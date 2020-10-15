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Вступление

Давненько у нас не было никаких новых суперкулеров. Может, процессоры стали холоднее? Нет. Компания Intel подняла TDP своих новых моделей для платформы LGA 1200 до 125 Вт. Надо отметить, что и под LGA 2066 не выпущено каких-то очень холодных моделей, да и процессоры AMD Ryzen греются прилично, особенно в разгоне. Поэтому без хорошего кулера просто никуда. Сейчас все популярнее становятся необслуживаемые СЖО, но нельзя сказать, что они стали уже массовыми. Они очень удобные в использовании и в целом более рационально занимают пространство в системном блоке. Основной радиатор размещается на передней, задней или верхней стенке корпуса. Водоблок с интегрированной помпой просто устанавливаются на процессор. Этот модуль достаточно компактный по сравнению с двухсекционной башней воздушного кулера.

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Может показаться, что СЖО должна быть тише обычного воздушного кулера, но это далеко не так. В воздушном кулере шуметь может только вентилятор. В СЖО они тоже есть, а еще есть помпа. Весь фокус в том, что эффективность зачастую зависит именно от ее работы. Чем больше она прокачает жидкости, тем лучше будет теплообмен теоретически. Сейчас уже материнские платы сами управляют помпами и вентиляторами, а раньше это было отдельным развлечением. Поэтому многие предпочитают ограничится воздухом. К тому же на рынке всегда много достойных моделей на любой вкус, цвет и размер кошелька. Если кто-то еще думает, что воздушные кулеры – это халява, то пусть посмотрит на цену Noctua NH-U12A. Кстати мой старенький Noctua NH-D15 стоит ненамного дешевле и сейчас бы я его уже не купил за такие деньги.

А еще эти производители кулеров, как выпустят модель только под одну платформу AMD sTR4, например, Arctic Freezer 50TR и возникает вопрос: а как же мы все остальные? Мы тоже хотим хорошее мощное охлаждение, и чтобы было также красиво с подсветкой. Инженеры компании подумали и решили, что платформа эта не такая уж популярная, кулер хороший и почему бы не расширить аудиторию раз в 10. Что для этого нужно? Да всего лишь крепеж и пару букв этих TR стереть. Вроде не так уж много. И вот наконец появился отличный башенный кулер Arctic Freezer 50 для всех остальных современных платформ.

На самом деле сложно поверить, что все обошлось без серьезных изменений. Однако, пока мы не увидели само устройство, это кажется так. Тем более, что никакой информации об этой модели пока на сайте компании не было. Будем разбираться.

Упаковка и комплектация

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Коробка достаточно крупная. Используется прочный толстый картон. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, но фон преимущественно черный. Яркими радужными цветами передается RGB подсветка, которая присутствует в этом устройстве.

Вес коробки тоже не маленький и находится на уровне 1,5 кг. Внешне все выглядит также как у модели Arctic Freezer 50TR и даже габариты у них одинаковые. Давайте изучим коробу со всех сторон.

Сверху находится логотип компании и адрес сайта. Снизу мы видим пару штрих-кодов и немного справочной информации. Фон со всех сторон черный, а по ребрам проходят радужные полоски.

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С фронтальной стороны есть крупный фрагмент самого устройства. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже расположен значок Arctic Addressable RGB, который вместе с фрагментом кулера сообщает о адресной RGB подсветке, а под ним другой значок, извещающий о двухлетней гарантии. Еще ниже – QR-код, по которому можно получить подробную информацию. Далее идут название модели Freezer 50 и значки режимов синхронизации на материнских платах (ASUS AURA, ASRock Polychrome, MSI Mystic Light).

На соседней стороне размещена таблица с характеристиками новинки.

Модель Arctic Freezer 50 Тепловые трубки 6 х 6 мм, прямой контакт Оребрение Алюминиевые пластины х 104 шт., толщина 0.4 мм Габариты устройства 149.5 х 148 х 166 мм Масса 1120 г Совместимые сокеты Intel: LGA 1200, LGA 115X, LGA 2066, LGA 2011(v3).

AMD: Socket AM4 RGB разъем D/V/G Digital RGB 3 pin Сила тока / напряжение подсветки 13 A-RGB LEDs: 0.5 А / 5 В Вентиляторы 1 х 120 мм, 200-1800 об/мин;

1 х 140 мм, 200-1700 об/мин, ШИМ-управление Сила тока / напряжение вентиляторов 120 мм: 0.09 А / 12 В;

140 мм: 0.13 А / 12 В Тип подшипника Гидродинамический Уровень шума (макс. скорость) 0.4 сона (30 дБ) Коннектор 120 мм: 4 pin;

140 мм: 4 pin + 4 pin (штепсель)

Ниже находится небольшая диаграмма, где этот кулер уничтожает всех конкурентов. Даже Noctua NH-D15 остается где-то там позади.

На еще одной боковой панели находятся шесть вставок с описанием ключевых особенностей и основных технических решений. И на последней плоскости на нескольких языках есть краткое описание основных преимуществ этого кулера. На русском это выглядит так:

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху находится картонная крышка, которая образует внешний каркас. Прямо на ней сверху лежат какие-то две карточки.

Одна из них с QR-кодом, а другая с рационализаторским предложением, которое выглядит так: не доволен на 100% - пиши, звони, жалься.

Мы выслушаем тебя и попытаемся сделать все для того, чтобы ты был счастлив. Ну а если тебя уже осчастливили, то будь любезен написать отзыв/обзор на Amazon. Это все выглядит разумно, хоть и немного наивно, но идея мне понравилась, ведь хорошо, когда есть какой-то feedback с производителем. Убираем верхнюю крышку и видим еще одну коробку внутри.

На дне есть еще одна крышка каркаса с углублением под маленькую коробочку.

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В ней находится комплект поставки.

Четыре втулки для платформы Intel LGA2066, LGA2011(v3);

Четыре втулки для платформы Intel LGA1200, LGA115X;

Четыре втулки для платформы AMD AM4;

Две монтажных пластины для крепления к втулкам;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Бэкплейт для платформ Intel LGA1200, LGA115X;

Два комплекта из четырех клеящихся шайб;

Термопаста Arctic MX-4.

Не то, чтобы я был не русский, но инструкции не хватает, чтобы банально понять какие втулки для какой платформы использовать. Вариантов не много и можно легко подобрать. В целом все интуитивно понятно даже без инструкции, но человеку без опыта будет не так просто разобраться. В середине каркаса мы уже видели крупную картонную коробку.

В ней находится сам кулер. Кроме этого он упакован в целлофановый пакет.

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Это еще не все потому, что его фиксирует специальный картонный лоток.

Очень хорошо упаковано.

Устройство и особенности кулера

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Внешне это похоже на какой-то куб из металла и пластика. Причем пластика кажется больше потому, что панели очень массивные и практически закрывают весь радиатор.

Он лишь немного мелькает между этих черных панелей и массивного вентилятора спереди. Смотрится устройство очень агрессивно во многом именно из-за переднего вентилятора с его опасными острыми лопастями. Он похож на слайсер для нарезки пальцев. Даже в нерабочем состоянии брать его боязно, а уж во включенном руки сами не двигаются.

Давайте посмотрим на кулер со всех боков.

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Теперь приходит понимание конструкции устройства. Отгибаем в стороны пластиковые элементы, которые фиксируются за пазы выступами, и вынимаем из середины большой вентилятор.

Этот вентилятор смонтирован в специальную раму, которая вставляется между двумя секциями башни и внизу фиксируется за переднюю панель и заднюю.

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Сверху находится модуль с адресными светодиодами от которого идет кабель вниз. На пятачке сзади двигателя еще раз продублированы характеристики обоих вентиляторов и подсветки, которые были в таблице на упаковке. Спереди на защелках к радиатору крепится еще один вентилятор. Он меньше чем внутренний, но зато у него есть вокруг пластиковый кожух, который позволяет направлять поток и не дает рассеиваться воздуху по сторонам.

