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Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх

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В данном обзоре будет изучена производительность нового процессора Intel – Pentium G6400.

Его соперниками стали следующие модели:

  • Core i3-9350KF;
  • Core i3-9100F;
  • Pentium G5600F;
  • Pentium G5420;

  • Ryzen 5 3500;
  • Ryzen 5 2600;
  • Ryzen 5 2500Х;
  • Ryzen 5 1400;
  • Ryzen 3 1200;
  • Athlon 240GE.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Far Cry New Dawn, Hitman 2
Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, итоговые результаты, заключение
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Теги

amd intel nvidia тест phoenix pentium g6400

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smaximaa
12:31
тогда надо помечать на графиках, что это XMP. По таймингам в итоге все равно шняга получается.
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Андрей Малов
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Автор брат близнец заглота?
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E1nher1
12:30
Ну так гнать надо для души, а не для игр)
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Tim Zakhiroff
12:30
Продолжение материала никто не читает?
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
Dmitry Mitry
12:29
Ну построят они заводы в США, себестоимость у американских компаний вырастет, а у китайских, корейских и японских - нет. И как они будут конкурировать на мировом рынке?
Для переноса производства чипов США нужно $50 млрд.
E1nher1
12:29
Это XMP. Разгон тут 4400CL20 и 4000CL18
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Сергей Чихарев
12:29
Да уж как вышла 10 ка сразу же перешел с 8.1 на 10 совершенно бесплатно, я не могу понять вышла новая ос не отличатся от старой причем имеет новые функции смысл сидеть на 7 ? Как оправдание вы потрати...
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
smaximaa
12:28
что за днищенский разгон? 3600 сл18, это вообще смех
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Воронцов Сергей
12:27
Мой Патриот в разы лучше,тайминги ниже и нет этой порнографической подсветки.
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Alexshanghai IntelAmdov
12:26
а том и речь!!! что нафиг нужен разгон если в QHD профита не будет от слова ВООБЩЕ. зато память будет работать на своем пределе и хорошо, если хотя бы без глюков.
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
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