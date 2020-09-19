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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX

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Оглавление

Вступление

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX – логическое продолжение серии Aero ITX, занявшей почетное место в сегменте графических ускорителей класса ITX и сменившей основные модели (не Super).

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В начале знакомства предполагалась привычная замена графического процессора и использование единой, ранее рассмотренной печатной платы, но производитель вновь обхитрил всех. Разработчики изготовили новую унифицированную PCB, которая встречалась мне и на других моделях, что делает новинку по-своему уникальной.

Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы заполучили образец MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX и сможем его изучить.

Технические характеристики

Наименование GeForce RTX 2060 Super Aero ITX GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C GeForce RTX 2060 Super Ventus GP GeForce RTX 2060 Super
Производитель MSI MSI MSI NVIDIA
Графический процессор TU106 TU106 TU106 TU106
Частота ядра, МГц 1470 1470 1470 1470
Частота ядра (Turbo), МГц 1650 1665 1665 1650
Заводской разгон ядра, МГц - 15 15 -
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8 8 8
Шина памяти, бит 256 256 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI-D
Питание, разъемы Pin 8 8 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 1 x 100 2 x 87 2 x 87 2 x 90
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 2 6 + 2 5 + 2 6 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 175 / 175 184 / 184 184 / 184 175 / 175
Формат СО 2 слота 2 слота 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 174 x 127 206 x 127 232 x 127 228 x 112

Обзор MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX

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Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX; код производителя: RTX 2060 SUPER AERO ITX.

Внешний вид и дизайн

Новинка MSI поставляется в простенькой упаковке с черной полиграфией. Комплект поставки предложит черный конверт с руководством пользователя и брошюрой MSI.

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Внешнее сходство MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX с другими представителями серии Aero ITX может поставить вас в неловкое положение, когда вы приобретете данную видеокарту и захотите поставить базовый водоблок bykski для GeForce RTX 2060/2070 Aero ITX, а он не подходит…

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Или же ожидаете увидеть знакомую конструкцию в новом свете, но производитель всех переиграл.

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Версия GeForce RTX 2060 Super Aero ITX получила оригинальный черный дизайн с карбоновыми вставками. Лицом видеокарты является единственный 100 мм вентилятор.

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Тыльную часть защищает пластиковый (уже не металлический) «бэкплейт». Схожий вариант мы видели на модели MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G из моего прошлого обзора.

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Задняя панель может похвастать многочисленной перфорацией и предложить три DisplayPort и один HDMI.

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За дополнительное питание отвечает восьмиконтактный разъем питания. Потребление видеокарты ограничено лимитом 175 Вт.

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Сразу замечу, что перед нами магазинный образец, который нельзя разбирать.

Основной радиатор накрывает графический процессор, микросхемы памяти и мосфеты VRM. В конструкции используется медное основание и три U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм.

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За активное охлаждение отвечает вентилятор XY-D10015CH стороннего производителя со скоростью вращения 1400 – 3000 об/мин.

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MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Она отличается от ранее рассмотренной GeForce RTX 2070 Super Aero ITX, где мосфеты располагались иначе. К сожалению, я не мог разбирать тот образец, но по расположению элементов она напоминает модель Gigabyte.

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Новинка же задействует новую печатную плату, разработанную для новых моделей и ревизий. Мне удалось найти фотографию PCB аналогичной версии младшего сегмента, в MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX распаяны все ключи VRM.

Как вы можете заметить, теперь все мосфеты построены в единый ряд.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 2176 шейдеров, 64 блока растеризации и 136 текстурных блока.

Подсистема питания насчитывает полноценные восемь фаз: шесть отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Инструментарий и методика тестирования

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Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX

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MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX функционирует на эталонных частотах.

В простое система охлаждения работает без технологии Fan Stop, крыльчатка вращается при 1400 об/мин, температура опускается до 31°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX. Показатель ее уровня TDP равен 175 Вт без возможности увеличения.

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В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI бустит до 1950 МГц, но с повышением нагрева и временным интервалом средняя частота ядра держится в районе 1770 МГц. Температура GPU стабилизируется на отметке 72°C, силовая часть VRM – при 76°C.

Несмотря на единственный вентилятор, кулер раскручивается лишь до 2000 об/мин, что для подобных моделей хороший результат. Уровень шума составляет 41.2 дБА и характеризуется как комфортный для продолжительной работы.

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При полной скорости вентилятора температуры GPU и VRM опускаются до 65°C и 66°C соответственно.

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Даунвольтинг позволяет MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX стать значительно холоднее. При напряжении 850 мВ и частоте ядра 1785 МГц нагрев графического процессора составляет комфортные 64°C, подсистема питания греется до 72°C, а уровень шума при 1840 об/мин ниже среднего.

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Разгон

Разгон MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX упирается в Power Limit по потреблению. Удается поднять частоту ядра на 80 МГц, видеопамяти – на 200 МГц.

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Прирост производительности составляет 4-5%.

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Энергопотребление MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX в простое составляет 54 Вт, в нагрузке – 240 Вт, в даунвольтинге – 205 Вт, в разгоне – 242 Вт. Замеры подтверждаются на выходе блока питания.

Заключение

MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX это сбалансированное продолжение именитой серии Aero ITX без каких-либо просчетов со стороны производителя. Разработчики переработали печатную плату и установили знакомый модифицированный кулер, но не стали искушать судьбу и выставили приемлемый лимит 175 Вт. Данные действия позволяют новинке чувствовать себя вполне комфортно. Единственный шаг назад – «бэкплейт» теперь пластиковый.

Любители и ценители компактных игровых решений по заслугам оценят видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX, которую можно будет без опасения использования в малолитражных корпусах, например, SGPC K39, Metalfish S3 и аналогах, не опасаясь за перегрев. Ведь, как показала практика, новинка вполне может за себя постоять.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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