Форма лопастей похожа, но они просто меньше. А еще здесь нет наклейки с характеристиками, как на большом потому, что именно на нем указаны они все, включая подсветку. Пора переходить к радиатору.

Он состоит из двух массивов по 52 пластины, которые пронизывают восемь медных никелированных тепловых трубок. В основании мы видим, что трубки образуют технологию прямого контакта. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава. Возможно используется какое-то соединительное вещество (клей, припой), но я его следов не заметил.

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Высота одной секции радиатора 100 мм, а ширина 140 мм. Толщина первой секции (за первым вентилятором) – 23 мм, а толщина второй по краям 35 мм и в середине 45 мм. Масса самого радиатора 744 г.

В цифрах эти характеристики звучат очень хорошо, но давайте визуально посмотрим и сравним с радиаторами других моделей.

Noctua NH-D14 vs Arctic Freezer 50:

Noctua NH-D15 vs Arctic Freezer 50:

Основной смысл понятен – радиатор Arctic Freezer 50 меньше. На самом деле это не говорит ни о чем. У Noctua NH-U12A он тоже меньше и при этом он работает почти на равных. Следов пайки ребер я не увидел, а на Noctua NH-D15 их не заметить невозможно.

Основание радиатора выполнено не очень идеально. Желобки между тепловыми трубками и основанием заметны не только тактильно, но и визуально. Придется нанести пасты чуть больше, чем обычно, чтобы их заполнить.

Заметен и след от фрезы. Поверхность далека от зеркальной, но почти ровная. Некоторые производители стараются делать ее чуть выпуклой в центре (для обеспечения там максимального пятна контакта). Тут такого нет, но отпечаток хороший и радиатор не приклеивается к крышке процессора.

Тестовый стенд

Тестирование кулера Arctic Freezer 50 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5-10600K @ 4.7 ГГц при 1.3 В;

Кулер: Noctua NH-D15;

Кулер: Noctua NH-D14;

Кулер: Arctic Freezer 50;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H2;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS XII HERO, версия BIOS 0607;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт).

Сборка системы

Опять не повезло. Однако понял я это после того, как почти все собрал и стал устанавливать кулер, но начну по порядку. Поскольку в стенде используется платформа Intel LGA 1200, то сначала нужно поставить сзади монтажную пластину, затем спереди наклеить пластиковые шайбы и закрутить промежуточные втулки-адаптеры. На LGA 2066 и 2011 (v3) по углам есть свои монтажные отверстия и втулки надо закручивать туда совершенно другие. Что касается разъема AM4, то нужно снять пластиковые скобки с выступами и вместо винтов также закрутить уже третий тип втулок.

Затем устанавливаются монтажные пластины и сверху фиксируются четырьмя небольшими гайками. Всю процедуру можно проделывать без инструмента, голыми руками.

Лишь в самом финале придется воспользоваться крестообразной отверткой, чтобы прижать жесткое коромысло кулера к монтажным пластинам. Прижим контролируют пружины, которые размещены на винтах коромысла. Здесь он очень хороший и ничем не уступает системе Noctua.

И вот наступает момент истины: модуль памяти можно поставить только один в самый крайний слот. Радиаторы модулей A-Data XPG Spectrix D80 высокие, и они не могут разместиться под передним вентилятором. Снять передний вентилятор?

В реальной ситуации я поступил бы так, но сейчас тестирование и без вентилятора спереди может получиться плохой результат, а нам еще нужно обгонять Noctua NH-D15.

С последним можно поставить оба модуля, но передний вентилятор будет стоять прямо сверху планки. Обычно я его просто не устанавливаю.

Пора приступать к испытаниям, а то уже не терпится посмотреть на эффективность нового устройства.

Тестирование

Для тестов я не специально, но точно подобрал ту платформу, результаты которой приведены на коробке. Там использовался Intel Core i7-8700K @ 4.8 ГГц, но у меня более современное решение с похожими характеристиками Intel Core i5 10600K @ 4.7 ГГц, но при известном напряжении 1.3 В. Кстати его можно было снизить, чтобы четко подогнать под 87?, но я решил использовать ровные значения, чтобы избежать путаницы.

Запускаем систему и смотрим на работу подсветки вентилятора. В штатном режиме работает просто радуга, но в операционной системе и с установленным софтом включается синхронизация и кулер функционирует совместно с памятью и RGB-подсветкой самой материнской платы.

При работе без нагрузки перед нами тишайший кулер. Он едва шелестит своими лопастями, но производитель рекомендует использовать Prime95. Посмотрим.

Здесь уже уровень шума приличный. На расстоянии 30 см получается 50.7 дБ. Теперь посмотрим на результаты.

Arctic Freezer 50:

Noctua NH-D15:

Будь это 1-2 градуса разницы, то можно было бы списать на погрешность, а здесь стабильно 5°C. Чтобы проверить эту теорию еще раз, я просто сбросил все настройки в автоматический режим.

Arctic Freezer 50:

Noctua NH-D15:

Опять 5°C. Теперь дело точно не в погрешности или чем-то еще.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

Noctua NH-D15;

Arctic Freezer 50.

Уровень шума

Уровень шума, дБ



30 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура транзисторов



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентилятора, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Я хотел сначала использовать резистор Noctua NA-SRC7 для того, чтобы смоделировать на кулере Arctic Freezer 50 тихий режим, но после тестов понял, что ему это не нужно. А Noctua NH-D14 не стал тестировать, поскольку он уже старый.

Заключение

Кулер получился очень неплохой, и в компании Arctic правильно сделали, что адаптировали его для большого количества разных систем. Дело в том, что платформа AMD sTR4 не очень распространена и нет смысла выпускать специальное эксклюзивное устройство исключительно для нее. Выгоднее сделать универсальный кулер для востребованных и распространенных платформ.

Подчеркну, Arctic Freezer 50 и Arctic Freezer 50 TR – это два разных устройства. По сути у них просто различные радиаторы. Пусть даже форма, количество пластин и размеры совпадают, но тепловых трубок у версии TR больше на две штуки, поэтому сравнивать их некорректно. Зато можно сопоставить с Noctua NH-D15, что предлагает сам производитель на упаковке. Там получается, что Arctic Freezer 50 на один градус эффективнее. К сожалению, методика тестирования подробно не описана, но в равных условиях я стабильно получал разницу в 5?. Noctua NH-D15 оказался холоднее.

По итогам теста кулер Arctic демонстрирует хорошие результаты, да и стоимость его обещает быть существенно ниже. При всех достоинствах устройства я заметил пару недостатков. Качество изготовления и конструкция очень хорошие, но есть не очень удачные моменты при создании самого радиатора, и это ключ к такому странному результату. Самое очевидное – это основание. Здесь производитель решил использовать технологию прямого контакта, и это само по себе хорошо потому, что нет никаких посредников между трубками и процессорной крышкой.

Однако многие тесты показывают, что такая технология не всегда эффективна, особенно когда тепло приходится снимать с маленькой площади. Тут лучше использовать вспомогательную пластину, которая при нагреве будет передавать тепло трубкам более равномерно. Когда используется медь и вся конструкция пропаяна, то потери минимальны. В итоге такая конструкция получается более эффективной.

Еще один нюанс кроется в том, что пластины радиатора должны быть припаяны к тепловым трубкам, а не просто плотно вставлены, иначе могут образовываться микро-зазоры и трубки просто не будут передавать тепло ребрам, что может отразиться на эффективности в целом. К сожалению, у Arctic Freezer 50 я не видел следов пайки в отличие от Noctua NH-D15. Возможно, на тестирование мне попал ранний образец, который будет доработан потому, что этих кулеров пока еще нет в рознице. В любом случае получилась модель достойная внимания.

P.S. Вопросы совместимости тоже присутствуют, но я списываю их на частный случай, ведь модули памяти действительно были с высокими радиаторами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: