocket Lake 11-го может получить 5.5 ГГц на все ядра, большой прирост IPC и PCIe 4.0
asv1
12:24
ничего удивительного. всегда решали скилл и ум а не герцы.
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Воронцов Сергей
12:24
У меня 165 герц,правда матрица ips,а не тн отстойная.сейчас тн покупать это конечно жестко.Буду менять на другой так как 8 битная матрица меня не устраивает,хочу 10+ матрицу,на старом монике делл была...
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
aggile
12:22
в 98 я покупал соньку 15 дюймов (название забыл - тринитрон с двумя нитками и кривоватым правым нижним углом) она умела сотку в 800x600 и 85гц в 1024x768.
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем